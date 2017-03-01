И если вы ничего не делаете для печени,‭ ‬то‭ ‬нужно копить деньги на пересадку‭ ‬роговицы и хрусталика.

Наше зеркало‭ ‬всегда‭ ‬должно быть чистым и ясным,‭ ‬тем более,‭ ‬в‭ ‬пожилом возрасте,‭ ‬когда‭ ‬глазные проблемы особенно беспокоят.‭ ‬Ведь активное долголетие тоже зависит от зрения.‭ ‬Почему же наши глаза‭ «‬стареют‭»?

Причины,‭ ‬по которым происходят всевозможные нарушения зрения ‬можно разделить на‭ ‬3‭ ‬группы:‭ ‬проводимость света,‭ ‬аккомодация‭ (‬способность глаз менять фокусное расстояние за счет сокращения и расслабления глазной мышцы‭)‬ ,‭ ‬цвето-‭ ‬и‭ ‬светоощущение.‭ ‬За проводимость света отвечает хрусталик,‭ ‬роговица и стекловидное тело.‭ ‬Если‭ ‬они имеют хорошую проводимость,‭ ‬то зрение тоже хорошее.‭ ‬Роговица находится снаружи и может травмироваться от пыли,‭ ‬всяких механических воздействий.‭

Хрусталик‭ ‬менее подвержен,‭ ‬так как‭ ‬размещен внутри,‭ ‬но‭ ‬он‭ ‬ испытывает нагрузку света на прозрачность.‭ ‬Его здоровье‭ ‬зависит,‭ ‬как это‭ ‬ни‭ ‬ странно,‭ ‬ от обмена веществ.‭ ‬Поэтому каждый должен задаться вопросом:‭ ‬а что‭ ‬я делаю,‭ ‬чтобы обмен веществ шел активно‭?‬ Нарушение прозрачности хрусталика находится,‭ ‬прежде всего,‭ ‬в зоне неправильного питания.‭ ‬

Когда‭ ‬человек видит ореолы,‭ ‬блики,‭ ‬особенно в ночное время,‭ ‬когда‭ ‬он спит,‭ ‬а‭ ‬в глазах что-то сверкает,‭ ‬-‭ ‬снижается‭ ‬и цветоощущение.‭ ‬Это уже первые признаки того,‭ ‬что‭ ‬этот человек давно неправильно питается.‭ ‬И не обеспечил питание для глаз.‭

Вторая причина‭ – ‬аккомодация.‭ ‬Хрусталик имеет определенную кривизну,‭ ‬и она рассчитана на то,‭ ‬чтобы сфокусировать изображение того предмета,‭ ‬который вы на данный момент рассматриваете,‭ ‬и перенести его на сетчатку.‭ ‬Если аккомодация срабатывает‭ ‬-‭ ‬вы хорошо видите.‭ ‬Если изображение фокусируется до сетчатки‭ ‬-‭ ‬нет‭ ‬четкости,‭ ‬у вас‭ ‬ близорукость,‭ ‬если после‭ ‬-‭ ‬дальнозоркость.‭ ‬И‭ ‬не существенно:‭ ‬дальнозоркость или близорукость,‭ ‬-‭ ‬нет полноты ощущения и нет остроты зрения.‭

И вот самый простой способ помощи,‭ ‬по которому идет большинство людей,‭ ‬-‭ ‬очки,‭ ‬которые на самом деле являются костылями для глаз.‭ ‬Вы просто добавили к своей кривизне хрусталика дополнительные диоптрии.‭ ‬А‭ ‬нужно тренировать мышцы глаз.

Для этого существует множество упражнений.

НАПРЯЖЕНЫ ГЛАЗА‭ –‬ «УТОМЛЕННАЯ‭»‬ ПЕЧЕНЬ

Также и многие специалисты рекомендуют улучшать свое‭ ‬зрение,‭ ‬чтобы‭ ‬печени‭ ‬дать больше сил.‭ ‬А связь‭ ‬очень простая‭ — ‬тоничность‭ ‬(напряжение‭) ‬печени определяет тоничность‭ ‬всего организма,‭ ‬в том числе и глазных мышц.‭ ‬Если‭ ‬печень гиперактивна,‭ ‬то‭ ‬и‭ ‬глазные мышцы‭ ‬пребывают в состоянии напряжения,‭ ‬а это‭ ‬создает эффект близорукости‭ («‬минус‭»)‬.‭ ‬Такое состояние‭ ‬больше характерно‭ ‬для детского и юношеского возраста,‭ ‬когда организм активно растет.‭

С возрастом наша‭ ‬печень вянет,‭ ‬и глазные мышцы расслабляются,‭ ‬поэтому и‭ ‬зрение стремится к‭ «‬плюсу‭»‬.‭ ‬Если же гиперактивность‭ ‬печени сохраняется с возрастом или даже нарастает,‭ ‬тогда зрение‭ ‬сохраняется в‭ «‬минусе‭»‬.‭ ‬Любое ухудшение зрения говорит о неблагополучии в печени.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТОКСИНОВ В КРОВИ,‭ ‬ТЕМ ВЫШЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СКЛЕР‭

Конечно,‭ ‬можно использовать контактные линзы,‭ но носить постоянно линзы нельзя,‭ ‬особенно тем,‭ ‬у кого‭ ‬повышенная чувствительность,‭ ‬так как‭ ‬они раздражают глаза.‭ ‬А чувствительность‭ определяется одним:‭ ‬если печень фильтрует кровь‭ ‬хорошо,‭ ‬глаза не чувствительны,‭ ‬если плохо‭ – ‬токсинов больше,‭ ‬и‭ ‬глаза их тоже получили.‭ ‬В таком случае‭ ‬появилась непереносимость линз.‭

Чем больше токсинов в крови,‭ ‬тем выше чувствительность склер.‭ ‬Это еще раз напоминает,‭ ‬что наш организм‭ ‬-‭ ‬это система.‭ ‬И орган,‭ ‬обеспечивающий на‭ ‬100%‭ ‬питание и на‭ ‬70%‭ ‬очищение организма,‭ ‬должен быть в порядке.‭ ‬ Это‭ – ‬печень.‭

Окраска склер свидетельствует о некоторых нарушениях в печени.‭ ‬Например,‭ ‬при различных формах желтухи склеры приобретают желтую окраску,‭ ‬причем оттенки и насыщенность желтого отражают степень поражения.‭ ‬Желтизна склер указывает на глубокую зависимость между печенью и селезенкой‭ – ‬поджелудочной железой.‭ ‬При этом множественность красных прожилок‭ (‬прекапилляров‭) ‬на склерах указывает на венозный застой,‭ ‬связанный с нарушением печеночного кровотока.

Заболевания глаз обычно вызваны дефицитом крови в печени,‭ ‬ее повреждением,‭ ‬анемией.‭ ‬Ведь кровь от печени увлажняет и кормит глаза,‭ ‬а перегрузка‭ ‬этого органа токсинами препятствует протеканию здоровой крови через‭ ‬нее.‭ ‬Китайская медицина учит,‭ ‬что эти состояния характерны при высокой температуре в печени,‭ ‬а‭ ‬она связана с воспалением.

‭Атеросклероз стартует‭ ‬именно отсюда‭ ‬-‭ ‬от глаз. ‬Глаза,‭ ‬фактически аорты,‭ ‬запускают этот процесс.‭ ‬И нарушить кровообращение при атеросклерозе сосудов в глазах,‭ ‬и нарушить питание‭ – ‬легко.‭ ‬Еще хуже,‭ ‬если у человека сахарный диабет,‭ ‬если сахар не контролируется или человек не знает,‭ ‬как это делается.‭ ‬Тогда повышается уровень гликозилированного гемоглобина‭ (‬часть гемоглобина связанного с глюкозой‭)‬,‭ ‬который не вымывается.‭ ‬Пропитываясь глюкозой,‭ ‬такой‭ «‬сладкий‭» ‬эритроцит‭ (‬клетка крови‭)‬,‭ ‬попав в капилляр,‭ ‬там застревает,‭ ‬он‭ ‬забивает сосуды и препятствует кровообращению,‭ ‬которое‭ ‬ приостанавливается‭ ‬аж‭ ‬на‭ ‬4‭ ‬месяца.‭

Палочки и колбочки выполняют свою,‭ ‬очень важную,‭ ‬функцию.‭ ‬Когда хрусталик и роговица сфокусированы на сетчатке,‭ ‬они ловят‭ ‬квант света.‭ ‬Количество этих палочек‭ ‬и колбочек‭ каждые доли секунды‭ ‬-‭ ‬это количество вспышек,‭ ‬которые произошли на глазном дне,‭ ‬и количество импульсов,‭ ‬которые попали в нервную систему.‭ ‬Когда на него попадает свет,‭ ‬ происходит‭ ‬фактически вспышка,‭ ‬которая дает сигнал нервной системе.‭ ‬Так‭ ‬происходит анализ того,‭ ‬что мы видим:‭ ‬цвет,‭ ‬размер‭ ‬и прочая характеристика.‭

В‭ ‬палочках‭ ‬сетчатки‭ ‬глаза‭ ‬содержится‭ ‬родопсин‭ ‬-‭ ‬ основной светочувствительный зрительный пигмент,‭ ‬который‭ ‬под действием‭ ‬света изменяется.‭ ‬Он частично разрушается.‭ ‬Однако‭ ‬ наряду с разложением‭ ‬постоянно идет и процесс его регенерации.‭ ‬Это обратимый процесс,‭ ‬но при хорошей работе печени.‭ ‬А для этого нужен витамин А,‭ ‬конечно,‭ ‬при условии,‭ ‬что он был в пище.‭ ‬Ведь печень должна откуда-то его брать.‭

Сам по себе витамин бесполезен,‭ ‬если печень не способна его усваивать из пищи.‭ ‬Поэтому при заболеваниях глаз и нарушении зрения нужно внимательно следить за здоровьем своей печени.‭ ‬Ведь палочкам и колбочкам нужен быстрый процесс восстановления.‭ ‬И если кровь не помогает‭ ‬– нет восстановления.‭ ‬А в результате‭ ‬-‭ ‬ острота зрения упала.

Глаукома‭ – ‬это гипоксия‭ ‬(кислородное голодание‭) ‬палочек и колбочек,‭ ‬и лечить нужно не глаукому,‭ ‬ не повышенное давление.‭ ‬А‭ ‬нужно‭ ‬влиять на‭ ‬микроциркуляцию,‭ ‬на кровообращение в глазах.‭ ‬Тогда ситуация‭ ‬поворачивается‭ ‬ в обратную сторону.

ДЛЯ ГЛАЗ ВРЕДНЫ ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ,‭ ‬НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ЕДА И ПИТЬЕ‭

Однако‭ ‬не менее важно эмоциональное состояние человека.‭ ‬Печень очень реагирует на гнев,‭ ‬злость и прочий негатив.‭ ‬Если вы на протяжении долгой супружеской жизни часто злобно ссоритесь,‭ ‬не удивляйтесь,‭ ‬что скоро у вас появится глаукома.‭

У людей при сидячей работе происходит‭ ‬нарушение венозного тока,‭ ‬-‭ ‬говорит Борис Скачко,‭ ‬-‭ ‬поэтому‭ ‬ часто устают глаза и пропадает работоспособность.‭ ‬А вашу работоспособность поддерживает один орган в организме‭ – ‬это‭ ‬печень.‭ ‬Если печень обеспечивает правильным питанием мозг и глаза,‭ ‬то‭ ‬ венозный отток‭ ‬ способствует работе печени.‭ ‬Она‭ ‬ держит жидкую кровь‭ – ‬и вы работоспособны.‭ ‬Только печень не может разжижать кровь в процессе работы‭ ‬-‭ ‬становится более густой и затрудняется венозный отток,‭ ‬вот почему утомляются мозг и глаза.‭ Выйти из этого состояния советую легкой физической нагрузкой.‭

Включите в меню‭ ‬ включать‭ ‬укроп,‭ ‬морковь,‭ ‬тыкву,‭ ‬свеклу,‭ ‬абрикосы,‭ ‬болгарский перец‭ – ‬источники витамина А.‭ ‬ С кровью‭ ‬витамин попадет в глаза.‭

Как для печени,‭ ‬так и для глаз вредно некачественное питье и некачественная еда. Конечно,‭ ‬наши глаза не беззащитны,‭ ‬в них имеется барьер,‭ ‬то есть,‭ ‬система контроля,‭ ‬которая защищает от токсинов в крови.‭ ‬Но этот барьер тоже не вечный и не самый мощный‭ ‬– он тоже‭ ‬может и пропустить вредоносные токсины.‭

В таком случае‭ ‬развивается иридоциклит,‭ ‬то есть,‭ ‬воспалительный процесс в глазах,‭ ‬а это автоиммунный процесс,‭ ‬ при котором глаза‭ ‬«уходят‭»‬.‭ ‬Происходит‭ ‬ воспаление радужки,‭ ‬которое обусловлено плохим кровоснабжением и приводит к‭ ‬нарушению‭ ‬иннервации‭ (‬связи глаза с центральной нервной системой‭)‬.‭ ‬Вследствие этого часто возникают различные осложнения.‭ ‬Поэтому‭ ‬нужно очищать кровь.‭

Также и катаракта.‭ ‬Это‭ ‬заболевание,‭ ‬связанное‭ ‬не‭ ‬с паспортным,‭ ‬а с биологическим возрастом.‭ ‬Поэтому‭ ‬этим процессом можно легко регулировать‭ ‬через‭ ‬правильное питание и очищение печени,‭ «‬побочным‭» ‬эффектом которого‭ ‬является улучшение зрения.‭

Восточная медицина причиной дисбаланса энергии,‭ ‬которая приводит к нарушению функции печени и ослаблению глаз,‭ ‬считает:‭ ‬ излишнее количество еды и питья,‭ ‬ чрезмерное потребление сахара и алкоголя,‭ ‬жиров,‭ ‬рафинированного растительного масла,‭ ‬мучных продуктов,‭ ‬хлеба,‭ ‬макарон,‭ ‬а также позднего ужина‭ (‬даже небольшое количество еды‭ ‬выводит‭ ‬из строя печень‭)‬.‭

Очищение печени березовыми почками

Это довольно эффективный и доступный всем рецепт.‭ ‬Березовые почки можно купить в любой аптеке:‭ ‬0,5‭ ‬стакана зерен овса и‭ ‬1‭ ‬ст.‭ ‬л.‭ ‬березовых почек залить в термосе‭ ‬0,5‭ ‬л кипятка и оставить на‭ ‬6‭ ‬часов.‭ ‬Процедить и принимать‭ ‬1‭ ‬стакан перед сном и‭ ‬1‭ ‬стакан натощак с утра.‭ ‬Завтракать можно через‭ ‬2‭ ‬часа.‭ ‬Повторяют данную процедуру три дня подряд,‭ ‬настой готовят каждый день свежий.‭

«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК‭»‬ -‭ ‬ТОЧКА ТАЙ-ЧУН

Медицина Китая‭ ‬издавна‭ ‬носит профилактический характер.‭ ‬Поэтому и при установлении диагноза учитывается состояние‭ ‬человека в определенное время суток.‭ ‬При‭ ‬ заболеваниях печени ранним утром‭ ‬у таких людей‭ ‬обостряются‭ ‬восприятия,‭ ‬на закате солнца они взволнованны,‭ ‬а в полночь‭ ‬-‭ ‬спокойны.‭ ‬Время максимальной активности меридиана с‭ ‬1‭ ‬до‭ ‬3‭ ‬часов ночи,‭ ‬минимальной‭ – ‬с‭ ‬13‭ ‬до‭ ‬15‭ ‬часов.‭

В соответствии с канонами традиционной китайской медицины:‭ ‬главная функция печени в том,‭ ‬что она является распределителем энергии по организму и хранителем крови,‭ ‬когда мы спим.‭ ‬Печень отвечает за детоксикацию отходов и выработку желчи,‭ ‬которая расщепляет жиры.‭ ‬Другими словами,‭ ‬этот орган‭ – ‬главный чистильщик нашего организма и поэтому так важен‭ меридиан печени.‭ ‬Если в этом органе‭ ‬достаточно крови,‭ ‬глаза получают питание,‭ ‬увлажняются и видят хорошо,‭ ‬наше‭ ‬зрение в порядке.‭ ‬Если‭ ‬же‭ ‬печень заболевает,‭ ‬начинаются сбои в работе органов зрения‭ — ‬появляется‭ ‬сухость,‭ ‬резь,‭ ‬мелькают мушки в глазах,‭ ‬а на поздних стадиях могут появиться серьезные проблемы‭ — ‬глаукома или катаракта.

Однако помочь своей печени можно и с помощью волшебной точки‭ ‬Тай-чун,‭ ‬что в переводе означает‭ – «‬великий перекресток‭»‬.‭ ‬Находится она на плюсне стопы,‭ ‬у основания большого и второго пальцев.‭ ‬Китайцы используют‭ ‬ее‭ ‬практически при всех нарушениях в печени и болезнях глаз:‭ ‬болях,‭ ‬отеках и покраснениях,‭ ‬при‭ ‬бельме,‭ ‬глаукоме,‭ ‬слезотечении на ветру,‭ ‬снижении остроты зрения,‭ ‬сухости глаз,‭ ‬нарушении сумеречного зрения.‭ ‬Массируют‭ ‬ее всего‭ ‬5-10‭ ‬минут.

©‬Борис‭ ‬СКАЧКО,‭ натуропат

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