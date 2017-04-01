Если вы не хотите куда-то идти — не идите. Не хотите с кем-то общаться — не общайтесь. Не хотите ехать или лететь — откажитесь от поездки. Бесполезно перебирать в голове аргументы, искать оправдания, принуждать себя, советоваться с близкими — это особенное «нехотение», его трудно объяснить словами.
Но все внутри сопротивляется — не хочу! И мудрые люди доверяют этому чувству. Как банкир Морган, который сдал билет на «Титаник»: ну его, — сказал, — к черту, этот «Титаник». Я никуда не поплыву. Мне очень не хочется плыть на этом корабле почему-то. И этот Пьерпонт Морган нажил огромное состояние, потому что слушал свой внутренний голос.
И редко мог логически объяснить свои решения, но они всегда оказывались правильными. Он курил сигару, раскладывал пасьянс и говорил только «да» или «нет» — может быть, руководствуясь пасьянсом? Кто его знает… Но вот так он стал богачом и скопил несметные сокровища. И жизнь сохранил.
Впрочем, жизнь сохранил и простой кочегар. Он плыл на «Титанике», а потом прочитал страшную книжку про кораблекрушение. И сбежал в первом же порту, потеряв прекрасную работу. И тоже остался в живых. Работу, кстати, он вскоре нашел — снова кочегаром. А мог бы на бирже играть!
Да, если мы откажемся от поездки или от общения с неприятным почему-то человеком, мы будем себя корить. Деньги пропали. Поездка не состоялась. Мы поступили глупо; просидели дома и лишились чего-то увлекательного или полезного. А вот лучше дома посидеть иногда, уверяю.
Интуиция не подводит, она древнее разума и рассудка. И именно благодаря интуиции выжили наши предки в страшные и опасные времена; и вот — мы родились и живем. Не надо слишком рассуждать иногда, принуждать себя, отрицать предчувствия и прочие странные, мало изученные вещи. Банкир и кочегар спаслись; и не только они. Мне часто рассказывают такие истории. И у Агаты Кристи есть целый цикл рассказов о «красном сигнале», а она две войны пережила. И опасные путешествия.
Так что верить «нехотению» надо. Просто верить — и все. Потом поедем, поплывем, полетим, встретимся с кем-то. Хотя вот по мне — лучше и не встречаться. Не искушать судьбу…
Автор- Анна Кирьянова