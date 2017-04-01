Энергообмен между мужчиной и женщиной. Главный секрет гармоничных отношений!

Когда мужчины и женщины встречаются, то становятся соединенными «энергетическими» сосудами. И, по закону сообщающихся сосудов — между ними начинается энергообмен. Рассмотрим, как происходит идеальный энергообмен через энергетические центры и раскроем сакральные секреты отношения между мужчинами и женщинами!

Прочитайте эту информацию несколько раз, пока не придет глубокое понимание этого важного вопроса. Осознав ее, вы сможете построить гармоничные отношения, а это основа счастливой и долгой семейной жизни!

Кроме того многих интересует вопрос о том, как раскрыть чакры, ведь от степени их раскрытия зависит наше благополучие по всем аспектам бытия. Так вот, реализация этих знаний в жизни – один из путей раскрытия чакр и личностного роста.

Рассмотрим это для лучшего понимания схематично:

По ПЕРВОЙ чакре мужчина должен быть отдающим. У него всегда этот энергетический центр наполнен энергией в достаточном для реализации поставленных перед ним задач в этом воплощении. В этом его источник физической силы. У женщины в этом центре энергии достаточно лишь для выживания. Поэтому мужчина должен обеспечить женщине надлежащие условия жизни, комфорта, защиту.

Обратите внимание: именно в проекции этой чакры у мужчины выступающий орган (половой член), а у женщины углубление. В народе говорят: «Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Причем мужчина отдает женщине не саму энергию, а материальные условия жизни, созданные им благодаря этой энергии, он ведь преобразователь Мира. Женской энергии вполне хватит для благоустройства семейного гнездышка, построенного мужчиной.

Если мужчина не обеспечивает женщину необходимой защитой и условиями нормальной жизни, от такого мужчины надо убегать и как можно скорее и подальше. Нерастраченная энергия сделает его агрессивным, ревнивым, он попытается тратить ее на сексуальные утехи на стороне или пристраститься к алкоголю. Чакра заблокируется и в перспективе ожидается мужское бесплодие (сперматозоидов будет мало и они будут слабо-активные для полноценного оплодотворения), ранняя импотенция. Это вам надо?

По ВТОРОЙ чакре женщина должна быть отдающей. По этому центру она избыточна. Эту энергию женщина отдает мужчине не только через секс (хотя через секс отдается наибольшая порция энергии), через ласки, объятия, при поцелуях, даже при мыслях о своем возлюбленном, где бы он в это время не находился. Если женщина не хочет отдавать достаточно энергии мужчине, то у нее избыток энергии в этом энергетическом центре приведет к развитию гинекологических заболеваний (кисты, миомы,рак) либо к нимфомании. А мужчине придется искать «батарейку» на стороне. Кстати в проекции этого центра у женщины выпуклость – животик. Если так случилось, что женщина одинока и сексуальную энергию некому отдать, она должна поднять ее в следующие чакры и начать реализовывать ее через них. При этом женщина устранит избыток энергии, останется здоровой и достигнет больших успехов в социуме. Но при этом она не должна забывать о механизме более рациональной гармонии. Женщина не должна долго быть одинокой.

По ТРЕТЬЕЙ чакре мужчина должен быть отдающим. Но он сможет быть отдающим лишь при условии получения от женщины достаточного количества сексуальной энергии. Тогда открывается его третий энергетический центр, просыпается его воля, целеустремленность, напористость и он поднимается в социальном плане. Это способствует профессиональному росту, карьере, власти, почету, уважению. Такой мужчина приносит достаток в дом и может исполнять желания женщин уже сверх норм простого выживания: красивая мебель, одежда, украшения, машина, отдых и т. д. Этим он и расплачивается с женщиной за данную ему энергию и перспективу развития. Кстати у мужчин в проекции этой чакры выпуклое брюшко. На Востоке считают, что чем больше брюшко, тем богаче и щедрее человек.

Если мужчина не расплачивается с женщиной, то избыток энергии и гордыня приводят его к жадности, жестокости, мстительности и, как следствие, к болезням желудочно-кишечного тракта.

По ЧЕТВЕРТОЙ чакре энергию должна отдать женщина. Ведь в ее сердечном центре источник божественной любви не иссякаем. Причем, чем больше она отдает эту энергию, тем больше от Творца ее получает и в придачу еще получает различные подарки судьбы. Энергию любви женщина должна отдавать не только мужчине. Она должна транслировать ее в окружающее пространство. Особенно это актуально в настоящее время, в этом будет заключена ее миссия. Женщины иногда спрашивают: «А как отдавать энергию любви, если не любишь мужа?» Если не любишь, но по каким-то причинам хочешь сохранить союз, то люби мужа как друга, как брата, как старшего сына. Только тогда женщина выполнит свой долг перед Вселенной.

У мужчины приоткроется сердечный центр и энергия любви раскроет у него такие качества, как милосердие, сострадание, сопереживание, он научится любить и тогда эта сила освободит его от власти инстинктов. Любящий сердцем мужчина уже не сможет быть неверным. В эпоху Водолея браки без любви будут быстро разваливаться, а по любви поощряться.

Энергию любви женщина отдает разными способами: через биополе, через ласковый и нежный взгляд, через внутреннюю улыбку, через ласковое слово, сочувствие, сопереживание, прощение. Она заряжает энергией любви все к чему прикасается с любовью в сердце. Она своими руками с любовью делает мужчине подарки, с любовью готовит ему пищу и т. д. В разлуке она может послать мысленно эту энергию хоть на край света.

По ПЯТОЙ чакре должен отдавать мужчина. Кстати, у мужчин на шее кадык есть, у женщин нет. Вот вам и подсказка самой Природы, кто должен отдавать. Если женщина щедро одарила мужа своей неисчерпаемой энергией любви, то у мужчин раскрывается горловая чакра, просыпаются его творческие способности. Так мужчина реализации по первому энергетическому центру сделает для женщины прочный табурет, то теперь он сделает для нее изящный стул с изогнутыми ножками.

Кроме того, он подарит женщине прекрасные гармоничные отношения и женщине не придется тратить свою энергию на построение этих отношений, используя советы психологов. Отношения сложатся практически автоматически. А женщина сможет освободившуюся энергию направить на развитие творчества у себя.

По мере открытия этих пяти центров у обоих начнут открываться и 2 высших центра, что будет давать им больше возможностей в развитии и личностном росте. Кроме того, при таком гармоничном союзе эмоциональная оболочка наполнится высшими энергиями радости, любви, и за счет этого расширится ее верхняя часть. Именно она усваивает энергию изобилия идущую из Космоса в гораздо большем количестве. А энергия изобилия несет с собой энергии любви, успеха, счастья здоровья и благосостояния. Такой союз просто обречен на полную реализацию всех своих чаяний.

Конечно это только схематическое изложение этого вопроса, но по этой схеме можно понять сами принципы построения гармонических отношений. Проанализировав свою ситуацию, можно найти слабое звено в своем союзе и скорректировать его. Ведь все в наших руках и наше счастье тоже. Используя эти знания вы сможете построить гармоничный союз двух равнозначных половинок и обрести полное счастье.

В этой статье удалось упростить эту тему настолько, чтобы ее поняли все читающие и извлекли пользу для себя.

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