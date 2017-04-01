Если вы не хотите куда-то идти — НЕ ИДИТЕ!

И редко мог логически объяснить свои решения, но они всегда оказывались правильными. Он курил сигару, раскладывал пасьянс и говорил только «да» или «нет» — может быть, руководствуясь пасьянсом? Кто его знает… Но вот так он стал богачом и скопил несметные сокровища. И жизнь сохранил.

Впрочем, жизнь сохранил и простой кочегар. Он плыл на «Титанике», а потом прочитал страшную книжку про кораблекрушение. И сбежал в первом же порту, потеряв прекрасную работу. И тоже остался в живых. Работу, кстати, он вскоре нашел — снова кочегаром. А мог бы на бирже играть!

Да, если мы откажемся от поездки или от общения с неприятным почему-то человеком, мы будем себя корить. Деньги пропали. Поездка не состоялась. Мы поступили глупо; просидели дома и лишились чего-то увлекательного или полезного. А вот лучше дома посидеть иногда, уверяю.