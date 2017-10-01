Фантомы и проекции: бессознательное, ведущее свою игру

Ко всем хоть раз в жизни во сне или чего хуже, в реале, явилась фигура, коя помогала, вытаскивала откуда-то, советовала, прорицала или наблюдала за вами. За более редким случаем такие фигуры являются дать волшебный вселенский пендель, подзатыльник ускорения, обкурить травой видения и осознания, и ничего, что это чаще во снах, вернее, сновидениях, где и реального то мало, а говорить о явном вообще странно.

Но так уж сложилось в этой не статичной стабильности, что чем больше практик набирает свою энерго-массу, тем явнее взращивается его дубль, фантом, проекция, которая при случае может воспользоваться возможностью,.. и прогуляться между, над, под, или пройтись рядами. И такие как мы, лишь пожимаем плечами: » Тринадцатый, ну какого рожна ты опять за мой счет вытаскивал/ помогал/глашал/ вещал/прочее подчеркнуть?».

А вот на деле это может выглядеть как угодно, и параноидальные шизофреники, которые часто путают реальные картины тонкого мира с искаженным экраном своего же больного подсознания упорно сидят на своих глюках, могут стать проблемой со своими трактованиями таких визитов.

Первое, что должен понимать тот, к кому заглянул Мастер или Ведьма — помимо реальной заинтересованно сти — тот же фантом или дубль мог прийти на нечто, к примеру ваш запрос, полностью отделившись от Мастера или Ведьмы, но так или иначе за ее счет, на ее энергии. И конечно же, в таком случае самое логичное, это проверить, сознательный приход или несознательный. Вы, кстати, удивитесь, но визит чаще будет неосознанный.