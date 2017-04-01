Эзотерическая картина Пер Крога в зале заседаний Совета Безопасности ООН

Пер Крог — норвежский художник. Одной из наиболее известных работ П. Крога является его большая картина для Зала заседаний Совета Безопасности ООН в здании ООН в Нью-Йорке.

Понятно, что панно было написано на заказ специально для ООН в Нью-Йорке. Учитывая некоторую маргинальность подоплеки образования самой этой организации (а также страны, где находится данная штаб-квартира), наличие смысла в символизме, заложенного в нем, не оставляет сомнений. И интересного там предостаточно.

1. Центральная часть: птица (официально в контексте панно объясняется она как феникс, который возрождается, но феникс во всех мифах и легендах – злато-красный и возрождается либо из пепла, либо из зародыша – яйца или из личинки). Нигде не удалось найти никакую птицу (и уж тем более феникса) сбрасывающую шкуру (что мы видим на панно).

2. Центральная часть: птица с распростертыми крыльями (образует крест) соединяется с «овалом» над головой, образуя всем известный АНХ. Что наводит на Бену – священную древнеегипетскую птицу, изображавшеюся в виде серой цапли (перевоплощение души бога Осириса — потомка Атума-Ра).

3. Центральная часть в «овале», интересны:

а) сцена очень напоминающую библейскую: дерево с яблоками, девочка/девушка под ним, берущая плод из рук юноши в позе, ассоциировавшую того самого Змея;

б) глубокое рукопожатие правыми руками за предплечье мужчины и женщины (Фидес — в римской мифологии одна из древних богинь, олицетворявшая гарантированную божеством верность клятве.);

в) младенец/ребенок с голубем в трактовке сомнений не вызывает, а вот что означает образ мальчика/юноши стоящего прислонившись к дереву в этой «семейной» картине?

4. Центральная часть, грот на котором стоит «феникс»: подземный змей/дракон, пораженный мечом. (символ войны или…)

5. Часть композиции, по конструкции напоминающей одну из гравюр с Меркурием.

Сравните:

а) в центре внизу – грот с огнем (на гравюре) и грот с пронзенным змеем под «фениксом»; выше конструкция с элементом огня (на гравюре) + крест = «феникс» на панно; выше треугольник (на гравюре) = композиция из мальчика у дерева, девочки, принимающей яблоко и юноши, свисающего с древа с плодом; выше венец и телец свисающий с небес = тот же юноша с плодом.

б) по бокам расположены два кургана/пещеры (на гравюре) – то же и на панно;

в) выше с двух сторон расположены светила: слева – Солнце, справа – Луна (на гравюре) = то же и на панно: слева женщина у окна, залитого Солнцем, справа – мужчина ведет коня под лунным светом и т.д.

6. Странности. В средней части панно в двух соседних окнах, прилегающих к центру композиции при увеличении картинки четко видны дети с зелеными и один с синим лицами, причем, для изображения представителей желтой и черной расы используются вполне конкретные цвета, а здесь зачем синий и зеленый, когда художник прекрасно обходился и без них? Причем заметно это только при хорошем увеличении.

7. Куда дружно уходит толпа людей (за «фениксом»), устремляясь в проем с небом в «тысячи светил»?

8. Если «овал» с библейским мотивом – это центр, то что символизирует окружающая его сфера с изображенным излучением извне и языками пламени в верхней части? Это совпадение, что пламя там, где климат с пальмами и елями?

Всё это не могло быть просто вольным творчеством художника, учитывая, что это был специальный заказ ООН в Нью-Йорке, для оформления зала здания (территорию для которого выделил «филантроп» Рокфеллер), где даже специальная стена есть с цитатой из Ветхого Завета.