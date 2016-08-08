Гигиена сознания. Почему мы не следим за собой?

В лучшем случае люди посещают какой-нибудь тренинг (что напоминает попытку вылить на себя сразу ящик парфюма) и почему-то считается, что чем парфюм дороже, тем эффект лучше. Но ведь от того, что в грязной комнате набрызгают синтетическим освежителем, комната чище не будет, ее желательно помыть и проветрить, а потом и освежитель не потребуется.

Один учитель телесных практик как-то сказал, что тело тренируется непрерывно и если человек тратит час в день на тренировку, а все остальное время не живет в своем теле — ему не видать живого и здорового тела, в лучшем случае — тренированное, неизвестно зачем и для каких целей.

Но ведь с сознанием точно так же! Оно, как и наше тело, наше жилище, нуждается в определенных гигиенических навыках, а еще лучше — в тренировке, а еще лучше — в проживании. И уж совсем хорошо, когда человек приучается непрерывно обрабатывать дискомфорт своего сознания в момент его возникновения, сразу как что-то «пролилось», а не ждать пока засохнет, или кто-то придет и приберет. В этом трудность работы с сознанием. Если для уборки в доме можно кого-то нанять, то ментальная уборка даже с чьей-то помощью требует собственных усилий.

Так же, как стоя рядом с человеком, через пару минут становится понятно — как давно он не мылся, так и, общаясь с любым человеком, становится понятно, насколько он прибирает в своем сознании; этот явно не мылся с рождения, этот любит поливать себя разными парфюмами, этот пару раз ходил в настоящую баню, а этот умеет вообще не пачкаться. Мастер!

Когда рядом со мной кто-то на кого-то начинает жаловаться, у меня есть стандартный ответ: «Я с удовольствием послушаю твой рассказ о том, что лично ты сделал для того, чтобы было по-другому». Есть чья-то мудрая фраза: «Если ты не являешься частью решения — значит являешься частью проблемы».

Мне встретился знакомый, который стал жаловаться на то, какая у него плохая и неблагодарная дочь. Я не захотел его слушать! Невозможно помочь человеку у которого «плохая дочь». А вот человеку, который говорит «Мне не хватает отцовской компетентности», можно как-то посодействовать. Хотя бы поделиться своим отцовским опытом общения с дочерью-подростком.

Чувствуете разницу между «Давай испачкаем мою дочь вместе» и «Помоги мне прибраться, а то я уже по уши»? В первом процессе я не хочу участвовать, а на второе могу ответить: «Держи мой любимый шампунь, брат. Даже от блох помогает, не только от тараканов».

Я не очень радуюсь лозунгам политиков, которые обещают вывести всех на чистую воду и при этом не обещают собственной искренности и честности. Когда грязная и немытая уборщица обещает все вокруг помыть — очевидно, что она еще больше напачкает. Представляете, чтобы было бы в парламентах, если бы люди чувствовали запах мыслей друг друга? Охранники и уборщицы отказались бы ходить на работу.

Американский психолог Питер Лоуренс утверждал, что наличие хронического психосоматического заболевания — верный признак профессиональной некомпетентности.

Я описал в книге клиента с бронхиальной астмой, который работал прокурором. Он на первой же встрече обнаружил, что его бронхиальная астма — это очень много остановленной агрессии и что для того, чтобы исцелиться, ему стоит научиться осознанно и разумно обращаться с этой энергией. Его работа прокурора была компенсацией не исцеленных обид. Вся его жизнь, все его отношения построены так, чтобы обслужить этот мусор в его сознании.

Если пользоваться жилищной метафорой, то выглядит так, что вместо того, чтобы вытереть засохшее пятно на полу этот человек поставил всю мебель в своем доме вокруг этого пятна. После первой встречи прокурор-астматик посоветовался с женой и принял решение остаться таким, как есть, не «ломать свою жизнь». И продолжить «ломать жизни других людей», пытаясь скомпенсировать свое заболевание.

В этом мире нет плохих людей, просто нет навыков гигиены сознания. Невероятно — но в двадцать первом веке до сих пор существуют люди, которые считают, что болезни тела, неприятности в жизни и мусор в сознании — это три разных, не связанных друг с другом процесса. Ученые, образованные люди!

Когда мы приезжали к индейцам, то я замечал на лицах индейцев удивительное выражение сочувствия и сострадания. «Почему вы так на нас смотрите?» — спросил я индейцев. «Вы приезжаете к нам очень грязными», — ответили они. Что на это скажешь? Грустно!

На мой взгляд есть минимальный набор гигиенических навыков сознания. Умение обрабатывать элементарный мусор. Навыки что-то делать с базовыми негативными суждениями, такими как: зависть, ревность, обида, разочарование, ненависть, злость, стремление к зависимостям, конфликты. Это такой же минимальный гигиенический набор, как умываться и чистить зубы!

Элементарный список — даже не средний уровень и точно не высший пилотаж. Без этого минимального набора любое сознание рано или поздно становится помойкой. Вместо того, чтобы просто прибрать в своих отношениях, люди стремятся выбросить старые и завести новые — чистые. Но ведь мусор старых отношений от этого не исчезает!!! Никуда.