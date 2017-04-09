Гормоны старения и гормоны юности: Никогда не поздно начать становиться моложе

«Никогда не поздно начать становиться моложе» Мей Уэст

Еще с античных времен известно, что с возрастом гормональный уровень снижается. Жители древних Греции, Египта и Индии пытались восстановить снижающуюся сексуальность и увеличить энергетический потенциал, принимая вытяжки из мужских половых желез животных.

Сегодня нам уже известно, что снижение уровня гормонов объясняется развитием болезней, сопровождающих процесс старения, таких как кардиоваскулярные болезни, остеопороз и рак.

Некоторые гормональные отклонения связаны с другими возрастными изменениями, как например, потеря мышечной массы, ожирение и умственные расстройства. Большинство из этих нежелательных изменений теперь происходят не только из-за снижения абсолютного уровня гормонов, но также из-за смещения баланса между различными гормонами.

Все гормоны нашего организма можно разделить на две группы: анаболические и катаболические.

Анаболические гормоны способствуют росту и образованию тканей – к примеру, они отвечают за мощную мускулатуру и крепкие кости. Возможно, вы что-либо слышали о стероидах-анаболиках – синтетические химические вещества, которые используются бодибилдерами для развития мощной мускулатуры (и которые запрещены к использованию при подготовке к Олимпийским играм). Но половые гормоны, гормоны роста и ДЭА (дегидроэпиандростерон) относятся к естественным анаболическим гормонам – стероидам, уровень которых практически всегда начинает падать после репродуктивного возраста.

Катаболические гормоны, напротив, вызывают разрушение тканей. Главным катаболическим гормоном считается кортизол, гормон стресса, который вырабатывается надпочечниками. Инсулин (вырабатываемый поджелудочной железой) и эстроген (у мужчин), в некоторой мере ведут себя как катаболические гормоны. В отличие от анаболических гормонов, уровень кортизола и инсулина (у обоих полов) и уровень эстрогена (у мужчин) обычно не снижается с возрастом; в редких случаях уровень может немного снизиться, или остаться на том же уровне или в некоторых случаях, как это бывает с эстрогеном у мужчин, наоборот, повышается. Это приводит к нарушению гормонального баланса, который играет важную роль в процессе старения.

Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе в ответ на повышенное содержание сахара в крови. Нужно знать, что инсулин не всегда действует как катаболический гормон. В небольших количествах он работает как гормон – анаболик и способствует росту тканей.

В больших количествах, когда употребляется слишком много сладкой пищи или пищи с высокой гликемической нагрузкой, он стимулирует рост только одного вида тканей – жировой ткани, или попросту жир. С возрастом восприимчивость клеток к инсулину падает, и его уровень возрастает. В этом и заключается главная причина набора лишнего веса в процессе старения. С возрастом баланс между гормонами сдвигается от анаболиков к катаболикам.

Анаболические гормоны – тестостерон, эстроген у женщин, прогестерон, гормон роста, мелатонин и ДЭА – способствуют росту тканей и поддержанию молодости, поэтому их относят к гормонам юности. И напротив, кортизол, инсулин и эстроген (у мужчин) относят к гормонам старения.

Гормоны старения

Какие шаги мы можем сейчас предпринять для поддержания более молодого баланса между двумя типами гормонов? Предлагаем вам начать с обсуждения способов уменьшения или даже поворота вспять постепенного превалирования катаболических гормонов.

Кортизол

Ответной реакцией организма на стресс становится быстрый выброс кортизола из надпочечников, что заставляет усиленно работать сердечнососудистую систему и легкие, подавляя иммунную, замедляя процессы пищеварения и снижая репродуктивную функцию.

Сильный всплеск кортизола учащает сердцебиение, позволяя быстрее бежать, расширяет зрачки, позволяя лучше видеть, и повышает уровень сахара в крови, улучшая умственные способности. Но постоянные выбросы избытка кортизола ускоряют процесс старения, способствуют развитию болезней, разрушают мышечную ткань (саркопения) и кости (остеопороз), вызывают задержку натрия в организме и высокое кровяное давление, увеличивают сахар в крови и разрушают иммунную систему.

У пациентов с болезнью Кушинга (связанной с переизбытком кортизола) или пациентов, долгое время принимавших синтетические формы кортизола, развивается значительная потеря мышечной массы и слабость костей. В романе «Дюна» Фрэнка Герберта говорится «Страх разрушает мозг».

И в самом деле, страх повышает уровень кортизола, который, как доказали исследования, ведет к нарушению мозговой активности. Например, доктор Д.С. Халса продемонстрировал с помощью своих пациентов с болезнью Альцгеймера, каким образом хронический стресс разрушает память.

Как вы видите на рисунке ниже, все стероидные гормоны (включая кортизол) синтезируются из холестерола. Первым делом холестерол превращается в прегненолон, который затем может перейти либо в прогестерон, либо в ДЭА, «мать гормонов» тестостерона и эстрогена. Когда стресс хронический или избыточный, производится больше кортизола за счет ДЭА, тестостерона и эстрогена. Нормальный процесс старения связан с небольшим сдвигом к большему производству кортизола и одновременным снижением образования других гормонов.

Самым простым способом определить, как хорошо ваши гормоны юности борются с гормонами старения, является определение соотношения уровня ДЭА (анаболического гормона юности) и кортизола (катаболического гормона старения). Вы можете выяснить это, пройдя стресс-тест надпочечников, что также позволит проверить здоровье самих надпочечников.

Вы можете получить набор для проведения анализа у терапевта или практикующего врача и вам не придется для этого сдавать кровь. Вы проводите анализ дома, собирая образцы слюны 4 раза в день – как проснетесь, за ланчем, ужином и перед отходом ко сну.

Нормальным считается результат с более высоким уровнем кортизола утром и постепенным его снижением в течение дня. Под влиянием хронического стресса это дневное варьирование зачастую незаметно и в результате мы получаем практически прямую линию вместо нисходящей.

В стресс-тестах надпочечников также подсчитывается отношение ДЭА к кортизолу. У молодых людей это отношение обычно высокое, а вот у людей пожилого возраста уже понижается.

Особые указания к выравниванию отношения включают дополнительные добавки, содержащие ДЭА, употребление трав таких, как например, натуральная лакрица, которую используют в китайском траволечении, или аювердическую траву ашваганду, а также соблюдение образа жизни, способствующего снижению уровня кортизола, и рациона с низкой гликемической нагрузкой, снижение стресса, регулярные упражнения и здоровое количество сна.

Инсулин

Если бы проводились гонки между инсулином и кортизолом на предмет, кто быстрее разрушит организм, мы бы сделали ставку на инсулин. Барри Сирс в Зоне Омоложения называет переизбыток инсулина «билетом к ускоренному старению».

Переизбыток инсулина увеличивает жировые отложения в теле, повышает уровень кортизола и вызывает устойчивость к инсулину, способствует ускорению развития атеросклероза и увеличивает риск развития болезней сердца, а также вмешивается в работу других гормонов юности.

Инсулин вырабатывается при излишестве калорий. Когда вы употребляете сахар или пищу с высокой гликемической нагрузкой, вы настолько стимулируете выработку избыточного инсулина, что ваш организм может отделить липкий сахар от крови. Как только повышается уровень инсулина, глюкоза в крови мгновенно превращается в жир, который затем откладывается в жировых клетках организма.

Кортизол и инсулин относятся к тем же «старым добрым парням» гормонального кантри-клуба. Избыток инсулина повышает уровень кортизола, а его избыток ведет к повышению уровня инсулина. Избыток инсулина также является независимым фактором риска развития коронарных болезней сердца.

Инсулин снижает эффективность гормонов молодости, что ускоряет процесс старения.

Именно по этой причине, богатая сахаром пища или пища с высокой гликемической нагрузкой, которая повышает уровень инсулина, заставляет нас стареть намного скорее, чем что-либо другое из нашего рациона. Очень легко попасть в сети образа жизни, способствующего переизбытку инсулина: отсутствие физической нагрузки, постоянный слабый стресс и употребление высокогликемичных углеводов.

Знания о нематодах

С. еlegans – это разновидность круглых червей, которых ученые зачастую используют в своих экспериментах. Нематоды получили свою славу благодаря тому, что стали первыми многоклеточными, чью генетическую карту удалось полностью воспроизвести в 1999. В 2003 году c.elegans снова попали под лучи прожекторов, прожив 188 дней, что в переводе на человеческий возраст эквивалентно 500 годам.

В более ранних экспериментах продолжительность жизни достигла 150 дней за счет манипулирования геном круглых червей под кодом IGF-1, белок, который очень близок человеческому гормону роста. Но здесь обнаружилась одна проблема: в то время как черви получили долголетие, они демонстрировали сниженную активность в течение всей своей жизни.

При дальнейшем исследовании Синтия Кентон из Университета Калифорнии, Сан-Франциско, добавила манипуляцию уровнем инсулина и удалила некоторые гонадные ткани. В результате черви обрели еще большее долголетие без снижения активности. Так как у человека и c. elegans большинство генов одинаковы, это исследование может привести к методам продления жизни человека, манипулируя уровнем инсулина и некоторых других гормонов, не удаляя никаких тканей органов.

Гормоны молодости

Снижение уровня катаболических гормонов способствует выравниванию их соотношения к анаболическим гормонам юности. Но исторически самым приемлемым способом выравнивания баланса была прямая замена гормонов. Обычно термин «гормонозаменительная терапия» (ГЗТ) относится к половым гормонам: эстрогену, прогестерону и тестостерону. Далее мы обсудим ничуть не менее важные по значимости гормоны молодости: ДЭА, гормон роста и мелатонин.

ДЭА

ДЭА, или дегидроэпиандростерон – наиболее распространённый стероидный гормон, который образуется в нашем организме. В прошлом считалось, что ДЭА – это всего лишь предшественник других гормонов, который не обладает никакими особыми физиологическими свойствами.

Но позже Уильям Регельсон, широко известный практикующий врач-исследователь, назвал ДЭА «суперзвездой среди супергормонов». Уровень ДЭА достигает своего пика к 25 годам, затем постепенно снижается на 50% к 40 годам, и к 85 годам составляет примерно 5% от его уровня в молодости.

Значит ли это, что ДЭА мог бы способствовать продлению жизни? Согласно результатам экспериментов на животных добавки ДЭА могут замедлить процесс старения и увеличить продолжительность жизни.

Доказано, что мужчины с более высоким уровнем ДЭА менее подвержены развитию кардиоваскулярных заболеваний. ДЭА обладает противовоспалительными свойствами и способен снижать уровень IL-6 (интерлейкин-6) и TNF-α (фактор некроза опухолей альфа), которые являются сильными возбудителями опасных воспалений в организме. Согласно исследованию доктора Регельсона, посвященному онкологии, ДЭА препятствует бесконтрольному делению клеток, явному признаку раковых клеток.

Полезные свойства ДЭА:

Снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний

Борется со стрессом

Улучшает функционирование иммунной системы

Снимает депрессию

Улучшает память

Смягчает симптому менопаузы

Предотвращает слабость костей

Укрепляет либидо

Повышает чувствительность к инсулину и выносливость к глюкозе

Увеличивает безжировую массу тела

ДЭА «приручает» кортизол. Когда вы испытываете стресс, в организме вырабатывается чрезмерное количество инсулина, что негативно отражается на работе вашей иммунной системы, что в свою очередь влечет предрасположенность к заболеваниям и ускоряет процесс старения.

Некоторые исследования выявили связь между подавленной иммунной системой и нарушением баланса между ДЭА и кортизолом. Принимая добавки с ДЭА, вы улучшите состояние подавленной кортизолом и другими стероидами иммунной системы. Так как ДЭА – это предшественник тестостерона, он может оказывать положительное влияние на либидо, особенно у женщин. ДЭА также способствует трансформации пищи в энергию и сжигает лишний вес.

Прежде чем начать принимать добавки с ДЭА-С (ДЭА-сульфат), проверьте ваш уровень ДЭА, и затем проверяйте его каждые шесть-восемь недель, чтобы быть уверенными, что вы приближаетесь к желаемому результату. Рекомендуется придерживаться уровня в 300 для мужчин и 250 для женщин. Мужчинам следует начинать с 15-25 миллиграмм ДЭА в день, а женщинам с 5-10, затем следует увеличивать дозу для достижения необходимого уровня.

Внимание: так как ДЭА – это андрогенный гормон, в котором преобладают мужские свойства, он может легко превращаться в тестостерон. Добавки ДЭА также поднимают уровень САП (специфический антиген простаты), важный маркер рака простаты. Перед тем, как начать принимать ДЭА мужчины должны проверить уровень САП, а также во время приема каждые 6-12 месяцев. Если повышается уровень САП, то нужно немедленно прекратись принимать ДЭА и проконсультироваться с врачом.

Гормон Роста Человека

Ажиотаж вокруг роли гормона роста (ГР) в борьбе со старением разгорелся в 1990-е года, благодаря публикации Даниэля Рудмана, исследователя Медицинского Колледжа Висконсина.

Он опубликовал результаты исследования, при наличии контрольной плацебо-группы, в котором принимали участие 21 мужчина возрастом от 61 до 81 года. Среди всех положительных эффектов гормона роста он выявил следующее: увеличение мышечной массы, уменьшение жировой ткани, улучшение здоровья костей, улучшение показателей холестерола и более чуткое восприятие к инсулину.

Многочисленные подобные исследования пришли к таким же результатам. В онлайн поисковиках Национальной Медицинской Библиотеки на запрос «гормон роста» выходит 48 000 статей. Следует обратить внимание на то, что весьма маловероятно, что терапия гормоном роста поможет набрать мышечную массу и избавиться от жира без диеты и комплекса упражнений.

ГР оказывает положительно влияние на работу сердечнососудистой системы, липидный обмен и кровяное давление. У пациентов, которые проходили терапию ГР на протяжении 7 лет, снижение восприимчивости к инсулину, что происходит при старении, обратилось вспять.

Инъекции ГР раньше применялись для лечения детей, у которых был выявлен его дефицит. Но нехватку гормона роста у взрослых, что теперь называют дефицитом гормона роста у взрослых (ДГРВ), распознают как отдельный синдром, лечение которого ГР было одобрено Комиссией по контролю за лекарствами и питательными веществами.

Хотя очевидны положительные эффекты терапии ГР, следует отметить некоторые темные стороны. Это достаточно дорогое лечение, от 2 000 до 8 000 долларов в год, в зависимости от необходимой дозы и оно не всегда покрывается страховкой. Лечение требует ежедневных инъекций и их польза для здоровых людей довольно противоречива.

В 2002 году Национальный институт здоровья проспонсировал исследование, в котором наблюдались 121 человек после курса инъекций ГР с синтетической гормонозаменительной терапией или без нее в 1992 и 1998 годах.

Результаты доклада Рудмана о наборе мышечной массы и потере жировой ткани подтвердились, но так же были выявлены следующие побочные эффекты: у 24% мужчин развилась устойчивость к глюкозе или диабет, у 32% — синдром запястного канала, у 41% — ломота в суставах. У 39% процентов женщин развилась водянка. Авторы исследования пришли к выводу, что «из-за частого возникновения побочных эффектов (в особенности диабета и устойчивости к глюкозе), применение терапии ГР к взрослым должно быть ограничено рамками проведенных исследований».

В данный момент ведутся дебаты о вероятности повышения риска развития рака после прохождения терапии ГР. Но Шим и Коен из Униерситета Калифорнии в Лос-Анджелесе заявили: «Риск развития рака не увеличивается значительнее обычных показателей среди населения», вдобавок к чему другие исследования также не подтвердили увеличение показателей рака прямой кишки или простаты.

Так как терапия ГР в борьбе со старением применяется не так давно, нельзя забывать о возможных побочных эффектах. Очень важно понимать, что долгосрочные исследования по безопасности применения инъекций ГР здоровым взрослым еще только впереди. К счастью, в наших силах изменить привычный образ жизни так, чтобы достичь результатов инъекция ГР, не прибегая к самим инъекциям.

Сахар и высокогликемичные углеводы снижают выработку ГР в гипофизе, а белковая диета, наоборот, способствует его выработке. Придерживаясь рациона с низким содержанием сахара и низкой гликемической нагрузкой, вы повысите уровень ГР в организме.

Глубокий сон и анаэробные упражнения являются двумя главными факторами стимулирования выработки ГР у здоровых людей. Взрослые, которые на протяжение жизни продолжают заниматься спортом, сохраняют мышечную массу и более высокий уровень ГР.

Употребление определенных аминокислот, таких как аргинин, орнитин, глицин и глютамин, стимулирует гипофиз освобождать больше ГР. Широкодоступны добавки с разным количеством этих аминокислот, их еще называют стимуляторами секреции, так как они побуждают гипофиз выпускать ГР из резервов.

Добавки, содержащие ДЭА, является недорогим способом повысить уровень ГР.

Для большинства людей, которые хотели бы на себе ощутить эффективность противовозрастного действия гормона роста, рекомендуется придерживаться перечисленных выше рекомендаций. До тех пор, пока не будут известны результаты дальнейших исследований, советуем оставить инъекции ГР только взрослым с диагнозом ДГРВ, основанном на заключении опытного врача.

Прежде чем принимать любые из перечисленных мер проверьте уровень IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста -1) в крови. IGF-1 дает более точные результаты, чем уровень ГР, так как IGF-1 дает среднее значение уровня ГР, который постоянно колеблется в кровотоке. Основываясь на вашем возрасте и половой принадлежности, ваш лечащий врач сможет определить оптимальный для вас уровень.

Наши рудиментарные органы

Как только изобретут технологии, которые будут поддерживать питательные и другие вещества в крови на необходимом уровне нам не потребуются органы, которые отвечают за выработку химических веществ, гормонов и энзимов. В организме человека версии 2.0, гормоны и относящиеся к ним вещества будут доставляться с помощью нанороботов, а система биологической обратной связи будут контролировать выработку веществ и поддержание необходимого баланса между ними.

В конечном итоге, окажется возможным избежать присутствия большинства наших биологических органов. Это процесс перекройки нельзя будет завершить за один раз. Каждый орган и каждая идея требует собственного развития, проекта-полуфабриката и ступеней внедрения. Тем не менее, мы нацелены на фундаментальные и радикальные изменения абсолютно несовершенного, ненадежного и ограниченного по функционалу организма человека версии 1.0.

Мелатонин

Согласно некоторым данным, как минимум 50% всех американцев в возрасте от 65 лет страдают нарушением сна, хотя сон играет важную роль для здоровья организма. Продолжительные нарушения сна ведут к возникновению депрессии и подавлению иммунной системы.

Мелатонин – это светочувствительный гормон, который ритмично образуется в эпифизе человека, расположенном глубоко в мозгу. Суточный ритм человека контролируют внутренние биологические часы. В течение дня уровень мелатонина снижается и повышается к вечеру перед отходом ко сну.

Уровень мелатонина достигает своего пика к полуночи, держится некоторое время и затем начинает снижаться. Выработка мелатонина зависит от суточного цикла. Длительность выработки мелатонина зависит от длительности темноты, таким образом, получается, что наибольшее количество мелатонина вырабатывается в зимнее нежели летнее время.

Пик выработки мелатонина достигается к семи годам. Затем он резко снижается к подростковому возрасту. К 45 годам эпифиз начинает сокращаться и теряет вырабатывающие мелатонин клетки.

Гормон начинает вырабатываться хаотично. К 60 годам образуется только 50% от того количества мелатонина, которое производилось на момент вашего двадцатилетия, что объясняет, почему многие пожилые люди испытывают проблемы со сном. Недавние исследования двойной анонимности при участии контрольной группы – плацебо доказали, что добавки мелатонина помогают решить проблемы со сном людям старше 55 лет.

Мелатонин является сильным антиоксидантом и очень ценится при борьбе с некоторыми видами рака, например, раком груди.

При недостаточном уровне мелатонина возникает следующий порочный круг:

1. Организм теряет способность производить больше мелатонина и начинает быстрее стареть.

2. В процессе старения еще больше снижается выработка мелатонина

3. Снижение уровня мелатонина служит сигналом для других желез и систем органов, что пришло время заслуженного отдыха. У женщин перестают функционировать яичники, падает уровень эстрогена, наступает синдром менопаузы. У мужчин же, несмотря на то, что продолжает вырабатываться сперма, снижается тестостерон.

4. У обоих полов ослабевает иммунная система, подвергая нас различным заболеваниям, начиная от инфекций до рака и аутоиммунных заболеваний (состояние, когда иммунная система восстает против собственных тканей организма).

5. Затем следуют нарушения в работе систем органов, что увеличивает скорость по наклонной.

Вы можете замедлить эту нисходящую спираль событий, ежедневно принимая небольшие дозы мелатонина. Так как у некоторых людей развивается устойчивость к мелатонину, следует начать его прием с 4-5 ночей в неделю (хотя некоторые принимают его каждый день, не испытывая никаких проблем).

Мелатонин недорогая и широкодоступная добавка, которая отпускается без рецепта врача, но он может оказать сильное влияние на наш организм. Советуем употреблять небольшие дозы, если вы решили сделать добавки мелатонина частью своей анти возрастной программы.

Для большинства здоровых людей, которых не беспокоят проблемы со сном, рекомендуется принимать по 0,1 миллиграмму мелатонина за полчаса до отхода ко сну. Вы можете увеличить дозу до 0,5-1,0 миллиграмма, что обычно не требуется людям без проблем со сном.

Если вы постоянно испытываете трудности при засыпании, вам рекомендуется принимать мелатонин подъязычно для быстрой его абсорбции. Начните с 3-5 миллиграмм и при необходимости увеличьте дозу до 10 миллиграмм. Было экспериментально доказано, что увеличение мелатонина свыше указанной нормы, не приводит ни к каким результатам. Если добавки мелатонина вам не помогают, вам следует проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

Если в течение ночи вы часто просыпаетесь, постарайтесь засекать время выработки мелатонина. Обратите внимание, что при этом вы будете чувствовать усталость по утрам. Если вы тяжело засыпаете или часто просыпаетесь по ночам, попробуйте комбинировать продукты, которые имеют и быстродействующую и медленно высвобождающуюся формулу.

Чтобы не испытывать проблем при смене часовых поясов (джетлаг), следует принимать 3 миллиграмма мелатонина при отходе ко сну на новом месте первые три дня. Вам придется немного поэкспериментировать, чтобы найти лучшую для вас дозу мелатонина.

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