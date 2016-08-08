Гигиена сознания. Почему мы не следим за собой?

Умопомрачительная история. Но ведь так и есть!
Почему-то считается правильным и хорошим приучать детей к гигиене своего тела, это естественно. Когда у ребенка или у взрослого неумытое лицо — ему говорят: «У тебя глаза закисли», или: «Подруга — у тебя тушь потекла?» Сказать так нормально — это правильно и общепринято. Более того люди почему-то считают естественным убирать свои жилища и стирать свою одежду.
Более того, когда что-то пролилось на пол, говорят: «Возьми тряпку и вытри, пока не засохло».
Понимаете смысл фразы: «Вытри, пока не засохло»? Люди почему-то отдают себе отчет в том, что засохшую грязь труднее оттирать, они не произносят безумную фразу: «Не трогай, пока свежее, время приберет». Почему-то в этом случае люди понимают, что прибирать как раз лучше свежее, что прилипший и засохший кофе со временем никуда не исчезает с пола, в лучшем случае переходит на тапочки, в худшем начинает цеплять дополнительную грязь.Почему-то люди это очень хорошо понимают.
Почему же люди говорят: «Время лечит»? Оно ничего не лечит, просто грязь засыхает и оттереть ее становится труднее.
Скажите мне хоть кто-нибудь, почему с мусором сознания принято обращаться по-другому? О гигиенических навыках своего сознания совсем не принято заботиться. Совсем!
В лучшем случае люди посещают какой-нибудь тренинг (что напоминает попытку вылить на себя сразу ящик парфюма) и почему-то считается, что чем парфюм дороже, тем эффект лучше. Но ведь от того, что в грязной комнате набрызгают синтетическим освежителем, комната чище не будет, ее желательно помыть и проветрить, а потом и освежитель не потребуется.
Один учитель телесных практик как-то сказал, что тело тренируется непрерывно и если человек тратит час в день на тренировку, а все остальное время не живет в своем теле — ему не видать живого и здорового тела, в лучшем случае — тренированное, неизвестно зачем и для каких целей.
Но ведь с сознанием точно так же! Оно, как и наше тело, наше жилище, нуждается в определенных гигиенических навыках, а еще лучше — в тренировке, а еще лучше — в проживании. И уж совсем хорошо, когда человек приучается непрерывно обрабатывать дискомфорт своего сознания в момент его возникновения, сразу как что-то «пролилось», а не ждать пока засохнет, или кто-то придет и приберет. В этом трудность работы с сознанием. Если для уборки в доме можно кого-то нанять, то ментальная уборка даже с чьей-то помощью требует собственных усилий.
Так же, как стоя рядом с человеком, через пару минут становится понятно — как давно он не мылся, так и, общаясь с любым человеком, становится понятно, насколько он прибирает в своем сознании; этот явно не мылся с рождения, этот любит поливать себя разными парфюмами, этот пару раз ходил в настоящую баню, а этот умеет вообще не пачкаться. Мастер!
Когда рядом со мной кто-то на кого-то начинает жаловаться, у меня есть стандартный ответ: «Я с удовольствием послушаю твой рассказ о том, что лично ты сделал для того, чтобы было по-другому». Есть чья-то мудрая фраза: «Если ты не являешься частью решения — значит являешься частью проблемы».
Мне встретился знакомый, который стал жаловаться на то, какая у него плохая и неблагодарная дочь. Я не захотел его слушать! Невозможно помочь человеку у которого «плохая дочь». А вот человеку, который говорит «Мне не хватает отцовской компетентности», можно как-то посодействовать. Хотя бы поделиться своим отцовским опытом общения с дочерью-подростком.
Чувствуете разницу между «Давай испачкаем мою дочь вместе» и «Помоги мне прибраться, а то я уже по уши»? В первом процессе я не хочу участвовать, а на второе могу ответить: «Держи мой любимый шампунь, брат. Даже от блох помогает, не только от тараканов».
Я не очень радуюсь лозунгам политиков, которые обещают вывести всех на чистую воду и при этом не обещают собственной искренности и честности. Когда грязная и немытая уборщица обещает все вокруг помыть — очевидно, что она еще больше напачкает. Представляете, чтобы было бы в парламентах, если бы люди чувствовали запах мыслей друг друга? Охранники и уборщицы отказались бы ходить на работу.
Американский психолог Питер Лоуренс утверждал, что наличие хронического психосоматического заболевания — верный признак профессиональной некомпетентности.
Я описал в книге клиента с бронхиальной астмой, который работал прокурором. Он на первой же встрече обнаружил, что его бронхиальная астма — это очень много остановленной агрессии и что для того, чтобы исцелиться, ему стоит научиться осознанно и разумно обращаться с этой энергией. Его работа прокурора была компенсацией не исцеленных обид. Вся его жизнь, все его отношения построены так, чтобы обслужить этот мусор в его сознании.
Если пользоваться жилищной метафорой, то выглядит так, что вместо того, чтобы вытереть засохшее пятно на полу этот человек поставил всю мебель в своем доме вокруг этого пятна. После первой встречи прокурор-астматик посоветовался с женой и принял решение остаться таким, как есть, не «ломать свою жизнь». И продолжить «ломать жизни других людей», пытаясь скомпенсировать свое заболевание.
В этом мире нет плохих людей, просто нет навыков гигиены сознания. Невероятно — но в двадцать первом веке до сих пор существуют люди, которые считают, что болезни тела, неприятности в жизни и мусор в сознании — это три разных, не связанных друг с другом процесса. Ученые, образованные люди!
Когда мы приезжали к индейцам, то я замечал на лицах индейцев удивительное выражение сочувствия и сострадания. «Почему вы так на нас смотрите?» — спросил я индейцев. «Вы приезжаете к нам очень грязными», — ответили они. Что на это скажешь? Грустно!
На мой взгляд есть минимальный набор гигиенических навыков сознания. Умение обрабатывать элементарный мусор. Навыки что-то делать с базовыми негативными суждениями, такими как: зависть, ревность, обида, разочарование, ненависть, злость, стремление к зависимостям, конфликты. Это такой же минимальный гигиенический набор, как умываться и чистить зубы!
Элементарный список — даже не средний уровень и точно не высший пилотаж. Без этого минимального набора любое сознание рано или поздно становится помойкой. Вместо того, чтобы просто прибрать в своих отношениях, люди стремятся выбросить старые и завести новые — чистые. Но ведь мусор старых отношений от этого не исчезает!!! Никуда.
Пустили бы вы своих детей в школу, если бы все учителя в ней были одеты и пахли как БОМЖи? Но ведь подавляющее большинство педагогов не владеет этими элементарными навыками гигиены сознания. Я разрешил своему сыну в школе на вопрос: «Почему не выучил?» отвечать то, что он на самом деле думает. И один из учителей-мужчин встретил сына один на один в коридоре и сказал: «Я тебя ненавижу!». Обнять и плакать этого учителя.
После элементарных навыков, хорошо бы развить в себе средства работы с трудными моментами своей жизни. А уж любой, кто умеет выращивать из мусора цветы и помогает в этом мастерстве другим — приносит наиболее ощутимую пользу.
Мы как-то сидели втроем с одним Мастером и его женой. У меня с женой Мастера возникала явная симпатия. «Не боишься, что между нами что-то произойдет?» — в шутку спросил я его? «Значит буду проживать свою ревность», — не моргнув глазом ответил Мастер. Вот ответ человека владеющего своим сознанием. Он не сказал: «Буду считать тебя сволочью», или: «Прибью жену». Он сказал: «Буду работать со своим сознанием». На то он и Мастер. «Исцелись сам и тысячи исцелятся вокруг».
Для меня действительно является непостижимой загадкой, почему цивилизованный мир так не любит ментальную гигиену. У меня есть только одна версия: безумный страх терять что-либо. Даже если это давно отжило и стало мусором. Очень похоже на поведение некоторых пожилых людей, которые чем больше боятся смерти, тем труднее расстаются со всяким хламом. Любая полноценная работа с сознанием подразумевает трансформацию, пусть маленькое, но умирание. Шелуха слетает, настоящее остается. В культуре исступленно и не осознаваемо боящихся смерти так держатся за шелуху, что теряют настоящее. Смерть — великая уборщица. Она прибирает все!
Ко мне пришла когда-то женщина с готовой распиской: «Добровольно прошу доктора Гусева ударить меня в самое сердце и избавить меня от несчастной любви к бывшему мужу. За то, что произойдет со мной после этого удара, прошу доктора Гусева не винить».
Работа-то с ней пошла как раз прямо в противоположном направлении. О том, что любовь в ее сердце к бывшему мужу — это живое и настоящее, а вот все ее обиды и претензии — увы, уже при смерти. И у нее есть хороший выбор — убить свое сердце, чтобы оно не болело, или отпустить свои несбывшиеся надежды с миром, чтобы они не ранили ее сердце. Конечно, надежды всегда дороже.
Когда-то мне встретилась женщина, у которой я спросил, что бы она предпочла: чтобы ее муж умер, но остался верен ей, либо изменил, но остался жив. «Конечно, чтобы умер!», не задумываясь ответила она. И это называется любовью?! Хотел бы я, чтобы меня любили «до гроба»?
У Арни Миндела есть фраза: «Либо вы станете гибким и подвижным, либо мир найдет способ Вас уничтожить: и не важно, как это называется — болезнь или автокатастрофа». Мои наблюдения о жизни подсказывают, что Минделлу стоит доверять.
Большинство моих публикаций в социальных сетях в течение нескольких лет на самом деле связаны с отдельными навыкамм гигиены сознания.
Всего лишь! Самым простым элементарным навыкам. Лишь изредка упоминаю что-то запредельное: выращивание цветов сознания.
Вытесненный из сознания мусор никуда не исчезает. Он накапливается в коллективном бессознательном. Цивилизованное человечество пока в это не верит. Но это так. Так же, как на брошенной мимо урны банановой кожуре может поскользнуться кто-то другой, так и энергии, вытесненные из сознания, никуда не исчезают, они либо начинают отражаться в теле в виде болезней, либо выплескиваются в коллективное в виде мусора, в который теперь любой может вляпаться. Если он не умеет следить за гигиеной своего сознания!
В этом случае тот же терроризм можно определить, как «стойкое убеждение человечества в том, что тупое насилие помогает решить какой-либо конфликт». Любой, кто в это верит, является террористом, даже если не бегает по улицам, обвязанный взрывчаткой, а всего лишь терроризирует своих домочадцев. В моей картине мира ребенка превращают в террориста в первом классе школы, когда заставляют его что-то делать, вместо того, чтобы заинтересовывать. И так со всеми общесоциальными явлениями, такими как: преступность, коррупция, бедность, безработица и и.д.!
Любой, кто держит свое сознание в чистоте — создает вокруг себя более здоровое пространство. Самая трудная в этом мире задача — не врать самому себе. А там и все человечество подтянется.
Вячеслав Гусев
5 thoughts on “Гигиена сознания. Почему мы не следим за собой?”
Одни слова ((((, а как чистить то, ….
Валя, здравствуйте!
Для чистки необходим инструмент без которого невозможно избавится от ментальной грязи. Объяснять, как все происходит, не буду, это долго, т.к. завязано на причинно-следственном поле или, как её ещё называют, на карме. Только не нужно боятся этого слова и думать, что это всё настолько серьезно и не по зубам. Это не так. Очистить причинно-следственное поле можно и нужно. Главное знать точный ответ на вопрос: «Зачем именно Вам это нужно?» И лучше, если Вы честно ответите себе на следующий вопрос: «Что Вы на самом деле хотите?» И не завтра, не для того, чтобы попасть в рай. А что Вы хотите именно здесь, на Земле? Зачем Вы тут? Только не нужно отвечать высокопарными фразами и мерить свои ответы с правилами общества — это не поможет, а только еще больше запутает Вас. Не всем удается ответить честно на данный вопрос с первого раза. Чем больше Вы будете тренировать Ваш самый главный инструмент, тем ближе Вы станете подходить к правде, Вашей правде. И в конце концов обнаружите Ваш честный ответ на этот вопрос.
А теперь ближе к делу, самый главный инструмент это осознанность. Этот инструмент необходимо тренировать во время деятельности, любой деятельности. Если Вам удается быть осознанной во время «медитаций» или эдаких посиделок в тишине, не спешите радоваться. Конечно, это прогресс, но для настоящего результата это мало. Необходимо, чтобы осознанность была во всем и всегда. Да, это трудно, но возможно. Чем чаще будете вспоминать, что Вам необходимо осознавать, тем ближе Вы будете свободны от непотребных мыслей и эмоций.
Начните с наблюдения за дыханием. Вы ведь не можете не дышать, верно? Вот и дышите естественно. Не пытайтесь контролировать дыхание, это не поможет, а только придаст силы Вашему «я», то бишь эго, которое и заварило кашу, что Вы расхлебываете сейчас. Забудьте про контроль, это не работает. Ничего не контролируйте, просто наблюдайте. Примите факт, что Вы ничего не контролируете, а просто наблюдаете за тем, что происходит . На начальном этапе Вы наблюдаете, как происходит дыхание. Вы ведь ничего не делаете, чтобы дышать, верно? Оно происходит само по себе. Вы даже не задумываетесь о нем. Когда вы сможете наблюдать за дыханием большую часть своего времени, вы обнаружите, насколько пустыми были все страхи и переживания. А значит обнаружите природу ума и то, насколько она иллюзорна. Обычно дальше люди осознают все сами — и что делать, и как дальше развиваться и за чем наблюдать.
Всех благ Вам даром! Благо Дарю!
Обучение убираться видимо за деньги
Все правильно. Я вижу людей вокруг себя, как некую прозрачную посудину, бутылку. Одну отмыть можно, просто грязь, другую уже невозможно. Стараюсь держаться от этих людей подальше.
Вопрос к автору строк: «Знакомы ли Вы с соционикой?»
Эту мысль с поразительной точностью я высказывал своим друзьям, что возможно при совпадении социотипа. Занимаюсь я растениями, но изучаю работу всех живых организмов.С Уважением, Александр Андращук