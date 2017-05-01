Феномен быстрой кармы

Многие из тех, кто бывал в Азии, сталкивались с так называемым феноменом «быстрой кармы». Когда я первый раз была в Таиланде, на своём опыте убедилась в этом. Всё, что ты делаешь, возвращается к тебе чуть ли не моментально, во всяком случае в течение двух-трёх дней. Получаешь то, чего хочешь, даже если речь идёт о незначительных бытовых мелочах. Стоит лишь подумать о ком-то из знакомых, и вот он уже идёт тебе навстречу. Какая-то магия!
Для меня всё это время было непонятным такое явление. Я размышляла, но не находила ответа. И вот ко мне пришло довольно любопытное объяснение, которое я попробую вкратце изложить.
Согласно аюрведе, человеческий ум может находиться под влиянием трёх гун материальной природы: саттва, раджас и тамас. Саттвичный ум — благостный ум и характеризуется стремлением к знаниям, спокойствием, уравновешенностью. Люди в состоянии саттвы обычно доброжелательны, щедры и терпимы, стараются помогать окружающим и стремятся к тому, чтобы их деятельность была направлена на благо. Если же ум попадает под влияние раджаса (активность, страсть, деятельность), то человек может проявлять такие качества, как беспокойство, возбуждение, бесконтрольное стремление наслаждаться, определённую степень эгоизма, повышенную привязанность к материальным объектам. Тамасичный ум — это невежественный ум. Люди тамаса апатичны, ленивы, глупы. В их жизни отсутствуют осознанность и целеустремлённость. В сознании преобладают негативные мысли, человек часто бывает подавлен, расстроен, и неудовлетворён, чего пытается избежать, прибегая к интоксикациям — употребление алкоголя, одурманивающих средств.
Если принять как действующие концепции реинкарнации и кармы, то тем или иным образом мы, теоретически, сможем увидеть последствия своих действий или бездействия и проанализировать этот процесс — осознать, какие именно поступки привели к имеющимся результатам. Но порой достаточно непросто бывает отследить, какой именно поступок привёл к тем или иным событиям, что может убедить человека в том, что карма как таковая отсутствует и события происходят случайно, стихийно.
Существует мнение, что в жизнях людей, находящихся под действием тамаса (невежества), большинство кармических последствий в течение текущей жизни не наступает вообще, они случаются в следующих жизнях. Таким образом, человек вообще лишён возможности на своём опыте понять, как действует карма, впадает в иллюзию «безнаказанности» и стремится «брать от жизни всё», полагая, что возмездие не наступит, опускаясь всё ниже и ниже в своём развитии, а точнее, всё больше и больше деградируя. Что касается людей раджаса, в их жизнях последствия поступков наступают уже в текущей жизни, но часто намного позже содеянного, что дезориентирует человека, опять же приводя его к мысли о том, что события случаются безосновательно и просто так. Однако, поразмышляв, мы можем прийти к определенным выводам и скорректировать свое поведение, не допуская в дальнейшем в своей жизни возникновение негативных событий или снижая частоту их появления. В жизнях же саттвичных людей последствия поступков наступают практически сразу. Человек учится на своих поступках и видит в реальном времени результаты своих действий, это позволяет ему сознательно идти по благому пути, совершая гармоничные поступки по отношению к себе и окружающим, развиваться и совершенствоваться.
Конечно, имеет большое значение не только то, какие поступки мы совершаем, но и то, какие слова мы произносим, какие мыслеформы преобладают в нашем сознании и какие установки имеются в бессознательном. Можно внешне быть саттвичным человеком, стараться помогать другим, улыбаться, совершать вроде бы благие дела, но в глубине души испытывать негативные эмоции по отношению к другим: затаённая агрессия, злоба, зависть. Или этот негатив может быть запрятан еще глубже: в подсознание, когда человеку с младенчества внушили мысль о том, что он неполноценен например, что мир его не любит или не принимает, что он некрасив и никому неинтересен, что в мире его будут подстерегать одни опасности и неприятности. Тогда, несмотря на благие устремления, у человека жизнь не будет складываться гармонично и так, как ему видится. Попросту не будет хватать энергии на преобразование действительности вокруг себя, поскольку она тратится на излучение негативных вибраций. Если человек недоволен собой и окружающим миром, эта эмоция сторицей возвращается. Своеобразный эффект зеркала — по-другому никак.
Так какое же отношение вся эта эзотерическая теория относится к Азии и людям, туда приезжающим? А вот какое. Как правило, среднестатистический человек живёт под влиянием тамаса либо раджаса. Решающее воздействие оказывают на это окружение и повседневная жизнь. Действительно, трудно быть благостным, если ты живёшь в панельке-муравейнике, тебя окружают соседи алкоголики, ты по грязному, исписанному похабщиной подъезду ходишь пять дней в неделю на ненавистную работу, где сталкиваешься с очень часто нелюбимыми коллегами. И везде вокруг тебя окружает страх, беспокойство о будущем, недовольство настоящим. Это утрированно говоря конечно же, но смысл примерно понятен.
И этот самый среднестатистический человек, попадая совершенно в другую среду, практически рай: постоянно тепло, солнце, море или океан в пяти минутах ходьбы, тропические фрукты, улыбчивые и радостные люди вокруг, никаких забот, никаких проблем, наконец начинает высыпаться, заниматься тем, чем ему нравится, живет в красивом хорошем месте, переходит на иной уровень сознания и становится резко благостным! Часто этот процесс неосознаваемый и не до конца контролируемый, но, как я размышляла выше, карма у саттвичных людей случается быстрее и человек начинает сразу же получать как позитивные, так и негативные последствия от своих поступков/слов/мыслей. Возможно, с этим также связано большое количество болезней и мотоциклетных аварий, столь часто происходящих в Азии с людьми, покинувшими зону комфорта. Люди перешли в благостное состояние сознания, но не до конца: всё еще присутствуют негативные установки, мысли и поступки. Вот человек и «получает по шапке» — такой фидбек от реальности. Часто о подобных происшествиях можно услышать такие слова: «отработал карму» или «почистил карму»— это, по-видимому, означает, что наступила так называемая расплата за свершения и цель наступления этих событий — научить человека, условно говоря, жить правильно, показать, что именно происходило не так. Главное — вовремя понять и увидеть неслучайность и закономерность событийной цепочки и остаться на пути благости, как бы ни пафосно и наивно это могло прозвучать.
Иногда получается зафиксироваться в этом состоянии и привезти его обратно на родину, но действительность сминает все устремления шквалом рутины. И это самое сложное — сохранять саттвичное сознание в имеющихся реалиях, часто к этому не располагающих. Есть такая китайская поговорка: «Легко быть святым, сидя на горе Тайшань. Гораздо сложнее оставаться святым, сидя на базаре. » Но, тем не менее, можно сознательно культивировать в себе эту саттву, по крайней мере на уровне физического тела, а затем и на духовно-психологическом уровне.
Важное значение имеет пища: большое количество свежих овощей, фруктов, зелени, проростки зёрен, орехи. Занимаясь своим телом, позволяя ему больше двигаться, дышать чистым воздухом, упражняться, приводя к активности мышцы, мы запускаем позитивные физиологические процессы. Даже на уровне биохимии является это очевидным. Тренировка ума, чтение книг, изучение языков или получение каких-либо новых знаний, приводят к развитию интеллекта, что позволяет нам принимать взвешенные и качественные решения, которые, как мы знаем, отразятся на нашей дальнейшей жизни. Отбрасывая эгоистические устремления, совершая хорошие поступки по отношению к другим живым существам без каких-либо корыстных ожиданий, человек также формирует совершенно другую среду вокруг себя. Осознанность и контроль приходящих мыслей — очередной шаг, ведущий к гармонии. Я считаю, следует по крайней мере выбирать мысли, которые мы думаем; в идеале, конечно, ограничить или прекратить поступление бесконтрольных мыслей. Люди, с которыми мы общаемся, оказывают огромное влияние на нас. Часто бывает так, что человек, становясь на путь развития, теряет в своей жизни тех людей, которых он считал своими друзьями, поскольку меняются интересы и их дороги расходятся . Это абсолютно нормальный процесс — вселенная не терпит пустоты, на место бывших друзей обязательно придут новые приятели— люди, которые будут помогать друг другу совершенствоваться и идти по пути гармонии.
Нам всё под силу, друзья! Следует помнить о том, что будущее начинается сейчас. И уже сегодня мы начинаем писать картину завтрашнего дня.
Всех благ!друг другу совершенствоваться и идти по пути гармонии.
Нам всё под силу, друзья! Следует помнить о том, что будущее начинается сейчас. И уже сегодня мы начинаем писать картину завтрашнего дня.
Всех благ!