Есть ли у вас духовные наставники?

У всех нас есть духовные наставники, независимо от того знаем ли мы об их существовании или нет. Они готовы в любой момент помочь вам, но они не могут, если вы не знаете, что они существуют! Ваши наставники постоянно пытаются привлечь ваше внимание. Они хотят, чтобы вы знали, что они здесь и что они были бы рады помочь, но вы должны попросить их о помощи.

Это потому, что они обязаны соблюдать важный закон Вселенной – свободную волю. Ваши наставники уважают ваш свободный выбор и не будут предлагать руководство и помощь, о которых вы не просили (сознательно или бессознательно). Обращаясь за помощью, вы проявляете свою свободную волю, и только тогда они могут помочь. Их помощь обычно приходит в форме полезной информации, вдохновленных идей и «случайных» возможностей. Это ваша ответственность, чтобы воспользоваться возможностями и применить идеи, которые предлагаются. Универсальный духовный закон свободной воли требует, чтобы ваши наставники позволяли вам делать свой собственный выбор и выполнять свою работу.

Духовные наставники — это нефизические существа (сознательные сущности), которые наблюдают, учат и помогают нам в нашем физическом путешествии в высшее сознание.

Некоторые люди используют термин «духовные наставники», чтобы обратиться к одному конкретному виду учителей. Но термин «духовные наставники» — всеобъемлющий, включает в себя любых нефизических существ, которые помогают нам подниматься по ступенькам развития. Цель духовного наставника — помочь нашей душе в ее росте. Знаете ли вы это или нет, цель вашей души состоит в выборе такого физического опыта на Земле, который наиболее способствует вашему духовному росту. Задача наставников — поддерживать, поощрять, подталкивать и давать подсказки вам о вашей жизненной миссии и миссии вашей души.

Ваш дух согласует всю работу в соответствии с замыслом вашего Высшего Я, чтобы поддержать вас в жизни и помочь двигаться по наилучшему именно для вас пути. Существует много видов духовных наставников, и у каждого из них свои функции, свои роли. В действительности, наставники и роли, которые они играют, почти столь же разнообразны, как и человеческое разнообразие в физическом мире. Духовные наставники служат учителями, привратниками, целителями, защитниками, вдохновителями и так далее.

Духовные наставники — это не какие-то абсолютно совершенные богоподобные существа — их уровень сознания может быть различный. Некоторые из них — мастера высокого уровня, а другие могут быть менее возвышенными существами, которые просто оказались хорошо осведомленными и опытными в той области, в которой вам нужна помощь. Многие из нас испытывают трудности начать какую-то деятельность, например, консультирование, потому что считают, то консультант сам должен быть совершенством, без изъянов и недостатков. А так как человека без недостатков не бывает, то время для активных действий постоянно отодвигается на неопределенный срок. В таком случае хорошо помогает понимание, как наши наставники меняются в течение жизни по мере нашего развития.

Некоторые типы учителей имеют физические воплощения, а другие существуют энергетически. Сознательные сущности (существа), которых многие называют «ангелами» — это бестелесные существа. Ваш друг-Хранитель и Вознесенные Мастера, которые, возможно, помогали вам более конкретно в реальной жизни, могут приходить в физических телах. Некоторые духовные наставники будут сосредоточены исключительно на вас, а другие будут помогать множеству людей одновременно. У вас есть Хранители, которые служат только вам, а также есть те, которые помогают вам «по мере необходимости». Они, как правило, служат многим людям одновременно. Конечно, это могут делать только существа с достаточно высоким уровнем сознания. Ваши духовные наставники имеют доступ к более высоким знаниям и ко всему жизненному сценарию вашей души. Кто-то из них непосредственно участвовал вместе с вами в разработке и создании вашего жизненного сценария.

Некоторые из Духовных наставников встречались с нами во многих прошлых жизнях, поэтому они очень хорошо понимают, где мы находимся на нашем витке развития. Испытав человеческие жизни, они глубоко осознают земные проблемы и могут сопереживать затруднениям, страхам, ошибкам, слабостям и искушениям, которые мы испытываем. Ваши наставники знают вас глубоко через прошлый опыт, наблюдают за вами в настоящей жизни, и у них есть знание ваших целей и ваших более высоких перспектив – всё это делает их очень могущественными союзниками. У вас есть, по крайней мере, два наставника для того, чтобы быть с вами всю вашу жизнь, и многие другие из них приходят и уходят по мере необходимости.

Нередко в течение вашей жизни вами руководят 20 или более существ. Духовные наставники, которые с вами от рождения до смерти известны как Хранители.

Один из ваших Хранителей — это ангельское существо, которое было назначено вам до вашего воплощения – это ваш Ангел-Хранитель.

Кто-то из ваших Хранителей может быть вашим надежным другом в этой жизни, который согласился следить за вами во время вашего воплощения.

Ваши Хранители тесно связаны с планированием и созданием ваших жизненных сценариев и жизненных целей. В дополнение к вашим Хранителям, существуют многие другие духовные наставники (Архангелы, Вознесенные Мастера и т.д.), которые придут, если потребуется, чтобы помочь вам с определенными проблемами, задачами или целями.

Как ваши духовные наставники могут помочь вам?

Ваши наставники могут помочь вам:

развить творческие способности,

разобраться в отношениях,

улучшить свои финансы,

обеспечить защиту от несчастных случаев или других угроз,

исцелить ваше тело или психику,

направить в вашем духовном развитии,

увеличить радость и счастье,

реализовать важные проекты и цели.

Но самое главное: они хотят помочь вам достичь ваших мечтаний и выполнить планы, которые вы для себя задали для этой жизни (то есть, достичь цели вашей души, выполнить вашу миссию и т.д.). Как они этого добиваются? Они предоставляют полезную информацию, вдохновенные идеи и «случайные» возможности.

Задача состоит в том, чтобы замечать, доверять и следовать указаниям и возможностям, которые они предоставляют. Если вы это сделаете, ваша жизнь будет становиться все лучше и лучше.

P.S. А вы обращались за помощью к своим наставникам? Поделитесь в комментариях своим опытом.