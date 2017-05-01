Феномен быстрой кармы

Многие из тех, кто бывал в Азии, сталкивались с так называемым феноменом «быстрой кармы». Когда я первый раз была в Таиланде, на своём опыте убедилась в этом. Всё, что ты делаешь, возвращается к тебе чуть ли не моментально, во всяком случае в течение двух-трёх дней. Получаешь то, чего хочешь, даже если речь идёт о незначительных бытовых мелочах. Стоит лишь подумать о ком-то из знакомых, и вот он уже идёт тебе навстречу. Какая-то магия!

Для меня всё это время было непонятным такое явление. Я размышляла, но не находила ответа. И вот ко мне пришло довольно любопытное объяснение, которое я попробую вкратце изложить.

Согласно аюрведе, человеческий ум может находиться под влиянием трёх гун материальной природы: саттва, раджас и тамас. Саттвичный ум — благостный ум и характеризуется стремлением к знаниям, спокойствием, уравновешенностью. Люди в состоянии саттвы обычно доброжелательны, щедры и терпимы, стараются помогать окружающим и стремятся к тому, чтобы их деятельность была направлена на благо. Если же ум попадает под влияние раджаса (активность, страсть, деятельность), то человек может проявлять такие качества, как беспокойство, возбуждение, бесконтрольное стремление наслаждаться, определённую степень эгоизма, повышенную привязанность к материальным объектам. Тамасичный ум — это невежественный ум. Люди тамаса апатичны, ленивы, глупы. В их жизни отсутствуют осознанность и целеустремлённость. В сознании преобладают негативные мысли, человек часто бывает подавлен, расстроен, и неудовлетворён, чего пытается избежать, прибегая к интоксикациям — употребление алкоголя, одурманивающих средств.

Если принять как действующие концепции реинкарнации и кармы, то тем или иным образом мы, теоретически, сможем увидеть последствия своих действий или бездействия и проанализировать этот процесс — осознать, какие именно поступки привели к имеющимся результатам. Но порой достаточно непросто бывает отследить, какой именно поступок привёл к тем или иным событиям, что может убедить человека в том, что карма как таковая отсутствует и события происходят случайно, стихийно.

Существует мнение, что в жизнях людей, находящихся под действием тамаса (невежества), большинство кармических последствий в течение текущей жизни не наступает вообще, они случаются в следующих жизнях. Таким образом, человек вообще лишён возможности на своём опыте понять, как действует карма, впадает в иллюзию «безнаказанности» и стремится «брать от жизни всё», полагая, что возмездие не наступит, опускаясь всё ниже и ниже в своём развитии, а точнее, всё больше и больше деградируя. Что касается людей раджаса, в их жизнях последствия поступков наступают уже в текущей жизни, но часто намного позже содеянного, что дезориентирует человека, опять же приводя его к мысли о том, что события случаются безосновательно и просто так. Однако, поразмышляв, мы можем прийти к определенным выводам и скорректировать свое поведение, не допуская в дальнейшем в своей жизни возникновение негативных событий или снижая частоту их появления. В жизнях же саттвичных людей последствия поступков наступают практически сразу. Человек учится на своих поступках и видит в реальном времени результаты своих действий, это позволяет ему сознательно идти по благому пути, совершая гармоничные поступки по отношению к себе и окружающим, развиваться и совершенствоваться.