Гороскоп «болевых точек»- Узнайте слабые места представительниц 12-ти знаков Зодиака!

Ни для кого не секрет, что девушка — натура очень чувствительная и ранимая. Сегодня мы хотим ознакомить вас с болевыми точками 12-ти знаков Зодиака, при нажатии которой, женщина может просто утонуть в реке слез. А быть может и взорвется. Все это зависти от знака, под которым вы родились.
Данный гороскоп порадовал своей 100% точностью, вот я девушка — рак, в жизни очень ранимая, даже из-за какого-то пустяка могу рыдать целый день и обижаться… Ну очень восприимчивая. Чтобы как-то предотвратить все это, предлагаем ознакомить с «болевыми точками» представительниц каждого знака Зодиака.
Овен
Одним ударом девушку-Овна не возьмешь, даже не пытайтесь. Овны непрошибаемы. Но причинить ей настоящие душевные страдания все-таки можно. Если, конечно, вы не боитесь последствий. Нужно просто все время что-то делать ей назло. Причем делать это якобы не со зла, а потому что вы будто не понимаете, чего она хочет. Очень скоро вашу девушку-Овна просто разорвет от злости.
Телец
Девушку-Тельца обидеть совсем просто. Потому что для этого совсем ничего не надо делать. Вообще. Нужно ее старательно игнорировать. Лучше всего сделать вид, что ее для вас вообще не существует, но это, конечно, задачка для продвинутых. Начинающим рекомендуем на ее вопросы отвечать односложно — «Да», «Нет» или «Не знаю», а как только девушка-Телец начнет рассказывать о себе, следует театрально вздохнуть и страдальчески закатить глаза. Все. Она тут же громко заплачет и уйдет обиженная навсегда.
Близнецы
Близнецы умеют делать вид, что болевые точки у них везде: куда ни ткни — ушиб. Но на самом деле настоящая болевая точка у них только одна — они не выносят упреков. И, если вы хотите надавить на больное место, упрекайте Близнецов в том, что они сами во всем виноваты, потому что вовремя не повзрослели. И теперь у всех нормальных людей все хорошо, а у Близнецов… Не забудьте при этом сделать скорбное выражение лица и фальшиво прошептать «Как мне тебя жаль!».
Рак
А вот девушка-Рак — действительно одна большая болевая точка: ей можно причинить невыносимые страдания чем угодно. Достаточно неправильным тоном сказать «Будь здорова!», когда она чихнет — и все. Вы просто заденете за живое. Но учтите, что свои обиды девушка-Рак держит при себе, так что насладиться эффектом злопыхателям вряд ли удастся.
Лев
Сделать больно Львице проще простого: можно, например, подарить ей недостаточно шикарный подарок — и все, обидели! Но, правда, Львица недолго будет страдать и вскоре просто вычеркнет негодяя из списка своих знакомых. А вот если нужно ранить сердце Львицы навечно, то лучше всего ее публично унизить. Этого Львица не переживет.
Дева
Болевую точку Девы и искать не надо — это точка под названием «болезненное самолюбие». Проблема в том, что уязвить самолюбие Девы словами совершенно невозможно: она все равно знает больше слов, а число язвительных конструкций, которые она мастерски из этих слов составляет, стремится к бесконечности. Зато есть другой способ: нужно узнать, над чем Дева сейчас работает, и сделать то же самое, но раньше, чем она. И лучше, чем она. И чтобы все вокруг признали, что вы сделали это раньше и лучше, чем она. Что, вы уже передумали обижать Деву?
Весы
Девушки-Весы — легкие натуры, которые ничего не принимают близко к сердцу. Потому что там, у сердца, просто нет больше свободного места: все занято красивеньким, интересненьким, миленьким. Но чего она не выносит совершенно, так это — хамства. Так что, если вам зачем-то очень нужно заставить девушку-Весы страдать – хамите, да так, словно вы в трамвае, на рынке и в очереди в поликлинике одновременно. И тогда прольются слезы Весов.
Скорпион
Девушки-Скорпионы — совершенно непостижимые существа, поэтому всем кажется, что их болевая точка запрятана дальше, чем Кощеева смерть. Но на самом деле болевая точка Скорпиона находится на самом видном месте: чтобы сделать барышне-Скорпиону больно, нужно ей просто в чем-нибудь отказать. Согласны, это практически невозможно! Кто может похвастаться тем, что сделал больно Скорпиону, а? Лаем небольшую подсказку для сильной половины человечества: фраза «Не сегодня, дорогая, у меня голова болит», — и вы у цели!
Стрелец
Девушка-Стрелец не относится к себе слишком серьезно, самоирония — главное ее качество. Вот по ней и надо бить. Попробуйте воспринимать ее всерьез: эти шуточки, странные поступки, безудержанное веселье — все непременно надо отметить, желательно вслух и на людях. И тогда Стрелец уйдет страдать. Страдать от того, что этот мир населяют свирепые личности, неспособные делать важные дела без выражения серьезности на лице.
Козерог
Со стороны может показаться, что у девушки-Козерога вовсе нет никаких болевых точек. Но это, конечно, не так. Просто до того самого места практически невозможно добраться. Чтобы сделать девушке-Козерогу больно, ее нужно бросить. Чтобы сделать ей очень больно, нужно ее бросить без объяснений и выяснений отношений. Но это не так просто: где вы видели идиота, который бросит такое сокровище? Но даже если вы такого видели, будьте уверены, что он уже успел сто раз пожалеть о содеянном — ведь девушка-Козерог перед уходом из него всю душу вытрясла.
Водолей
Трудно придумать, за что можно обидеть девушку-Водолея! Но если вам очень надо, то знайте: девушке-Водолею нужно дать понять, что ее общество стало вам неприятно. Что ее слишком много. Что она, во-первых, унылая, а во-вторых — навязчивая. Невыносимо, невозможно душная женщина. Можно даже так ей и сказать. Обиду этим нанесете смертельную, но, правда, только один раз: девушка-Водолей этого либо никогда не простит и вы — свободны, либо простит, но больше вы от нее не отвяжетесь.
Рыбы
Болевая точка у Рыбок — кнопка под названием «Все, дальше сама». «Дальше сама» — это значит, что Рыбку больше не будут водить за ручку и носить на ручках, не будут оберегать ее от этого злого, бездушного мира, не будут приносить ей жизненные блага в клювике. Нет, Рыбка сама в состоянии о себе позаботиться, причем даже лучше некоторых. Но как же это больно и обидно!