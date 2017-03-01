Где находятся порталы в иную реальность

Откуда берутся сущности, которых мы считаем инопланетянами? Совсем не факт, что с других планет. Они могут жить в других измерениях и проникать к нам через порталы — особые места, где пространственно-временные реальности соприкасаются друг с другом.

Портал может иметь четкие географические координаты, а вот у иных измерений свои системы координат.

Формы иной жизни

Американские физики Г. Файнберг и Р. Шапиро делят формы жизни, которые могут обитать в параллельных с нами измерениях на следующие категории.

1. Плазмоиды — плазменные формы жизни. Обитают в атмосферах звезд. Они образуются за счет магнитных сил, связанных с подвижными электрическими зарядами.

2. Радиобы — лучевые формы жизни. Среда их обитания — звездные облака. Это сложные атомные структуры.

3. Лавобы — кремниевые формы жизни. Их можно обнаружить в расплавленной лаве на планетах с повышенной вулканической активностью.

4. Водоробы — формы жизни, способные существовать при очень низких температурах. Они напоминают амебы и обитают в жидкой метановой среде.

5. Термофаги — формы жизни, использующие тепловую энергию атмосферы и других сред.

Порталы, через которые формы иной жизни проникают к нам

По мнению американского уфолога Гари Харта, отдельные формы жизни не являются частью нашей реальности, но способны проникать к нам через порталы, расположенные в определенных точках земного шара. Вот, предположительно, некоторые из них.

Седона (США, штат Аризона)

Практически все местные жители хотя бы раз наблюдали в районе Седоны НЛО. Больше всего аномальных явлений наблюдается в 15 километрах от городка. Самому Гэри Харту довелось сделать там немало снимков и видео сюжетов.

На заснятых им кадрах — ярко-желтые или оранжевые каплевидные объекты, группы синих огней, объединенных в «фигуры», напоминающие по форме бабочек, фантомы четких очертаний, сотканные из тумана.

Харт утверждает, что открытие портала можно заметить. Перед этим образуется необычный туман. Пространство на месте открытия портала искажается, в воздухе может наблюдаться мерцание. На наличие портала могут реагировать приборы — компасы, магнитометры.

Мамани (гора Хай Марка, Перу)

Неподалеку от перуанского города Пуно расположена гора Хай Марка, где, по преданию, находятся Мамани — «ворота в страну богов».

На поверхности скалы видно изображение в форме лица размерами семь на семь метров с небольшим углублением в центре. Легенда гласит, что когда-то местные инки могли проходить через эти «врата» и общаться по ту сторону с богами.

Многие из них после этого путешествия якобы становились бессмертными. Также существует поверье, что однажды врата откроются и боги выйдут оттуда, а вид их будет подобен Солнцу…

Наши современники, побывавшие здесь, рассказывают, что, приложив руку к «вратам», ощущали странное покалывание. Одни слышали приятную музыку, напоминающую что-то религиозное, у других возникали галлюцинации…

Кстати, уфологи считают, что портал Мамани связан с озером Титикака, в окрестностях которого часто наблюдают неопознанные летающие объекты — в основном синие сферы и ярко-белые диски.

Скифские курганы (Украина)

Не исключено, что через порталы может являться в наш мир и загадочный и легендарный зверь чупакабра, полагает украинский исследователь Владимир Литовка.

«Существо, именуемое «чупакаброй», проникает в наш мир через пространственно-временные порталы, которые расположены в местах расположения курганных скифских некрополей, — говорит он. — Древние скифы, для захоронения своих царей, выбирали особые места с сильной энергетикой.

Они считали, что только здесь мертвые смогут попасть в загробный мир. Мною с 2009 года зарегистрировано около 50 случаев активности феномена «чупакабра» именно в таких местах с сильной энергетикой».

По словам Владимира Литовки, чупакабры проникают в наше измерение через курганы древнего некрополя в Сумской области. Он поведал, что каждую ночь на протяжении вот уже двух лет со стороны скифских захоронений слышатся чьи-то жуткие крики. При этом зимой на снегу остаются странные следы неизвестного существа…

Конечно, не исключено, что все так называемые «порталы» — это не более чем игра воображения любителей аномальных феноменов и что все данные явления имеют какое-то объяснение в рамках материалистической парадигмы мира…

Но пока эти факты никем не доказаны и не опровергнуты. Так что на уровне гипотезы «переходы» в иные измерения вполне могут существовать.

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