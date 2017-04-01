Функции паразитов и периоды развития, достижение уровней осознания. О борьбе, принятии, смыслах. Физические паразиты на сегодняшний день очень многообразны в мире людей, у них есть своя роль и своя функция. Паразиты, также как и люди, распределены в разных частотных спектрах. Есть спектры человеческого пребывания практически недоступные паразитам, есть — малодоступные, а есть спектры, которые для паразитов являются питающей средой.

Можно представить шкалу частотного диапазона и две полярности: самая низкая и самая высокая.— это вотчина различных форм паразитов. Практически все паразиты, населяющие ныне планетарное пространство, за редким исключением, способны жить в самых низких диапазонах частот, более того, они способны разворачивать эти диапазоны частот, активизируя их. Представьте себе человека, который находится на низком диапазоне частот, человека с запакованными еще своими высшими духовными ценностями или душа которого является молодой и высшие уровни для неё недосягаемы на данный момент.

В любом случае, у человека существуют потенциалы более качественного или максимально качественного для него пребывания. Выходя в свой максимальный диапазон, он открепляется от подавляющего числа паразитов, даже если частотный спектр подходит для паразитических структур и для конкретных физических паразитов. Когда человек входит в определенный опыт, ему важно достичь уровня погружения, уровня детализации пребывания в том или ином низкочастотном слое, усугубить его ситуацию.

Здесь тот или иной вид паразитов примагничивается из пространства, являясь вездесущим или присутствующим в окружающей среде в различных возможных структурах вещества. Это могут быть бытовые моменты – воздух, контакт с людьми, с посудой, просто с вещами, пищевыми продуктами, водой. Находятся наиболее благоприятные пути для того, чтобы человек смог поглотить и пробудить личинки, которые способны долгое время пребывать в неактивном состоянии в тех или иных потаенных уголках человеческого организма. Паразиты, попадая в человеческий организм, способны сохраняться в состоянии анабиоза, то есть капсулируясь, если среда для них неблагоприятная. Особенно, если это мельчайшие формы паразитов, клеточные, внутриклеточные или более изощренные формы паразитов, которые запускаясь, первыми активизируют приток по открытому каналу в человеческое пространство других, более крупных видов и имеющих более грубые частоты. Из данного диапазона видения можно понять: когда человек вступил в определенный опыт и урок именно с паразитами, то борьба с ними в таких условиях — это такая мера, которая ослабит качество или количество паразитов и принесет временный эффект.

Главное, что частота, в которой находится человек, будет активизировать прирост новых видов более цепких и более адаптированных особей. Даже паразиты, находившиеся на первичных слоях, на которые способен теми или иными средствами, способами воздействовать человек, начинают прятаться и углубляться дальше, уходят глубже в другие органы, ткани, перемещаются на периферические уровни, менее досягаемые для человечека способы борьбы. Самым недосягаемым является поднятие вверх в голову, что очень слабо поддается очищению просто травлением. После длительного воздействия есть сдвиги, но в паразитах активизируется выживаемость, они создают защитную оболочку и иммунитет, влияя на ослабление иммунитета человека. Фактически, управляющие системы, находящиеся в голове, подвергаются впрыску и воздействию искажений паразитических форм.Это происходит для того, чтобы иммунитет и защитные функции организма начали давать сбой и стали обходить определённую группу или группы паразитов, в случае поддержания определённой частоты, которую задумал для себя человек. Особенно, если человек находится в неосознанном состоянии. Более низкие уровни частотного диапазона затрагивают сознание человека. Такой человек разотождествлен с сознательными процессами — у него есть внешние цели, желания, побуждения, стремления, идеи. Обычно, это выживаемость и достижение определенного качества комфортной жизни на внешнем уровне, которое должно обеспечить внутренний комфорт или внутреннюю безопасность данного человека. Защищаясь на внешнем уровне, человек будет испытывать слабость. Скорее всего, на этом уровне он просто не будет заниматься работой или борьбой с паразитическими формами, потому что будет бороться с внешними проявлениями окружающей его реальности — с другими людьми, ситуациями, событиями которые, по его мнению, виновны в таком его состоянии. На самом деле, запускается механизм, взятый из определённого единого банка данных или из опыта прошлых воплощений, который данный человек решил завершить или получить иной способ более качественного выхода из данного опыта и, таким образом, достичь высшего совершенства в этом опыте и овладеть мастерством, то есть овладеть определенным уровнем и качеством энергии.

Когда человек доходит до состояния овладения мастерством, он как раз подходит к достижению жизненной платформы, когда циркуляция в его биополе начинает выстраиваться в насыщении, наполнении, гармонии, активизации.

Через активизацию процессов смещается и преломляется диапазон частот. Частоты не поднимаются на очень высокий уровень или значительный уровень, а только меняют угол присутствия, это дает сигнал паразитическим формам покинуть внутреннее пространство человека, они катапультируются либо капсулируются. Часть из них уходит, потому что среда неподходящая и убивающая, опасная, несущая разрушения, а часть — запаковывается. Если человек не начинает испытывать подобного рода новые провокационные погружения в подобные ситуации, тогда то, что закапсулировано, остается таким либо выводится со временем, когда диапазон частот смещается еще на порядок или несколько порядков при росте энергетического объема человека. Бывает так, что люди, двигаясь уже по духовному пути, когда являются искателями, очень часто или много соприкасаются с высшим источником, единым источником, тем или иным спектром божественного проявления, который транслирует тот или иной человек, или группа, в поле которой ищущий присутствует. Находясь в таких частотах, имея сильную мотивацию и желание сдвигаться, на определенный период данное существо способно получать очень стойкий иммунитет. Это может длиться несколько лет, а затем, когда экзальтация или состояние мотивации, поиска и желания достижения проходит, наступает этап стабилизации. В этапе стабилизации существует уязвимость, потому что человеку даются экзамены на усвоение пройденного материала и его стремление к высшему началу уже не является таким сильным.Жизнь подталкивает его к тому, чтобы быть в окружающей реальности, то есть привнести накопленное, наработанное, понятое и открытое из пространств высших уровней в бытовую жизнь, в окружающий мир, к близким существам, семье для того, чтобы поделиться наработками с близкими и сместить привычный уровень в другое качество.Здесь опять открываются и включаются провокации. Могут быть разные формы простейших паразитов, а могут быть вирусные, бактериальные, грибковые, внутриклеточные паразитические формы, которые буквально наваливаются на человека, начиная его грызть. Это происходит потому, что данный человек соприкасается с бытовой реальностью и со своими горизонтальными связями. В горизонтальных связях существуют разные частоты его окружения. Допустим, есть человек, который достиг определенного уровня и вернулся, чтобы разобраться со своими взаимоотношениями, взаимодействиями в семье. Его окружают члены семьи, близкие, друзья, отношения с дружественными и недружественными людьми, которые длятся и тянутся из прошлого. У каждого из этих людей есть свой собственный сосуд, со своим диапазоном и определенными частотами присутствия. Когда человек добровольно вернулся, чтобы решить определенные бытовые задачи, он открылся навстречу присутствующим в его ближнем круге, тогда на эту открытость выстраиваются новые связи и происходит перетекание, обмен, циркуляция. Формируется перетекание в сообщающихся сосудах, когда жидкости разного уровня и качества начинают усредняться, это естественный порядок вещей. Человек начинает понижать свои частоты. Он не забывает о том, чего достиг и что для него является ценностью. Это вынужденный шаг для того, чтобы идти дальше, сместить свое качество, потому что он не может самоустраниться. Есть варианты, когда человек самоустраняется и отключается от семейного или ближнего круга, или диапазона, но это редкий случай, когда человек отрывается и теряет эту связь, то есть больше не является частью данного пространства. Обычно он всегда приходит, чтобы поддержать и сместить свое окружение, потому что в базе его духовного знания лежит состояние присутствия сознания на таком уровне, что твои достижения важны, когда ты способен разделить их со своими близкими. Именно когда ты разделяешь — ты делишься, преумножаешь ту ценную часть, божественные частицы, которых ты смог достичь, услышать и воспринять. В тот момент, когда человек делится, то что было в окружающих, приходит в него и на какое-то время он в это погружается. Нужно время, чтобы остаться в этом, его как бы затягивает назад, он в большей или меньшей степени теряет связь с высшим источником и возвращается к ранее не рассмотренным, нерешенным вопросам своего прошлого для того, чтобы посмотреть на них и окончательно открепиться от этого балласта. В это время паразиты разных уровней — бактериальные, вирусные, грибковые формы (в меньшей степени это касается простейших форм паразитов) начинают очень активно размножаться в пространстве такого человека. Можно сказать, что это уровень, который они любят, благодатная среда для размножения. Они вносят свой посильный вклад, помогают в том, чтобы человек не сбежал, потому что он знает как иначе, он помнит и всеми способами попытается избежать присутствия в данном поле. Часто люди именно такого уровня начинают бороться и какое-то время своей жизни, бывает что годы, начинают затрачивать на то, чтобы избавиться от паразитических форм через средства внешней помощи – препараты, питание, растительные средства, а также применяя все способы для повышения своего частотного диапазона. Они удивляются тому, что в такой период те медитации, практики, которые раньше давали очень сильный внутренний подъем, наполнение (и в этом подъеме невозможно было удержаться ничему) сейчас не дают желаемого эффекта, не дают никакого эффекта. Эффект может быть кратковременным, скорее как память.

До тех пор, пока человек не пройдет данный этап, период, не погрузиться полностью и не разберется со всеми своими глубинными залежами, он не способен подняться.Он тратит много энергии, вместо того, чтобы разбираться с тем, что же удерживает внизу его или людей из его ближнего круга. В этом периоде очень важно завершение уровня старых связей и выход на другой, качественный виток взаимодействия с ближним окружением. С кем-то из ближнего окружения связи полностью обнуляются, завершаются, с другими они завершаются на время и затем, через какой-то период, возобновляются, когда достигают другого уровня. Всегда важно старый уровень привести к завершению и обнулению, разрыву, раскреплению для того, чтобы вывести на новый, качественно иной диапазон. Просто перескочить или, выйдя на другой уровень, просто взять, остаться там и смотреть оттуда, звать на свой уровень не получится. Всегда придется вернуться и вытаскивать одно за другим – действия, события, ситуацию, людей, ближние контакты, то есть разбираться со своим прошлым полностью.Важно понять, что до тех пор, пока человеку приходится с этим разбираться, паразитические формы и даже болезни, которые затем могут возникать (это могут быть пространственные паразитические структуры, которые идут следом за физическими паразитами) особенно усугубляют ситуацию человека, когда он прибегает к борьбе. Сопротивление человека нынешней реальности, несогласие с тем, как обстоят дела, рождает сопротивление со стороны паразитических структур, привлекает большие усилия и здесь нет никакого выхода.Выход есть в том, чтобы принять ситуацию как есть и фактически смириться, примириться. Ищущий человек или тот, который испытал большие состояния присутствия в своей жизни единого божественного начала, будет стремиться вырваться за установленные рамки и совершать попытки поддерживать наибольшую частоту. Постепенно, в процессе решения своих задач, связанных с окружением или связанных с ситуациями прошлого, к человеку будет возвращаться его энергия, которая осталась в нерешенных вещах, потому что именно во взаимодействии с ближним кругом запакована, разделена, раздроблена на многие части сила самого человека.Когда человек входит в этот мир в физическом теле, то является очень целостным и связанным с единым божественным зерном, с единым началом. В возрасте от года до двух лет (особенно к двухлетнему возрасту) запускается его личность и подключаются программные механизмы через ближний круг, присутствующий вокруг. Когда запускаются механизмы ближнего круга, божественная целостность дробится. Таков замысел, чтобы пройдя определенные этапы взросления, этапы инстинктивного проживания и затем становления, созревая, возвращаться за своей целостностью. Сначала ты познаешь, что существует не то, что тебе говорили, а есть нечто, что приходит из высшего источника и созвучно внутренним механизмам. Затем требуется усвоение этого материала и возвращение в то окружение, которое и научило быть раздробленным, для того, чтобы разобраться с этой раздробленностью через ситуации (не с людьми). Люди оказали помощь для входа в данную реальность (таковы правила входа), за исключением древних традиций, когда ребенка в раннем возрасте берут под покровительство те люди, которые достигли высшего осознания и способны провести его в высшем ключе, не навредить, не раздробить его. Напротив, помочь с самого начала вспоминать и активизировать свою целостность. Тогда данные существа способны вспоминать свое прошлое и достигать больших уровней. Обычный путь заключается в том, что нужно вернуться. Часто человек отказывается от того, чтобы вообще смотреть в эту сторону и возвращаться. Главной причиной отказа является обвинение окружающих людей в том, что они не такие, некачественные, не соответствуют или что они виновны в том, каков человек, его положение, позиция. Можно встретив какого-то человека и очень сильно срезонировав с ним, заякорить или вспомнить, активизировать каналы прошлого, затем вернуться туда в эту ситуацию и завершить. Возвращение всегда созвучно принятию, почтению, уважению. Только через данный слой человек способен вернуться к данному взаимодействию для того, чтобы запустить перетекание.Но как правило, в людях (даже тех которые идут путем совершенствования и признания себя) рождается отрицание, им легче отрезать эту составляющую и сказать: «это он виноват, а я хороший», отбросить это и идти в то, что дает иллюзию благости, благодати, благословения. Это бегство и определенная степень экзальтации. Так часто делают люди, которые пришли к ощущению, испытанию высшего, затем ситуация жизни начала их погружать в то, чтобы они разбирались со своими залежами и возвращали силу.Вместо этого они обвиняют всех вокруг, отказываются и убегают в различные группы, концессии, под начало какого-то человека, который транслирует определённое качество энергии. Данное существо видит и понимает, что важно разобраться, но мудрость его заключается в том, что он просто транслирует. Люди, пребывая в его поле, на время забывают о решении своих вопросов, потому что питаются той благостью, которую он способен вокруг себя генерировать.Когда они выходят из этого поля, остается то, чем они являются, потому что в них нет места тому, чтобы вмещать данную благость, что является подверженностью паразитическим формам. Здесь паразитическая форма — само бегство человека. Оно генерируется как раз на уровне тех самых паразитов, которые уже связаны с сознанием — это внутриклеточные паразиты, которые активно влияют на саму клетку. В клетках закрывается генетическая память, вернее она направляется так, чтобы человек бежал и в какой-то момент упал, ударился, остановился и понял, что больше не может бежать. Тогда он начинает расслабляться, останавливаться. В момент остановки и расслабления запускается чудесный механизм симбиотического активирования, когда паразиты закрываются. Они ощущают этот момент и начинают буквально сворачиваться, капсулироваться, выводиться и на уровне физиологии. Это может проявляться как постоянное отхаркивание слизи, того что он носил в себе. Человек, который бежит от себя, бежит от решения важных и значимых вопросов, становится покрытым пленкой, неким серым веществом — это накопление внутри себя слизи. Он как бы размягчается, разжижается, становится не таким плотным не таким упругим, а более вялым. Человек может пытаться различными способами с помощью диет, физических упражнений или практик, себя преображать и преобразовывать, что имеет очень кратковременный эффект, потому что его состояние будет возвращаться. Это похоже на тину, которая захватывает сознание человека, мозг человека.

В такие моменты люди очень строги к окружающим, строги на осуждение. Им кажется, что они многое знают, многое понимают и будут отвергать всё то, что указывает им на нарыв, который существует в них самих, потому что делает больно. Это беглецы, которые убегают, но когда они перестают убегать, то процессы поворачиваются вспять. Процессы сами способны повернулся вспять, но многие люди, которые занимаются здоровым питанием, продвижением тех или иных направлений не согласятся с данной позицией. Сейчас вопрос рассматривается и освещается с точки зрения нашествия и присутствия паразитических форм в жизни человека.Можно войти под тот или иной диапазон частот. Допустим, существует какое-то учение, направление, чудо голодание, экологическое питание. Когда человек ощущает, что не справляется и у него в организме присутствуют чужеродные паразитические формы, он присоединяется к данному течению. Как правило, данное течение возглавляет функционал — тот человек, задачей которого в данном воплощении является поддержать и провести в мир определённую частоту. Этот человек начинает развивать какую-то теорию, одну из многих, потому что теорий огромное множество, они зачастую противоречат друг другу. Но человека привлекает именно эта теория в данный момент, тогда он начинает изучать ее. Это могут быть живые соки, живая пища или наоборот, белковая пища, различные способы экстремальных голоданий для очищения или целый комплекс.Когда человек, который ощущает в себе недостаточность, приходит в определенную группу и говорит: «это то, что мне нужно, я искал и, наконец, нашел» — это значит, открылся резонанс и, приходя в данную группу под определённую традицию, систему, человек отдает часть себя данной системе и включается в неё. Данная система начинает подпитывать его или охранять, оберегать, когда он старается соблюдать определённые ритуальные вещи, принятые в данной системе. Человек входит в систему, активизируется, подключается и система дает ему, через посредство своих способов, возможность сместить свой частотный диапазон в сторону повышения, таким образом, привести к развитию сознания и навести на мысль о том, как разобраться со своими возможными залежами в большей или меньшей степени. Это не является кардинальным решением, но становится подсказкой на определённое время. Именно поэтому человек притянулся в данную структуру. Фактически, его высшее начало, его дух привел его сюда для того, чтобы создать передышку и оказать поддержку. Человек начинает активно заниматься практикой, питанием, очищениями и немного смещается в диапазоне частот, ему открывается люфт, чтобы посмотреть на свое окружение и добровольно пойти в то, от чего бежал, чтобы преобразовать это, принять и найти ответы. Когда он впервые погружается в принятие, то энергия из запакованных уровней возвращается к нему, он становится больше. У него может возникнуть благодарность к данной системе питания или очищения, но она уже становится не необходимой, а просто приятной. Может быть, он задержится на какое-то время в ней, может быть увидит новую. Если человек воспользовался возможностями системы, то в этом был смысл. Если он просто занимается в данной системе, но не хочет смотреть на решение своих насущных вопросов, касающихся его собственной запакованной энергии, через решение вопросов ближнего окружения или его другов-недругов, то в этом нет смысла.В определенный момент взаимодействие с системой зайдет в тупик, потому что она ему дана была на время как поддержка, помощь, костыль, чтобы смог увидеть корень своих проблем. Если эта система становится просто смыслом его жизни, самоцелью, то он также заходит через систему в тупик. Несмотря на то, что человек будет поддерживать более чистый образ жизни, всё равно паразитические формы будут активизироваться внутри него. Это борьба, которая будет рождать борьбу. Любые способы и средства хороши, когда ты слушаешь свои внутренние чувствования, внутренние знания, когда не боишься идти погружаться в то, что дает тебе жизнь, свои первоочередные задачи и вопросы, в то, что рождает неравновесность. Если даже при воспоминании о человеке, который, казалось бы, давно с тобой не взаимодействует, тебе стало некомфортно, значит, именно туда нужно пойти и разобраться. Потому что там лежит очень ценная твоя часть, часть твоей плоти и крови из энергетического пространства, которое способно при соединении элементов вместить больший объем духа, больше осознания, больше знания о себе, большую проводимость и трансляцию высшего диапазона. Зачем идти собирать себя? Потому что именно тогда ощущаешь комфортное присутствие здесь, в этом теле, в этом состоянии сознания. Это то, ради чего всё было замыслено.Когда становишься объемным и целостным, ты способен циркулировать с тем изначальным высшим, с которым расстался на входе сюда в эту жизнь, что есть божественное единоначалие, абсолют, единая сила, высший дух, высшие начала в том или ином спектре в большей его полноте и степени настолько, насколько это возможно. Пределов совершенства очень много разного окраса, цвета, объема и ты способен это выражать через себя и транслировать. Тогда форма присутствия сама все смывает, активизирует и фактически превращает всех присутствующих в тебе в твоём поле паразитов в симбиотические формы.Всё, что есть вокруг, начинает питать, тебе уже не страшны животные, которые являются переносчиками заразы, больные люди, в окружении которых оказался или скопление людей, где могут присутствовать вирусные патологии. Они просто не прикрепляются к тебе на физиологическом уровне, это идеальный сильнейший иммунитет, которого желают достичь через любые другие способы. Как же выйти в этот более высокий диапазон? Всё, что было сказано — решить все свои вопросы, собрать себя воедино. Какой практикой можно для этого пользоваться? Погружение в себя, соединение с собой, связь с высшим божественным началом, медитативные практики, практики расслабления и внутреннего взора. Когда ты смотришь в себя, смотришь смело в те вопросы, в которые тебе нужно погрузиться, задаешь себе вопрос и не боишься слышать правдивый ответ, даже если выступаешь в этом ответе не как совершенное и прекрасное существо. Когда видишь в том, что тебя окутывает, в ответах разные примеры того, где ты некрасив, неправдив — то, что тебе бы не хотелось видеть, но ты способен на это смотреть, а затем принимать определенные решения, идти, погружаться, соглашаться.Чем больше желаешь спрашивать для себя, тем больше внутреннее видение и знание приходят теми способами, которые доступны именно тебе, которые приемлемы именно для тебя, потому что твое высшее начало всегда, каждое мгновение, каждый момент наблюдает и бдит тебя. Как только созревает твое решение разобраться со всем, что есть вокруг тебя, в твоей жизни открываются и приходят ответы. Ответы — это как раз то, с чем ты способен разобраться. Это могут быть гипотетические ситуации, сновидения или какие-то сюжеты окружающей реальности, которые затрагивают тебя, ты принимаешь решение по-настоящему, как будто от этого зависит твоя жизнь и жизнь важных для тебя существ и всего человечества.

Проживая тотально каждый момент, насыщаешь свою жизнь полноценностью. Это возвращающаяся энергия из тех событий, ситуаций, возможностей прошлого, когда ты ежедневно, повторяющимися раз за разом погружениями, входишь в соприкосновение с высшим источником, с собой.Как ты можешь ещё это активизировать? Можешь создавать запрос на то, чтобы в этот момент структурировать и оживлять воду. Можешь брать воду с собой, ставить рядом. Это возвращающаяся энергия из тех событий, ситуаций, возможностей прошлого, когда ты ежедневно, повторяющимися раз за разом погружениями, входишь в соприкосновение с высшим источником, с собой.Как ты можешь ещё это активизировать? Можешь создавать запрос на то, чтобы в этот момент структурировать и оживлять воду. Можешь брать воду с собой, ставить рядом. Это может быть бутылка, банка, графин, стакан и это твое ритуальное действо, когда желаешь войти в совершенство соприкосновения с собой. Даже если через погружение тебе придётся решать неприятные задачи и вопросы, тебе придётся решать их честно, всегда эти решения происходят в соединении с высшим началом.Вода будет кристаллизовываться и выходить в свою изначальность в совершенном высшем вибрировании на данный момент, на данном уровне твоего присутствия, подходящим именно для тебя образом, подтверждающим твой сдвиг и помогающим активизировать твои процессы, потому что именно тогда формируется волшебство. Вода -это та субстанция, из которой состоит человек, вода также передает и активизирует энергетическую информацию.Основная окружающая вода, приходящая к человеку, несет очень большой поток и большой объем замусоренной информации.Когда человек пьет много воды, он погружает в себя и этот объем информации, потому что она абсолютно разная. Можно структурировать воду, но это структурирование имеет усредненный диапазон, оно несколько меняет и преображают ту информацию, которая роится в окружающем пространстве — любые мыслеформы, мысли, образы, если человек пребывает на бытовом уровне. Несмотря на те диапазоны частот, которые записаны в структуризаторе, преобладающей частотой всё равно является частота данного человека, потому что это он совершает акт преображения.Он настраивается и существует момент его веры и включенности. Он может быть включён в большей или меньшей степени и делать всё автоматически, а в это время его сознание занято прокручиванием бытовых ситуаций, ожиданиями, страхами, переживаниями, беспокойствами, печалью или это всё витает в окружающем пространстве, в котором он находится. Очень важно, что именно тогда, когда человек погружается в соприкосновение со своими глубинами, призывая сюда высшую божественность в свидетели, вода структурируется совершенным образом и сохраняет эту структуру, потому что таким образом человек моделирует божественный эликсир. Существуют очень чёткие, стабильные сакральные формы, формы геометрии, которые способна удерживать структура воды, но тогда может быть очень сильный разрыв между данной совершенной структурой и нынешней структурой человеческого внутреннего пространства и присутствия. Если он пьет такую высоко структурированную высокочастотную воду, содержащую в себе сакральные совершенные формы, это благотворно для его организма. В то же время, могут происходить разрывы, так как существует большая разница между тем, что входит и тем, чем человек является. При этом расходуется часть энергии на взрыв при соприкосновении, то есть некая высокая электрическая структура приходит в застойное болото и начинает взрывать это болото.Создается шоковое состояние, идет большой расход энергии в обратную сторону, на компенсацию разницы частот.

Если в низко проводящую систему запустить высокий ток, то данная система просто не приспособлена, она может разбиться, не выдержать, потому что, как правило, у человека существуют внутри скопления, блокировки и там тонкие места.Когда высокочастотный эликсир входит в человека, он воздействует на слабое место и в этом месте может происходить разрыв, который на уровне физиологии может выводить в обострение какого-то заболевания или конфликтной ситуации, или то и другое вместе. Возможно, активируются жесткие события, которые могут быть даже угрозой безопасности жизни, деятельности, здоровья, яркие моменты, в которых человек обязан либо разрешить эту ситуацию либо потерпеть неудачу, потому что идет очень сильная провокация. Поэтому часто, когда речь идет о высоко-структурированной воде, человек, имеющий низкую структуру просто ее не воспринимает.Он думает, что это глупость или этого не существует, ему лучше таблетку, чем что-то непонятное, недосягаемое. Срабатывают защитные механизмы данного человека от того, чтобы его заполненность была поддержана и не происходили такие крайней степени разрывы и разрушения.Именно поэтому высокие технологии, которые могут быть связаны и восприняты достаточно высоким уровнем осознания, доступны очень малому числу людей. Однако, они могли бы помочь при определённых дозировках, то есть разжиженный диапазон таких частот.Здесь важно, чтобы кто-то с более высоким уровнем сознания, мог курировать такого человека и давать ему подсказки.

Как правило, люди находящиеся в низком диапазоне и переживающие тяжёлые, иногда необратимые заболевания, никогда не обращаются к высокочастотной структуре воды и даже не способны подойти к тому, чтобы соприкоснуться с таким высшим началом и воспринять возможности совершенной структуры воды.

Однако, вы – те, кто способны это услышать, можете и сами моделировать данную субстанцию, закладывая в неё высшие возможности сознания. Таким образом, можно принять всё то, что находится в тебе в твоем мире как некую симбиотическую форму. Всё имеет свой смысл и свое значение, но если ты в определенный момент чувствуешь, что некое направление уже не имеет значения, для тебя открывается возможность изменения. Несомненно, важно откликаться на свое чувство, просто наблюдать в этот момент. Это может быть не самим решением вопроса, а просто подсказкой и облегчением для того, чтобы решить другие вопросы, то о чем говорилось ранее и, таким образом, вернуть, восстановить свою энергетическую наполненность.Когда человек начинает погружаться в свои различные ситуации жизни и разрешать ситуации с тем или иным существом, человеком, событием, то эти события начинают наваливается, ускоряться, приходить больше людей и кажется, что нет конца и края процессу. Чем глубже человек погружается, тем больше он с головой окунается во всё это, становится невозможно выплыть на поверхность. Чем глубже, тем меньше видение и вспоминания о своем предыдущем пребывании, жизни и свете, как будто забыл самого себя.Ситуации становятся все более и более каверзными, усложненными, испытывающими. Это тоже является закономерностью. Когда человек проходит сначала более простые опыты, энергия затрачивается небольшая, но она возвращается и постепенный приток капля за каплей увеличивает немного его емкость, а значит, увеличивает объем, силу, проводимость и способность решать следующие задачи. Прирост дает возможности решения большей задачи, бОльшая задача имеет бОльшую степенью сложности и также содержит больший объем энергии. Когда решается эта большей степени сложности задача, объем энергии возвращается.Человек в эти моменты не успевает даже передохнуть, потому что одна задача идет за другой. Он решает их, он справляется и они наваливаются друг за другом. Обычно есть люди, которые испытывают этого человека, очень близкие, важные и ценные души, которые неутомимы в том, чтобы поставлять подобные задачи (часто друг для друга, если они оба идут на подобном уровне). Бывает так, что человек идет уже какой-то период своей жизни (возможно, это уже годы или даже десятилетия), он копает, разгребает и приходит к моменту, что не слышит себя, забыл все практики и техники, которыми занимался, перестал испытывать интерес к новым направлениям. В его жизни, пространстве изменились какие-то принципы, что-то стало гладко и легко, но всё не особо работает и он уже не понимает кто он, куда ему двигаться.