Фантомы и проекции: бессознательное, ведущее свою игру

Ко всем хоть раз в жизни во сне или чего хуже, в реале, явилась фигура, коя помогала, вытаскивала откуда-то, советовала, прорицала или наблюдала за вами. За более редким случаем такие фигуры являются дать волшебный вселенский пендель, подзатыльник ускорения, обкурить травой видения и осознания, и ничего, что это чаще во снах, вернее, сновидениях, где и реального то мало, а говорить о явном вообще странно.
Но так уж сложилось в этой не статичной стабильности, что чем больше практик набирает свою энерго-массу, тем явнее взращивается его дубль, фантом, проекция, которая при случае может воспользоваться
А вот на деле это может выглядеть как угодно, и параноидальные шизофреники, которые часто путают реальные картины тонкого мира с искаженным экраном своего же больного подсознания упорно сидят на своих глюках, могут стать проблемой со своими трактованиями таких визитов.
Первое, что должен понимать тот, к кому заглянул Мастер или Ведьма — помимо реальной заинтересованно
Второе, да, Мастер или Ведьма могли прийти к вам и дать подсказку, помочь, приложить свои усилия в вашем сновидении для верной расстановки вещей, прояснения ситуации и прочее (нужное подчеркнуть), но это не значит, что Мастер или Ведьма особо желают участвовать в реалиях ваших событийных завязок.
И конечно же, как белое, так и черное дело может быть сделано бессознательно — уж, как говорится, какое нутро у Мастера или Ведьмы, такие и фантомы, дубли, проекции. Тут делаем выводы быстро и без особого фантазирования:
Так же некоторые Ведьмы и Практики умеют принимать облик животных и что интересно, пограничные образы полу-Богов или полу-духов. Это тоже происходит неосознанно, и не все Мастера отслеживают подобные «зарождения» в пространстве. Это часто случается при соприкосновении
К тому же, один практик, Мастер, Ведьма могут иметь по три, четыре, пять дублей: один может быть белой пушистой совой, второй — самой настоящей ведьмой, третий — полу-божественн
И все было бы легко и непринужденно, но они, фантомы, порой сами умеют задать тон игре, и повлиять на мир внешний, материальный, ни чуть не хуже самих практиков, чьим продолжением и порождением они являются. Так я на протяжении года как-то видела фантом некой девушки блондинки, которая была видящая, но еще пока только начинающая. Она мало говорила там, но следила за мной. Правильно оценив увиденное, я стала искать ее. Ее визит был для меня важен — и я не ошиблась. Через полгода я встретилась с ней в реале. Но она была не одна такая — подобных «лиц» достаточно ходит отдельно от своих «родителей», и надо уметь верно оценить появление, без наваждения проанализироват
Другая ситуация — провела небольшой семинар, и после него столкнулась с очень странным персонажем, которого я не знала точно. Но опять таки, сон, который стоил моего внимания даже в реале, обыгрался в течении пару месяцев — когда я узнала о мужчине из своего сновидения то, чего точно не знала. И да, он был завязан на семинаре через людей, что ко мне пришли. Точное место с рекой-морем уже была той самой точкой, на которую мне стоило обратить внимание, и появление дубля этого практика на моей территории, хотя,.. по итогу, это я была на его,.. да, свою территорию я принесла с собою. Ситуация осталась закулисной, так как не всегда оба практика знают, что они «встретились» — тут уже играет роль сновидца-практи
Подобных ситуаций много. Вариантов — масса. Версий чтения одного сновидения — сколько получится. Но если начать хотя бы с малого, сознательно или бессознательно пришел дубль, фантом, проекция, то возможно есть шанс облегченно вздохнуть или решить ситуацию еще там, в другом сновидении, никем не замеченным.