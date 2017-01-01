Стать стройной – это часто фанатично-заветное желание многих женщин.

Многие из Вас пытались сбросить вес, с помощью различных диет и систем похудения.

Почти каждая женщина сегодня может сама написать книгу о том, как стать стройной. Согласны?

Мы, женщины, так много знаем об этом, но все равно практически для каждой из нас эта тема остается по-прежнему проблемной.

Я про лишний вес знаю не понаслышке.

С детства я была довольно полной девочкой, поэтому в школе не обошлось без насмешек.

Все это выросло в комплексы… В 15 лет я решила худеть.

Диеты, целые недели полного голодания, сыроедение… чего только я с собой тогда не делала.

И все это время я была постоянно в угнетенном, подавленном состоянии.

Пока сбрасываешь вес, отказывая себе во всем – это стресс.

Когда вес уходит, начинается другая паника – как удержать его на достигнутом результате?

Сегодня я не буду писать о физических методах похудения: питании, спорте, воде…

Вы это все знаете и без меня.

Я расскажу о других методах похудения: психологическом и энергетическом.

Ведь с этого и нужно начинать.

А вовсе не с правильного питания…

Все началось тогда, когда я влюбилась.

Да, к тому же влюбилась так, что эмоции скакали от эндорфинов к адреналину, а потом вместе вниз, в беспросветную депрессию.

За год этой влюбленности я похудела на 30 килограмм!!!

Я стала не просто худой, я стала катастрофически худой.

От радости общения с объектом влюбленности меня трясло и никакая еда мне в рот не лезла.

Потом на адреналине я скакала, как конь, забывая, когда последний раз кушала.

Ну, и конечно, попадая в жуткую депрессию от ссор, я ничего не могла делать, кроме как плакать.

К чему я все это пишу?

Я не предлагаю Вам подобный метод похудения.

Дело тут совершенно в другом. Все дело в эмоциях!

Об этом я и хочу поговорить сегодня.

Почему мы едим то, что мы едим?

Все вы знаете, что мы потребляем гораздо большее количество пищи, чем требуется нашему организму.

Мы спокойно сможем жить, кушая один или два раза в день, небольшими порциями.

Настоящий физический голод едва ли знаком современному человеку.

Тот голод, который мы чувствуем – это голод тонкого тела, нашей энергетической оболочки.

Мы можем просидеть весь день на месте, занимаясь каким-то делом, вообще не потратив физическую энергию, но в обед захотим есть.

Почему?

Все дело в энергетике.

У каждого продукта и у каждого вкуса своя энергетика.

Об этом хорошо рассказывает Аюверда.

Так, например, сладкий вкус успокаивает, соленый – концентрирует, острый – активизирует, горький дает тонус и терпение…

Так же, своей личной энергетикой обладает каждый продукт.

У некоторых продуктов женская и мягкая энергетика, у других мужская, одни поднимают прану, другие заземляют… когда мы хотим есть – это показатель, что нам не хватает какого-то состояния.

Нам не хватает определенной энергии.

Почему женщины заедают стресс сладким, а большинство мужчин – соленым?

Потому, что женщина неосознанно пытается расслабиться и успокоиться ( это свойство сладкого вкуса), а мужчина пытается собраться и активизировать свою силу (острое и соленое).

Переваривая пищу, мы соединяемся с ее энергией, она наполняет нас своими вибрациями и наше психическое состояние меняется. Так, например, бывают ситуации, когда в определенный жизненный период у Вас было пристрастие к какому-то продукту ( он давал Вам необходимую энергию), а потом в один момент, Вы поняли, что больше не хотите его есть.

Я помню, у меня был такой период, когда я ела лимонные корки. Это совпало со сложным астрологическим периодом. И я поняла, что этот горький вкус на тонком уровне давал мне стойкость и терпение. Я покупала килограмм лимонов, счищала корки и ела их запивая чаем без сахара и меда. Все, кто это видел, кривились и щурились, а мне было очень вкусно. Но буквально через месяц, когда закончился этот период в моей жизни, у меня полностью исчезло желание съесть корки. Еще долгое время, друзья приносили к чаю по 2 килограмма лимонов, а я не знала, что с ними делать. Хоть варенье вари!

Мы едим, потому, что нам не хватает эмоций и какого-то состояния. Вспомните, пожалуйста, любой радостный и счастливый день Вашей жизни.

Вы много кушали в этот день?

Вы, вообще, кушали?

Когда мы наполнены позитивными эмоциями у нас нет необходимости в дополнительных источниках энергии, а значит и не нужно компенсировать ее нехватку с помощью продуктов.

Почему диеты не помогают?

Обычно изнурительные диеты помогают сбросить вес лишь на время. Тонкое тело накапливает энергетический голод и в один день мы срываемся.

Вот что рассказывает одна моя подруга, которая сидела на строгой диете в течение полугода: «Однажды ночью я проснулась и поняла, что больше не могу… не смотря на то, что я добилась отличных результатов, мое тело было достаточно стройным. Но даже этот факт не смог меня удержать. Я прямо посреди ночи стала есть все подряд. Я начала с салатов, проглотила все, что было в холодильнике, съела даже все конфеты из новогоднего подарка ребенка. Я ела и не могла остановиться…».

Это вовсе не физический голод, это изможденное без определенных энергий, тонкое тело.

Физическое тело может терпеть голод очень долго и без всяких срывов, спокойно вернуться к питанию. Но тонкое тело этого не может. Ему каждый день нужны определенные состояния и, если, ему их не давать, то мы начинаем эмоционально изнашиваться, становимся дерганными, нервными, раздражительными. Помните состояние, когда долго сидишь на диете? В нем нет абсолютно никакого удовлетворения и спокойствия.

Ключ к хорошей фигуре в первую очередь находится в нашем тонком теле. Когда мы получаем много эмоций от жизни — наше энергетическое тело насыщается, и аппетит становится минимальным. Причем эмоции не обязательно должны быть суперпозитивными, проживание эмоций в принципе наполняет тонкое тело. Если мы проживаем грусть, а не подавляем ее, то она тоже способна дать пищу тонкому телу. Как известно, не умея проживать эмоции, люди просто их заедают.

Позитивные эмоции обладают особым похудательным эффектом.

Я решила провести эксперимент, и в течение месяца каждый день планировала что-то радостное для себя: поход на SPA процедуры, посещение косметолога, посещение тонус-клуба, вкусный чай в любимом кафе, покататься на машине по ночному городу под любимую музыку, хамам, ванна со всякими женскими штучками, шопинг… в общем список был длинный. И я заметила, что за этот месяц совершенно незаметно ушло несколько килограмм, хотя на диетах я не сижу уже года 4. Я кушала тогда, когда мне хотелось, а в остальное время старалась, как можно больше времени проводить в эмоционально приподнятом настроении. Потом такой же эффект я заметила у своей свекрови, когда мы подарили ей машину. Она буквально растаяла на 3 размера за 1,5 месяца, так как она получает огромный кайф от вождения. Она призналась, что есть ей вообще не хочется, она даже забывает об этом, особенно когда ей предстоят какие-то поездки. А потом я стала видеть эту закономерность у огромного количества женщин.

В Вашей жизни тоже есть зоны «кайфа», в которых Вам не нужна дополнительная подпитка от еды, в которых Вы заряжаетесь позитивом и радостью. Найдите их в своей жизни.

Когда мы живем в гармонии со своей природой, со своим телом – мы не зацикливаемся на еде, меняются наши вкусовые привычки, меняется интерес к продуктам. Меняется наше сознание, и мы перестаем хотеть вредные продукты.

Так, например, если мы в чем-то подавляем себя, принуждаем делать то, что не нравится, то мы на энергетическом уровне, будем стремиться к более тяжелой, подавляющей пище, с более низкими вибрациями. Это шоколад, тяжелые крупы, всякие полуфабрикаты, макароны, лапша, грибы и т.д. Эти продукты будут давать нам тонкую силу выживания, но при этом физически будут разрушать нас.

И, напротив, при энергетическом подъеме никто не сможет в нас затолкнуть тяжелую пищу, потому что она не будет соответствовать нашим вибрациям. Когда нам хорошо, мы удовлетворены, то мы предпочитаем легкую пищу с высокими вибрациями, для поддержания подобного состояния.

Важно обратить внимание на состояние эйфории, после нее, обычно, разбирает желание поесть. Почему? Потому что, это слишком сильный стресс для тонкого тела, и оно по закону баланса начинает заземляться через пищу. Поэтому радость и легкость — это хорошо, а эйфория — это признак неготовности к событиям, наше тело будет стараться сбалансировать наше состояние или через тяжелую пищу или через откат в депрессию. Будьте внимательны!

Святые люди питаются горстью риса в день на протяжении всей жизни, не потому, что они так усмиряют свой дух, а потому, что, будучи в контакте с Богом, они получают такие глубокие эмоции, что процесс питания для них — просто способ поддержать физическое тело живым. Мы с вами не святые, но наше энергетическое тело также требует эмоций, глубоких состояний, радости, чувственности! Если мы будем получать их только через пищу, то наш удел печален…

Что я предлагаю?

Я предлагаю Вам провести эксперимент, и в течение 21 дня быть в контакте со своими эмоциями и каждый день хоть немного делать то, что Вам нравится! Напишите себе список подобных занятий. Пусть каждое из них занимает хотя бы полчаса, что бы Вы успели напитать себя радостью!

Важно делать не то, что хорошо для женщины, а то, что «кайфово» лично для Вас! И Ваш список будет индивидуальным. Начинайте творить свою радостную жизнь с сегодняшнего дня, начинайте кормить свое тонкое тело хорошими эмоциями, а не булочками и шоколадками.

Каждый день делайте что-то хорошее для себя. Очень важно, чтобы часть этих радостей была связана с телом, так как телу нужны позитивные эмоции в свой адрес. Например, SPA, массаж, бани, обертывания, сексуальная близость, спорт, танцы…очень важно чтобы тело почувствовало в себе радость, а не постоянное чувство вины за свое несовершенство. Учитесь радоваться через тело, и оно перестанет быть якорем негативных эмоций. Напротив, Вы начнете любить его и чувствовать его.

Носите подходящую одежду в течение этого времени. В балахонах и хлопчатобумажных трусах мы не чувствуем свое тело! Необходимо носить стильную одежду по размеру, красивое нижнее белье, чулки… то, что дает Вашему телу ощущение притягательности. Я, например, вообще не ношу колготки, никогда. Это очень дискомфортно, я чувствую себя изолированно от своей природы (очевидно оттого, что 2 чакра перетягивается). Вот уже несколько лет я ношу чулки и зимой и осенью. Ощущения, когда на мне чулки, совсем другие, более свободные. Точно так же, как и в красивом нижнем белье, есть ощущение собственной чувственности и сексуальности. У Вас могут быть свои фишки касательно своего тела, но их нужно найти.

Уходите от разрушающих аспектов своей жизни, работайте над своим сознанием.

Наше тело кричит нам о чем-то, давайте его послушаем! Я по себе точно знаю, если я набираю пару лишних килограммов — это явный показатель того, что я последнее время перестала уделять себе внимание и радовать себя, перестала жить и наслаждаться жизнью. В эти моменты я благодарю свое тело за напоминание и начинаю приводить себя в адекватное энергетическое состояние.

Вот список вещей, которые увеличивают наш вес, и это вовсе не продукты:

Отказ от своей природы в угоду мужу, ребенку, родным, подругам, коллегам;

Когда мы делаем то, что нам неприятно;

Когда мы не реализуем свое предназначение;

Когда мы увязли в обидах на прошлое;

Обиды на мужчин (часто формируют защитный жировой слой в области бедер);

Страх перед жизнью, страх не справиться (формирует защитный слой в области живота, как щит от социальных ударов);

Когда мы отказываемся от своих желаний;

Когда мы отказываемся своего жизненного пути, оставаясь в комфортной зоне

С точки зрения психологии, эмоция, которая может привести к лишнему весу — это страх. И страх женщинами заедается, мужчинами заливается… но он никуда не уходит от этого.

Поэтому, если Вы чувствуете, что причина Ваших лишних килограммов глубже, чем просто эмоциональная неудовлетворенность жизнью, то разберитесь со своими страхами и найдите в себе мужество жить так, как Вам нравится, а не так как положено, и не так, как привычно! Идите на свои страхи, потому что за каждым страхом скрыта огромная энергия и сила.

Концентрируйтесь на своих желаниях, а не на питании. Хорошая фигура — это не цель, это средство для достижения чего-либо.

Чего? Подумайте, чего Вы хотите достичь хорошей фигурой?

Все в нашей жизни мы делаем для определенных состояний. Мы хотим испытывать, чувствовать, проживать…

И даже хорошая фигура нам нужна не для галочки, а для какого-то очень важного ощущения себя в этом мире.

Старайтесь концентрироваться на состояниях в каждом дне, а не на фигуре, не на граммах, не на калориях. Живите жизнью полной радости, чувств, приключений, переживаний. Где-то можно и погрустить, где-то можно и подурачиться!

Есть одна замечательная психологическая техника из гештальт-терапии, она называется «Как если бы…». Эта фраза призвана вернуть психологический ресурс для выхода из сложной ситуации, и в плане нашей фигуры она тоже работает и звучит так: «Живите так, как если бы у Вас уже была идеальная для Вас фигура».

Вот и представьте:

Вы сейчас в своем идеальном теле, Вам комфортно и легко, Вы чувствуете себя привлекательной и желанной.

Как еще изменилась Ваша жизнь после изменения фигуры?

Может Вы стали лучше к себе относиться?

Стали больше времени уделять своему телу?

Стали больше радовать себя?

Может быть, Ваша близость с мужем стала более чувственной?

Или Вы стали более расслабленной и спокойной?

Отследите эти изменения и начинайте уже сейчас привносить их в свою жизнь, не дожидаясь какого-то показателя на весах. Радость — это чувство, доступное при любом телосложении и весе.

Хочу обратить внимание на то, что наш умственный идеал — не всегда является идеалом для нашего тела.

Вот Вы для себя решили, что хотите весить 55 кг, Вы решили умом, что это будет хорошо, что вот такие параметры талии и бедер для Вас хороши.

Приложите руку к груди, представьте, что Вы уже в таком теле, обратите внимание на свои ощущения.

Почувствуйте, реально ли Вам комфортно, легко и радостно, или у Вас радуется ум, а тело наполняется напряжением?

Если есть напряжение или тревога, то это явно будет не полезно для тела.

Нужно брать качеством, а не количеством.

Пусть у Вас не будет рекламной худобы, зато Вы можете сделать свое тело реально притягательным, сексуальным, заманчивым работая над качеством тела, над мышцами и его упругостью, над гладкостью кожи… это и есть показатели здоровья в теле женщины.

Я несколько лет работала с моделями, в моей профессиональной компании было трое мужчин.

У нас были довольно хорошие отношения, и я могла искренне общаться с ними на разные темы.

И я спросила у них как-то, является ли проблемой для их семьи то, что они работают в обществе моделей, красивых женщин с рекламной фигурой?

И все они признались, что им нравятся женщины другого склада.

У всех троих жены были аппетитными женщинами в теле!

Я знаю единицы мужчин, кому реально нравятся очень худые женщины.

Женщина притягивает своей жизнью, эмоциями, наполненностью внутренним сиянием, а не тонкостью своих объемов.

Я видела столько потрясающих женщин с гибкой фигурой, притягательными округлостями, от них шла такая невероятная притягательная энергия, что у меня пропала идея о том, что быть худой — это круто.

Круто быть наполненной, радостной, ощущать свое тело и свою глубинную сексуальность!

Круто, когда женщина управляет своим телом, когда она может быть искусной любовницей и недоступной королевой…

Круто, когда женщина умеет смеяться живо, ярко и заразительно, так что все люди вокруг начинают расцветать!

Круто, когда женщина умеет жить полной жизнью и получать радость даже от мелочей…

Это действительно притягательная женщина!

А просто находиться все время в погоне за весом, жить на грани срыва и считать калории — это совсем не круто.

Автор: Юлия Судакова