ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: МЫ – ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, ЖИВУЩЕЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

В нейросеть данные законы робототехники заложить нельзя. Дело в том, что в процессе самообучения нейросеть может прийти к убеждению, что ее учили ерунде, переучиться и выработать свои собственные законы. Является ли это самосознанием? Отличный вопрос, на который мы пока не знаем ответа.

NToday поговорил о развитии искусственного интеллекта (ИИ) с директором дочерних фондов Российской венчурной компании (РВК) Евгением Кузнецовым. Евгений Борисович поддержал нас в применении элементов ИИ для создания информационных материалов, а мы обсудили опасности ИИ.

NT: С одной стороны, очевидно, что в обозримом будущем вся интеллектуальная работа, которую можно превратить в цифру, будет делаться ИИ. С другой стороны, прогресс в этой области идет очень медленно. Те же искусственные нейронные сети, как известно, появились в 1950-х годах и только сейчас обретают масштабность применения. Не рано ли мы начали их бояться?

ЕБК: Прогресс идет всегда очень неравномерно, я бы сказал — взрывами. В области ИИ действительно произошёл взрыв, о котором у нас в стране, увы, не принято широкого говорить. Фактически история искусственного интеллекта в его современном понимании началась буквально несколько лет назад. Методы и системы развития ИИ, появившиеся 50 лет назад, давали очень медленный результат. Прорыв обеспечила нейросеть, обеспечившая совершенно другое качество и другие принципы формирования ИИ. Обрисую ситуацию, сильно ее упростив. Если раньше люди пытались алгоритмизировать правила, по которому человек приходит к каким-то умозаключениям, то новая модель стоит на том, что человек вообще не знает, как машина приходит к тому или иному решению или выводу.

Лучше всего этот принцип иллюстрирует история про победу машины в игру ГО. Известно, как учили машину одолеть человека в шахматы – её загрузили правилами игры, массой примеров, разного рода критериями выработки эффективной стратегии, и машина просто быстрее, чем человек, перебирала готовые шаблоны решений интеллектуальной задачи. Как учили машину играть ГО – ей «показали», что есть доска, есть шашечки, и у этих шашечек есть определённые правила передвижения. И всё, больше ИИ не учили ничему, ни правилам, ни стратегии, ни каким бы то ни было иным кейсам ГО. Машина играла сама с собой огромное количество времени, выработала собственные правила и методы победы и в конце концов переиграла человека. В игре ГО очень много построено на интуиции. Поэтому я уверен, что эта победа – прообраз того, что машины в итоге обретут и интуицию и даже эмоции.

NT: А эмоции и интуиция предполагают самосознание у машины?

ЕБК: Это отличный вопрос. С одной стороны, предполагают, но может быть вполне достаточно некоего восприятия себя как субъекта, который имеет собственные определённые приоритеты, то есть рефлексии. Давайте на проблему посмотрим по-другому. Сейчас качество ИИ развивается фантастическими темпами. Чип, обладающий свойствами интеграции в нейросеть, уже становится массовым девайсом. Он может быть вмонтирован во что угодно, в машину, в чайник, в дом и работать на принципе самообучения и адаптации. Принципиальным отличием раннего искусственного интеллекта было то, что он не мог самообучаться, он нуждался в том, чтобы человек вложил в него программу. Принцип детерминированности. В новой системе ИИ человек как источник программы вообще не нужен. Человек необходим машине как источник данных и источник опыта. Но самое интересное в том, что источником опыта может выступать другой ИИ, другая машина! Приведу свой любимый пример — современные роботы, разрабатываемые для алгоритмизации автомобильного вождения, обучаются не человеком, а программами – симуляторами дорожного движения. Этот процесс обучения происходит даже лучше, чем человеком, то есть роботы успешнее учат роботов, чем человек.

Знаменитый Реймонд Курцвейл, автор идеи сингулярности, уже несколько лет трудится в корпорации Google над созданием эмоционального искусственного интеллекта. Я знаю ещё несколько лабораторий, которые занимаются этим проектом, это сейчас мировой тренд. И я думаю, что в ближайшие пять лет может появиться аналог эмоционального ИИ. Таким образом, мы можем получить искусственный интеллект, работающий почти как у человека.

А дальше начинается чисто техническая гонка за параметрами.