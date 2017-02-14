Герой Великой Тартарии Князь Довмонт

Предисловие, объясняющее странный заголовок.

Плескавия, она же Псковское княжество, наряду с Новоградией (Княжеством Новгородским), Фактически никогда не являлась прямым вассалом Великой Тартарии. Более того, эти средневековые республики имели полную независимость со времени ослабления Московской Тартарии, вызванного безумным походом Бату-Хана против Москвы, Казани и Ярославля до момента завершения «контртеррористической операции», возглавляемой Князем Смарагдом (Иваном Грозным) в 1570г. Однако, политически, Псков и Новгород, всегда находились в зоне влияния Москвы, которая сама являлась одним из крупнейших субъектов пространства, называемого Великой Тартарией.

Лучше биться орлом, чем жить зайцем.

(русская пословица)

Не так давно случилось мне беседовать с одной журналисткой из Санкт-Петербурга, и я, вдруг понял, как несправедливо, что не только в программе средней школы, но и в курсе истории ВУЗов совершенно нет информации об удивительном человеке, ярком примере для современных военачальников и политиков, гордости Руссии, да и всей Великой Тартарии — Князе Плескавии Довмонте.

Наши дети в школах зубрят сказки о великих полководцах «древних» Египта, Греции и Рима. А дома они видят на экранах вымышленных героев: — пауков, черепах-ниндзя, Рэмбо, НиктУ, и пр. Как же такое возможно, завидовать народам с вымышленными героями и не знать о собственных!? Где вы, чиновники от образования и культуры? Почему, кроме Александра Невского ни один выпускник современной русской школы не может вспомнить НИКОГО, даже если наморщит обе свои ЕГЭзвилины!?

Это дикое противоречие, объясняется только одним: — целенаправленной диверсией «правозащитников» по искажению и обрезанию истории нашего народа, который их же кормит, поит, и одевает. Это они учат нас жить в России, а сами отдыхают, лечатся, и учат детей за границей. Это они Летают на вертолёте из Москвы в Тверь и обратно на работу каждый день, потом рассуждают с телеэкранов и низком уровне патриотизма в молодёжной среде.

Вот и давайте устранять несуразности собственными силами, раз чиновникам от образование это претит. Расскажите вашим детям о великом русском политике и воине.

Вокняжение князя Довмонта в Плескаве. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI в.

Сторонники норманнской теории происхождения руссов переносят миф о призвании на княжение в Новгороде «иностранца» Рюрика, так же и на князя Довмонта. Дескать, как и в первом случае, русский мужик настолько не способен был к управлению, что нужно обязательно пригласить какого-нибудь Хиддинка, Адвоката или Довмонта. Яко бы Князь приехал из Литвы в 1266 году в Плескаву (Ныне – Псков) вместе с 300 семьями и милостиво решил научить неразумных руссов, чудей, кривичей и талавов, как нужно правильно жить, в соответствии с высокими нормами европейской морали.

Извините, чушь! В 1236 князь самогитов Гедемин получил возможность свободно торговать с городами Ханзы (Средневековая ВТО), и оставлять доходы от торговли на развитие княжества. Т.е. он получил статус свободной экономической зоны, и не более того. Не было там никакого отдельного государства вплоть до 16 февраля 1918 года, когда один известный вождь выполнил обещание, данное Ротшильду, и фактически отдал потомков самогитов — литовцев немцам. А точнее — продал за 30 серебряников.

Довмо́нт прозванный христианами Тимофе́ем уехал из вотчины, только потому, что на Родине не «святил» ему папин трон, потому, что у него был старший брат, который и был наследником. Вот и поехал он гастарбайтером в братскую псковскую республику. Вы скажете: — «Как так? Мы же знаем о постоянных войнах русских с литовцами!». Вот и я не мог понять сначала, что же меня так смущает, при изучении событий, средневекового Пскова.

Потом меня осенило: практически все боевые операции по защите западных рубежей от вторжения проводились при участии самогитов! Не найдёте ни одной битвы, где бы не бились вместе псковичи, новгородцы, и литовцы. Вот те и вражда! Конечно, были стычки между соседями, а как же иначе то? Но в принципе это был единый народ, и говорили все на одном языке, потому как толмачами никогда не пользовались.

Пожил Довмонт немного в Пскове, заметили его, оценили отвагу, мужество, боевую выучку, честность, скромность и справедливость. И в 1266г. избрали его своим князем. В те времена ведь городское Вече назначало князей сроком на один год и с полным запретом на кормление. Т.е. гос. чиновник жалования не получал, а жил на собственные средства! Представьте, возможно ли, чтоб наши мэры и губернаторы работали бесплатно? А Великий князь Ярослав Ярославович (брат Александра Невского) осерчал, но его новгородцы вразумили, мол, гастарбайтер то парень что надо! Знает своё дело и псковичи любят своего князя и уважают. Подружился Довмонт с Ярославовичами, познакомился с Машенькой, внучкой Невского и полюбили они друг друга. Крестился Довмонт в Тимофея, да и женился на Маше.

Троицкий собор, в котором Крестился, венчался и похоронен с почестями князь Довмонт.

Вся история княжения Довмонта – череда военных походов и оборонительных операций, но кроме того, он остался в памяти псковичей как князь — созидатель, именно при нём древняя Плескава обрела архитектурные черты, которые мы видим и сегодня.

Остатки Довмонтова городища в кремле, который псковичи на древний манер называют: — «Кром». Это фундаменты от церквей. Каждя была построена в честь одной из военных побед дружины под командованием героя! Раньше не звёздочки на борт красили, а храм ставили.

Довмонтов город. Слева Башня Довмонта, правее на стене меч.

Увеличенная копия меча Довмонта.

Так меч выглядит в оригинале.

Однажды в Геленджике, мне довелось познакомился с женщиной, учителем истории, которая преподаёт в одной из средних школ не то Надыма, не то Уренгоя. Услышав от меня словосочетание «Псковская Республика», она пришла в неописуемое замешательство. Весь вечер я ей – историку, рассказывал о средневековом Пскове. Как же она была потрясена… Эта историчка даже не догадывалась, что в Пскове чеканили собственные монеты!

Любил Довмонт Псковичей, всячески о них заботился и берёг как детей родных. Две вещи, наверное обессмертили его имя:

— Довмонт ни проиграл за свою карьеру ни одного боя!!!!

— А ещё он вошёл в историю как вершитель самых бескровных побед.

Так, при взятии крепости в Полоцке, не погиб ни один воин из псковской дружины, зато было взято в плен 2700!!! вооружённых солдат неприятеля. Которые, впрочем, жили затем в Пскове вольно и никто их не удерживал насильно, и большинство из них, прижились в Плескавии, и продолжали военную службу наравне с княжескими ратниками. Потомки их до сих пор живут в Пскове, любуются закатом на набережной, ходят в кегельбан, клубы и в Ледовый дворец, зачастую даже не подозревая что они «белорусы».

Одним из главных боевых достижений Князя, считают взятие крепости Ракабор (ныне Раквере, Эстония).

Эстонцы, с тех самых пор, никак не могут отремонтируют эту крепость. Вот и приглашай после этого псковских и новгородских парней на пару чашек чая.)))

Здесь в 1268 году русские войска князей Довмонта, Ярослава (тестя Довмонта) и Дмитрия Ярославовича (внука Александра Невского), одержали победу над гольштинскими и померанскими рыцарями. Повеселились родственнички. Именно так – родственники! Южно-балтийские славяне, к которым относились гольшинцы и померанцы (современные датчане и немцы), были кровными родственниками русских князей северо-запада Руси.

Мирожская икона Божией Матери с предстоящими святыми князем Довмонтом и княгиней Марией. Икона, 2-я половина XVI века

Теперь внимание! Слева Довмонт, справа его жена Маша, а кто такая Мирожская божья Матерь? Взгляните на икону глазами язычника. Что вы видите? Лично я вижу еретическое дохристианское изображение Золотой Бабы, которую, как говорят, по сей день охраняют потомки чуди, где то в парме Ханты-Мансийского автономного округа. Она же из расы великанов…

По легенде, перед каждой битвой Довмонт приходил в святилище, полагал свой меч к подножию святого престола и принимал благословение духовника, который препоясывал ему меч.

Что крыто за этими словами? Союзниками Князя были Боги?

Свою последнюю победу доблестный Князь одержал в год своей смерти, 5 марта 1299 года на берегу реки Великой, где он с малой дружиной разбил большое ливонское войско. Рыцари неожиданно напали на посад у Пскова, захватили пригородные Снятогорский и Мирожский монастыри и сожгли их, жестоко расправившись с насельниками. Они убили основателя Снятогорского монастыря преподобного Иоасафа с 17 иноками и преподобного Василия, игумена Мирожского. Князь Довмонт, не дожидаясь, пока соберется большое псковское войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал неприятеля, порубив всех, кто не убежал, или не спрятался

Теперь вы знаете. Расскажите всем, о замечательном русском герое, забытом, оболганном «историками». Но правду не утаишь. Стал бы народ помнить более 700 лет какого-нибудь «слугу народа»? А народ помнит, знчит есть за что! И пусть эти кандидаты в доктора пишут свои диссертации. Народную память не обманешь!

Учите детей правильно!

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