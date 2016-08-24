Физики подтвердили открытие пятой фундаментальной силы природы

Физики-теоретики Калифорнийского университета в Ирвайне опубликовали в журнале Physical Review Letters работу, согласно которой недавние открытия указывают на возможность открытия ранее неизвестных субатомных частиц, которые могут стать свидетельством наличия пятого фундаментального взаимодействия.

«Если это так, то это революционное открытие, — говорит Джонатан Фэн, профессор физики и астрономии. — Десятки лет нам было известно только о четырех фундаментальных силах: гравитации, электромагнетизме, сильных и слабых атомных взаимодействиях. Если дальнейшем эксперименты подтвердят это открытие, пятая сила полностью изменит наше понимание о вселенной, что может привести к объединению сил и темной материи».

Ученые калифорнийского университета обнаружили работу венгерских экспериментальных физиков, искавших «темные фотоны», частицы, предвещающие невидимую темную материю, которая составляет до 85% массы вселенной. Они открыли аномалию радиоактивного разложения, которая указывает на существование частиц света всего в 30 раз тяжелее электронов, но не могли утверждать, что открыли новую силу.

Обнаружена взаимосвязь между классической и квантовой физикой

Изучив эти и другие данные, физики заметили, что данные не соответствуют ни частицам материи, ни темным фотонам. Тогда они предложили новую теорию, которая синтезирует все существующие данные и гласит, что открытие может свидетельствовать о пятой фундаментальной силе.

В статье говорится, что эти частицы могут оказаться не темными фотонами, а «протофотонным X-бозоном». Тогда как обычная электрическая сила воздействует на электроны и протоны, новый бозон влияет только на электроны и нейтроны — и на крайне ограниченном расстоянии. «Нет ни одного другого бозона, который мы наблюдали и который обладал такими же характеристиками, — сказал профессор и соавтор работы Тимоти Тейт. — Мы просто называем его Х-бозон, то есть неизвестный».

Размышляя на эту тему, профессор Фэн предположил, что, возможно, существует отдельный темный сектор с собственной материей и силами. И что эти два сектора общаются между собой через еле заметное, но фундаментальное взаимодействие, пишет Phys.org.

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2 thoughts on “Физики подтвердили открытие пятой фундаментальной силы природы

  1. » Мы просто называем его Х-бозон, то есть неизвестный». Тогда уж ХЗ — бозон 🙂

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