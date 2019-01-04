ЭТОТ МУЖЧИНА ПРИШЕЛ В ВАШУ ЖИЗНЬ НЕ СЛУЧАЙНО

Выбирайте человека, который прекрасен для вас, а не для ваших родителей, фантазий или материального достатка. Не ищите идеального человека.

Выбирайте того, с кем рядом вы чувствуете себя живой.

С этим мужчиной вам будет свободно дышаться. С ним вы будете уверены в том, что поиски, наконец, окончены, и к вам пришла любовь, заполнившая всю вашу вселенную.

Он своим поведением докажет, что в современном мире мужчина, умеющий держать слово, отнюдь не музейный экспонат. Он будет выбирать вас каждый день, снова и снова… Независимо от того, какие испытания подготовила для вас жизнь.

Своей готовностью быть с вами и в горе, и в радости он подарит вам уверенность в завтрашнем дне. С ним вы просто будете знать, что в этом мире есть тот, на кого всегда можно положиться.

Среди всеобщей неопределенности очень непросто встретить человека, который точно знает, чего на самом деле хочет. Будьте с тем, кто никогда не позволит вам уснуть в слезах и сомнениях, потому что вы не понимаете, какое место занимаете в его жизни.

Такой мужчина не устанет напоминать вам, что вы любимы. Вам не придется заслужить его доверие, уважение, выпрашивать крохи внимания и заботы.

Будьте с тем, с кем почувствуете, что вас любят за то, какая вы есть. С мужчиной, который не станет осуждать ваши недостатки, ошибки и шрамы. Он принимает вас такой, какой вы были и какой есть – несовершенной и прекрасной. Ведь он и сам несовершенен.

Он будет верить в ваши возможности и таланты. Будет вдохновлять.

С таким мужчиной вы будете чувствовать, что вашими достижениями, пусть даже самими маленькими, гордятся. Он будет поддерживать вас на каждом этапе жизни. Любить со всеми вашими мыслями, прошлым, хаотичностью. Он не станет сравнивать вас с кем-либо еще и озвучивать свои выводы. Для него вы особенная, и этого достаточно.

Не ищите идеального человека, увлекшись поисками, вы можете не заметить лучшего мужчину…

Перевод статьи — I Hope You Settle For A Person Just Like This via Клубер