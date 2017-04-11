Гадальный круг царя Соломона

Подобные гадальные круги пользовались большой популярностью в дореволюционной России. Для него нужно было всего-то нарисовать круг и взять пшеничное или рисовое зерно.

В середине, так называемого круга царя Соломона, располагалось солнце, а по лучам-радиусам цифры.

Методика гадания очень простая. Сначала надо точно и ясно сформулировать вопрос, произнести его вслух. Затем двумя пальцами (большим и указательным) правой руки взять одно просяное (или рисовое) зерно и бросить в центр рисунка. Оно упадет на какое-то число (если не получилось, то бросить еще раз), под номером данного числа и находят ответ на заданный вопрос. Всего в толкователе 100 ответов.

1 — С большим трудом окончишь, человече, дело свое, греха много. Сам ты, человече, виноват; признайся, чтоб тебе к убытку не пришло.

2 — Тревоги и сраму много наведут на тебя, человече: на кого гнев имеешь, берегись его, оклеветан будешь напрасно.

3 — На добро и на богатство ты, человече, обратись, только не должно мешать с медью; лучше так иметь.

4 — Бог помощник твой есть. Ты не печалься, человече, ни о чем, не бойся: дорога твоя добра будет, от врагов спасен будешь.

5 — Перестань ты, человече, зло делать людям, да не испытаешь сам того. Обманут будешь врагами своими; терпи до конца, силен будешь.

6 — Будет тебе, человече, как ты хочешь; по желанию твоему будешь иметь, но не скоро; увидишь.

7 — Скоро будет у тебя, человече, радость: будешь иметь много хорошего. Путь твой добр и радостен.

8 — От болезни на здоровье, от печали на радость обратит тебя Господь Бог твой; обратит тебя на дела добрые.

9 — Не суетись! Не будет тебе, человече, того, чего ты хочешь; исправь путь твой. О ком думал, он не жив в пути и не возвратится к тебе.

10 — Суть печали твои на радость приидут тебе, человече, напротив; путь твой неправый, с корыстью, а другой с радостью, третий честен будет; Бог тебе помощник.

11 — Враги твои бороться будут.

12 — Даст тебе Господь дар велик, отколе ты ожидаешь: много добра сотворил, человече; Бог дарует тебе все блага.

13 — Не получишь ты, человече, чего ты хочешь, но иному дано будет, а не тебе; он ведает правду, а ты забываешь; лучше бы с правдою молиться, а в злые дела не вступать.

14 — Труд твой вотще будет тебе, сотвори обещание Богу; подаст тебе милость, спасет тебя Бог и помилует от всякого зла.

15 — Всех почитай, братство люби. Бога бойся, царя чти.

16 — Проси Господа Бога твоего; что просишь, то дастся тебе.

17 — Отложи, человече, всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие.

18 — То, чего ты просишь, не дастся тебе.

19 — Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде.

20 — Не возносись, человече, и не погубит тебя то.

21 — Говорят: мы играли вам на свирели, а вы не плясали; мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали.

22 — Надежда твоя не поможет тебе, потому как на себя надеешься, а не на Бога.

23 — Не бойся ничего, человече, что тебе надобно будет претерпеть.

24 — Отправляйся в путь свой; Бог тебе поможет.

25 — Перестань гневаться, человече, и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло.

26 — Много врагов имеешь; остерегайся их.

27 — Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим.

28 — Чего желаешь ты, человече, то придет к тебе.

29 — Ты будешь есть от трудов рук твоих; блажен ты, и благо тебе.

30 — Помощь придет тебе от Бога, человече; начинай свое дело.

31 — Даст тебе Господь то, чего ты желаешь.

32 — Пусть душа твоя ожидает Господа более, нежели стражи утра.

33 — Не исполнится твое желание никогда, человече.

34 — Славьте Господа, ибо Он благ; ибо вовек милость Его.

35 — Приходит уже время твое, человече, и добро тебе будет.

36 — Чем выше взбираешься, тем больнее падать; помни об этом.

37 — Они говорят против тебя нечестиво; суетное замышляют враги твои.

38 — Господь поддерживает всех падающих и возвращает всех низверженных.

39 — Господь Бог избавит тебя от врагов твоих, к нему прибегай.

40 — Если простишь обидевшим тебя, человече, то не достигнет тебя зло; если не сотворишь людям зла, то и сам от зла не пострадаешь и узришь во все дни благие.

41 — Веруй Богу твоему всем сердцем твоим: Он избавит тебя от недугов твоих, и ты получишь желаемое.

42 — Дерзай и не бойся ты, человече: помогжет тебе Бог по прощению твоему.

43 — Не ходи в путь твой, человече: много врагов имеешь, берегись ты их. Хочешь оленя поймать за рога, а он давно в поле ушел; имей надежду на Бога, а не на людей, и ты, человече, не надейся на себя и на силу свою, не беспокойся об этом деле, печаль будешь иметь.

44 — Труд без пользы ты, человече, будешь себе иметь.

45 — Не бойся ты, человече: добра твоя надежда будет тебе.

46 — Нет тебе добра, человече, но поношение великое будет.

47 — Покайся и воздержись от злого и не обличен будешь от Бога.

48 — Забудет то он, что ты скрыл; подожди немного, твое будет.

49 — Благодать от Бога будет тебе, человече, вскоре.

50 — Лучше делай ты, человече, добро людям и не осуждай их; лучше тебе будет.

51 — Злых мыслей много ты имеешь, человече, на людей, не исполняй их; как лодка плавает на море, так мысль твоя после осуществится на самом деле.

52 — Сопротивляйся ты, человече: восстанут на тебя и не одолеют тебя; не бойся, человече: БОГ тебе помощник, Он наставит тебя на путь правды; иди на врагов своих: будешь силен, да поможет тебе Бог победить.

53 — Скоро совершится дело твое по твоему желанию.

54 — Обратится дело твое на другое; только не делай ты этого, от недругов не уйдешь. Печаль твоя и убыток от своих.

55 — Опасайся ты, человече, остерегися и отрезвися, ибо многим людям чинишь зло; не твори зла, и сам во зле не пострадаешь.

56 — Благодать Божия посетит тебя, и возрадуешься ты, человече; суд твой велик будет, и говорю: творят над тобою худое; молись Богу, не победят тебя враги твои.

57 — Покой, здравие и радость ты, человече, себе найдешь; радуйся; около тебя добра много, польза тебе будет.

58 — Всем сердцем покайся Господу Богу твоему. Он услышит тебя, человече: не бойся врагов твоих ближних, человече; крепись, и не ссорься с врагом, лучше тебе будет.

59 — Как поведет Бог от злых, так и тебя, человече, избавит, спасет Господь и помилует, и ты, человече, молись Богу: добро тебе будет, а на злые дела решаться берегись.

60 — Моли Господа твоего, и исполнится желание твое, кипит сердце по первой жизни, и будет тебе добро и радость.

61 — Не пекись ты, человече, ни о чем: будет тебе так, как ты хочешь; уже корабль на море снаряжен, ожидает тишину; человече, положись на волю Божию, польза тебе будет, и родственники живы, желают лицо твое видеть радостное.

62 — Чего хочешь, человече, то и получишь; чего ради плаваешь против воды, берегись и ты, человече, добываешь корысти от всякого злого нападения.

63 — Услышит Господь молитву твою, и возвеселишься радостию великою, и что ты думаешь, то тебе не дано теперь; подожди немного; Бог даст, только покорись: на кого гнев имеешь, а он о тебе очень печалится.

64 — Врагов твоих не бойся, человече, не учинят тебе зла: молись Богу, Он тебя помилует и избавит от врагов твоих и от восстающих на тебя.

65 — Явно придет дело твое, и очень спешить будешь; враги твои падут пред тобою, тебя спасет Бог от всех врагов твоих, и победишь их.

66 — Возрадуешься всем сердцем твоим в добром деле твоем; имеешь ты у себя великого благодетеля; о чем ты Его станешь просить, ни в чем не откажет.

67 — Готов путь твой, и врата отверсты, и уста твои спешат только молиться Богу: мысль твоя сбудется с великою радостию.

68 — Не право дело твое, на него же ты хочешь идти, человече, зло есть, и тебе, человече, от злого дела лучше уклониться.

69 — Изменится дело твое, друг твой лукавит перед тобой, человече, не смотри на льстящих тебе: опасно с ними вступать в разговоры.

70 — Помыслами добрыми исполнен ты, человече, к добрым людям; а злым ты творишь великую радость.

71 — От печали к радости ты, человече, придешь; все у тебя будет, будешь иметь много добра; и станут кланяться враги твои.

72 — Суть злое на доброе, от смерти к жизни обратит тебя Господь Бог твой; о чем милости Божией просишь, и ты дело твое узришь с радостию; не унывай, но на Бога уповай.

73 — На работу твою всякая лень нападает и не совершит дело твое скоро.

74 — Смутился ты, человече; много о том возвеселишься, молитва твоя услышана перед Богом, и дело твое доброе будет; только не падай духом: радость придет только к доброму.

75 — Сокровище твое, человече, ясно будет тебе: если чести желаешь, скоро исполнится желание твое.

76 — Не исполнится, человече, желание твое никогда.

77 — Добра много будет тебе, человече, только молись Богу за недругов твоих; недруга слушаешь, а оба под твоей рукой; если простишь их, добро тебе будет.

78 — Совершенною и теплою верою ищи единого Бога: Он есть помощник всем, творящим волю Его.

79 — Добро ты мыслишь, человече. Господь Бог придет к тебе, за тебя Бог заступится, и будешь иметь добра много и радости.

80 — Приходит уже упование твое, человече, и добро тебе будет.

81 — Хочешь с высоты упасть в яму глубокую, и ты мыслишь идти в путь твой; только зло есть, подожди немного.

82 — Моли Господа Бога твоего, не бойся; если добра ты у него просишь, то воздастся тебе.

83 — То, чего ты хочешь, человече, не дано будет тебе, иному дастся сие.

84 — Не будь высокомерным, человече; да не погубишь данного от Бога таланта.

85 — Надежда твоя нетверда будет, если надеялся ты на себя, а не на помощь Всевышнего Бога.

86 — Иди в путь твой, поспеши: поможет тебе Бог во всякое время.

87 — Много врагов восстают на тебя: берегись их.

88 — Прав ты, человече, и править будешь.

89 — Чего ты желаешь, человече, то придет тебе на свет твой.

90 — Помощь имеешь ты, человече, от Бога: твори, если ты замыслил доброе.

91 — Воистину в них иметь будешь крепкую и великую надежду.

92 — Не сомневайся, молись Господу Богу твоему, и исполнит Господь все желания твои.

93 — Если пойдешь на свет, потом все знать будешь.

94 — Свет должен видеть ты, человече, в людях; только не твори сего зла.

95 — Много скорби и печали иметь будешь, человече, пока дело твое не совершится.

96 — Прав ты в делах своих; ради этого дерзай, надеясь на помощь Божию.

97 — Даст тебе Господь то, чего ты хочешь.

98 — Старайся, человече, возносить Бога своим смирением.

99 — Чего ты желаешь, то получишь.

100 — И помыслить ты не можешь, человече, как Господь тебе поможет!