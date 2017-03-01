Эти подарки нельзя дарить и принимать ни в коем случае. Советы экстрасенса

Ремень

Часто можно получить в подарок ремень. Казалось бы хорошая и всегда нужная вещь. Однако, ясновидящая уверена, что он может сковать ваши действия. Об этом она рассказала журналистам: «Вы будете скованные и не сможете добиться того, чего хотите. Вам будет не хватать рывка.

В этом случае нужно откупиться, а верней сказать – отмолиться. Проведите такой ритуал: возьмите в церкви три свечи, поставьте их перед собой положите рядом ремень и прочтите отче наш двенадцать раз. Погасите свечи. Ремень можно одевать только спустя неделю».

Перчатки

Еще одним из самых распространенных подарков являются перчатки. Однако и они могут вам навредить.