Эсэсовец Джордж Сорос

Джордж Сорос. Помните об этом, когда в следующий раз финансируемые Соросом либералы назовут вас расистом, фашистом или нацистом.
Интересный факт о миллиардере, который не просто финансирует кучу правозащитных организаций, но и учебники в российских школах многие вышли, в свое время, из его фондов.
Так понимаю, это привет от команды Трампа за массовые беспорядки после выборов, демотиватор англоязычный.
Начал искать помаленьку.
Отец Джорджа Сороса, Тивадар Сорос: Ушел добровольцем в австро-венгерскую армию в 1-ю мировую войну. Попал в русский плен и был отправлен в лагерь для заключенных в Сибири, бежал и вернулся в Будапешт. В 1923 написал повесть «Современные Робинзоны» (эспер. Modernaj Robinzonoj). Жена — Эрзебет Суч (Erzebet Szucz), двое сыновей — Павел (Пол) и Дьёрдь (Джордж). В 1944—1945 во время депортации венгерских евреев активно помогал многим из них скрываться от преследования с помощью поддельных документов.
А вот отрывок интервью (стенограмма) Джорджа Сороса, которое он дал Стиву Крофту, журналисту CBS для программы «60 минут» в 1998 году. http://sweetness-light.com/archive/george-soros-on-helping-the-nazis-during-the-holocaust
Крофт: Вы венгерский еврей…
Сорос: Да.
К: … который избежал Холокоста…
С: Да.
К: …выдававший себя за христианина…
С: Верно.
К: И вы видели своими глазами, как многих людей отправляли в лагеря смерти.
С: Верно. Мне было 14 лет. И я могу сказать, что именно в это время сформировался мой характер.
К: В каком смысле?
С: Нужно просчитывать наперед. Необходимо понимать и предвидеть события, когда грозит опасность. Это была колоссальная угроза беды. То есть очень личное персональное ощущение беды.
К: Как я понимаю, вам удалось спастись благодаря свояку, который поклялся, что вы его крестник.
С: Да, да.
К: Вы спаслись, и фактически, затем помогали отнимать имущество у евреев.
С: Да. Это верно. Да.
К: По-моему, подобный опыт мог бы довести многих людей до психиатрической клиники на долгие-долгие годы. Это было трудно?
С: Нет. Вовсе нет. Вероятно, я как ребенок не осознавал, с чем это связано. Никаких проблем это не создавало.
К: Никакого чувства вины?
С: Нет.
К: Ну например, «я еврей, и я вижу, как людей увозят. Я бы легко мог оказаться на их месте, мог бы быть там». Ничего такого?
С: Ну конечно, я мог бы быть по другую сторону, или я мог бы быть одним из тех, чьи вещи конфискуют. Но не было смысла рассуждать о том, должен ли я быть там (на их месте), потому что это было, ну, грубо говоря, как на рынке – если бы я не был там, я бы, конечно, этого не делал, но тогда это делал бы кто-то другой, и в любом случае вещи бы отнимали. И это было – не зависимо от того, был я там или нет; я был просто зрителем того, как отбирали вещи. Так что от меня ничего не зависело в этой конфискации. И поэтому у меня нет чувства вины.
Признание Джорджа Сороса на видео
Передача, основанная на интервью Джорджа Сороса в программе «60 минут» в 1998 году. Представлены высказывания о сотрудничестве с нацистами, причастности к финансовому и экономическому краху в различных странах и мотивах его деятельности.
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