Гороскоп рожденных на стыке двух знаков зодиака

Козерог-Водолей (16–22 января) — Пик тайны и воображения

Большинство из нас знает свой знак Зодиака, но, если вы родились за несколько дней до или после перехода Солнца от одного астрологического знака к следующему, можно считать, что вы родились на стыке двух знаков. Такие люди по-своему уникальны, среди них много неординарных личностей, не вписывающихся в общепринятые рамки.

Что произойдет, если объединить энергии стабильного Козерога и причудливого Водолея? Уникальная личность — вот что! Если вы родились между 16 и 23 января, вы родились на «Пике тайны и воображения». С вами никогда не бывает скучно. Внешне вы можете быть экстравагантным или наоборот, спокойным и застенчивым, но в глубине вашей души всегда бурлят эмоции. У таких людей яркие мечты и богатая фантазия. Если вы хотите быть счастливыми, вам нужно проявлять себя в творчестве. В то время как трудолюбие и высокие стандарты приносят этим людям успех в большинстве начинаний, связанных с карьерой, им может быть труднее поддерживать личные отношения.

Водолей-Рыбы (15–21 февраля) — Пик чувствительности

Если ваша дата рождения сочетает в себе энергию причудливого Водолея с мечтательными Рыбами, вы родились на «Пике чувствительности». Такие люди духовны, артистичны, миролюбивы и дружелюбны. Им присущи оригинальность, дальновидные идеи и мудрость. Эти люди обладают мощным интеллектом, но иногда они оказываются слишком непрактичными и несамостоятельными. Для них гораздо важнее вникать в духовные вопросы и философские идеалы, чем просто управлять деталями повседневной жизни. По этой причине они часто бывают рассеянны, забывчивы и несобранны. Но не сердитесь на них: они попросту слишком заняты размышлениями о том, как сделать мир лучше на гораздо более глубоком уровне.

Рыбы-Овен (17–23 марта) — Пик успеха

Вы сочетаете в себе энергию мечтательного, чувствительного знака Рыб и решительного, пылкого Овна. Ваш характер представляет собой интригующую смесь пламенной импульсивности и мечтания. И это великолепное сочетание, ведь это значит, что вы не просто мечтаете, но и воплощаете свои мечты в жизнь здесь и сейчас. Вы — лидер, сочетающий в себе бесстрашие и сострадание к другим. У таких людей есть естественная способность ставить цели и мотивировать других на достижение успеха. Если вы сможете уравновесить обе стороны своей личности, вы станете очень успешным человеком: Рыбы смогут умерить поспешность Овна, в то время как Овны могут воплотить мечты Рыб в реальность.

Овен-Телец (16–22 апреля) — Пик власти

Авторитетные и смелые люди, рожденные на границе Овна и Тельца, являются прирожденными лидерами. Энергии этих двух знаков хорошо сочетаются: импульсивный Овен активно продвигается к цели, в то время как практичный Телец берет на себя все детали. Однако вам следует обратить внимание на то, что вы не считаетесь с мнениями и желаниями других. Это не всегда плохо — просто важно найти баланс, смягчить свои агрессивные инстинкты и научиться уважать чувства других.

Телец-Близнецы (17–23 мая) — Пик энергии

Люди, родившиеся между знаками Тельца и Близнецов, примерно с 17 по 23 мая, наделены физической силой и выносливостью, в том числе и психологической. Такие черты придают им умение приспосабливаться ко многим различным ситуациям и людям. Если эти люди видят цель, то идут до конца, иногда не замечая, что, как свеча, горят с двух концов. Поэтому для них очень важно научиться беречь себя и не перегружаться. Если они научатся ладить с людьми и больше слушать, то станут успешными.

Близнецы-Рак (17–23 июня) — Пик магии

Если вы родились на стыке знаков Близнецов и Рака, примерно с 17 июня по 23 июня, вы — удивительный человек! Это веселые, любопытные, заботливые, преданные, чувствительные и вдохновляющие люди. В то же время они могут быть чрезмерно эмоциональны, легкомысленны, эгоистичны и депрессивны. Быстрая и свежая энергия Близнецов сочетается с более медленной и более вдумчивой природой Рака, создавая людей, одновременно светлых и ярких. Эти люди любят изучать историю и философию, пробовать новые рецепты, играть с детьми. Им жизненно необходимо кого-то любить! Без любви они могут стать капризными или подавленными.

Рак-Лев (19–25 июля) — Пик противоречия

Люди, родившиеся на стыке знаков Льва и Рака, сочетают в себе ранимость Рака и смелость Льва, что приводит к множеству противоречий в их характере. Жизнь этих людей полна экстремальных взлетов и падений! Эти страстные, творческие и веселые люди часто бывают непостоянны и склонны к истерикам. Им следует заняться волонтерской работой, ведь помогать другим — это отличный способ обрести равновесие и сосредоточиться на чем-то, кроме себя. Если они научатся уравновешивать свои крайности, их жизнь будет наполнена любовью и прочными отношениями.

Лев-Дева (19–25 августа) — Пик разлома

Вы родились на «Пике разлома», но все не так страшно, как вам кажется. Лев — знак Огня, а Дева — знак Земли. Это означает, что в вашей личности есть противоположные элементы. Такие люди очень трудолюбивые и страстные. Они посвящают всю свою жизнь определенному делу. Лев — любящий и прирожденный лидер, а Дева — трудолюбивый, ориентированный на детали и преданный человек. Поскольку вы родились между такими разными знаками, трудно сказать, в каком направлении вы будете развиваться. Иногда Львы-Девы нуждаются в славе и внимании, как Львы, а иногда они больше похожи на Дев и предпочитают спокойный, менее социальный образ жизни.

Дева-Весы (19–25 сентября) — Пик красоты

Если вы родились на стыке знаков Девы и Весов — вы прекрасный человек как внутри, так и снаружи! Такие люди всегда уравновешенны, спокойны, редко сомневаются в правильности сделанного выбора. Они практичны, немного скуповаты, расчетливы в отношениях с противоположным полом. Но при этом романтичны, любят, когда за ними ухаживают, хвалят, благодарят. Они умеют находить общий язык с представителями разных социальных слоев, поэтому из них получаются хорошие дипломаты. Девы-Весы — глубокие мыслители с острыми аналитическими навыками и сильной трудовой этикой, но из-за своей лени и нежелания ничего менять могут не достичь желанных высот.

Весы-Скорпион (19–25 октября) — Пик драмы и критики

Если вы родились на стыке Весов и Скорпиона, вами управляют две страстные планеты — Венера и Плутон. Это делает Весов-Скорпионов невероятно sекsуальными, притягательными и, как правило, очень красивыми. Этим людям очень важно заниматься публичной деятельностью — без этого они становятся замкнутыми и угнетенными. В своем деле они с легкостью достигают высот и завоевывают популярность. Однако интеллект, драйв, яркость и sекsуальность этих людей могут стоить слишком дорого окружающим! Они обладают сильными лидерскими качествами и упрямством. Им нужно следить за тем, чтобы не стать высокомерными.

Скорпион-Стрелец (18–24 ноября) — Пик революции

Эти люди полны сил и бунтарской энергии. Ими руководят планеты Плутон, Марс и Юпитер. Это бесстрашные, энергичные люди, которые не боятся свободно высказывать свое мнение и преследовать свои цели. Если они смогут научиться направлять всю эту энергию в продуктивное русло — будут успешны в большинстве начинаний. Для них важно постоянно быть чем-то занятыми. Сильные, щедрые, с хорошим чувством юмора, эти люди – самые верные и веселые друзья. Не пытайтесь ограничивать их свободу. Если им удается обуздать свою агрессию, они становятся душой любой компании.

Стрелец-Козерог (18–24 декабря) — Пик пророчества

Если вы родились на пике Стрельца-Козерога, примерно с 18 декабря по 24 декабря, вы высокодуховный человек, который стремится изменить мир. Оптимизм и бесстрашие Стрельца прекрасно сочетаются с трудолюбивым и практичным характером Козерога. Это приводит к тому, что человек мечтает о большом, а затем воплощает эти мечты в реальность. Эти люди мобильны, коммуникабельны, любят много путешествовать. Они успешны в карьере, но не зациклены на ней. Для них очень важно ощущать свою значимость, чувствовать, что они живут в этом мире не зря. Довольно общительны и добродушны, но открываются лишь немногим людям.