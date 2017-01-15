Если у вас есть хлебопечка Panasonic, то вы точно удивились, читая инструкцию, что в 6-часовой программе выпечки одного хлеба, 2 часа − это “выравнивание температуры”. Только потом замешивается тесто. Я много лет внутренне улыбался этому термину (иногда злился, так как хлеб нужен срочно), но только недавно понял, что это глубокая жизненная метафора − выравнивание температуры.

Тема успеха (от слова “успеть”) требует от нас быстро приступать к замешиванию теста. Мы не успеваем, не ощущаем важности, да и просто не умеем выравнивать температуру. Но если сразу замешивать, то хлеб почему-то получается другим, не таким вкусным. Если пришли люди на встречу и, не выровняв температуру между собой, сразу замешивают разговор по важному делу, то почему-то и процесс, и результат не те. Если бросаемся в проект, не выровняли понимание того, зачем он каждому, то сложно с проектом.

Я учусь выравнивать температуру. Один мой друг научил меня пить чай. Утром это заваривание чая, переливание его из одной чашечки в другую (не глядя на айфон, который находится 1) в другой комнате и 2) в авиарежиме), идеально выравнивает мою температуру. Если мы вдвоем, то мы можем долго тихо заваривать и пить воробьиные порции чая, зато потом мы почему-то сразу решаем важный вопрос. Всегда решаем. Быстро и четко. Потому что мы выровняли температуру. В эволюционно более совершенных системах управления, где, например, встречи принято делать в кругах, а не на построенные на иерархии собраниях, мы начинаем с чекинов, когда каждый минуту говорит о своем состоянии. Это удивительно выравнивает температуру. Всегда. Один глубокий вдох и медленный выдох, если это сделано осознанно с целью выравнивания температуры − это очень много и часто этого достаточно.