Энергетику чистят как зубы, ежедневно!

Итак, энергетическая чистка – это мощный способ избавиться от многих, казалось бы, неразрешимых проблем.

Это метод, который помогает снять физические, эмоциональные и ментальные блоки.

Этот совсем несложный комплекс поможет вам избавиться от негатива и зарядит отличным настроем на долгое время.

• Первое, что должен сделать человек, встав с кровати, – повернувшись лицом к востоку, медленными глотками выпить стакан чистой воды, следя за тем, чтобы мысли были исключительно хорошими можно думать о здоровье, счастье, о приятных людях. Это позитивная зарядка на весь день.

• Выходя из дома, важно следить, какой ногой переступаешь порог. Чтобы все сложилось хорошо, первой должна перемещаться правая нога. Безразлично, левша человек или правша. За человеком, переступившим порог с левой ноги, метров на 20 тянется мутновато-грязный след отрицательной энергии.

• Утром, проснувшись, хорошо и не очень сильно 10–15 раз сжать пальцы в кулак – это стимулирует сердечную деятельность.

• Если чувствуете, что начинаете заболевать, левую руку прижмите к солнечному сплетению так, чтобы 4 пальца были направлены вниз, а большой палец – вверх, правую руку вытяните вперед открытой ладонью вверх, через нее будет выходить отрицательная энергия.

Дышать следует глубоко и стараться представить, как плохая энергия покидает тело. Это желательно проделать в течение 15 минут, стараясь дождаться позитивного ощущения.

• Эффективна утренняя энергозарядка, если встать лицом к востоку и 10 раз нарисовать руками знак бесконечности – повернутую горизонтально восьмерку. Вечером, перед сном стоит сделать то же самое, но обратившись лицом к западу.

Организм очищается от плохой энергии с помощью воды, заряженной звездами. Такую воду очень легко приготовить. Для этого нужно открытую пластиковую бутылку с дегазированной минералкой в течение недели держать под звездным небом.

Если небо закрыто облаками, вместо звезд может быть использована предварительно промытая сосновая игла, которую надо опустить в воду.

Пьют такую воду дважды в день по полстакана утром, глядя на восток, и вечером, глядя на запад. Человек физически начнет ощущать, как с каждой порцией воды возрастает его энергетика. Это прекрасная профилактика большинства болезней.

Манипуляции руками нормализуют давление

Простейшие элементы биотерапевтического воздействия на организм доступны каждому. Самое легкое – нормализовать давление крови с помощью рук.

Итак, если давление повышено или понижено, прежде чем хвататься за медикаменты, имеет смысл сделать вот что.

Большие пальцы обеих рук вставить в уши, подержать 1 минуту и резко вынуть. Повторить эти действия 3 раза. Потом положить одну ладонь на темя, другую – на солнечное сплетение и держать так 5 минут. Наконец обе руки прижать к бока в области подреберья и держать 5 минут. Эти манипуляции следует проделать по 1 разу утром и вечером, и так 5–6 дней подряд. После чего давление на длительный срок нормализуется.

Манипуляции руками от депрессии

Если у человека накопилась психологическая усталость или он провалился в депрессию, следует перед сном прижать ладони к нижней части живота и полежать так 10 минут. Если вы заснете в этой позе, очень хорошо. Несколько дней таких действий – и депрессия должна отступить.

Если накопилась усталость или оглушил стресс, надо помочь организму справиться с психической перегрузкой, чтобы не возник гастрит или другой недуг, обусловленный индивидуальной слабостью.

Открытые ладони следует обратить вверх и дышать, представляя, что отрицательная энергия уходит через ладони вверх, а через подошвы вниз. Неплохо представить, что вы стоите в хвойном лесу, где пахнет смолой.

Манипуляции руками от остеохондроза

Дископатия и остеохондроз успешно лечатся и надежно предупреждаются с помощью упражнения, усиливающего циркуляцию лимфы (у которой, в отличие от крови, нет своего насоса).

На первый вдох руки идут к груди, обращенные ладонями друг к другу. На второй вдох правая рука идет вверх с открытой к небу ладонью, левая – вниз с открытой к земле ладонью. При этом рукам следует придать пружинистое усилие. Потом руки меняют. И так 4–5 раз.

ЗАКОНЫ ЛЮБВИ И СИЛА МЫСЛИ

Многие современные ученые подтверждают истинность того, что невероятные возможности человеческой мысли, описанные в древних ведических текстах, действительно существуют. Наши мысли материальны, о чем мы думаем, то мы и притягиваем.

Индийский Мастер йоги Свами Шивананда сказал: «Кем человек себя представляет, тем он и становится. Это великая истина. Считайте себя сильным, и вы станете сильным. Считайте себя слабым, и вы станете слабым. Считайте себя дураком, и вы станете дураком. Считайте себя мудрецом или Богом, и вы станете мудрецом или Богом…Только мысль формирует и создает человека».

В своей книге «Йога и сила мысли» Свами Шивананда пишет, что в процессе медитации можно развить в себе любое позитивное качество. Для этого нужно сконцентрироваться на развитии какой-либо добродетели, и каждое утро минут по десять медитировать на ней. Например, мысленно повторяйте: «сострадание и понимание чувств других людей». А когда работаете или общаетесь с людьми, ощущайте: «Я сострадательный. Я все больше и лучше понимаю чувства других людей».

Конечно, не надо забывать о том, что желаемую добродетель необходимо постоянно доказывать делом, и заниматься самоанализом и самоконтролем своего поведения. Постепенно вы разовьете в себе желаемое качество. Никогда не отчаивайтесь и никогда не теряйте надежды. Будьте настойчивы в практике, и вы обязательно добьетесь успеха.

С помощью силы мысли и самоконтроля также можно также избавиться от нежелательных качеств. Позитивное всегда побеждает негативное. Культивируйте в себе любовь, и исчезнет ненависть. Культивируйте в себе скромность — исчезнет тщеславие и гордыня.

Свами Шивананда пишет: «Мысли — это кирпичики, из которых выстраивается здание характера. Характер не рождается. Он формируется. Необходима непреклонная решимость выковать определенный характер в жизни. Эта решимость должна сопровождаться настойчивыми усилиями… Характер становится определяющим фактором в победе и поражении, успехе и неудаче, и во всех жизненных проблемах. Сила мысли колоссальна. Каждая ваша мысль оказывает на вас воздействие во всех возможных смыслах. Крепость вашего тела, сила вашего мышления, ваш успех в жизни и наслаждение, которое вы даете другим людям своим обществом — все это зависит от природы и качества ваших мыслей. Вы должны изучать культуру мышления и развивать силу мысли».

Есть еще одна особенность в проявлении закона «подобное притягивает подобное». Если мы жаждем, чтобы нас любили, то притянем к себе человека, который тоже жаждет, чтобы любили его. То есть в обоих будет желание любви для себя. Если же мы жаждем дарить свою любовь, сами любить кого-то всем сердцем, то притянем к себе человека с такой же прекрасной мотивацией.

«Кто любовь излучает, тот ее умножает».

Даруя любовь, мы сполна исполняем свое предназначение, а значит, духовно развиваемся и помогаем развиваться и совершенствоваться всему, на что направляем эту любовь. Научиться любить — это непростой внутренний труд. Воспитав в себе добродетельные качества, о которых написано выше, нам необходимо всегда помнить о том, что наша любовь должна быть бескорыстной. Лишь бескорыстно отдавая любовь, мы постепенно сами становимся достойными ее.

По материалам: Экананга и Светлана Шин

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