Эти 5 вещей отнимают ваши жизненные силы

Принято считать, что в наше время жить надо по другим правилам, нежели раньше. Через мои руки прошло очень много старинных древних документов. Сейчас расскажу вам об одном из них. Трактат древнейший, период — начало христианизации Руси. На документе было проставлено 8-10 в.в., но предположительно, т.к., документ переписывался несколько раз. Еще тогда заметили, от чего надо спасать человека, от чего надо спасать народ. У человека есть пять врагов, и эти враги приходят по очереди.

1. Первый враг человеческий – хула.

Хула — это старинное слово. Сегодня «хула» ассоциируется с попыткой найти в чужом глазу бревно: найти в ком-то плохое, оговорить кого-то. Хула, говоря современным языком — сплетни, оговоры, недобрые россказни о ком-то или рассужденчества недобрые. И первый враг приходит именно так.

Давайте попробуем хулу сейчас примерить на себя.

Вариант первый: Как часто ты о ком-то говоришь недоброе?

Вариант второй: Как часто ты травмируешься от недобрых слов, действий в твой адрес, от недобрых взглядов, эмоций? Как часто тебе неприятно, больно, обидно, или просто обозляет тебя очередной взгляд из-под лоба. На этот вопрос намного легче ответить, правда? Намного легче, потому что оно болит. А это всё хула! Ты о ком-то позаботился, а тебе даже спасибо не сказали. Это всё ранит нас.

Когда хула в твой адрес – это мы понимаем, а когда мы что-то делаем подобное, это не воспринимается нами, как хула…

2. За первым врагом приходит сразу же второй враг. И это – обида.

Обида в старину считалась затаенной местью. Нам, сегодняшним, странновато это слышать. Меня просто обидели, почему это я – мститель? Меня обидели до больна!

Когда мы не торопимся помириться, обиженные, разве это – не месть? Мы все бывали обиженными. Нет ни одного человека, который бы не обижался. Мы все живые люди и нам, действительно, делают больно… иногда очень больно. Мы все скорбим в своих обидах.

И когда нас обижали, а мы не торопились примириться… Как мы в этот момент думаем? «А чё я? Это меня обидели, передо мной и должны…». Мы начинаем выписывать долги. Мы начинаем мыслями давить. Мы так всегда думаем в обиде. Причем самим себе мы почему-то эти долги списываем. А в старину, много веков назад, поняли, что это может растлить человека. Это может уничтожить народ. Народ, содружество, общность, сплочение. Вдумайтесь.