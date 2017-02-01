Эти подарки нельзя дарить и принимать ни в коем случае. Советы экстрасенса

Ремень

Часто можно получить в подарок ремень. Казалось бы хорошая и всегда нужная вещь. Однако, ясновидящая уверена, что он может сковать ваши действия. Об этом она рассказала журналистам: «Вы будете скованные и не сможете добиться того, чего хотите. Вам будет не хватать рывка.

В этом случае нужно откупиться, а верней сказать – отмолиться. Проведите такой ритуал: возьмите в церкви три свечи, поставьте их перед собой положите рядом ремень и прочтите отче наш двенадцать раз. Погасите свечи. Ремень можно одевать только спустя неделю».

Перчатки

Еще одним из самых распространенных подарков являются перчатки. Однако и они могут вам навредить.

Вот, что говорит на этот счет экстрасенс: «Получая в дар перчатки вы можете оказаться во власти дарителя, так сказать, в его руках» – говорит Лариса Гуцану.

– В старину с их помощью можно было воздействовать на человека, заставляя его повиноваться.

Ваше «Я», а также физическое и душевное состояние может пострадать. Совет – откупитесь. Через семь дней (не раньше и не позже) следует отдариться таким же подарком. Или же пойдите к дарителю в гости и забудьте там перчатки на семь дней. Сила магии, если она есть, покинет их».

Крестик

Если вы не уверены в искренности дарителя, то ни в коем случае нельзя принимать в дар нательный крестик. «Если взяли крестик, то вы взяли и крест дарителя. Если вы доверяете человеку, который вам преподнес подобный подарок, у него хорошая судьба, он здоров, богат и успешен, то вы применяете на себе его судьбу. Откупиться в этом случае, не получится. Что же сделать?

Отдайте крестик в церковь или сдать в ломбард, а вырученные деньги раздать нищим. Но оставлять крестик нельзя – от него исходит очень мощная сила», – говорит экстрасенс.

Платок

Платок брать – скоро слезы вытирать! Его в давние времена в разных странах дарили только в тяжелые времена, раздавали на похороны, дарили тяжело больным. Он символизирует болезни и неприятности. Поэтому, принимая его в дар, вы забираете на себя проблемы дарителя. Следует сразу откупиться или сжечь его.

Ножи

Ножи толкают на преступления. Получив их в подарок, следует сразу же откупиться. Но лучше всего их никогда не дарить, и тем более просто так не принимать в дар.

Кошелёк

Кошелек может пустить вас по миру, если даритель не положил туда монету. Вы тоже должны дать дарителю монету.

Ножницы

Ножницы укорачивают жизнь, перекраивают ее полностью, разрывают отношения с окружающими. Не стесняйтесь отказаться от подарка. Если же гость их все же оставил, то сделайте выводы о настоящей сущности вашего знакомого. После ухода дарителя следует избавиться от подарка немедленно.

Зеркало

Зеркало забирает красоту и молодость. Особенно опасны зеркала старинные. Даже обряды могут не помочь. Лучше всего не брать такой подарок или выбросить не разбив. За разбитое зеркало рассчитываться будете своим одиночеством целых семь лет.

Часы

Часы могут остановить ваше время жизни или здоровья. Откупитесь сразу, или же, если есть возможность, не берите.

Источник