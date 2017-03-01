ЕСЛИ СМОЖЕШЬ ПРОСТИТЬ СЕБЯ, КАРМА ПРОСТО ИСЧЕЗАЕТ

Это в очередной раз показывает, насколько мы могущественны.

Нужно простить всех, кто причинил нам боль, даже если кажется, что содеянное ими простить невозможно. Простите их не потому, что они заслуживают прощения, но потому, что не хотите больше страдать и терпеть эту боль всякий раз, когда вспоминаете, как с вами обошлись. И не важно, чем именно вас обидели, — простите их, ведь вам не хочется болеть и дальше. Прощение необходимо для вашего собственного душевного исцеления. Вы прощаете, потому что сострадаете самому себе. Прощение — это проявление любви к себе.

Возьмем, например, разведенную женщину. Представьте, что она была замужем десять лет, а затем поссорилась с мужем из-за какого-то ужасного его проступка. Она развелась и искренне ненавидит бывшего супруга. Даже упоминание его имени вызывает у нее спазмы в животе и тошноту. Эмоциональный яд так силен, что она уже не в силах это терпеть. Ей нужна помощь, и она идет к психотерапевту. Она говорит: «Мне больно. Все во мне кипит гневом, ревностью, возмущением. Такое не прощают! Я ненавижу этого человека!»

Психотерапевт отвечает: «Вам нужно выплеснуть эмоции, выговориться, выпустить свой гнев. Дайте волю своему раздражению: возьмите подушку и кусайте ее, бейте! Пусть ярость выйдет наружу!»

Она идет и закатывает сама себе истерику, устраивает сознательный взрыв эмоций. Становится легче. Женщина вручает психотерапевту сотню долларов со словами: «Спасибо, доктор! Мне намного лучше!» На лице у нее впервые за долгое время появляется широкая улыбка.

И вот выходит она из кабинета — и угадайте только, кто проезжает по улице мимо нее? При виде бывшего мужа ее ярость разгорается пуще прежнего. Она стрелой мчится к психотерапевту, сует ему еще сотню и проводит еще одну «разрядку». Взрыв эмоций в данном случае может принести лишь временное облегченне. Да, он помогает избавиться от доли яда, на какое-то время человеку становится лучше, но саму рану этот прием не исцеляет.

Единственный путь исцелить раны — прощение. Той женщине нужно простить бывшего мужа за нанесенную ей обиду. Как узнать, простил ли человека по-настоящему? Встреча с ним уже не пробуждает былых чувств. Имя этого человека больше не вызывает бурной эмоциональной реакции. Иначе говоря, прикосновение к ране уже не причиняет боли — это и означает, что ты простил по-настоящему. Конечно, шрам останется; на эмоциональном теле, как и на коже, остаются следы. Случившееся остается в памяти, ты помнишь обо всем, что переживал, но ведь, когда рана затянулась, она уже не болит.

Возможно, вы сейчас думаете: «Прости других: легко сказать! Я и рад бы, да не получается». У нас есть сотни причин и оправданий тому, что мы не в силах простить. Но это неправда. Правда заключается в том, что мы не умеем прощать, потому что привыкли не прощать. Мы никогда не пробовали прощать, мы осваивали только мастерство непрощения.

Было время, когда у нас, детей, прощение было в крови. Прежде чем заразиться всеобщим душевным недугом, мы прощали без каких-либо усилий, это происходило само собой. Обычно мы прощали практически сразу. Посмотрите на играющих вместе детей: вот они поссорились, даже подрались, и один со слезами на глазах бежит к маме: «Мамочка, он меня ударил!» Две мамаши вступают в разговор, быстро перетекающий в громкую сцену, а дети уже через пять минут как ни в чем не бывало играют вместе. А что их мамы? Они возненавидели друг друга до конца жизни!

Дело даже не в том, что нужно учиться прощать — мы обладаем врожденной способностью делать это. Но что происходит? Нас учат совершенно противоположному, и мы неустанно упражняемся в не-прощении. Конечно, со временем мы просто отвыкаем прощать. Какую бы обиду ни нанес нам человек — не простим ни за что, навсегда вычеркнем его из своей жизни. Начинается война самолюбий. Почему? Потому что, когда мы не прощаем, укрепляется наше чувство собственной важности. Наше мнение звучит как бы более веско, если мы заявляем: «Как бы там ни было, а я ее никогда не прощу! Такое не прощают!»

Но подлинная проблема — в гордыне. Гордость, самолюбие заставляют нас подливать масла в огонь нанесенной обиды, постоянно напоминать себе, что простить это невозможно! Больше того, мы привыкаем страдать лишь для того, чтобы наказать обидчика. Мы ведем себя, как маленькие дети, которые закатывают истерики, хотя на самом деле просто хотят привлечь к себе внимание. Мы причиняем боль себе же, заявляя: «Смотри, что я вытворяю! А все из-за тебя!» Шутки шутками, но именно так все и происходит.

Вышвырните на помойку свое самолюбие, отбросьте его! Забудьте о чувстве собственной важности и просто попросите прощения.

Сначала составьте список всех тех, у кого, по вашему мнению, нужно попросить прощения, а затем извинитесь перед каждым. Если у вас нет времени повидаться с кем-то или возможности позвонить, просите у них прощения в молитвах и во сне. Затем составьте список тех, кто обижал вас, — тех, кого вам нужно простить. Простите их всех, осознайте: что бы они ни сделали, вы тут ни при чем. Помните, каждому снится его собственный Сон.

Простите их всех, осознайте: что бы они ни сделали, вы тут ни при чем.Помните, каждому снится его собственный Сон. Рано или поздно понимаешь, что нужно простить самого себя за все раны и весь яд, за все страдания, которые ты причинил себе, создав именно такой сон. И когда прощаешь себя, наступает гармония с самим собой, укрепляется любовь к себе. Это и есть высшее прощение — когда наконец-то прощаешь самого себя. Убеждения о добре и зле вызывают у нас стыд за то, что мы считаем дурным. Мы признаем себя виновными, мы уверены, что заслуживаем наказания, — и караем самих себя. Мы убеждены, что содеянное нами настолько грязно, что требует очищения. А если искренне веришь, то — «Да будет воля Твоя» — это становится совершенно реальным. В этом смысле мы творим свою карму и обязаны расплачиваться за то, что создали своим верованием.

Это в очередной раз показывает, насколько мы могущественны. Однако избавиться от старой кармы просто: достаточно отбросить это представление, отказаться верить в него — и кармы уже нет. Не нужно страдать, не нужно ни за что расплачиваться: делу конец. Если сможешь простить себя, карма просто исчезает. С этого момента жизнь как бы начинается заново.