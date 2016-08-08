Гигиена сознания. Почему мы не следим за собой?

Представьте как выглядел бы и каким запахом обладал человек, который бы не мылся с самого рождения, не умывался, не чистил зубы, не стриг волосы, не расчесывался? Пусть бы он еще иногда пользовался парфюмерией и косметикой для того, чтобы лучше пахнуть и лучше выглядеть — как вам было бы зрелище? При этом он бы принюхался к собственному запаху и не замечал его, зато вонь окружающих повергала бы его в бешенство, и он бы был возмущен всеобщей вонью!
wq6yO_CuuNQ
Умопомрачительная история. Но ведь так и есть!

Почему-то считается правильным и хорошим приучать детей к гигиене своего тела, это естественно. Когда у ребенка или у взрослого неумытое лицо — ему говорят: «У тебя глаза закисли», или: «Подруга — у тебя тушь потекла?» Сказать так нормально — это правильно и общепринято. Более того люди почему-то считают естественным убирать свои жилища и стирать свою одежду.
Более того, когда что-то пролилось на пол, говорят: «Возьми тряпку и вытри, пока не засохло».

Понимаете смысл фразы: «Вытри, пока не засохло»? Люди почему-то отдают себе отчет в том, что засохшую грязь труднее оттирать, они не произносят безумную фразу: «Не трогай, пока свежее, время приберет». Почему-то в этом случае люди понимают, что прибирать как раз лучше свежее, что прилипший и засохший кофе со временем никуда не исчезает с пола, в лучшем случае переходит на тапочки, в худшем начинает цеплять дополнительную грязь.Почему-то люди это очень хорошо понимают.

Почему же люди говорят: «Время лечит»? Оно ничего не лечит, просто грязь засыхает и оттереть ее становится труднее.

Скажите мне хоть кто-нибудь, почему с мусором сознания принято обращаться по-другому? О гигиенических навыках своего сознания совсем не принято заботиться. Совсем! 

В лучшем случае люди посещают какой-нибудь тренинг (что напоминает попытку вылить на себя сразу ящик парфюма) и почему-то считается, что чем парфюм дороже, тем эффект лучше. Но ведь от того, что в грязной комнате набрызгают синтетическим освежителем, комната чище не будет, ее желательно помыть и проветрить, а потом и освежитель не потребуется.

Один учитель телесных практик как-то сказал, что тело тренируется непрерывно и если человек тратит час в день на тренировку, а все остальное время не живет в своем теле — ему не видать живого и здорового тела, в лучшем случае — тренированное, неизвестно зачем и для каких целей.

Но ведь с сознанием точно так же! Оно, как и наше тело, наше жилище, нуждается в определенных гигиенических навыках, а еще лучше — в тренировке, а еще лучше — в проживании. И уж совсем хорошо, когда человек приучается непрерывно обрабатывать дискомфорт своего сознания в момент его возникновения, сразу как что-то «пролилось», а не ждать пока засохнет, или кто-то придет и приберет. В этом трудность работы с сознанием. Если для уборки в доме можно кого-то нанять, то ментальная уборка даже с чьей-то помощью требует собственных усилий.

Так же, как стоя рядом с человеком, через пару минут становится понятно — как давно он не мылся, так и, общаясь с любым человеком, становится понятно, насколько он прибирает в своем сознании; этот явно не мылся с рождения, этот любит поливать себя разными парфюмами, этот пару раз ходил в настоящую баню, а этот умеет вообще не пачкаться. Мастер!

Когда рядом со мной кто-то на кого-то начинает жаловаться, у меня есть стандартный ответ: «Я с удовольствием послушаю твой рассказ о том, что лично ты сделал для того, чтобы было по-другому». Есть чья-то мудрая фраза: «Если ты не являешься частью решения — значит являешься частью проблемы».

Мне встретился знакомый, который стал жаловаться на то, какая у него плохая и неблагодарная дочь. Я не захотел его слушать! Невозможно помочь человеку у которого «плохая дочь». А вот человеку, который говорит «Мне не хватает отцовской компетентности», можно как-то посодействовать. Хотя бы поделиться своим отцовским опытом общения с дочерью-подростком.

Чувствуете разницу между «Давай испачкаем мою дочь вместе» и «Помоги мне прибраться, а то я уже по уши»? В первом процессе я не хочу участвовать, а на второе могу ответить: «Держи мой любимый шампунь, брат. Даже от блох помогает, не только от тараканов».

Я не очень радуюсь лозунгам политиков, которые обещают вывести всех на чистую воду и при этом не обещают собственной искренности и честности. Когда грязная и немытая уборщица обещает все вокруг помыть — очевидно, что она еще больше напачкает. Представляете, чтобы было бы в парламентах, если бы люди чувствовали запах мыслей друг друга? Охранники и уборщицы отказались бы ходить на работу.

Американский психолог Питер Лоуренс утверждал, что наличие хронического психосоматического заболевания — верный признак профессиональной некомпетентности.

Я описал в книге клиента с бронхиальной астмой, который работал прокурором. Он на первой же встрече обнаружил, что его бронхиальная астма — это очень много остановленной агрессии и что для того, чтобы исцелиться, ему стоит научиться осознанно и разумно обращаться с этой энергией. Его работа прокурора была компенсацией не исцеленных обид. Вся его жизнь, все его отношения построены так, чтобы обслужить этот мусор в его сознании.

Если пользоваться жилищной метафорой, то выглядит так, что вместо того, чтобы вытереть засохшее пятно на полу этот человек поставил всю мебель в своем доме вокруг этого пятна. После первой встречи прокурор-астматик посоветовался с женой и принял решение остаться таким, как есть, не «ломать свою жизнь». И продолжить «ломать жизни других людей», пытаясь скомпенсировать свое заболевание.

В этом мире нет плохих людей, просто нет навыков гигиены сознания. Невероятно — но в двадцать первом веке до сих пор существуют люди, которые считают, что болезни тела, неприятности в жизни и мусор в сознании — это три разных, не связанных друг с другом процесса. Ученые, образованные люди!

Когда мы приезжали к индейцам, то я замечал на лицах индейцев удивительное выражение сочувствия и сострадания. «Почему вы так на нас смотрите?» — спросил я индейцев. «Вы приезжаете к нам очень грязными», — ответили они. Что на это скажешь? Грустно!

На мой взгляд есть минимальный набор гигиенических навыков сознания. Умение обрабатывать элементарный мусор. Навыки что-то делать с базовыми негативными суждениями, такими как: зависть, ревность, обида, разочарование, ненависть, злость, стремление к зависимостям, конфликты. Это такой же минимальный гигиенический набор, как умываться и чистить зубы!

Элементарный список — даже не средний уровень и точно не высший пилотаж. Без этого минимального набора любое сознание рано или поздно становится помойкой. Вместо того, чтобы просто прибрать в своих отношениях, люди стремятся выбросить старые и завести новые — чистые. Но ведь мусор старых отношений от этого не исчезает!!! Никуда. 


Пустили бы вы своих детей в школу, если бы все учителя в ней были одеты и пахли как БОМЖи? Но ведь подавляющее большинство педагогов не владеет этими элементарными навыками гигиены сознания. Я разрешил своему сыну в школе на вопрос: «Почему не выучил?» отвечать то, что он на самом деле думает. И один из учителей-мужчин встретил сына один на один в коридоре и сказал: «Я тебя ненавижу!». Обнять и плакать этого учителя.

После элементарных навыков, хорошо бы развить в себе средства работы с трудными моментами своей жизни. А уж любой, кто умеет выращивать из мусора цветы и помогает в этом мастерстве другим — приносит наиболее ощутимую пользу.
5_3ciC3VTP18DT6u4
Мы как-то сидели втроем с одним Мастером и его женой. У меня с женой Мастера возникала явная симпатия. «Не боишься, что между нами что-то произойдет?» — в шутку спросил я его? «Значит буду проживать свою ревность», — не моргнув глазом ответил Мастер. Вот ответ человека владеющего своим сознанием. Он не сказал: «Буду считать тебя сволочью», или: «Прибью жену». Он сказал: «Буду работать со своим сознанием». На то он и Мастер. «Исцелись сам и тысячи исцелятся вокруг».

Для меня действительно является непостижимой загадкой, почему цивилизованный мир так не любит ментальную гигиену. У меня есть только одна версия: безумный страх терять что-либо. Даже если это давно отжило и стало мусором. Очень похоже на поведение некоторых пожилых людей, которые чем больше боятся смерти, тем труднее расстаются со всяким хламом. Любая полноценная работа с сознанием подразумевает трансформацию, пусть маленькое, но умирание. Шелуха слетает, настоящее остается. В культуре исступленно и не осознаваемо боящихся смерти так держатся за шелуху, что теряют настоящее. Смерть — великая уборщица. Она прибирает все!

Ко мне пришла когда-то женщина с готовой распиской: «Добровольно прошу доктора Гусева ударить меня в самое сердце и избавить меня от несчастной любви к бывшему мужу. За то, что произойдет со мной после этого удара, прошу доктора Гусева не винить».

Работа-то с ней пошла как раз прямо в противоположном направлении. О том, что любовь в ее сердце к бывшему мужу — это живое и настоящее, а вот все ее обиды и претензии — увы, уже при смерти. И у нее есть хороший выбор — убить свое сердце, чтобы оно не болело, или отпустить свои несбывшиеся надежды с миром, чтобы они не ранили ее сердце. Конечно, надежды всегда дороже.

Когда-то мне встретилась женщина, у которой я спросил, что бы она предпочла: чтобы ее муж умер, но остался верен ей, либо изменил, но остался жив. «Конечно, чтобы умер!», не задумываясь ответила она. И это называется любовью?! Хотел бы я, чтобы меня любили «до гроба»?

У Арни Миндела есть фраза: «Либо вы станете гибким и подвижным, либо мир найдет способ Вас уничтожить: и не важно, как это называется — болезнь или автокатастрофа». Мои наблюдения о жизни подсказывают, что Минделлу стоит доверять.

Большинство моих публикаций в социальных сетях в течение нескольких лет на самом деле связаны с отдельными навыкамм гигиены сознания.

Всего лишь! Самым простым элементарным навыкам. Лишь изредка упоминаю что-то запредельное: выращивание цветов сознания.

Вытесненный из сознания мусор никуда не исчезает. Он накапливается в коллективном бессознательном. Цивилизованное человечество пока в это не верит. Но это так. Так же, как на брошенной мимо урны банановой кожуре может поскользнуться кто-то другой, так и энергии, вытесненные из сознания, никуда не исчезают, они либо начинают отражаться в теле в виде болезней, либо выплескиваются в коллективное в виде мусора, в который теперь любой может вляпаться. Если он не умеет следить за гигиеной своего сознания!

В этом случае тот же терроризм можно определить, как «стойкое убеждение человечества в том, что тупое насилие помогает решить какой-либо конфликт». Любой, кто в это верит, является террористом, даже если не бегает по улицам, обвязанный взрывчаткой, а всего лишь терроризирует своих домочадцев. В моей картине мира ребенка превращают в террориста в первом классе школы, когда заставляют его что-то делать, вместо того, чтобы заинтересовывать. И так со всеми общесоциальными явлениями, такими как: преступность, коррупция, бедность, безработица и и.д.!

Любой, кто держит свое сознание в чистоте — создает вокруг себя более здоровое пространство. Самая трудная в этом мире задача — не врать самому себе. А там и все человечество подтянется. 





Вячеслав Гусев
Загрузка...

5 thoughts on “Гигиена сознания. Почему мы не следим за собой?

    1. Валя, здравствуйте!
      Для чистки необходим инструмент без которого невозможно избавится от ментальной грязи. Объяснять, как все происходит, не буду, это долго, т.к. завязано на причинно-следственном поле или, как её ещё называют, на карме. Только не нужно боятся этого слова и думать, что это всё настолько серьезно и не по зубам. Это не так. Очистить причинно-следственное поле можно и нужно. Главное знать точный ответ на вопрос: «Зачем именно Вам это нужно?» И лучше, если Вы честно ответите себе на следующий вопрос: «Что Вы на самом деле хотите?» И не завтра, не для того, чтобы попасть в рай. А что Вы хотите именно здесь, на Земле? Зачем Вы тут? Только не нужно отвечать высокопарными фразами и мерить свои ответы с правилами общества — это не поможет, а только еще больше запутает Вас. Не всем удается ответить честно на данный вопрос с первого раза. Чем больше Вы будете тренировать Ваш самый главный инструмент, тем ближе Вы станете подходить к правде, Вашей правде. И в конце концов обнаружите Ваш честный ответ на этот вопрос.
      А теперь ближе к делу, самый главный инструмент это осознанность. Этот инструмент необходимо тренировать во время деятельности, любой деятельности. Если Вам удается быть осознанной во время «медитаций» или эдаких посиделок в тишине, не спешите радоваться. Конечно, это прогресс, но для настоящего результата это мало. Необходимо, чтобы осознанность была во всем и всегда. Да, это трудно, но возможно. Чем чаще будете вспоминать, что Вам необходимо осознавать, тем ближе Вы будете свободны от непотребных мыслей и эмоций.
      Начните с наблюдения за дыханием. Вы ведь не можете не дышать, верно? Вот и дышите естественно. Не пытайтесь контролировать дыхание, это не поможет, а только придаст силы Вашему «я», то бишь эго, которое и заварило кашу, что Вы расхлебываете сейчас. Забудьте про контроль, это не работает. Ничего не контролируйте, просто наблюдайте. Примите факт, что Вы ничего не контролируете, а просто наблюдаете за тем, что происходит . На начальном этапе Вы наблюдаете, как происходит дыхание. Вы ведь ничего не делаете, чтобы дышать, верно? Оно происходит само по себе. Вы даже не задумываетесь о нем. Когда вы сможете наблюдать за дыханием большую часть своего времени, вы обнаружите, насколько пустыми были все страхи и переживания. А значит обнаружите природу ума и то, насколько она иллюзорна. Обычно дальше люди осознают все сами — и что делать, и как дальше развиваться и за чем наблюдать.
      Всех благ Вам даром! Благо Дарю!

      Ответить

  3. Все правильно. Я вижу людей вокруг себя, как некую прозрачную посудину, бутылку. Одну отмыть можно, просто грязь, другую уже невозможно. Стараюсь держаться от этих людей подальше.

    Ответить

  4. Вопрос к автору строк: «Знакомы ли Вы с соционикой?»
    Эту мысль с поразительной точностью я высказывал своим друзьям, что возможно при совпадении социотипа. Занимаюсь я растениями, но изучаю работу всех живых организмов.С Уважением, Александр Андращук

    Ответить

Есть что сказать? Оставьте комментарий.

Ваш email адрес нигде не публикуется и не передаётся третьим лицам.