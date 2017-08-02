Эти 5 вещей отнимают ваши жизненные силы

Принято считать, что в наше время жить надо по другим правилам, нежели раньше. Через мои руки прошло очень много старинных древних документов. Сейчас расскажу вам об одном из них. Трактат древнейший, период — начало христианизации Руси. На документе было проставлено 8-10 в.в., но предположительно, т.к., документ переписывался несколько раз. Еще тогда заметили, от чего надо спасать человека, от чего надо спасать народ. У человека есть пять врагов, и эти враги приходят по очереди.
1. Первый враг человеческий – хула.
Хула — это старинное слово. Сегодня «хула» ассоциируется с попыткой найти в чужом глазу бревно: найти в ком-то плохое, оговорить кого-то. Хула, говоря современным языком — сплетни, оговоры, недобрые россказни о ком-то или рассужденчества недобрые. И первый враг приходит именно так.
Давайте попробуем хулу сейчас примерить на себя.
Вариант первый: Как часто ты о ком-то говоришь недоброе?
Вариант второй: Как часто ты травмируешься от недобрых слов, действий в твой адрес, от недобрых взглядов, эмоций? Как часто тебе неприятно, больно, обидно, или просто обозляет тебя очередной взгляд из-под лоба. На этот вопрос намного легче ответить, правда? Намного легче, потому что оно болит. А это всё хула! Ты о ком-то позаботился, а тебе даже спасибо не сказали. Это всё ранит нас.
Когда хула в твой адрес – это мы понимаем, а когда мы что-то делаем подобное, это не воспринимается нами, как хула…
2. За первым врагом приходит сразу же второй враг. И это – обида.
Обида в старину считалась затаенной местью. Нам, сегодняшним, странновато это слышать. Меня просто обидели, почему это я – мститель? Меня обидели до больна!
Когда мы не торопимся помириться, обиженные, разве это – не месть? Мы все бывали обиженными. Нет ни одного человека, который бы не обижался. Мы все живые люди и нам, действительно, делают больно… иногда очень больно. Мы все скорбим в своих обидах.
И когда нас обижали, а мы не торопились примириться… Как мы в этот момент думаем? «А чё я? Это меня обидели, передо мной и должны…». Мы начинаем выписывать долги. Мы начинаем мыслями давить. Мы так всегда думаем в обиде. Причем самим себе мы почему-то эти долги списываем. А в старину, много веков назад, поняли, что это может растлить человека. Это может уничтожить народ. Народ, содружество, общность, сплочение. Вдумайтесь.
Вот поэтому в старину обиду называли потаённая месть.
Потаённая, долгая, вынашиваемая, хотя вроде бы человек «просто» обижается. Да сколько угодно обижайся на врагов, на своих-то на родных-то — зачем? Ты же живешь в общих стенах, ты же ешь из одной посуды, ты живешь под крышей общего дома, здесь же два человека взрослых своими обидами кипятят эти внутренние процессы. А в этом кипятке пытаются выжить дети.
3. Третий враг человеческий – это оправдания или оговор.
Хула – это нападающие слова. Оговор — когда мы оговариваться начинаем, объясняя, почему я себя так веду.
Почему вы не делаете карьеру?
Почему вы не умеете накапливать деньги?
Почему вы такие неуживчивые? Почему вы такие неуживчивые с соседями по даче, по дому многоэтажному? Объясняли себе много раз – оправдаловки.
Третий враг человеческий – оправдаловки, когда человек пытается оправдать своё поведение и, тем самым, ничего не делать. В день по сотне раз себя оправдываем. Почему. Мы. Ничего. Не делаем!
Почему вы не лечите свою печень, которая регулярно ноет и болит? Потому что себя оправдали: «Возраст же» или «Я ж не молодею», и так далее. Оправдание позволяет ничего не делать. А в старину у оправдаловки было более точное понятие – ОГОВОР, т.е., отговор, отговорились.
Кто-то оправдывает своё одиночество, и им все равно, что в древних книгах всех народов Боги создали людей двуполыми.
Кто-то оправдывает своё нищенско-серое восприятие мира: никуда не хожу… Живет, как улитка: работа – дом, работа – дом. А в доме что? Кухня-туалет-спать. Кухня-туалет-спать. Раз в неделю баня. «Классная» жизнь! Человеческая? Хорошая жизнь человеческая? И оправдывают себя.
Почему ты так живешь? Надо себе почаще этот вопрос задавать. Если по-честному, то надо задавать себе вопрос: «Зачем ты так живешь?» У тебя не будет запасного здоровья, у тебя не будет запасной жизни: сколько можно жить в черновик? Тебе вторую жизнь не выдадут, тебе надо в этой успеть до счастья добежать и освоить это счастье. Тебе надо в этой жизни добежать до достижений, до успехов и освоить их.
Если ты не идешь к успеху, успех сам к тебе не придет. Если не озадачишь свою голову мыслями о достижениях, так и будешь без достижений, зато с кучей оправдаловок. А в кубышке не прирастет. Ответьте себе по-честному на вопрос: «Сколько счастья вы себе задолжали этими оправдаловкими? Сколько успехов вы себе задолжали? Сколько классных, для Души, жизненных процессов вы себе задолжали, делая такие оправдаловки?»
И обвинять бессмысленно кого-то. Начнешь кого-то обвинять – это снова оправдаловка, это – оговор, оговариваешь свою судьбу.
В старину оговор считался порчей. Хула – порча. Обида – порча, потому что потаенная месть, враждебность в обиде есть. Оговор тоже в старину считался порчей.
4. Четвертый враг человеческий – мста, месть.
Это уже активная мста. Слышите, ста — сотня читается в этом слове. Всё уже многожды увеличивается. МСТА, мне к ста: каждое моё уже увеличивается на сто. А что «каждое моё»?
Любимую фразу российского гражданина напомню: «Ага, тебе бы так!». И вот каждая такая фраза увеличивается в сто… и прилетает за такие атаки. Причем прилетает по больному, в слабые звенья. Например, хочешь ты ребенка: год хочешь, два хочешь, пять хочешь. А нет! Просто нет. Хочешь ты семью себе благополучную, год хочешь, два хочешь, пять хочешь. А нет семьи.
Еще любимая фраза: «Ты меня не понимаешь!» — это тоже месть. Зато Высшие силы понимают, что это – месть, ведь когда люди начинают вот таким образом атаковать, это уже — неприкрытое нападение. И Высшие силы не будут терпеть долго: каждое такое заявление возвращается сторицей. Слышите, опять «сто»?
История человеческого счастья пишется болью. Почему? Потому что Высшие силы таким образом говорят: «Да когда ж ты прекратишь повторять плохое, отвратительное в своей жизни? Когда же ты захочешь, камушек лежачий, встать и полететь? Да когда ж ты уже будешь сам слышать что-то от жизни, от природы?»
История человеческого счастья пишется болью. Чьей? Твоей личной болью. Чтобы мы начали исцеляться. Если больно в семье – значит, надо исцелять семью. Если больно в дружбе или без дружбы вовсе – значит, надо исцеляться для дружбы. Учиться, стараться, делать, пробовать! И сразу не получится.
Мы часто мысленно думаем: «Им бы так, тогда бы я посмотрела бы, как они поняли бы мои проблемы или мои печали». И прилетает….прилетает в воспитательных целях. Прилетает болью, чтобы мы начали лечить свою жизнь там, где больно. Но не думайте, что вот этими мыслями: «Вам бы так» никого не достают. Достают. И им действительно становится так же. Это – атака. Так люди делают порчи, даже не веря в порчи: «Вам бы так!» А мы частенько так думаем. Мы, наш народ, в этой стране, люди, которые живут рядом, бок о бок, которых мы даже не знаем. Мы сами иногда срываемся на такие же мысли, а это – порча или вовсе проклятье. А за это понятно, почему прилетает в ответ. Потому что Высшие стражи пространства восстанавливают: баланс, все должно быть справедливо. Ты швырнул в кого-то: «Вам бы так!»… и тебе. Весы выровнялись.
5. А пятый враг человеческий – лень.
Сейчас произнесу любимую фразу нашего народа: «Лучше вообще ничего не делать, чем делать плохо» или «Лучше никуда не идти, когда не знаешь, куда идти», «А что делать в этом государстве, в этой стране, среди этих людей?» и лежим в окукленном состоянии. А как часто мы сами не ищем никаких возможностей? Да каждый день! Мы просто живем. Мы каждый день не ищем никаких возможностей, не раздобываем для себя то, что нас улучшит, то, что вырастит наши жизненные процессы.
Пять врагов человеческих. Всё это – виды порчи. Всё это – привычные особенности нашего характера.
Мы сначала хотим чего-то, потом хотим реже, а потом… перестаем хотеть. У наших предков считалось, что человек без желаний – человек на дожитии. Именно так, на дожитии, то есть, тебе выделяется столько денежек, столько жизни, столько энергии, только, чтобы ты не помер.
А делать-то что? Если вы по-честному будете сами с собой общаться, то есть, буквально, почаще задавать себе вопросы: «Зачем я так живу? Зачем я живу именно так, и не ищу ничего другого?», то сами и поймете, что делать.
Наши предки были мудры. Чем? Движением! Сколько можно жить так, как ты позволяешь себе сидеть сиднем и ничего не делать, вернее делать, но не благое – ворчать, оправдываться, лениться? Они снимали с себя сглазы, они снимали оговоры с себя, они снимали хулу, свою и чужую. Если надо, то ехали на обряды, не бездействовали. Для того, чтобы где-то прибыло, надо что-то сделать, с собой сделать, с какими-то внутренними процессами, механизмами. Источник: econet.ru