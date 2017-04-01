Главный наркотик XXI века. Как мы постепенно разрушаем свою жизнь, – американский писатель

Я частенько хожу в тренажерный зал, расположенный недалеко от моего дома. Это одно из тех мест, где тренер стоит над душой и орет, требуя, чтобы вы сделали больше отжиманий и приседаний, а вы тем временем думаете, что сейчас вас стошнит. Потом вы идете домой и следующие три дня с трудом приседаете даже на унитаз.

Это здорово. Мне это нравится. Я хожу туда хотя бы раз в неделю.

Сегодня утром, как и в другие дни, несколько посетителей в перерыве между упражнениями побежали к своим телефонам, чтобы проверить… черт, я не знаю, какую ерунду они там проверяли. Электронную почту? Instagram? Отправляли в Snapchat свои фото с каплями пота, чтобы все могли полюбоваться этим зрелищем? Не знаю.

Суть в том, что они схватились за свои телефоны. И разозлившийся тренер потребовал убрать чертовы гаджеты подальше. Неловкая ситуация.

И так обычно раза два-три за занятие, да и в принципе это случается практически на каждом шагу. Именно поэтому я решил откровенно спросить у женщины, приклеенной к своему телефону: «Что в вашей жизни есть настолько срочное, что не может подождать 30 минут? Вы создаете лекарство от рака или что-нибудь еще?»

Примечание для читателей: это плохой способ заводить новых друзей.

Я был зол. Но, черт возьми, я чувствовал, что прав, когда говорил о том, что большинство в зале подумало про себя.

Сейчас у всех появилась эта странная любовь/ненависть к телефонам. С каждым годом мы все больше зависим от них Позже, когда мы разошлись по домам, и я, испытывая боль от сидения на унитазе, прокрутил в голове произошедший инцидент, то спросил себя: «Почему это меня так сильно беспокоит? Почему телефоны в целом меня так сильно раздражают? Почему я начинаю волноваться, если моя жена вытаскивает телефон во время прогулки? Почему я люто и страстно ненавижу людей, которые держат телефоны над головой и записывают половину концерта? В чем дело?»

Может, я просто слегка свихнулся?

Хотя, вряд ли. Сейчас у всех появилась эта странная любовь/ненависть к телефонам. С каждым годом мы все больше зависим от них. И с каждым годом мы все больше негодуем по этому поводу. Почему так происходит?

Засорение внимания

Если задуматься, то наше внимание – единственная вещь, по-настоящему принадлежащая только нам. Имущество может кануть в лету, тела могут сломаться, отношения могут развалиться. Даже воспоминания и интеллект со временем стираются.

Но простая возможность выбора, на чем сконцентрировать внимание, всегда останется при нас. К сожалению, при помощи современных технологий наше внимание все больше рассеивается, что делает возможность сосредотачиваться ценной как никогда.

В своей книге «Глубокая работа» Кэл Ньюпорт утверждает, что способность полностью сосредоточиться на одном проекте, идее или задаче в течение длительного периода является одним из самых важных навыков для достижения успеха в информационную эпоху. Однако эта способность все реже встречается у современных людей.

Но я бы пошел еще дальше. Я хотел бы сказать, что наша способность сосредоточиться и заострить свое внимание на том, что нужно – это ключевой компонент счастливой и здоровой жизни. У всех были дни или недели (иногда – месяцы и годы), когда мы вели себя легкомысленно, отказываясь контролировать собственную реальность и погружаясь в кроличью нору бессмысленной информации и драм, полную бесконечных кликов и уведомлений.

Чтобы быть счастливыми и здоровыми, мы должны чувствовать, что мы контролируем себя и эффективно используем свои способности и таланты. Для того, чтобы делать это, мы должны управлять своим вниманием.

И я думаю, что именно по этой причине меня так разозлили мобильные телефоны в тренажерном зале. Эти тренировки чертовски сложные. Они требуют сосредоточенности и проявления не только физической, но и умственной дисциплины. И если через каждые 10 минут отвлекают из-за того, что кто-то должен отправить письмо своему боссу или написать бойфренду, это очень мешает. И что еще хуже, это происходит против моей воли.

Чужая неспособность сосредоточиться мешает нашей – и так довольно хрупкой – способности к этому. Точно так же, как выдыхаемый курильщиком табачный дым наносит вред легким всем окружающим, смартфоны наносят вред вниманию окружающих, они фокусируют его на пользователе смартфона. Это снижает нашу восприимчивость. Это заставляет нас сделать паузу во время беседы и смешивает мысли в голове. Это лишает нас возможности побыть наедине друг с другом, разрушая интимность процесса.

Но на этом сравнение с курением не заканчивается. Есть доказательства того, что мы наносим и долгосрочный вред нашей памяти и концентрации внимания. Точно так же, как курение серией краткосрочных ударов наносит долгосрочный вред нашему здоровью, допаминовые пинки, которые мы получаем от наших телефонов, с течением времени нарушают способность нашего мозга нормально функционировать. Все это лишь ради того, чтобы получить порцию лайков под очередным фото блюд, которые мы заказали.

Я заметил, что с годами мне становится сложнее сесть и написать статью. Сейчас это значительно труднее, чем три или четыре года назад. И дело не только в том, что многократно увеличилось количество отвлекающих факторов, но и в том, что я теряю способность противостоять им. Мне кажется, эта способность уже изношена до той точки, где я зачастую уже теряю возможность управлять своим вниманием вообще.

И меня это волнует. Меня возмущает не женщина, которая не может прожить и 10 минут без проверки своих сообщений в тренажерном зале. Меня волнует, что я постепенно и сам становлюсь человеком, не способным прожить 10 минут без проверки сообщений в тренажерном зале.

И уверен, что не я один.

Начал замечать людей, ощущающих, что для того, чтобы быть хорошим, продуктивным работником, они должны постоянно проверять свою электронную почту и сообщения. Не имеет значения, находятся ли они в этот момент на скрипичном концерте своего ребенка, в автомобильной пробке или в постели в ночь на субботу. Они чувствуют, что должны хватать любую информацию, которая встречается на их пути, в противном случае их ждут неудачи.

Я стал замечать друзей, которые уже не могут высидеть весь фильм (или даже эпизод ТВ-шоу), не доставая свои телефоны по несколько раз во время просмотра. Людей, не способных обедать, не положив телефон рядом со своей тарелкой.

Это становится социальной нормой. Размытое внимание становится нормальным, социально приемлемым, и мы все расплачиваемся за это.

Будущее

Друзья, у меня есть мечта. Мечта о мире, где люди могут вести длинные, скучные разговоры, не ощущая потребности периодически окунаться за мимолетными удовольствиями в светящиеся пластиковые экраны.

У меня есть мечта о мире, где люди осознают ценность не только их собственного внимания, но и внимания окружающих, где некоторые идиоты не пишут сообщения, находясь в кинотеатре, тем самым убивая настроение драматической сцены.

У меня есть мечта о том, что наши девайсы будут использоваться как необязательные дополнение к жизни, а не станут ее убогой заменой. О том, что люди поймут, что постоянная и мгновенная доставка информации имеет не только очевидные преимущества, но и связанные с этим скрытые недостатки.

У меня есть мечта, что в следующую среду эти женщины не будут проверять свои чертовы телефоны, когда я выполняю упражнение #327. Ради Бога, если вы идете в спортзал, занимайтесь!

И когда это произойдет, когда мы позволим свободе звенеть в каждой деревушке, в каждом городе и в каждом штате, мы приблизим тот день, когда все Божьи дети, черные и белые, иудеи и язычники, протестанты и католики смогут взяться за руки и запеть слова старого негритянского гимна: «Наконец-то свободны! Наконец-то свободны! Слава Богу Вседержителю, мы наконец-то свободны (от наших смартфонов)!»

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