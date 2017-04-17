Энергетика деревьев

Неслучайно многие держали под кроватью, поближе к изголовью, небольшое полешко хвойного дерева.

Бытует мнение, что деревья, как и все живые существа, обладают энергетикой. Поэтому при контакте человека с деревом происходит активный обмен энергиями, способствующий оздоровлению человеческого организма. При этом очень важно знать, к какому дереву подойти, потому что деревья чётко делятся на те, которые подпитывают человека энергией (деревья-доноры), и те, которые эту энергию у людей отсасывают (деревья-вампиры). Последние ни в коей мере нельзя считать вредными, поскольку именно путём отсасывания отрицательной энергии из человеческого организма устраняется причина тех или иных болей.

Контрольный тест

Нередко одно и то же дерево может по-разному реагировать на разных людей: для одних оно будет донором, для других — вампиром. Чтобы точно определить, отсасывающими или подпитывающими свойствами по отношению лично к вам будет обладать выбранное вами дерево, можно провести такой контрольный тест. Для этого вам потребуется полоска фольги, например от шоколадной конфеты, шириной 2–5 мм и длиной 10–12 мм.

Фольгу надо взять большим и указательным пальцами и медленно подойти к дереву. Если свешивающийся конец фольги отклонится по направлению к дереву, значит, дерево будет отсасывать энергию при вашем контакте с ним. Если конец фольги отклонится от дерева, то дерево будет подпитывать вас своей энергией.

Дело техники

Пополнять запасы энергии можно от любого дерева-донора. Однако деревья могут отдавать или не отдавать энергию. Надо научиться её получать. Человек, желающий получить энергию от дерева, должен подготовиться к этому физически и духовно. Духовный настрой заключается в том, что необходимо чётко представлять, чего мы ждём от дерева, хотим ли мы повысить или понизить свой энергетический уровень.

Физическая подготовка — это особая техника общения с деревом. Необходимо, например, знать, как подойти к дереву и как правильно контактировать с ним, чтобы эффект от такой терапии был максимальным. При усталости, депрессии или ощущении боли (за исключением воспалительных процессов) человек нуждается в наборе энергии. В этом случае к дереву следует подходить с южной стороны. Подойдя к дереву, надо сначала коснуться дерева лбом, затем обнять его ладонями на высоте головы, прижаться к нему всем телом и попросить дерево о помощи.

Если вы слишком возбуждены, истощены, издёрганы или если в вашем организме развиваются воспалительные процессы, к дереву надо подходить с северной стороны. В этом случае следует встать к дереву спиной и стоять с опущенными вниз руками, касаясь ладонями ствола. Если вы чувствуете себя вполне нормально, но хотите несколько улучшить своё энергетическое состояние, нужно просто подойти к дереву, безразлично, с какой стороны, и обнять его любым из указанных способов.

На все случаи жизни

Целебными свойствами обладают не только сами деревья, но и их отдельные фрагменты: веточки, плашки, кусочки коры. Полезно иметь дома несколько плашек из разных древесных пород. Они пригодятся вам на все случаи жизни.

Осина, например, снимает боль от ушибов. Рекомендуется прикладывать к месту ушиба осиновые плашки диаметром 8–15 см и толщиной 2–3 см. Если у вас болят зубы, попробуйте приложить к щеке осиновую плашку в том месте, где болит зуб, на 1–2 минуты: если боль не пройдёт, через 5–7 минут повторите процедуру (её можно сделать 3 раза подряд). В старину тонкие веточки осины с листьями клали под подушку: от заговора, от порчи и сглаза, чтобы дети спали крепко и спокойно.

Берёза хорошо влияет на кожу, размягчает различные затвердения. Береза издавна считается символом женственности. Неслучайно особенно хорошо берёза помогает женщинам при различных женских заболеваниях. При мастопатии берёзовые плашки рекомендуется прикладывать к груди, при миоме матки — к нижней части живота.

Дубовые плашки полезны при сердечных сбоях, в частности при аритмии сердца. К тому же дуб придаёт силу и ясность мысли. Поэтому людям умственного труда следует время от времени прикладывать дубовые плашки ко лбу или к затылку.

Уникальными защитными свойствами обладает ель. Еловые лапы снимают раздражение и усталость, а еловые шишки помогают выйти из стрессовых состояний. Подержав еловую шишку между ладонями несколько минут, вы освободитесь от накопившейся в организме отрицательной энергии. После бани полезно прикладывать еловые шишки к больным местам — шишки моментально вытянут боль. Чем больше еловых шишек в вашем доме, тем эффективнее они будут очищать ваше жилище от отрицательных энергий. А если посадить ёлочки по периметру дачного участка, они станут для него своеобразным защитным поясом, препятствующим проникновению отрицательных зарядов, сконцентрированных в недобрых взглядах, мыслях и словах ваших соседей или случайных прохожих.

Дикорастущие хвойные деревья очень хорошо помогают при плохом настроении. Когда на душе тяжело, можно подойти, например, к сосне или ели, прислониться к ней спиной и постоять так несколько минут. После такого контакта на душе становится светлей, мрачные мысли отодвигаются на задний план.

На приёме у дерева

Итак, если вы выбрали своё дерево и пришли к нему на встречу, расслабьтесь, не спеша подойдите к дереву, настройтесь (верующие во время настроя могут прочитать молитву «Отче наш» ), положите руки на ствол дерева и, поглаживая его снизу вверх, просите дерево о помощи, говоря, к примеру, такие слова: «Сосна, сосна, заряди меня своим биополем, дай силы и здоровья». Повторяйте эти слова на протяжении всего сеанса подзарядки.

Как только вы почувствуете головокружение и покалывание в области позвоночника, а также во всём теле (как будто вас начинает приподнимать), знайте, что вы впитываете биоэнергию, которую надо принимать 3–5 минут. После этого вы можете почувствовать лёгкий толчок в область мозжечка — это сигнал к тому, что приём энергии можно закончить. Дерево отдало вам столько энергии, сколько вам требовалось от него получить. Отойдя от дерева, не забудьте поблагодарить его и попрощаться с ним.

При избытке энергии или больном органе надо использовать деревья, отбирающие энергию. Для общения с деревом-вампиром можно применять те же способы, что и при общении с деревом-донором, но при этом надо прижаться к дереву больным местом и мысленно представлять себе, как из вашего тела в дерево уходит всё плохое, в том числе и болезни. Так можно снимать головную, зубную боль, боль в суставах и другие боли. При отборе деревом энергии человек наряду с физическим облегчением (боль быстро уходит) обычно чувствует лёгкую слабость и головокружение. Это происходит из-за потери энергии. Чтобы восполнить её запасы, надо после контакта с деревом-вампиром поблагодарить его и обязательно подпитаться биоэнергией от дерева-донора.

Если, подойдя к дереву, вы сразу почувствуете усиление боли и дискомфорт, найдите другое дерево, так как это говорит о нежелании данного дерева вступать с вами в контакт.