Гадать нельзя это грех?

Почему существует мнение, что гадать нельзя, что это грех?

Наверное, потому что, во-первых, людям православным любые гадания запрещает церковь. Считается, что обращение к любой магии это обращение к негативным, демоническим силам. Во-вторых, человек, получая информацию, о том, что его ждет, становиться, как бы зависим от этого знания. Он ограничивает себя и начинает жить по этому, прописанному сценарию, не пытаясь ничего изменить.Я отношусь к тем людям, которые считают, что судьба не предопределена. Есть несколько вариантов развития событий, несколько, скажем так, дорог по которым человек можете пойти в жизни и в зависимости от выбранного им пути получить те или иные результаты.

Таролог, делая расклад, поможет выяснить, какие энергии вас окружают, какие силы влияют на вас, как будут развиваться события, если ничего не предпринимать.

То есть, можно говорить о том, что таролог, перво наперво, делает диагностику, он смотрит что же, собственно происходит на данный момент в жизни человека. А далее уже пытается понять, что можно с этим сделать, чтобы события развивались более благоприятным для человека образом.

Консультация, таким образом, носит рекомендательный характер, а не является приговором.

Люди редко обращаются к гадателям, когда у них все отлично, обычно они идут к тарологам, когда возникают какие-то кризисные ситуации, проблемы, вопросы, на которые нужны ответы. Таким образом, задача таролога не просто дать прогноз, как оно будет, но и сказать, как сделать, чтобы стало лучше. А уж человек волен прислушаться и выполнить рекомендации, либо игнорировать все советы и ничего не делать, пустив все на самотек.

И где же в данном процессе грех?

Я лично, не вижу и тени греха, только желание помочь. Но, каждый решает сам, если вы считаете, что обращение к гадателю грешно, то просто не стоит этого делать.