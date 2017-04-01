Энергия высоких вибраций: на какой же частоте вы вибрируете

Ничто в мире не находится в состоянии покоя — всё бурлит, вибрирует, движется, излучает энергию с характерной для него частотой. Мы с вами тоже можем и излучаем разные вибрации — будь то страх и болезнь или радость и здоровье.

Как же отрегулировать этот процесс и задержаться на втором? Давайте разберемся подробно, что влияет на наши вибрации, и как их повысить.

Вибрации: высокие и низкие

Давно не является ни для кого секретом, что всё мы состоим из энергии, вибрирующих частиц. Наше физическое тело, которое кажется нам таким плотным и упругим, на самом деле вибрирующая на определенной частоте энергия, это отчётливо видно в сверхмощные микроскопы.

На какой же частоте мы вибрируем?

Здоровый организм вибрирует на частоте более высокой, чем больной. Когда человек заболевает, часть его начинает вибрировать на более низких частотах. То есть для выздоровления тела нам необходимо, во-первых, поднять уровень вибраций вначале в больном месте, во-вторых, поднять уровень вибраций во всем организме.

Что же такое энергии низких вибраций и энергии высоких вибраций?

Ежедневно мы задействуем ту или иную частоту энергии. Нам не надо ее как-то измерять, есть элементарные критерии, по которым Вы можете сами определить, какие энергии в Вашей жизни на данный момент доминируют.

Критерии энергии высоких вибраций (здоровья и хорошего самочувствия):

светлые мысли;

радость;

настрой на позитив;

Вы исходите из безусловной любви в отношении ко всему;

Вы исходите из изобилия в отношении разных сфер Вашей жизни.

Вы настроены на удачу.



Критерии энергии низких вибраций (болезни):

негативные эмоции: злость, страх, гнев, сожаления;

видение во всем темной, плохой стороны, пессимистический настрой;

Вы исходите в Ваших решениях из страха или других отрицательных чувств и эмоций;

Вы исходите из недостатка в отношении разных сфер Вашей жизни;

Вы все время ожидаете провала.



Если Вы настроены преимущественно на энергии низких вибраций, они также не замедлят проявиться в Вашей жизни и привнести больше таких же энергий – если Вы боитесь провала, ждите – он уже на пороге, боитесь, что урежут зарплату – ждите, это тоже не за горами.

Что же делать, если Вы понимаете, что настроены в данный момент на энергии низких вибраций, тогда как для успеха в жизни и здоровья в целом Вам надо быть настроенным на более высокие вибрации?

Как перенастроиться на другую, более высоко-вибрационную волну?

Сделать это гораздо проще, чем думают многие люди, засевшие глубоко в низких вибрациях. Сделать это можно моментально, потому что энергия все время перестраивается, перенастраивается, и Вы можете настроить ее на нужную Вам волну, частоту вибраций.

Самый простой способ поднимать частоту вибраций – позитивные мысли. Мысли вообще практически полностью формируют не только события нашей жизни , но и в целом — наше состояние и физическое и духовное. Если Вы настроены на позитив и мыслите позитивно, Ваша частота вибраций повышается.

Далее можно задействовать чувства: не идти на поводу у своих эмоций по умолчанию, а выбирать те эмоции и чувства, которые повысят частоту Ваших вибраций. Ведь Вы сами выбираете каждое событие своей жизни!

Можно поднимать частоту вибраций через специальные энергетические практики. Все практики по сути дела настроены на повышение частотного диапазона человека, будь то йога, цигун или что-то иное. Все очень просто, меж тем как положительный эффект распространяется прямо пропорционально вашим вибрациям, становятся чище вибрации окружающего вас пространства, торсионные поля, энергии денег проще и легче войти в вашу жизнь.

Человек ответственен за ту энергию, которую он проецирует в мир и в собственное состояние. То есть, вибрации его мыслей, эмоций, настроений и действий отражаются как на качестве его собственной жизни, так и на всем, что его окружает. В наше время все большее значение приобретают энергетические вибрации человека.

Люди все отчетливее стали разделяться на две группы: на тех, кто служит себе, и тех, кто служит другим — на людей с позитивной энергией и тех, кто к таковым не относится. Сейчас, более чем прежде, следует избегать смотреть телевизор, поскольку это один из самых крупных механизмов управления разумом и пропаганды негативной энергии на этой планете.

Телевизионная реклама полностью основана на постоянно возникающей потребности в последней технической новинке, одновременно информируя население о ее контролируемом износе (о том, что все вещи, разрушаясь быстрее, чем прежде, создают необходимость приобретения «более новой» версии той же вещи).

Телевизионные «программы» являются именно этим — они программируют наши умы. Реалити-шоу абсолютно далеки от реальности, но люди считают, что они более реальны, чем вымысел, когда на самом деле большинство этих программ создается для того, чтобы шокировать нас, что является вибрацией негативной энергии. Каждая информационная программа нацелена на понижения нашей энергии.

На протяжении многих веков главным секретом было то, что страхи не только истощают позитивную энергию человека, но позволяют находиться под контролем тех, кто их навязывает.

Если посмотреть исследования в области киматики, то можно ясно увидеть, как звук (представляющий собой вибрацию) влияет на энергетическую вибрацию человека — это одна из причин, почему монахи распевают мантры.

Вибрации низких энергий могут управлять нашей жизнью. Есть много доступных и простых способов повысить свои энергетические вибрации.

Вот некоторые из них:

Медитируйте — многие говорят, что у них нет времени на медитации, но находят время, чтобы смотреть телевизор.

Выбирайтесь на природу — просто на прогулку или для того, чтобы разбить сад или цветник!

Прекратите смотреть телевизор — и медитируйте!… Или просто делайте что-то такое, что в ответ наполняет вас позитивной энергией.

Играйте со своими домашними животными — наши домашние животные дают нам урок безусловной любви, которая всегда поднимает вибрации.

Смотрите, как играют дети — постарайтесь вспомнить очарование первого ощущения и невинность детства.

Делайте физические упражнения, а затем идите гулять на природу, это сразу принесет вам двойную пользу!

Простите себя и других — никто из нас не совершенен; есть те, кто обидел нас, и те, кому сделали больно мы. Простите их, но не забудьте простить себя тоже.

Выражайте благодарность — будьте благодарны за окружающую вас красоту, даже если это маленькое дерево в центре большого города. Будьте благодарны за еду, которую вы собираетесь съесть, и за все остальное, что благословенно вошло в вашу жизнь, в том числе за что-то негативное, оказавшееся замечательным уроком жизни, расширившим ваш духовный рост.

Встретьтесь лицом к лицу с вашими страхами и рассмотрите их как возможность духовного развития — боязнь чего-то всегда выявляет негативные эмоции. Есть причины, по которым эти страхи продолжают приходить в нашу жизнь. Как только мы лицом к лицу сталкиваемся с каким-то своим страхом, он исчезают, так как это был еще один из уроков нашей жизни.

Покупайте органические продукты питания и выражайте благодарность перед едой — органическое питание содержит больше питательных веществ, чем ГМО, одно лишь это увеличит вашу физическую энергию, которая, в свою очередь, увеличит ваши духовные вибрации, особенно если перед приемом пищи ее благословить или выразить благодарность.

Делайте то, что вызывает у вас смех, или будьте с людьми, которые побуждают вас смеяться — смех является очень высокой вибрационной энергией, даже если мы смеемся над собой!

Попросите своих духовных наставников и ангелов-хранителей о помощи и направлении — ваши духовные наставники и ангелы-хранители с нетерпением ждут вашего призыва о помощи, так что просите у них руководства, помощи, защиты и направления каждый день!

И всегда помните: Вы совершенны ИМЕННО тем, какой вы есть.

И не имеет никакого значения, есть ли у вас избыточный вес, какое-то увечье или что-то еще, что общество считает отклонением от нормы. Вы красивы и совершенны именно такой, какой вы есть! Кроме того, имейте в виду характер своего мышления.

Брюс Липтон (доктор философских наук, который проложил мост, соединяющий науку и духовность) заметил, что лишь небольшой процент населения старается стать более последовательным в своем мыслительном процессе, который, в свою очередь, может все изменить и принести перемены, ведущие к эволюции человечества.

Автор: Ольга Ткачева

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