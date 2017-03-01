Гадание-икалка

Если раньше это гадание все воспринимали как забаву и не более того, то сейчас все больше людей придает значение тому, что с ними происходит.

Суть икалки заключается в том, что время, когда вы икнули, предскажет ближайшее будущее.

Икалка по времени:

• С 6 до 7 часов – вас ожидает неожиданная новость о дальнем родственнике или старом друге.

• С 7 до 8 часов – вас ждут слезы, разочарования и беспокойство, связанные с делами сердечными.

• С 8 до 9 часов – совсем скоро вам предстоит отправиться в поездку или, наоборот, встретить приезжих в своем доме.

• С 9 до 10 часов – о вас кто-то постоянно думает, ищет с вами встречи, но не решается подойти.

• С 10 до 11 часов – вас ждут новые интересные знакомства, которые окажут положительное влияние на вашу личную жизнь.

• С 11 до 12 часов – вас ждет ложь или предательство близкого друга или родного человека.

• С 12 до 13 часов – вы очень скоро влюбитесь, и ваши чувства будут взаимны.

• С 13 до 14 часов – впереди вас ждут серьезные испытания и трудности. Вероятно, вы лицом к лицу столкнетесь со своими недоброжелателями.

• С 14 до 15 часов – вас ждет неприятное известие, касающееся второй половинки.

• С 15 до 16 часов – ожидайте денежной прибавки или дорогого подарка.

• С 16 до 17 часов – вас ждет неожиданная встреча со старым другом или знакомым.

• С 17 до 18 часов – вас кто-то обманет. Постарайтесь не доверять в ближайшие три дня никому свои секреты.

• С 18 до 19 часов – вас ждет тоска и грусть по близкому человеку.

• С 19 до 20 часов – в самом ближайшем будущем ваша жизнь кардинально изменится в лучшую сторону.С 20 до 21 часа – ваши сокровенные желания и мечты совсем скоро исполнятся.

• С 21 до 22 часов – все ваши начинания успешно будут развиваться и дальше. Если вы чихнули в этот промежуток времени, то это знак, указывающий на то, что вы двигаетесь в правильно направлении.

• С 23 до 00 часов – вас ждет расставание с близким человеком или потеря ценной вещи.

• С 00 до 1 часа – будете переживать из-за проблем близких людей, которые сможете разрешить самостоятельно.

• С 1 до 2 часов – вы сможете добиться своих целей и исполнить все свои желания. Это знак настоящей удачи, если вы икнули именно в этот промежуток времени.

• С 2 до 3 часов – ссоры и конфликты, после чего вы будете чувствовать обиду, досаду и разочарование.

• С 3 до 4 часов – свидание, встреча, романтика, начало новых отношений, разговоры с любимым человеком по душам.

• С 4 до 5 часов – вас ожидают сплетни, неприятности и интриги. Это знак, что вам следует опасаться своих врагов и недоброжелателей.

• С 5 до 6 часов – вам признаются в любви или сделают предложение.

Эта икалка по времени поможет узнать о грядущих событиях в ближайшем будущем. Не стоит скептически относиться к таким способам гадания как икалки и чихалки. Опытные эзотерики уверяют, что каждый процесс и реакция нашего организма на внешние факторы неслучайны. Это знак, который призван предупреждать о том или ином событии в нашей жизни.Желаем вам всех благ!