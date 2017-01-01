Гадания с помощью зеркал

Гадание на зеркале является самым страшным. Принято считать, что зеркало – от дьявола, и через него он губит людей. Зеркало обладает множеством магических моментов. Оно отражает физическую сущность человека и потусторонний мир со всеми его обитателями.

Поэтому при гадании на зеркале нужно быть намного бдительнее, нежели обычно, ибо неопытные гадалки могут заблудиться в мире потустороннем и навсегда там остаться. Или же застрять между мирами и стать блуждающей тенью. И это далеко не страшилка на ночь, а жестокая реальность.

Прежде чем начать гадание нужно подготовить соответствующую обстановку. Нужно оказаться в комнате совершенно в одиночестве. Одежда должна быть без поясов. Волосы распущены, серьги, цепочки и прочие аксессуары тоже необходимо снять, дабы не пострадать от нечистой силы. Гадать стоит после полуночи и не иметь страха.

1. Гадание на зеркале с водой.

Ближе к полуночи нужно облить зеркало водой, а ровно в двенадцать часов ночи вынести на улицу или балкон. Когда вода на зеркале станет мерзлой (все зависит от степени холода), через пару часов станут проявляться узоры, как в морозные дни появляются на окнах. Следует занести зеркало в дом и толковать по этим узорам. Гадание это предновогоднее, поэтому и трактовка будет следующей: увидеть круги на зеркальном стекле – значит, гадающего человека ждет достаток и успех; еловые веточки сулят много работы; квадраты говорят о проблемах и неприятных событиях; треугольники предвещают огромный успех в жизни.

2. Зеркальное гадание при полной луне.

Это гадание легкое и не страшное. В полнолуние гадание считается наиболее успешным. В одну из святочных ночек нужно взять зеркальце средних размеров, поднести к окну и направить его так, чтобы в нем отражалась полная луна. Затем нужно пристально в него смотреть. Вокруг должно быть тихо, чтобы никто не отвлекал. Через определенное время в зеркале проявятся несколько лун или месяцев. Главное не удивляться и не потерять сосредоточенность, иначе все может исчезнуть. По количеству лун определится то, сколько человек в семье суженого.

3. Гадание на суженого.

В полночь взять большое зеркало и выйти на улицу. Встать на перекрестке, очертиться защитным кругом от нечистой силы. Его можно сделать палкой на снегу. Затем представить мысленно суженого. Высокий он будет или низкий, какие у него глаза и цвет волос, ну и так далее. Чем точнее будет представление, тем правдивее окажется гадание. Затем нужно, не отводя взгляда, смотреть в зеркало и говорить следующее: « Суженый-ряженый, приди по дорожке, да по снежочку». Дальше увидеть в зеркале можно все, что только возможно. Это могут быть фигуры, звуки или образы. И через какое-то время начнет проявляться суженый, идущий по снегу. Следует его запомнить, ибо через некоторое время есть вероятность встретить этого человека.

Существуют еще более опасные гадания с зеркалом, о которых можно прочитать в любом источнике, но использовать их на практике категорически не рекомендуется и даже запрещается, так это может быть опасно для жизни.