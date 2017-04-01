Если изменить мировоззрение человека, у микробов НЕ останется никаких шансов

Круг представлений определяет, какую он будет вести жизнь, какую дорогу выберет. Круг наших представлений диктует нам повседневные поступки, определяет взаимоотношения в обществе, дружеские связи, взгляд на мир. И со временем этот круг представлений становится нашей судьбой.

И если человек считает, что нужно спорить с природой, идти ей наперекор, то вся его жизнь будет напоминать греблю на лодке против течения, бесперспективной растратой сил и энергии.

Как же выбрать правильную дорогу жизни?

Как гласит народная мудрость, «Если человек не беспокоится о будущем, то неприятности уже на пороге». Если у тебя нет четкой цели в жизни, то неприятные неожиданности будут происходить с завидным постоянством. Постоянно придется оказывать сопротивление, ввязываться в ссоры, жертвовать одним, чтобы спасти другое, латать дыры тут и там.

И организм такого человека будет тут болен, там покалечен. Человек будет загнанным, измотанным, какая уж тут самостоятельность и свобода…

Когда я учился в школе, учитель все время повторял нам: «Если вы не научитесь управлять собой, то вами будут управлять другие».

То же самое можно сказать и о здоровье – если вы не научитесь управлять своими болезнями, то болезни будут управлять вами и вашей жизнью. Ключевым моментом для того, чтобы искоренить болезнь является наше к ней отношение. Никто не любит болезни, мы постоянно твердим себе «Только бы не разболеться!»

Когда разговариваем с заболевшим человеком, успокаиваем его словами «Ты обязательно победишь болезнь».

Таким образом, позиция «Победить болезнь» стала нашим мировоззрением.

И это мировоззрение заставляет нас смело пробовать на себе все возможные способы и разное оружие, без раздумий бросаться в бой с болезнью. И пусть голова пробита и кровь рекой – не важно! Ведь мы считаем, что другого выбора у нас нет.

А на самом ли деле болезнь наш враг? Можем ли мы действительно победить болезнь?

Когда болезнь вызвана бактериями и вирусами, мы ищем способ убить бактерии. Но вокруг так много бактерий – они повсюду. Всех уничтожить практически невозможно.

Но мы полагаем, что не можем избавиться от бактерий потому, что наше оружие недостаточно мощное, токсичность противомикробных препаратов недостаточная, нужно сделать их еще более ядовитыми. Но и нечистая сила не дремлет. Микробы становятся более живучими и чем дальше, тем меньше боятся противомикробных препаратов.

Вообще-то, микробы это результат болезни, а не ее причина, если не принимать в расчет заразные заболевания. Настоящая причина появления бактерий в том, что мы создали для них благоприятные условия.

В Императорском лечебнике сказано: «Пагубного ветра и источников болезни нужно избегать», то есть лучше предохранить себя от дурного, чем вступать с ним в борьбу. Потому что борьба эта никогда не закончится».

Как в компьютерной игре, где цель – перейти на более высокий уровень. Но на каждом уровне появляются все новые и новые препятствия, все новые помехи.

Если вы остановитесь и начнете уничтожать препятствия, то на смену уничтоженным придет еще больше новых, и вы никогда не выйдете на новый уровень.

А если будете продолжать быстро двигаться к цели, стараясь уклониться от врагов, не обращать на них внимание, то у вас появится шанс выйти на более высокий уровень. Поэтому важно помнить, что является нашей главной целью, чтобы не израсходовать энергию на полпути.

Некоторые заболевания не связаны с бактериями

Западная медицина называет такие заболевания немикробными воспалениеми или аутоиммунными заболеваниями.

Собственные иммунные клетки человека вдруг начинают воспринимать нормальные здоровые клетки за врага и начинают их уничтожать. Как может возникнуть такая ненормальная ситуация? Обычно, это следствие нашего нестабильного эмоционального состояния.

Каждой негативной эмоции соответствует болезненный синдром:

Разозлились – появилась боль в подреберье

Испугались – резь в глазах

У людей с непреклонным характером часто страдают колени

Склонные к задумчивости и унынию часто страдают астмой

А еще есть головная боль, язва желудка, артрит, красная волчанка, экзема – и у каждой из этих болезней есть причина – соответствующее душевное состояние.

Вряд ли имеет смысл насмерть сражаться с негативными эмоциями, которые просто нужно отпустить, смягчить, расслабиться.

Чем активнее с ними сражаться, тем больше будет вред для организма. Потому что вы сражаетесь с тенью на стене, бьете по ней кулаками и ногами. А тени эти – всего лишь отражение вашего душевного состояния.

Вот вы в бессилии упали на землю, и тени на стене вроде тоже исчезли. Но когда вы подниметесь на ноги, они снова тут как тут. Вы снова бросаетесь в бой, но бой этот может продолжаться вечно.

Откройте для себя суть болезни, поймите, что нет врага, врагом болезнь станет только если вы приметесь с ней сражаться. Она тоже будет бороться с вами до самого конца.

Не нужно уделять болезням так много внимания, лучше радостно и спокойно заниматься своей собственной жизнью. опубликовано econet.ru

Автор: Глеб Порогер