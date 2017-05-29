Это ежедневно сосёт вашу энергию!

Простые ежедневные причины вашей усталости и болезней!

Рабочий день окончен, Вы приходите домой и падаете без сил на диван. Куда подевалась вся жизненная энергия, которой Вы были полны с утра? Грамотный учет затрачиваемой энергии не менее важен, чем распоряжение финансами, правильное питание и поддержание необходимого уровня физической активности. Чтобы не тратить жизненную энергию впустую, т.е. в ущерб себе, необходимо в первую очередь определить, куда же она уходит, а затем составить план оптимизации распределения энергии и придерживаться его. Это важно, поскольку нехватка жизненной энергии приводит к различного рода недугам и болезням.

Жизненная энергия – когда мы тратим ее впустую:

1. Недоведенные до конца дела

Заброшенное в приступе лени, скуки или нежелания дело приводит к утечке жизненной энергии, которая незаметно для Вас концентрируется на дела, которые Вы не завершили. Некоторым людям они являются в снах, чтобы напомнить о важности доведения начатого до конца.

Именно поэтому так важно не браться за дело, которое у Вас не времени и/или желания делать. К таким незавершенным делам относятся и невыполненные обещания и долги, которые Вы до сих пор не вернули.