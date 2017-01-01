ЕСЛИ ВЫ ЖЕНЩИНА, ТО ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ЭТОГО, БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТЕ НУЖДАТЬСЯ В ДЕНЬГАХ

Природная женская магия в соприкосновении с денежной энергией творит настоящие чудеса! Верите или нет, но женщины действительно обладают способностями привлекать денежные средства. Конечно, не все так просто. Нужно следовать определенным правилам, которые позволяют быть для денег настоящим магнитом!

Если вы научитесь правильно взаимодействовать с денежными потоками, то сможете быстро разбогатеть. Вот вам 3 способа, которые помогут привлечь деньги.

Способ 1. Пропускайте благодать через свои руки. Вы ни в коем случае не должны быть скупым человеком. Если у вас появилась крупная сумма денег, то стоит выделить хотя бы малую часть на благие дела. Если вы не из тех, кто любит ездить в детские дома или делать пожертвования на благотворительность, то хотя бы финансово помогите своим родным и близким. Таким образом вы принимаете дар в виде денег и отдаете часть на благие дела. Чем больше вы будете дарить, тем больше будете получать.

Способ 2. Принимайте деньги с радостью и благодарностью. Все дело в том, что ваше женское начало привлекает деньги в тех случаях, когда они действительно приносят вам удовольствие и положительные эмоции. Если каждый раз, получая деньги, вы испытываете неподдельное удовольствие, то они будут приходить снова и снова. Всегда благодарите высшие силы и дающего вам деньги, ведь ничего нельзя принимать как должное. Более того, даже если вам отдают долг, вы все равно должны быть благодарны, ведь деньги вернулись в ваши руки! Они чувствуют ваше отношение к ним.

Способ 3. Не забывайте баловать себя! Это своего рода продолжение предыдущего пункта. Есть два ключевых момента, которые притягивают деньги, — ваше желание иметь их и ваше удовольствие от них. Если вы обладаете крупной суммой, но даже не знаете, что с ней делать, то вряд ли когда-нибудь снова в ваших руках окажется такой большой куш. Ежедневно спрашивайте себя о том, чего вы действительно хотите. Будь это чашечка кофе или дорогой костюм, путешествие, новый смартфон… вы не должны себе в этом отказывать, если у вас есть необходимая сумма. Балуйте себя по нарастающей. Начните с чего-то менее дорогого, а потом увеличивайте уровень роскоши. Это ведь ваши деньги, так почему бы не начать их тратить во имя своего удовольствия?!