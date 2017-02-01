Гороскоп «болевых точек»- Узнайте слабые места представительниц 12-ти знаков Зодиака!

Ни для кого не секрет, что девушка — натура очень чувствительная и ранимая. Сегодня мы хотим ознакомить вас с болевыми точками 12-ти знаков Зодиака, при нажатии которой, женщина может просто утонуть в реке слез. А быть может и взорвется. Все это зависти от знака, под которым вы родились.

Данный гороскоп порадовал своей 100% точностью, вот я девушка — рак, в жизни очень ранимая, даже из-за какого-то пустяка могу рыдать целый день и обижаться… Ну очень восприимчивая. Чтобы как-то предотвратить все это, предлагаем ознакомить с «болевыми точками» представительниц каждого знака Зодиака.

Овен

Одним ударом девушку-Овна не возьмешь, даже не пытайтесь. Овны непрошибаемы. Но причинить ей настоящие душевные страдания все-таки можно. Если, конечно, вы не боитесь последствий. Нужно просто все время что-то делать ей назло. Причем делать это якобы не со зла, а потому что вы будто не понимаете, чего она хочет. Очень скоро вашу девушку-Овна просто разорвет от злости.

Телец

Девушку-Тельца обидеть совсем просто. Потому что для этого совсем ничего не надо делать. Вообще. Нужно ее старательно игнорировать. Лучше всего сделать вид, что ее для вас вообще не существует, но это, конечно, задачка для продвинутых. Начинающим рекомендуем на ее вопросы отвечать односложно — «Да», «Нет» или «Не знаю», а как только девушка-Телец начнет рассказывать о себе, следует театрально вздохнуть и страдальчески закатить глаза. Все. Она тут же громко заплачет и уйдет обиженная навсегда.

Близнецы

Близнецы умеют делать вид, что болевые точки у них везде: куда ни ткни — ушиб. Но на самом деле настоящая болевая точка у них только одна — они не выносят упреков. И, если вы хотите надавить на больное место, упрекайте Близнецов в том, что они сами во всем виноваты, потому что вовремя не повзрослели. И теперь у всех нормальных людей все хорошо, а у Близнецов… Не забудьте при этом сделать скорбное выражение лица и фальшиво прошептать «Как мне тебя жаль!».

Рак

А вот девушка-Рак — действительно одна большая болевая точка: ей можно причинить невыносимые страдания чем угодно. Достаточно неправильным тоном сказать «Будь здорова!», когда она чихнет — и все. Вы просто заденете за живое. Но учтите, что свои обиды девушка-Рак держит при себе, так что насладиться эффектом злопыхателям вряд ли удастся.

Лев

Сделать больно Львице проще простого: можно, например, подарить ей недостаточно шикарный подарок — и все, обидели! Но, правда, Львица недолго будет страдать и вскоре просто вычеркнет негодяя из списка своих знакомых. А вот если нужно ранить сердце Львицы навечно, то лучше всего ее публично унизить. Этого Львица не переживет.

Дева

Болевую точку Девы и искать не надо — это точка под названием «болезненное самолюбие». Проблема в том, что уязвить самолюбие Девы словами совершенно невозможно: она все равно знает больше слов, а число язвительных конструкций, которые она мастерски из этих слов составляет, стремится к бесконечности. Зато есть другой способ: нужно узнать, над чем Дева сейчас работает, и сделать то же самое, но раньше, чем она. И лучше, чем она. И чтобы все вокруг признали, что вы сделали это раньше и лучше, чем она. Что, вы уже передумали обижать Деву?

Весы

Девушки-Весы — легкие натуры, которые ничего не принимают близко к сердцу. Потому что там, у сердца, просто нет больше свободного места: все занято красивеньким, интересненьким, миленьким. Но чего она не выносит совершенно, так это — хамства. Так что, если вам зачем-то очень нужно заставить девушку-Весы страдать – хамите, да так, словно вы в трамвае, на рынке и в очереди в поликлинике одновременно. И тогда прольются слезы Весов.