Если хотите, чтобы Ваш организм был свободен от грибов, не кормите их

Грибы – это другая цивилизация, при этом самая древняя, практически вечная субстанция. Вытравить грибы из организма человека очень-очень сложно. Если грибок уже заселился, и, условно говоря, развил свою грибницу, то возникают достаточно сложные проблемы.

Грибы бывают разные. Бывают, якобы благородные грибы, бывают низшие грибы (называются плесень). У грибов очень много марок, очень много названий, более 50 видов. Есть грибы малотоксичные, есть грибы лесные, есть низшие, есть высшие. Высших грибов целый класс — это китайский кордицепс, рейкет.

В чем заключается смысл гриба?

Смысл заключается в том, что у него есть генетический код и это не единичная особь, а особь, которая живет колониями. При чем, между этими колониями существует точная взаимосвязь сегментов. То есть каждый грибной элемент связан с другими грибными элементами тысячами сегментных связей.

Если мы хотим, чтобы наш организм был свободен от грибов, единственное, что мы можем, это не давать ему пищу. Потому что, если в нашем организме достаточно пищи для грибов, то они в нем будут. Вот, например, в хлебнице лежит хлеб. На нем образовалась плесень. Если вы хлеб уберете и оставите плесень, то постепенно эта плесень погибнет. Потому что ей нечего будет кушать. Она высохнет, не размножится, потому что для размножения ей нужны питательные вещества. Питается плесень в основном белковыми продуктами, потому что ей нужны аминокислоты.

Вот, например, мы берем муку, добавляем сахар, масло – энергию, добавляем воду, добавляем дрожжи — это вот и есть плесень особого рода – хлебная плесень. Дальше мы этой плесени даем температуру, обязательно 37, потом даем ей особую влажность и кислород. И тогда она начинает размножаться, реанимироваться. Причем, до этого она лежала в холодильнике при температуре -18. Или лежала в сухом виде еще 10 лет. У нее всхожесть немного уменьшится, но незначительно, она все равно взойдет. Убить плесень, даже если вы пережарите хлеб, невозможно. Потому что, если вы бросите сухари пережаренные в квас, квас будет бурлить. Это говорит о том, что как только она попадет в белково–углеводную среду, то начинает размножаться.

Всё, что является дрожжевым, для нас несет определенную плесневую опасность. Потому что виды плесени, они все содружественны, то есть это свой класс. И там, где живет одна плесень, может жить другая, третья.

Одна из самых патогенных плесеней для нас – это всё-таки кандида.

Но есть более, гораздо более вредные плесени, такие как аспиргирус, черная плесень, мукурусумузус.

Плесень – это слово объединяющее, на самом деле каждый грибок грибку рознь.

Ногтевые грибки – это не то же самое, что кандида. Какие-то грибки поражают лимфатические узлы в паху, другие под грудью, третьи поражают ногтевую пластину и живут только на ногтях.

Какие–то поражают только слизистые оболочки и живут во рту, в виде кандидозов и стоматитов или во влагалище в виде кандидозов и вагинитов.

Какие-то грибки поражают кожные покровы и живут на коже в виде трещин, псориаза, экземы, нейродермита, но везде — это класс грибы.

Как попадают грибы в организм?

Грибы попадают в организм:

с испорченной пищей,

с водой,

с воздуха,

со старыми пыльными вещами.

Очень верно сказано, что если абрикос или виноград с плесенью, то их есть нельзя. Но если в ящике есть плесень, то она есть на всех фруктах.

Наш организм обладает хорошим фактором – это концентрация желудочного сока, который эту плесень подавляет, и, по идее, через желудочно–кишечный тракт она не должна проникать.

Плесень может вторгаться к нам через кожу. Везде, где мы паримся, где мы ходим босиком, везде, где для неё есть условия, то есть влажность, температура, органические остатки (например, грязь или жир человека) – для плесени есть еда.

Как проникает грибок между пальцами ног? Он через неповрежденную кожу не просочится, он к ней даже не магнитится. Но если в коже есть микротравмочки: царапинки, опрелости, повреждения кожного покрова, то грибок мгновенно туда цепляется. И стоит ему пройти кожный барьер, как он приживается.

Признаки гриба в организме человека

1. Всё, что зудит.

Вот говорят: — У меня собака заболела. — Что с собакой? — Ухо простудила. — Что делает? — Чешет.

Если собака чешет ухо, значит, у нее в ухе грибок.

Если человек чешет ухо спичкой, зубочисткой, то здесь один вариант – грибок, других вариантов нет. Что-то у меня в ухе случилось, что-то там болит, что-то там течет, но если появился зуд – это грибок.

2. Трещины, пузыри, потертости (не мозоли, а образуются потертости непонятного характера, вроде бы ничего не стирали, например, в паховых складках – образуется что-то мокнущее). Везде, где шелушится, трескается и мокнет одновременно.

3. Часто приходят люди и показывают на ладонях, на тыльных сторонах, что-то непонятное, как – будто покарябано – обожжено. Всё, что на руках, под мышками, в паховых складках – это все грибы. Если откуда–то выделяется что-то белое, творожистое – то это тоже грибы. Неважно, изо рта ли, влагалища, или бронхов, миндалин.

4. Всё, что на языке белое, творожистое, крупинчатое – это все грибы.Вечером спать легли – язык был нормальный, утром встали – обложен белым налетом. Белый налет — это и есть грибок. Лимфатическая система всю ночь собирает этот белый налет на ворсиночках языка, как на ковриках у двери, откладывает, потому что дальше он идет на выброс. Слущивается с языка и вместе с питанием выплевывается, либо отхаркивается.

Надо язык отскабливать палочкой, либо ложечкой. Налета на языке быть не должно. Язык должен быть розовым, с выраженными сосочками.

5. Всё, что не болит – это грибок. Потому что грибы перегрызают нервные окончания. К коже идёт огромное количество нервных окончаний. Что бы чувствовал больной псориазом, если огромные поверхности его кожи постоянно, ежесекундно бы раздражались, он бы просто с ума сошел от боли. Когда мы кнопкой уколем палец, боль такая, что мы подскакиваем. Если бы поверхности псориаза были бы болезненны, то это было бы сильное болевое перераздражение, и человек бы умер от болевого шока. Грибок целенаправленно с этим работает, он все откусывает, завоевывает кожу и делает ее управляемой. У него там свои замки, свои дворцы.

6. Всё, что на коже обсыпается, отпадает, возвышается, шелушится кольцами (равномерно, неравномерно), везде, где есть чешуйки.

Как правило, грибок располагается в зоне крупных лимфатических узлов, по одной простой причине – грибок находится в межклеточном пространстве. Вот клетка, вот межклеточное пространство – вода, потенциал этой воды – 50 приблизительно. Среда должна быть либо щелочная, либо кислая, вокруг клеток размножается грибок. Сюда он попадает с током крови с пищеварительного тракта в межклеточную воду. Межклеточная вода должна протекать, каждое утро сюда должна поступать вода и каждое утро она должна стравливаться и уходить. Стравливается она через лимфатическую систему. Лимфатические протоки заканчиваются лимфатическими узлами. В лимфатических узлах отсеки, 10 входов, один выход. И здесь происходит обработка лимфоцитами тех жизненных молекулярных форм, которые засосались сюда и происходит очищение. Чистая лимфа идет в одну сторону, а грязная лимфа идет в другую, на выброс.

У человека заболел коленный сустав. Вот один мосел, вот другой мосел. Между ними хрящи. Что тут может болеть? Кости болеть не могут, хрящ тоже, там нет болевых окончаний. Между хрящами находится жидкость. Она тоже не болит, но она может быть воспалена, в ней может кто–то жить. Сзади за суставом, со стороны подколенной ямки, есть лимфоузлы. Если есть грибок на ногах, он будет подниматься вверх, к подколенным лимфоузлам. Лимфоузлы грибок задержат, и в этот момент они перестанут пропускать воду наверх. Сустав опухнет. А когда он будет опухать, то заболит.

Что сделает организм? Он поднимет температуру, чтобы усилить микроциркуляцию, чтобы в сустав пришли лейкоциты.