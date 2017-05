Физический сосуд: удивительное и священное творение

Дорогие, давайте снова рассмотрим часть базового учения, которое так важно в это ответственное время преобразования. Поскольку вы идёте по пути про-Свет-ления, и начинаете лучше понимать космический закон и то, как работает вселенная, мы рады возможности время от времени давать вам лучшее понимание некоторых концепций Мироздания и сложного физического сосуда. Поэтому, мы хотели бы всесторонне объяснить состав Эфирного Тела и его важность в процессе Вознесения. Эфирное Тело (или Эфирная Сеть) тоньше по своему составу, чем земное тело, и упоминается как невидимая копия физического тела. Эфирное Тело состоит из физической ауры, отображающей физическое состояние здоровья посредством различных цветов и искажений или их отсутствия в пределах паттерна Эфирной Сети. Эмоции боли, страдания и негодования являются мыслеформами, препятствующими вам впитывать Свет и становиться его Носителями, которым вам предназначено быть. Аура — невидимое электромагнитное силовое поле, окружающее физическое тело, которое увеличивает поступающую к вам энергию и излучает ваши вибрационные частотные паттерны.

Ауры ментального тела внутри Эфирной Сети почти отсутствует у тех, кто пойман в ловушку ограничений третьего и низшего четвёртого измерений. Это происходит потому, что они видят мир и события через призму иллюзии, созданной их прошлыми убеждениями, мыслями и поступками.

В окружающей среде третьего и четвёртого измерений доминирующей силой эмоционального тела является астральный план. Поэтому, подавляющее большинство людей находятся под влиянием своей базовой личности и тела желания эго, которое состоит из неосуществлённых стремлений прошлого, а также из эмоционального дисбаланса и ощущения того, что вы недостойны и нелюбимы. Одной из самых драматичных фаз процесса Вознесения является выход из искажённой эмоциональной системы взглядов массового сознания в стабильность, свежесть и гармонию высших измерений.

Никогда не забывайте, что страх забирает вашу силу. Общая система взглядов массового сознания питается негативными, враждебными взглядами и сопротивляется новым концепциям и переменам. Большинство людей застыли в реальности боли и страданий, но они не хотят принимать новые экспансивные идеи, которые освободили бы их тюрьмы, в которую они сами себя заключили.

Действуя в пределах действительности третьего измерения, жизненно важно оставаться обоснованными и уравновешенными. Вы должны стремиться к эмоциональной гармонии и спокойствию внутри иллюзорного мира четвертого измерения, поскольку ищете мудрость и стараетесь акклиматизироваться к ментальному плану низшего пятого измерения. Вы всегда должны внимательно прислушиваться к шёпоту своей Души и Высшего Я. Также важно понять, что у вас не одно Высшее Я, а множество фрагментов/Искр вашего Высшего Я разбросанных по всей вселенной.

Процесс Вознесения влечёт за собой постепенную интеграцию и ассимиляцию частотных Аспектов следующих высших измерений вашего Высшего Я. Вы находитесь в процессе расширения своего Света и сознания. Ваше самосовершенствование, а также процесс Вознесения, будет значительно ускорены, как только вы расширите свою личную жизненную линию Света – эфирные каналы Света, являющиеся вашей основной связью с вашим Божественным Я Есть Присутствием. Вы также находитесь в процессе восстановления своей связи с рекой Жизни посредством личной Антахараны (Радужного моста Света), которая содержит Сущность Создателя, называемую Адамантовыми Частицами. На протяжении многих эпох человечество настолько уменьшило связь с рекой Жизни/Света, чтобы у большинства людей она превратилась только в маленькую струйку.

У каждого из вас есть сияющая сфера, созданная вибрационными паттернами вашей ауры и вашей Песнью Души. Вознесение означает приведение всей физической чакровой системы в равновесие, что облегчит очищение и приведение к балансу Эфирного Тела / Ауры. Ваша цель состоит в том, чтобы вернуть своё Эфирное Тело и Ауру к прекрасному Божественному Проекту, который является проектом человека в первоначальной физической форме, названным Телом Света Адама/Евы Кадмона. Мы замечаем вас по цветовому диапазону внутри системы ваших многих тел: физического, ментального, эмоционального и эфирного, которые создаются вашими мыслями, действиями и поступками на протяжении многих жизней.

Ваша Энергетическая Подпись состоит вибрационных частотных паттернов, которые вы излучаете ежедневно своими мыслями, действия и поступками. Она может сильно меняться, когда вы сталкиваетесь с окружением третьего-четвёртого измерений. Однако, поскольку вы идёте по пути про-Свет-ления, ваша Энергетическая Подпись постепенно становится более гармоничной и мелодичной, и, в конечном итоге, превращается в часть вашей постоянной Песни Души. Развитие вашей Души видно по частотам Песни Души, а не по вашим ежедневным действиям.

Ваша Песнь Души состоит многомерных вибрационных паттернов безусловной любви, мудрости, баланса и гармонии середины четвертого измерения и выше. На уровне Самомастера ваша Энергетическая Подпись и Песнь Души сольются в Небесную Мандалу звука и цвета, по которой вас смогут узнать в высших Сферах. Вас узнают по сиянию вашего внутреннего Света. Чем больше Субстанции Света вы вмещаете в своём физическом сосуде, тем более ярко сияет ваша аура.

Святой Дух или ваше Высшее Ментальное Я – это распознающий высший разум, который контролирует и регулирует поступление Света и даров Духа, данных вам в соответствии с уровнем духовного осознания и существующих потребностей. Особые позволения также контролируются и распространяются вашим Святым Ментальным Я, являющимся посредником между вами, вашим Я Есть Присутствием / Божественным Я.

Медитации помогают дисциплинировать низший ум и эго так, чтобы вы могли сознательно настроиться на размышления своего высшего разума. Необходимо терпение и дисциплина, чтобы остановить болтовню ума, которая является нормой для тех, у кого закрыто высшее сознание. Мы советуем вам практиковать активные и пассивные медитации. Указ или аффирмации — это молитва с властью. Краткие, позитивные и выраженные уверенно, они будут гарантировать, что проявятся в надлежащей форме в нужное время. Если аффирмации посылаются с любящим намерением для наивысшего блага, они согласовывают ваше желание с волей Высшего Я; и Универсальный Закон гарантирует, что ваши сотворческие мысли и стремления будут объединены с подобными. Таким образом увеличится их сила и власть. Во время тихих медитаций вы прислушиваетесь к ответам своего Высшего Я, ангела-хранителя или Святого Духа.

Помните, что человек, который сосредоточен внутри своего Священного Сердца и Священного Разума может передавать космические истины и вдохновлённые мысли миллионам людей, а любящие вибрации его ауры благословляют всех, с кем он вступает в контакт.

Спокойствие и радость — качества Души. Разумная любовь возникает тогда, когда Душа становится внутренней доминирующей силой, а эго личности находится под контролем. Расторгая мембраны Света, охраняющего вход в ваш Священный Разум, вы получаете доступ к своему личному хранилищу Божественной Мудрости.

Позвольте нам дать краткое описание некоторых из многих симптомов Вознесения, который вы, посвящённые на Пути, испытываете в данное время.

** Вы замечаете, что отдаляетесь из общественной деятельности и событий, которые доставляли удовольствие в прошлом. Громкий шум, толпа и бурная активность мешают вам, и вы жаждете уединения и, возможно, тишины природы. По мере того, как ваши вибрационные частоты повышаются и становятся более гармоничными, вы перестаёте взаимодействовать с людьми, событиями и местами, излучающими низкие несогласованные частоты. Кроме того, вы постепенно, всё меньше контактируете с определёнными друзьями и родственниками, особенно с теми, кто негативно, осуждающе и не по-доброму относится к другим людям.

** У Вас могут наблюдаться сильные всплески энергии, и вы едва можете усидеть на месте, а иногда вы чувствуете такую лёгкость, что перестаёте ощущать свою физическую форму. В другое время вы чувствуете сильную тяжесть, как будто притягиваетесь к земле, кроме того, вы можете чувствовать сильную усталость. Ваша физическая форма переживает интенсивную метаморфозу на эфирном и клеточном уровне, и некоторые симптомы трансформации не приятны – особенно тем, у кого более старая или несколько истощённая физическая форма.

** Поскольку Кундалини (Священный Огонь) начинает подниматься по вашему позвоночнику (эфирному каналу Света), временами вы можете испытывать интенсивный внутренний жар, в то время как ваше тело остаётся холодным и даже липким. По этой причине первоначально следует стараться постепенно освобождать Огонь Кундалини, хранящийся в корневой чакре у основания позвоночника, таким образом, вы более медленно сможете интегрировать высшие частоты Божественного Света. Быстро и много — не всегда лучше во время трансформационного процесса Вознесения.

** У тех, кто находится на начальных этапах процесса интеграции совершенных частот Света, ощущения не будут очень сильными. Однако, у Звёздных Детей, уверенно идущих по Пути Вознесения и согласившихся служить миру – очищению пути для других – это может быть серьёзный и продолжительный процесс, поскольку они интегрируют очень большое количество высших частот Света, чтобы делиться ими с другими людьми.

** Вы можете чувствовать себя эмоционально как на американских горках, испытывая эмоциональные взлёты и падения. На глубоком клеточном уровне вы погружаетесь в сильнодействующую энергию/несогласованные частотные паттерны и освобождаете их. Важно позволить этим чувствам выходить на поверхность, так они могут быть преобразованы в очищенную субстанцию. Кроме того, важно научиться быть наблюдателем за происходящим – уметь объективно смотреть на вещи, оценивать и исправлять их, с любящим терпением и пониманием того, что открывается вам.

** Ваши предпочтения в еде могут кардинально измениться. Независимо от того, что вы решили съесть, прислушивайтесь к внутреннему руководству и следите, как ваше тело реагирует на это. Пробуждается ваше Элементное Тело или внутренний разум тела, и если вы будете обращать на него внимание, оно направит вас к правильной пище и диете. Всегда помните, ключ – умеренность во всём.

** У вас могут появляться странные боли, для которых нет определённого диагноза. В физическом теле существует множество малых чакр и меридианов. Поскольку высшие частоты Света пытаются течь по всему телу, они могут встретить препятствия в некоторых местах, что может вызывать дискомфорт. Одним из наиболее распространенных мест является зона позвоночника в верхней части спины между лопатками.

** Вы можете чувствовать, что как будто сходите с ума или теряете память. В мозгу есть многомерные уровни, поэтому при повышении ваших частотных паттернов более низкие уровни мозга будут постепенно очищаться. Поэтому, вам больше не потребуется или вы не сможете получать доступ к значительной части своего негативного прошлого, а также к большому количеству пустяков, которые хранились там. Вы будете получать доступ к более высоким уровням мозга, где обитает ваш Священный Разум. Объединение Священного Разума и Священного Сердца является неотъемлемой частью процесса Вознесения.

Дорогие, вы должны признать, что это волнующее время, чтобы находиться в физическом сосуде. И всё же, ваш физический сосуд изо всех сил старается не отставать от постоянно повышающихся частот, которые вы интегрируете каждое мгновение. Многие из вас, в течение многих лет не болевшие простудами, гриппом или кишечными расстройствами, теперь испытывают эти изнурительные симптомы, и некоторые спрашивают: «Что я делаю не так?»

Вы не делаете ничего плохого, моих храбрые друзья; именно то, что вы делаете всё правильно, вызывает некоторые из этих неудобных приступов физических нарушений. Мы признаем то, что это неприятно. Однако мы хотим открыть вам ещё один аспект истины для размышления. Многие из вас, проходящие процесс глубокой трансформации/Вознесения, испытывают эти неприятные симптомы как способ быстрого преобразования старых негативных энергий внутри своего физического сосуда. Вы могли бы назвать его трансмутацией или крещением огнём, сжиганием/высвобождением старых частотных паттернов с целью позволить проникать и брать власть в свои руки более высоким и совершенным кристаллическим клеткам сознания. Не все вирусы плохи, как и не все симптомы, которые вы испытываете. Посмотрите на них, как на средство для завершения, служащее более высокой цели. Это пройдёт, дорогие.

Мы просим вас заботиться о себе – как никогда прежде обращайте внимание на свой физический сосуд – поскольку вы учитесь принимать сигналы или сообщения, которые посылает вам проект вашего мудрого Элементного тела. Как вы сможете наслаждаться прекрасным миром любви, радости и изобилия, который создаёте, если ваш драгоценный физический сосуд не будет здоровым?

Присоединитесь к нам в своей Пирамиде Света, дорогие, позвольте нам помочь вам пройти этот процесс легко, свободно и с большой радостью. Пусть сияние нашего Бога Отца/Матери струиться на вас и наполняет вас Светом Вечной Жизни. Знайте, что мы всегда рядом, чтобы направлять и защищать вас.

Я — Архангел Михаил.

