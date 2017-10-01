Энтомологический Армагеддон. Открытие, о котором вы не хотите знать

Согласно последним исследованиям за последние 25 лет численность насекомых сократилась на 75%. Две трети всех насекомых погибли. Жизни на нашей планете грозит новая опасность.
Мы продолжаем жить своей обычной жизнью, не задумываясь о том, что в настоящее время на Земле происходит 6-е массовое вымирание видов. Каждый день с лица нашей планеты бесследно исчезают около 200 видов животных и растений. Но массовому обывателю, равно как и политикам, это безразлично. Такое отношение к нашей планете изменится, по мере расширения масштабов экологической катастрофы нам уже скоро будет не до смеха.
По данным последнего исследования, результаты которого потрясли ученых, за последние 25 лет численность насекомых в Германии сократилась на 75%.
Насекомые являются неотъемлемой частью жизни на Земле они опыляют растения и служат источником пищи для 60% птиц. Уже некоторое время назад стало известно, что численность некоторых видов бабочек неуклонно снижается. Но последние данные буквально шокировали ученых, которые начали открыто говорить, что мир находится «на пути к экологическому Армагеддону», а также о том, что последствия для человеческого общества могут быть гораздо серьезнее, чем мы предполагали.
Согласно последним исследованиям, проведенным в Германии, массовое использование пестицидов и химических удобрений, изменение климата, привели к резкому снижению численности насекомых.
«Тот факт, что количество насекомых снижается с невероятно высокой скоростью, является крайне тревожным открытием», – заявил Ганс де Кроон, профессор нидерландского Университете Радбуда.
«Насекомые составляют около двух третей всех видов живых существ жизни на Земле, в последнее время масштабы снижения их численности приняли катастрофический характер», – сказал профессор Дэйв Гулсон из Сассексского университета, Великобритания. «Мы, похоже, приводим огромные участки земли в непригодное для для большинства форм жизни состояние, мы встали на путь, ведущий к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, тогда вся экосистема нашей планеты рухнет».
Исследование, опубликованное в журнале Plos One, (вы можете ознакомиться с ним самостоятельно, пройдя по ссылке) основано на работе десятков энтомологов-любителей Германии, которые еще в 1989 году начали использовать строго стандартизированные способы определения численности насекомых. При помощи специальных палаток-ловушек в 63 различных заповедниках были собраны более 1500 проб численности насекомых.
Когда в каждой пробе был измерен общий вес насекомых, было обнаружено значительное снижение их численности. За 27 лет среднегодовой показатель снизился на 76%, а в последний год, падение было еще более значительным – 82%. Исследования проводились в летний период, когда количество насекомых достигает пика.
Предыдущие сообщения об уменьшении численности насекомых ограничивались конкретными видами, такими как обитающие на пастбищах бабочки, численность которых за последние десятилетия сократилась на 50%. В последнем исследовании была измерена численность всех летающих насекомых, в том числе ос и мух, которые достаточно редко становятся объектом исследований.
Ученых особенно насторожил тот факт, что образцы были взяты в заповедных, а также в специально охраняемых районах, что приводит к еще более тревожным выводам. Каспар Халлманн из нидерландского Университета Радбуда заявил: «Все эти районы являются охраняемыми, большинство из них – заповедными. Тем не менее, даже в них произошло резкое снижение численности насекомых».
Энтомологи-любители собрали подробные метеорологические измерения, зафиксировали изменения ландшафта и видов растений в заповедниках, но даже это не смогло объяснить причины гибели насекомых. «Погода может объяснить многие сезонные колебания и происходящие изменения, но она не объясняет стремительную тенденцию к снижению численности видов насекомых», – сказал Мартин Сорг, председатель энтомологического общества Крефельд в Германии.
Другой исследователь, Гулсон, заявил, что вероятным объяснением может быть то, что летающие насекомые погибают в случаях, когда они покидают привычную для них среду обитания. «В современных сельскохозяйственных угодьях отсутствуют условия для существования любого дикого существа», – сказал он. «Но что именно вызывает их смерть, пока неясно. Это может быть отсутствие пищи, а может быть и воздействие химических пестицидов или сочетание этих двух факторов».
В сентябре этого года главный научный консультант правительства Великобритании предупредил, что правительственные надзорные органы во всем мире ошибочно полагают, что использование пестицидов в промышленных масштабах безопасно, а «последствия масштабного распыления химических веществ и пестицидов в значительной степени игнорируются».
Ученые заявили о необходимости проведения более масштабных исследований в других регионах с целью более детального изучения проблемы.
Де Кроон отметил: «Мы должны снизить масштабы использования химикатов, оказывающих негативное воздействие на природу, такие как, например, пестициды».
Линн Дикс из Университета Восточной Англии, Великобритания, которая не участвовала в этих исследованиях, говорит, что данные исследования, с ее точки зрения, является убедительными. «Это исследование предоставляет новые доказательства крайне тревожного снижения численности насекомых, о котором многие энтомологи догадывались уже в течение достаточно длительного времени».
«Если общая биомасса насекомых действительно снижается с такой скоростью – около 6% в год, это крайне важное открытие», – сказала она. «Летающие насекомые выполняют крайне важные экологические функции, их численность имеет громадное значение. Они опыляют цветы: для многих растений мухи, бабочки так же важны, как и пчелы. Они также служат пищей для многих животных – птиц, летучих мышей, некоторых млекопитающих, рыб, рептилий и амфибий. Осы, жуки являются хищниками и контролируют численность вредителей и очищают нашу среду обитания».
«Я думаю, что снижение численности насекомых действительно имеет место, – заявил ученый-энтомолог Гулсон. – Я проехал через всю Францию этим летом – именно тогда, когда ожидаешь, что лобовое стекло будет полностью покрыто насекомыми, но мне буквально ни разу не пришлось остановиться, чтобы его очистить».
Мы продолжаем уничтожать нашу планету. Наши дети будут жить в опустошенном и безжизненном мире. Конечно можно зарыть голову в песок и претворяться, что ничего не происходит, но это не остановит катастрофу. Гибель насекомых не может не привести и к гибели других видов, птиц, млекопитающих. А рано или поздно придет очередь и нашего вида, но об этом мы предпочитаем не задумываться, мы слишком заняты процессом зарабатывания денег, которые, похоже, имеют для нас гораздо более важное значение, чем экология и среда обитания.