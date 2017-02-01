Очень часто замечаю, как люди «жадничают» любить. Вот, к примеру, один человек нуждается в любви, общении, внимании конкретного другого, а тот, типа, «не буду давать тебе…». Первый: «ну пожалуйста, немножечко мне ведь надо, просто напиши, или позвони…» Молчит. Или еще круче, он может сказать первому: «в моем сердце ничего не откликается на тебя…», — и это, типа, основание для неотклика. Я сам раньше так делал. Мне казалось, что очень проблематично дать тому, кто очень нуждается во мне, типа «дам немножечко любви — тут меня тут же разорвут, выпьют и съедят»…

Стратегия («закрываццца») не работает! Я проверял! ЛЮБОВЬ ОДНА. И если она открылась в другом человеке к тебе и ты «жадничаешь», тем самым ты ограничиваешь поток любви к тебе от того человека, в котором нуждаешься ты! Еще раз перечитайте предыдущее предложение!

Если ты строишь стены, Вселенная строит стены тебе. Если ты строишь мосты, Вселенная сотрудничает с тобой в этом строительстве. ТО ЕСТЬ, на языке Христа, КАК ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ЛЮДИ С ТОБОЙ ПОСТУПАЛИ, ТАК И ТЫ ПОСТУПАЙ С НИМИ. Это непреложный духовный (если хотите, квантовый) закон. Поскольку ЛЮБОВЬ ОДНА, ПРОСТРАНСТВО СОЗНАНИЯ — ОДНО, что запускаешь в пространство сознания («коллективного поля») — то тебе и возвращается.

Родненькие мои, кто это читает! Если вы страдаете от недостатка любви или неотклика от любимого человека, если в ваших отношениях с любимыми людьми неопределенность или постоянное «не-до-…», посмотрите, не перекрыли ли вы в каком-то другом месте поток к тем людям, которые любят вас.

Этим текстом я не призываю вас «на-всех-подряд-жениться» или удовлетворять все запросы других людей. Просто откройте сердце, дайте внимания, участия, доброты (денег, если предыдущего не можете 🙂 туда, где люди нуждаются в вас. Туда, где, может быть, вы были близки с другим человеком, но потом «перерешали в одностороннем порядке» и оставили его допивать чашу вашей любви в одиночку. Туда, где раньше вы строили стены отчужденности и равнодушия по отношению к людям, любящим и нуждающимся в вас. И тогда ваши отношения с теми, кого любите вы… ну, короче, сами убедитесь…