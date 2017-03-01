Если напряжены Глаза, значит утомлена‬ ПЕЧЕНЬ

ГЛАЗА — ЗЕРКАЛО ПЕЧЕНИ
И если вы ничего не делаете для печени, то нужно копить деньги на пересадку роговицы и хрусталика.
Наше зеркало всегда должно быть чистым и ясным, тем более, в пожилом возрасте, когда глазные проблемы особенно беспокоят. Ведь активное долголетие тоже зависит от зрения. Почему же наши глаза «стареют»?
Причины, по которым происходят всевозможные нарушения зрения можно разделить на 3 группы: проводимость света, аккомодация (способность глаз менять фокусное расстояние за счет сокращения и расслабления глазной мышцы) , цвето- и светоощущение. За проводимость света отвечает хрусталик, роговица и стекловидное тело. Если они имеют хорошую проводимость, то зрение тоже хорошее. Роговица находится снаружи и может травмироваться от пыли, всяких механических воздействий.
Хрусталик менее подвержен, так как размещен внутри, но он испытывает нагрузку света на прозрачность. Его здоровье зависит, как это ни странно, от обмена веществ. Поэтому каждый должен задаться вопросом: а что я делаю, чтобы обмен веществ шел активно? Нарушение прозрачности хрусталика находится, прежде всего, в зоне неправильного питания.
Когда человек видит ореолы, блики, особенно в ночное время, когда он спит, а в глазах что-то сверкает, - снижается и цветоощущение. Это уже первые признаки того, что этот человек давно неправильно питается. И не обеспечил питание для глаз.
Вторая причина – аккомодация. Хрусталик имеет определенную кривизну, и она рассчитана на то, чтобы сфокусировать изображение того предмета, который вы на данный момент рассматриваете, и перенести его на сетчатку. Если аккомодация срабатывает - вы хорошо видите. Если изображение фокусируется до сетчатки - нет четкости, у вас близорукость, если после - дальнозоркость. И не существенно: дальнозоркость или близорукость, - нет полноты ощущения и нет остроты зрения.
И вот самый простой способ помощи, по которому идет большинство людей, - очки, которые на самом деле являются костылями для глаз. Вы просто добавили к своей кривизне хрусталика дополнительные диоптрии. А нужно тренировать мышцы глаз.
Для этого существует множество упражнений.
НАПРЯЖЕНЫ ГЛАЗА – «УТОМЛЕННАЯ» ПЕЧЕНЬ
Также и многие специалисты рекомендуют улучшать свое зрение, чтобы печени дать больше сил. А связь очень простая — тоничность (напряжение) печени определяет тоничность всего организма, в том числе и глазных мышц. Если печень гиперактивна, то и глазные мышцы пребывают в состоянии напряжения, а это создает эффект близорукости («минус»). Такое состояние больше характерно для детского и юношеского возраста, когда организм активно растет.
С возрастом наша печень вянет, и глазные мышцы расслабляются, поэтому и зрение стремится к «плюсу». Если же гиперактивность печени сохраняется с возрастом или даже нарастает, тогда зрение сохраняется в «минусе». Любое ухудшение зрения говорит о неблагополучии в печени.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТОКСИНОВ В КРОВИ, ТЕМ ВЫШЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СКЛЕР
Конечно, можно использовать контактные линзы, но носить постоянно линзы нельзя, особенно тем, у кого повышенная чувствительность, так как они раздражают глаза. А чувствительность определяется одним: если печень фильтрует кровь хорошо, глаза не чувствительны, если плохо – токсинов больше, и глаза их тоже получили. В таком случае появилась непереносимость линз.
Чем больше токсинов в крови, тем выше чувствительность склер. Это еще раз напоминает, что наш организм - это система. И орган, обеспечивающий на 100% питание и на 70% очищение организма, должен быть в порядке. Это – печень.
Окраска склер свидетельствует о некоторых нарушениях в печени. Например, при различных формах желтухи склеры приобретают желтую окраску, причем оттенки и насыщенность желтого отражают степень поражения. Желтизна склер указывает на глубокую зависимость между печенью и селезенкой – поджелудочной железой. При этом множественность красных прожилок (прекапилляров) на склерах указывает на венозный застой, связанный с нарушением печеночного кровотока.
Заболевания глаз обычно вызваны дефицитом крови в печени, ее повреждением, анемией. Ведь кровь от печени увлажняет и кормит глаза, а перегрузка этого органа токсинами препятствует протеканию здоровой крови через нее. Китайская медицина учит, что эти состояния характерны при высокой температуре в печени, а она связана с воспалением.
Атеросклероз стартует именно отсюда - от глаз. Глаза, фактически аорты, запускают этот процесс. И нарушить кровообращение при атеросклерозе сосудов в глазах, и нарушить питание – легко. Еще хуже, если у человека сахарный диабет, если сахар не контролируется или человек не знает, как это делается. Тогда повышается уровень гликозилированного гемоглобина (часть гемоглобина связанного с глюкозой), который не вымывается. Пропитываясь глюкозой, такой «сладкий» эритроцит (клетка крови), попав в капилляр, там застревает, он забивает сосуды и препятствует кровообращению, которое приостанавливается аж на 4 месяца.
Палочки и колбочки выполняют свою, очень важную, функцию. Когда хрусталик и роговица сфокусированы на сетчатке, они ловят квант света. Количество этих палочек и колбочек каждые доли секунды - это количество вспышек, которые произошли на глазном дне, и количество импульсов, которые попали в нервную систему. Когда на него попадает свет, происходит фактически вспышка, которая дает сигнал нервной системе. Так происходит анализ того, что мы видим: цвет, размер и прочая характеристика.
В палочках сетчатки глаза содержится родопсин - основной светочувствительный зрительный пигмент, который под действием света изменяется. Он частично разрушается. Однако наряду с разложением постоянно идет и процесс его регенерации. Это обратимый процесс, но при хорошей работе печени. А для этого нужен витамин А, конечно, при условии, что он был в пище. Ведь печень должна откуда-то его брать.
Сам по себе витамин бесполезен, если печень не способна его усваивать из пищи. Поэтому при заболеваниях глаз и нарушении зрения нужно внимательно следить за здоровьем своей печени. Ведь палочкам и колбочкам нужен быстрый процесс восстановления. И если кровь не помогает – нет восстановления. А в результате - острота зрения упала.
Глаукома – это гипоксия (кислородное голодание) палочек и колбочек, и лечить нужно не глаукому, не повышенное давление. А нужно влиять на микроциркуляцию, на кровообращение в глазах. Тогда ситуация поворачивается в обратную сторону.
ДЛЯ ГЛАЗ ВРЕДНЫ ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ, НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ЕДА И ПИТЬЕ
Однако не менее важно эмоциональное состояние человека. Печень очень реагирует на гнев, злость и прочий негатив. Если вы на протяжении долгой супружеской жизни часто злобно ссоритесь, не удивляйтесь, что скоро у вас появится глаукома.
У людей при сидячей работе происходит нарушение венозного тока, - говорит Борис Скачко, - поэтому часто устают глаза и пропадает работоспособность. А вашу работоспособность поддерживает один орган в организме – это печень. Если печень обеспечивает правильным питанием мозг и глаза, то венозный отток способствует работе печени. Она держит жидкую кровь – и вы работоспособны. Только печень не может разжижать кровь в процессе работы - становится более густой и затрудняется венозный отток, вот почему утомляются мозг и глаза. Выйти из этого состояния советую легкой физической нагрузкой.
Включите в меню включать укроп, морковь, тыкву, свеклу, абрикосы, болгарский перец – источники витамина А. С кровью витамин попадет в глаза.
Как для печени, так и для глаз вредно некачественное питье и некачественная еда. Конечно, наши глаза не беззащитны, в них имеется барьер, то есть, система контроля, которая защищает от токсинов в крови. Но этот барьер тоже не вечный и не самый мощный – он тоже может и пропустить вредоносные токсины.
В таком случае развивается иридоциклит, то есть, воспалительный процесс в глазах, а это автоиммунный процесс, при котором глаза «уходят». Происходит воспаление радужки, которое обусловлено плохим кровоснабжением и приводит к нарушению иннервации (связи глаза с центральной нервной системой). Вследствие этого часто возникают различные осложнения. Поэтому нужно очищать кровь.
Также и катаракта. Это заболевание, связанное не с паспортным, а с биологическим возрастом. Поэтому этим процессом можно легко регулировать через правильное питание и очищение печени, «побочным» эффектом которого является улучшение зрения.
Восточная медицина причиной дисбаланса энергии, которая приводит к нарушению функции печени и ослаблению глаз, считает: излишнее количество еды и питья, чрезмерное потребление сахара и алкоголя, жиров, рафинированного растительного масла, мучных продуктов, хлеба, макарон, а также позднего ужина (даже небольшое количество еды выводит из строя печень).
Очищение печени березовыми почками
Это довольно эффективный и доступный всем рецепт. Березовые почки можно купить в любой аптеке: 0,5 стакана зерен овса и 1 ст. л. березовых почек залить в термосе 0,5 л кипятка и оставить на 6 часов. Процедить и принимать 1 стакан перед сном и 1 стакан натощак с утра. Завтракать можно через 2 часа. Повторяют данную процедуру три дня подряд, настой готовят каждый день свежий.
«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК» - ТОЧКА ТАЙ-ЧУН
Медицина Китая издавна носит профилактический характер. Поэтому и при установлении диагноза учитывается состояние человека в определенное время суток. При заболеваниях печени ранним утром у таких людей обостряются восприятия, на закате солнца они взволнованны, а в полночь - спокойны. Время максимальной активности меридиана с 1 до 3 часов ночи, минимальной – с 13 до 15 часов.
В соответствии с канонами традиционной китайской медицины: главная функция печени в том, что она является распределителем энергии по организму и хранителем крови, когда мы спим. Печень отвечает за детоксикацию отходов и выработку желчи, которая расщепляет жиры. Другими словами, этот орган – главный чистильщик нашего организма и поэтому так важен меридиан печени. Если в этом органе достаточно крови, глаза получают питание, увлажняются и видят хорошо, наше зрение в порядке. Если же печень заболевает, начинаются сбои в работе органов зрения — появляется сухость, резь, мелькают мушки в глазах, а на поздних стадиях могут появиться серьезные проблемы — глаукома или катаракта.
Однако помочь своей печени можно и с помощью волшебной точки Тай-чун, что в переводе означает – «великий перекресток». Находится она на плюсне стопы, у основания большого и второго пальцев. Китайцы используют ее практически при всех нарушениях в печени и болезнях глаз: болях, отеках и покраснениях, при бельме, глаукоме, слезотечении на ветру, снижении остроты зрения, сухости глаз, нарушении сумеречного зрения. Массируют ее всего 5-10 минут.
©Борис СКАЧКО, натуропат