Энергия богатства и энергия бедности

И богатство, и бедность излучают свою, особую энергетику. Безусловно, разную, противоположную по своей природе. Чем она отличается? В чем ее разница? Можно ли, будучи бедным, начать излучать энергию богатства? Этому нас не учат в школах, институтах, не рассказывают на предприятиях. Конечно, ведь государству не нужны богатые и независимые люди, им нужны рабы системы, которые ради покупки самых необходимых вещей, будут работать, не покладая рук, обеспечивая высокую продуктивность.

Результаты исследований уже давно доказали, что если бедный человек, даже нуждаясь в деньгах, начнет вести себя так, словно он богат, то его энергетика будет излучать вибрации, которые притягивают деньги. Но как понять, как себя нужно вести, если Вы никогда не были богаты? Что нужно делать, о чем нужно думать? Как относиться к деньгам? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим критерии, которые характеризуют энергию богатства и бедности.

Итак,

Энергия бедности:

1. Грязь и беспорядок.

Обратите внимание, что нищета всегда там, где грязно. Дом не прибран, вещи разбросаны, окна не помыты. Деньги любят чистоту, а если ее нет, значит, нет и денег;

2. Старый хлам.

Накопление ненужных вещей, которыми так и не выпадает возможность попользоваться, создает блокировку энергии, нарушая циркуляцию денег. Если не освободить место от старого, то куда придет новое? Я знаю некоторых людей, постоянно нуждающихся в деньгах, которые абсолютно согласны с этим пунктом. Но при этом у них полдома занимают вещи, которыми они не пользовались лет двадцать. Почему такой парадокс? Просто они не считают это хламом! «А вдруг пригодится!», — восклицают они, приходя в ужас от одной мысли, что это нужно выкинуть. Это и старая мебель от прабабушки, и книги, которые никто не читал и уже вряд ли прочитает, и одежда позапрошлого века «для будущего поколения»;