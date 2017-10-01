Энтомологический Армагеддон. Открытие, о котором вы не хотите знать

Согласно последним исследованиям за последние 25 лет численность насекомых сократилась на 75%. Две трети всех насекомых погибли. Жизни на нашей планете грозит новая опасность.

Мы продолжаем жить своей обычной жизнью, не задумываясь о том, что в настоящее время на Земле происходит 6-е массовое вымирание видов. Каждый день с лица нашей планеты бесследно исчезают около 200 видов животных и растений. Но массовому обывателю, равно как и политикам, это безразлично. Такое отношение к нашей планете изменится, по мере расширения масштабов экологической катастрофы нам уже скоро будет не до смеха.

По данным последнего исследования, результаты которого потрясли ученых, за последние 25 лет численность насекомых в Германии сократилась на 75%.

Насекомые являются неотъемлемой частью жизни на Земле они опыляют растения и служат источником пищи для 60% птиц. Уже некоторое время назад стало известно, что численность некоторых видов бабочек неуклонно снижается. Но последние данные буквально шокировали ученых, которые начали открыто говорить, что мир находится «на пути к экологическому Армагеддону», а также о том, что последствия для человеческого общества могут быть гораздо серьезнее, чем мы предполагали.

Согласно последним исследованиям, проведенным в Германии, массовое использование пестицидов и химических удобрений, изменение климата, привели к резкому снижению численности насекомых.

«Тот факт, что количество насекомых снижается с невероятно высокой скоростью, является крайне тревожным открытием», – заявил Ганс де Кроон, профессор нидерландского Университете Радбуда.

«Насекомые составляют около двух третей всех видов живых существ жизни на Земле, в последнее время масштабы снижения их численности приняли катастрофический характер», – сказал профессор Дэйв Гулсон из Сассексского университета, Великобритания. «Мы, похоже, приводим огромные участки земли в непригодное для для большинства форм жизни состояние, мы встали на путь, ведущий к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, тогда вся экосистема нашей планеты рухнет».

Исследование, опубликованное в журнале Plos One, (вы можете ознакомиться с ним самостоятельно, пройдя по ссылке) основано на работе десятков энтомологов-любителей Германии, которые еще в 1989 году начали использовать строго стандартизированные способы определения численности насекомых. При помощи специальных палаток-ловушек в 63 различных заповедниках были собраны более 1500 проб численности насекомых.