Физики подтвердили открытие пятой фундаментальной силы природы

Ученые калифорнийского университета обнаружили работу венгерских экспериментальных физиков, искавших «темные фотоны», частицы, предвещающие невидимую темную материю, которая составляет до 85% массы вселенной. Они открыли аномалию радиоактивного разложения, которая указывает на существование частиц света всего в 30 раз тяжелее электронов, но не могли утверждать, что открыли новую силу.

«Если это так, то это революционное открытие, — говорит Джонатан Фэн, профессор физики и астрономии. — Десятки лет нам было известно только о четырех фундаментальных силах: гравитации, электромагнетизме, сильных и слабых атомных взаимодействиях. Если дальнейшем эксперименты подтвердят это открытие, пятая сила полностью изменит наше понимание о вселенной, что может привести к объединению сил и темной материи».

Изучив эти и другие данные, физики заметили, что данные не соответствуют ни частицам материи, ни темным фотонам. Тогда они предложили новую теорию, которая синтезирует все существующие данные и гласит, что открытие может свидетельствовать о пятой фундаментальной силе.

В статье говорится, что эти частицы могут оказаться не темными фотонами, а «протофотонным X-бозоном». Тогда как обычная электрическая сила воздействует на электроны и протоны, новый бозон влияет только на электроны и нейтроны — и на крайне ограниченном расстоянии. «Нет ни одного другого бозона, который мы наблюдали и который обладал такими же характеристиками, — сказал профессор и соавтор работы Тимоти Тейт. — Мы просто называем его Х-бозон, то есть неизвестный».

Размышляя на эту тему, профессор Фэн предположил, что, возможно, существует отдельный темный сектор с собственной материей и силами. И что эти два сектора общаются между собой через еле заметное, но фундаментальное взаимодействие, пишет Phys.org.