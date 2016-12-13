ФЕСТСКИЙ ДИСК СОЗДАННЫЙ 3700 ЛЕТ НАЗАД РАСШИФРОВАН.

Римлян считают учителями Западной Европы. Учителя учителей — Этруски. Cловарь Стефана Византийского-“Этруски — это словенское племя”.

23 апреля 1983 г. Геннадий Гриневич, с необыкновенным волнением и подъемом, как он сам говорит, в одну ночь раскрыл тайну века — прочитал загадочные письмена на Фестском диске. Одно из величайших открытий ХХ века, которое замалчивается, значительных прорывов в истории мировой культуры.

Для русских оно имеет особое значение, поскольку доказывает право нашего народа, нашей славянской цивилизации быть названной в ряду древнейших цивилизаций земли. Именно поэтому открытие Гриневича встретило замалчивание и беспардонную критику и на Западе и, разумеется, в родной стране со стороны наших неуемных деятелей науки и государства.

Гриневич Геннадий Станиславович — русский языковед-исследователь, лингвист, дешифровщик. Старший научный сотрудник Отдела всемирной истории Русского Физического Общества (г.Москва). Занимался систематизацией и дешифровкой рунических знаков и надписей западных славян, о. Крита, этрусков, Древней Индии. Составил сводную таблицу знаков праславянской письменности. Основные работы: “Праславянская письменность. Результаты дешифровки” /1993/, “В начале было слово” /1997/.

По фрагментам из книги Гриневича Г.С. “Праславянская письменность. Результаты дешифровки”. М.1993 г.: Загадочный Фестский диск, таинственные этруски стоят в одном ряду с такими тайнами нашей планеты, как статуи острова Пасхи, египетские пирамиды и Атлантида. Проблему происхождения этрусков и их языка называют иногда “загадкой номер один” современной исторической науки. Этрусские слова “цистерна”, “персона”, “церемония” и ряд других вошли в языки мира. Римлян считают учителями Западной Европы. Учителя учителей — этруски. Но кто они были, на каком языке говорили — это оставалось загадкой. Оставался и загадкой уникальный письменный памятник — Фестский диск, изготовленный на Крите в XVII веке до н. э., который представляет из себя древнейшую штампованную надпись. В 1908 году итальянская археологическая экспедиция, работавшая в южной части острова Крит, вела раскопки царского дворца древнего города Феста, где Луиджи Пернье, обнаружил замечательный образец неведомой дотоле письменности. Это был небольшой по размерам диск из хорошо обожженной глины, имевший диаметр 15,8-16,5 см и толщину 1,6-2,1 см. С обеих сторон его покрывала, подобно причудливому узору, спирально идущая надпись, составленная из множества аккуратно отштампованных на керамической поверхности знаков (первое полиграфическое изделие!) Знаки объединялись в группы, разделенные вертикальными линиями. В некоторых группах в нижней части строки справа от знака имелся уже знакомый нам косой штрих, аналогичный “вираму” — особому знаку индийской слоговой письменности деванагари. Диск был условно датирован 1700 г. до н.э. — эпохой 3-го среднеминойского периода: к ней же относилась лежащая рядом с диском разломанная табличка линейного письма. Сегодня этот диск известен многим по эмблемам археологических выставок и обложкам книг. Обстоятельно исследованный, вплоть до химического состава глины, из которого он изготовлен, диск почти 80 лет хранил молчание. Необычность формы письменного памятника и невозможность его прочтения сделали его символом всего таинственного и загадочного в области древней истории, археологии и лингвистики. Попыток расшифровать Фестский диск было великое множество. Прочесть его не мог даже Академик Джон Чедвик, опытнейший дешифровщик. Он сказал однажды: “Дешифровка этой надписи остается за пределами наших возможностей”.

Рассказывает Геннадий Гриневич: » Никто же древним славянским письмом не занимался, никто же эти надписи так и не собрал! Эти надписи, о которых упоминали Е. Классен, Лицееевский, граф Потоцкий и другие, мне удалось расшифровать, считая, что эти надписи выполнены “чертами и резами” (их еще иногда называют славянскими рунами). Вся система была уже до меня разработана. Было известно, что это письмо слоговое, что слоги только открытые, и я сопоставил ряды знаков критской письменности знакам черт и резов, то увидел их значительное сходство. Сведения о том, что этруски были славянским племенем, я почерпнул из словаря Стефана Византийского, где говорится о том, что “этруски — это словенское племя”… Официальная наука считает, что в этрусском словаре существует 28 букв. У меня же получилось — 67. После того как мы озвучили эти знаки, мы просто начинаем читать эти тексты. И если идет нормальная славянская речь, берем словарь праславянского языка, составленный Трубачевым, или древнерусский словарь, или словарь Востокова старославянского языка, и мы находим эти слова не в греческом словаре, не в китайском, а в славянских словарях, и переводим этот текст… Фестский диск — это, получается, более возвышенное такое письмо, когда линейный элементарный знак облекался в форму рисунка… эта традиция сохранялась впоследствии… вот например, когда у нас уже было книжное дело на Руси, когда мы писали кириллицей, заглавные буквы могли изображаться в виде рисунков, например, в виде какого-то чудища… и вот, на Фестском диске из рисунка можно вычленить тот линейный знак, который и положен в основу каждого рисунка. Я прочитал Фестский диск за одну ночь — 23 апреля 1983 г., подъем был необыкновенный. В это время у меня как раз родилась внучка. Наши предки оказались на Крите не по своей воле. В 60-е г.г. был такой известный археолог Брюсов, который, описывая исход трипольцев из Триполья (он делал доклад об изгнании русов) давал возможную трактовку этих событий, и вот, изгнание русов и появление их на чужой земле, на которой они теперь вынуждены обустраиваться, но тоскуют по-прежнему о своей родине — Рысиюнии (или Росиюнии), это очень сходилось с представлениями Брюсова. И я впервые получил при своей расшифровке конкретный исторический сюжет…»

Текст Фестского диска

Сторона А

| ЦĔ ГО(Р)СЫ | ЧЕИ | БĔ ЖЕ НИ ЩОШЪ 21 | ЦĔ ГО(Р)СЫ | ННО ПО | ЧЕИ | ВЪ МЕС(Т)О | НОУВЫЙА | ЩĔ ВЫ ЙУ ОЩĔ 1 МС(Т)Ę | ЧВĔ | ВЫ ПОСЫЛĔШĔ | МС(Т)Ŏ | (С)ПОРЫ | БĔ ЖЕ НИ ЩĔШĔ | МС(Т)Ŏ | ЧВĔ | ВЫ ПОСЫЛĔШĔ | ТĘСИ | ЦĔПОЙУ | БQ ЙЕ(А) ЩИЧЕ | НИНОЩИ | НИ MEC(T)Q |? ВИЙА | ЗА МОЩЬ | ВЪ БQДQЩĔ | РЫЙЕТЬ | Ж(Q?)Е Е | ЧĘДQ ЙО | ВЪЙЕДĔ | ВЧЕИ |

Сторона Б

БQДQ | ЛАПО Ж(Q?)Е | БQ ПОНИЙ | БQ ВЫСИ БЫШЕ | ЗАБQДИ Е МЫ | (Й)ДЕ ВЫ ПОБQ ЧĘДQ БQ | НИВЫ БQ | ЛĔПО Ж(Q?)ЩЬ | ЗАБQДИ Е МЫ | ЧĘДQ Е | ИЗА Е | ЗАБQДИ Е | ЧЕ ШĚШЕ | РЫСИЙУНИЙА | ЧЕРЫЕ | ВЫОЧИ | НИКQДŎ ДĚ ЙО | ЦЕ ЦĚЛĚШĚ | ЙЕДИМĘ | НИ ЙЕДĚ БQ | ЛĚ ?? ЖЕ МЫ | ВЫ ЧЕИ БQТИ | РЫСИЧЕИ | Д ВЫ ПОЧИ | ВЪ КОДЪРИ | ШЬЛĚМЫ | РОПО ЖЕ | НИ БQДQ ЩĚ | БQ ЙА МЫ |

Перевод текста Фестского диска (дословный).

Сторона А

ХОТЯ ГОРЕСТИ ЧЬИ БЫВШИЕ ЖЕ В ПРОШЛОМ НЕ СОЧТЁШЬ В МИРЕ БОЖЬЕМ, ОДНАКО ГОРЕСТИ НЫНЕШНИЕ СВЕРХ(ГОРЕСТЕЙ) ЧЬИХ В МИРЕ БОЖЬЕМ. В МЕСТЕ НОВОМ ЕЩЁ ВЫ (ИХ) ОЩУТИТЕ В МИРЕ БОЖЬЕМ. ВМЕСТЕ, В МИРЕ БОЖЬЕМ. ЧТО ВАМ ПОСЛАЛ ЕЩЁ ГОСПОДЬ? МЕСТО В МИРЕ БОЖЬЕМ. СПОРЫ БЫВШИЕ В ПРОШЛОМ ЖЕ НЕ СЧИТАЙТЕ В МИРЕ БОЖЬЕМ. МЕСТО В МИРЕ БОЖЬЕМ, ЧТО ВАМ ПОСЛАЛ ГОСПОДЬ, ОБСТУПИТЕ ЦЕПЬЮ В МИРЕ БОЖЬЕМ. БУДЕТЕ ЕГО ЗАЩИЩАТЬ ДНЁМ И НОЧЬЮ В МИРЕ БОЖЬЕМ. НИ МЕСТО – (ВОЛЮ) В МИРЕ БОЖЬЕМ. ЗА МОЩЬ В БУДУЩЕМ РАДЕТЬ В МИРЕ БОЖЬЕМ. ЖИВУТ, ЕСТЬ ЧАДА ЕЁ, ВЕДАЯ ЧЬИ (ОНИ) В МИРЕ БОЖЬЕМ.

Сторона Б

БУДЕМ ОПЯТЬ ЖИТЬ. БУДЕТ СЛУЖЕНИЕ БОГУ. БУДЕТ ВСЁ В ПРОШЛОМ – ЗАБУДЕМ (КТО) ЕСТЬ МЫ. ГДЕ ВЫ ПОБУДЕТЕ – ЧАДА БУДУТ, НИВЫ БУДУТ, ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ – ЗАБУДЕМ (КТО) ЕСТЬ МЫ. ЧАДА ЕСТЬ – УЗЫ ЕСТЬ – ЗАБУДЕМ КТО ЕСТЬ: ЧТО СЧИТАТЬ, ГОСПОДИ! РЫСИЮНИЯ ЧАРУЕТ ОЧИ. НИКУДА (НЕ) ДЕТЬСЯ (ОТ) НЕЁ. ОДНАКО ИЗЛЕЧИШЬСЯ ЕДИНО, ГОСПОДИ. НИ ОДНАЖДЫ БУДЕТ, (УСЛЫШИМ?) ЖЕ МЫ: ВЫ ЧЬИ БУДЕТЕ, РЫСИЧИ? ДЛЯ ВАС ПОЧЕСТИ; В КУДРЯХ ШЛЕМЫ; РОПОТ ЖЕ, ГОСПОДИ. НИ ЕСТЬ ЕЩЁ, БУДЕМ ЕЁ МЫ В МИРЕ БОЖЬЕМ*.

Перевод текста Фестского диска (на современный русский язык).

Сторона А

Горести прошлые не сочтѐшь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их. Все вместе. Что вам послал ещѐ господь? Место в мире божьем. Распри прошлые не считайте. Место в мире божьем, что вам послал господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днѐм и ночью: не место – волю. За мощь его радейте. Живы ещѐ чада Ее, ведая, чьи они в этом мире божьем.

Сторона Б

Будем опять жить. Будет служение богу. Будет всѐ в прошлом – забудем кто есть мы. Где вы пребудете, чада будут, нивы будут, прекрасная жизнь – забудем кто есть мы. Чада есть – узы есть – забудем кто есть. Что считать, господи! РЫСИЮНИЯ чарует очи. Никуда от неѐ не денешься, не излечишься. Ни единожды будет, услышим мы: вы чьи будете, Рысичи, что для вас почести, в кудрях шлемы; разговоры о вас. Не есть ещѐ, будем Еѐ мы, в этом мире божьем.

Содержание текста Фестского диска предельно ясное: племя (народ) «Рысичей» вынуждено было оставить свою прежнюю землю – «Рысиюнию», где на их долю выпало много страданий и горя. Новую землю «Рысичи» обрели на Крите. Автор текста призывает беречь эту землю: защищать еѐ, радеть о еѐ мощи и силе. Неизбывная тоска, от которой никуда не деться, не излечиться, наполняет текст при воспоминании автора о «Рысиюнии».

Минойцы, они же трипольцы-пеласги, предки этрусков, являлись славянским племенем. К этому теперь еще можно добавить, что подлинное, неискаженное самоназвание этого племени было «Рысь», а «Рысичи» – это представители этого племени. Этот тотем наших далеких предков, по-моему, достаточно уверенно подтверждает версию о том, что на Крит они пришли с севера, то есть из Триполья. Да и события, описанные в тексте Фестского диска, хорошо согласуются с данными А. Я. Брюсова об исходе трипольцев из Поднепровья в начале II тысячелетия до н.э.

И в заключение к очерку о Фестском диске небольшая информация, хорошо известная лингвистам: Роса – русый – ржавый – рудый – рыжий – рысь – семья однокоренных слов. Используя эту информацию, можно поставить знак равенства между словами «Рысь» и «Русь», «рысичи» и «русичи».

Прошло более 30 лет, а открытие Гриневича так и не заняло свое достойное место в ряду достижений мировой цивилизации и мало кому известно. Метод Гриневича очень прост и понятен. И каждый может сам убедиться, что он верен. Каждый, овладевший этим методом, может сам прочитать загадочные послания наших далеких предков. (дополнительная информация в видео на Ютубе ).

https://www.youtube.com/watch?…

Книгу Геннадия Станиславовича Гриневича «ПРАСЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ (результаты дешифровки)» можно почитать здесь: http://www.rusphysics.ru/files/Grinevich.T1.pdf)

Источник https://cont.ws/post/443701?_utl_t=fb