Диагональ сверху вниз и слева направо:

Я много размышляю и основание моего творчества всевышний Источник всегда.

1. Моя жизнь, как мысль, облеченная в звук, стремящаяся к гармонии, мельчайшая частица разума во вселенной.2. Бог создает вокруг людей твердую границу и направляет их к самосовершенствованию.3. Знание Земли и размышление о нем призывают покой на дух нашего рода.4. Говорить истину – наша традиция, наша защита, часть нашей души.5. Благо Вселенной в том, что Бог Творец уверенно и твердо творит рост всего, для полного вызревания семени.6. Суть бытия человеческого общества в мире, покое, равновесии, гармонии, единстве от Всевышнего Источника к совершенной душе.7. Существующий небесный Источник приносит в наш мир и начало всего и рост всего, и опыт людей во времени.