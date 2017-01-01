Энергия богатства и энергия бедности

И богатство, и бедность излучают свою, особую энергетику. Безусловно, разную, противоположную по своей природе. Чем она отличается? В чем ее разница? Можно ли, будучи бедным, начать излучать энергию богатства? Этому нас не учат в школах, институтах, не рассказывают на предприятиях. Конечно, ведь государству не нужны богатые и независимые люди, им нужны рабы системы, которые ради покупки самых необходимых вещей, будут работать, не покладая рук, обеспечивая высокую продуктивность.
Результаты исследований уже давно доказали, что если бедный человек, даже нуждаясь в деньгах, начнет вести себя так, словно он богат, то его энергетика будет излучать вибрации, которые притягивают деньги. Но как понять, как себя нужно вести, если Вы никогда не были богаты? Что нужно делать, о чем нужно думать? Как относиться к деньгам? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим критерии, которые характеризуют энергию богатства и бедности.
Итак,
Энергия бедности:
1. Грязь и беспорядок.
Обратите внимание, что нищета всегда там, где грязно. Дом не прибран, вещи разбросаны, окна не помыты. Деньги любят чистоту, а если ее нет, значит, нет и денег;
2. Старый хлам.
Накопление ненужных вещей, которыми так и не выпадает возможность попользоваться, создает блокировку энергии, нарушая циркуляцию денег. Если не освободить место от старого, то куда придет новое? Я знаю некоторых людей, постоянно нуждающихся в деньгах, которые абсолютно согласны с этим пунктом. Но при этом у них полдома занимают вещи, которыми они не пользовались лет двадцать. Почему такой парадокс? Просто они не считают это хламом! «А вдруг пригодится!», — восклицают они, приходя в ужас от одной мысли, что это нужно выкинуть. Это и старая мебель от прабабушки, и книги, которые никто не читал и уже вряд ли прочитает, и одежда позапрошлого века «для будущего поколения»;
3. Нездоровая экономия.
Что это значит? Это когда каждая лишняя копейка откладывается «на черный день». Когда колготки сколько рвутся, столько раз и зашиваются. Под брюками, мол, все равно не видно! Когда нижнее белье застирано до такой степени, что одевать его уже противно. Но оно все носится. Потому что деньги, которые лежат в квартире, тратить на такие глупости нельзя. Это же на «черный день». Вдруг кто заболеет или умрет. Мало ли! Такое самопрограммирование не только распространяет энергию бедности, но и навлекает неприятности!
4. Запрет на мечты.
Это когда Вы видите в витрине магазина красивое платье, и вместо того, чтобы представить его на себе, сразу одергиваете: «Мы не можем себе это позволить». Это когда ваш супруг мечтательно говорит о поездке на море, а Вы с укором говорите ему: «Ну какое море, ребенку одеться надо!». Таким образом, вы программируете свое будущее на бедность! Ведь если у Вас сейчас проблемы с деньгами, это совсем не значит, что через полгода вы не сможете поехать на море или купить платье. Вселенная изобильна и она может в любой момент дать Вам любые возможности. Но Вы не даете этого сделать. Вы ведь лучше знаете, что денег у Вас нет, и не будет!
Энергия богатства:
1. Чистота в доме.
Чистый коридор, так как через входную дверь заходят деньги в дом. Чистые комнаты, так как деньги там хранятся. Чистые окна, так как это – врата в будущее на метафизическом уровне. Чистая ванная и унитаз, так как по фэн-шую через него деньги уходят.
2. Полезные и необходимые вещи.
Те, которыми Вы пользуетесь хотя бы раз в год. Если в доме хранятся книги, которые вы перечитываете реже, и не можете выкинуть, значит, раз в год нужно их перебирать, бережно вытирать с каждой книги пыль. Тогда застоя энергии в этом месте не будет.
3. Правильные мысли.
Вы можете себе это позволить. И красивое платье, и отпуск на море, и новую машину. Представляйте, что у Вас это все уже есть. Визуализируйте себя в новом платье, сидящей за рулем нового автомобиля, который едет к морю. И это обязательно будет в Вашей жизни. Главное, верить в это и дать Вселенной возможность реализовать Ваши мечты.
4. Благотворительность.
Энергия богатства обязательно возникает там, где идет равноценный обмен: дать – получить. Если Вы деньги зарабатываете, и только накапливаете их, или тратите на свои нужды, баланса не будет.
Слышали о таком понятии – отдать десятину? Только раньше жертвовали в церковь, а сейчас можно просто помочь нуждающимся. Выполнение этих рекомендаций притянет в вашу жизнь энергию богатства, главное, чтобы деньги не стали для Вас Богом. Сохраняйте в своей душе истинные ценности и помните, что материальные блага существуют для человека, а не человек для материальных благ.
Автор: Юлия Кравченко