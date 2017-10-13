Энергетика еды: продукты влияют на наше настроение и душевное состояние

Какие продукты полезны для нашего тела — понятно, а вот что приготовить на ужин, чтобы улучшить энергетику — казалось бы, странный вопрос. Но нет, еда способна влиять на нашу жизнь.

«Как Вы себя чувствуете?». Тут важно Ваше как физическое, так и душевное состояние. И ещё один вопрос: «Как часто Вы ощущаете подобные чувства?». Ответьте на вопросы честно. Если получилось «хорошо», «отлично», «всегда», то данная статья не для Вас! У Вас всё замечательно, и Вы счастливы! А если Вы вспомнили, что бывает так, Вас что-то гнетёт и приводит в негармоничное состояние, и Вы порой ощущаете негативные эмоции, у Вас ухудшается самочувствие и здоровье, тогда задержитесь и прочтите эту статью. Надеюсь, она окажется полезной для Вас.

Сегодня речь пойдёт о продуктах нашего питания. Нет, я вовсе не собираюсь рассказывать о том, какие продукты надо кушать, чтобы похудеть или о разнообразии диет, которые возвращают красоту. Хотя, некоторых это даже разочарует. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что мы едим? О качестве и о количестве тоже можно подумать. Я сейчас не пытаюсь перевести тему на вред мучных изделий и сладкого. Всё дело в энергии! Представьте, что каждый продукт, который мы скушали сегодня, вчера, который скушаем завтра, обладает определённым качеством энергии. Тут многие подумали о морковке, которую мы купили на рынке. А её, возможно, посадила какая-то незнакомая бабушка, да и к тому же очень злая и вредная, а мы её съели. Что же будет? Такой контекст, конечно, тоже очень важен, но все продукты, безотносительно происхождения, обладают своей родной энергией. Той, которой их наделила природа. И я Вас не обрадую — не все продукты обладают положительной энергией. Давайте по порядку.

А какая энергия в Вашей тарелке?

Начнём с самого распространённого продукта, который стоит на первом месте в потребительской корзине — это хлеб и хлебобулочные изделия. Как Вы думаете, каким же качеством Вас наделяют мучные изделия, когда Вы их кушаете? Мука сама по себе обладает положительной энергией, сродни материнской. Но, мы же не употребляем в пищу только одну муку. Дальше составляющий ингредиент — это яйца. Куриные яйца (и вообще не важно, какие яйца) обладают противоположной энергией. Тут я солидарна с вегетарианцами, лучше их не употреблять в пишу совсем, либо сократить, по возможности, до минимума. Яйца добавляют Вам уныние и разочарование. Поэтому старайтесь не употреблять их хотя бы на завтрак, чтобы не ходить весь день поникшим.

Все ненатуральные продукты, приправленные красителями, консервантами, пищевыми добавками или ароматизаторами, несмотря на то, что они весьма вкусные, только разрушают наше биополе. Задумайтесь, употребив одну пачку чипсов — Вы «продырявили» свою энергетическую оболочку на 2 см. А это чревато тем, что могут возникнуть головные боли, слабость, быстрая утомляемость и совсем фантастическая вещь — Вы станете лёгкой добычей для энергетических «вампиров» и других негативных сущностей. Впрочем, и на физическом уровне желудок и поджелудочная железа не будут рады такой «заправке». К подобным «анти» продуктам относятся также газированные напитки, алкоголь. Поэтому, есть или не есть? Вот в чём вопрос, на который Вы сами найдёте ответ. Фрукты и овощи, ко всеобщему удивлению, далеко не все обладают хорошей энергией. К примеру, яблоки несут тяжёлую энергию. Употребление их приводит к тому, что у Вас появляется ощущение тяжести и неудовлетворённости.

Дыня — парадокс, но этот продукт, не смотря на свой вкус, добавляет агрессии. Редис, лук, чеснок, томаты и капуста — не дают мыслям успокоиться. Приводят к состоянию хаоса и дисгармонии. Очень полезны огурцы, свёкла, шпинат, груши, персики — они дарят Вам состояние доброты и радости, возникает желание активных действий. Кстати, именно персики помогают достигать высот как в социальном плане, так и в духовном! Алкоголь очень негативно влияет на нас!

Капля спиртного наносит страшные раны энергетическому полю и сильный урон второй жизненной чакре. Не удивительно, что много людей, употребляющих алкоголь, страдают низким либидо и имеют проблемы не только в обычной повседневной жизни, но и в постели. Чтобы восстановиться полностью от бокала шампанского нужно 3 месяца ежедневной работы с медитациями или другими духовными практиками. Подумайте, для чего Вам нужен алкоголь? Ответ «расслабиться» не принимается. Так как существует множество других более интересных и полезных способов. Для собственного разрушения и опустошённости? «Чтобы не быть унылыми и агрессивными нужно просто не употреблять те или иные продукты» — подумали Вы. Ответ — не совсем. Нужно просто «разбавлять» энергии. К примеру, вода нейтрализует плохие качества — пейте много воды!

Вода, помимо нейтрализации плохих качеств, помогает стать свободными духом. Даже употребляя мясо, а оно очень отягощено энергетически, выпивайте не менее двух стаканов перед употреблением и смешивайте мясные продукты с мёдом (это может быть медовый чай), с имбирём (он берёт на себя и выводит энергетическую «грязь»), кашами (они также помогают нейтрализовать негативно обогащённые продукты). Но, кроме ячневой крупы. Именно эта крупа несёт в себе заряд усталости и склонности к депрессии. Пейте чай — он действительно бодрит. Употребляйте в пищу арбуз и вишню — они подарят Вам сексуальность и повысят либидо. Морепродукты же в большинстве случаев обладают положительной энергией, кроме креветок и океанической рыбы. Там наблюдается энергия пассивности и лени. Поэтому лучше всего их «разбавлять» фруктами или ягодами, к примеру, малиной или земляникой. Клубника же, наоборот, наделяет человека сладострастием (в плохом смысле слова) и тщеславием. Поэтому если Вы не хотите быть таковыми — добавляйте к ней молочные продукты. Так как априори всё молочное — только помогает нам справиться с трудностями и чувствовать себя легко и счастливо! Питайтесь правильно!

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