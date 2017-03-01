Глубинный смысл буквицы

1. Я Бога знаю, говорю добро, значит, я существую.
2. Жизнь обильна на Земле, когда истина вселенская в общине от Бога.
3. Для всех мыслящих людей только Он покой изрекает.
4. Слово, утвержденное свыше, призывает уверенно держаться устоев мудрости добра для завершения пути, прихода в гармонию для нового начала.
5. Защита границ нашей земли и рост обеспечивают Божье покровительство и наше единство.
6. Гармоничное развитие и потенциал роста моего рода и меня, как его части, зависит от Всевышнего источника и истории рода.
7. Смысл жизни – в стремлении совершенствовать дух и душу до полного вызревания в совершенную личность в вечности.
2. Жизнь обильна на Земле, когда истина вселенская в общине от Бога.
3. Для всех мыслящих людей только Он покой изрекает.
4. Слово, утвержденное свыше, призывает уверенно держаться устоев мудрости добра для завершения пути, прихода в гармонию для нового начала.
5. Защита границ нашей земли и рост обеспечивают Божье покровительство и наше единство.
6. Гармоничное развитие и потенциал роста моего рода и меня, как его части, зависит от Всевышнего источника и истории рода.
7. Смысл жизни – в стремлении совершенствовать дух и душу до полного вызревания в совершенную личность в вечности.
По вертикали:
1. Моя жизнь, как мысль, облеченная в звук, стремящаяся к гармонии, мельчайшая частица разума во вселенной.
2. Бог создает вокруг людей твердую границу и направляет их к самосовершенствованию.
3. Знание Земли и размышление о нем призывают покой на дух нашего рода.
4. Говорить истину – наша традиция, наша защита, часть нашей души.
5. Благо Вселенной в том, что Бог Творец уверенно и твердо творит рост всего, для полного вызревания семени.
6. Суть бытия человеческого общества в мире, покое, равновесии, гармонии, единстве от Всевышнего Источника к совершенной душе.
7. Существующий небесный Источник приносит в наш мир и начало всего и рост всего, и опыт людей во времени.
Диагональ сверху вниз и слева направо:
2. Бог создает вокруг людей твердую границу и направляет их к самосовершенствованию.
3. Знание Земли и размышление о нем призывают покой на дух нашего рода.
4. Говорить истину – наша традиция, наша защита, часть нашей души.
5. Благо Вселенной в том, что Бог Творец уверенно и твердо творит рост всего, для полного вызревания семени.
6. Суть бытия человеческого общества в мире, покое, равновесии, гармонии, единстве от Всевышнего Источника к совершенной душе.
7. Существующий небесный Источник приносит в наш мир и начало всего и рост всего, и опыт людей во времени.
Диагональ сверху вниз и слева направо:
Я много размышляю и основание моего творчества всевышний Источник всегда.