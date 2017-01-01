Энергетика человека: 7 признаков сильного биополя

Сильное биополе — это крепкое здоровье, высокая самооценка и развитая биоэнергетика. Именно этих качеств порой не хватает для достижения успеха. Однако энергетическую защиту можно развить, ориентируясь на 7 признаков идеального биополя.

Энергетику любого человека можно запрограммировать на успех. Рассматривая свое биополе внимательнее, вы определите, в каком направлении следует осуществлять работу над собой, и нужно ли вам вообще работать над биополем. Быть может, у вас и без того крепкая защита?

Существует всего 7 основных признаков энергетически сильной личности. Если в этом описании вы не узнали себя, зато оно же напомнило вам коллегу или телезвезду, ориентируйтесь на таких людей. От них вы можете подзарядиться положительной энергией, которую они получают по каналу связи от Вселенной. Ваши шансы обрести успех в любой из сфер жизни будут немного выше, если в вашем окружении появятся сильные люди.

Что такое энергетика и как ее повысить

Абсолютно любой живой организм имеет свою особую ауру. У человека она самая сильная, потому что мы являемся существами разумными и способными изменять мир вокруг себя. Мы можем познавать мир и являемся венцом творения Вселенной. Восточная философия и вовсе считает, что у человека есть целых 7 энергетических центров, называемых чакрами.

Вселенная помогает нам идти к своей мечте, делать то, что мы хотим и умеем, еще лучше. Если ваш организм не настроен на это, то и удача может покинуть вас насовсем. Самый лучший способ повысить энергетику — слиться с этим миром, приняв его правила. В этом вам помогут главные законы Вселенной. Следуя им, вы быстрее достигните заветных целей. Например, если вы чаще представляете себе конечный результат вашей работы, то шансов его добиться намного больше. Чем больше вы думаете о хорошем, тем чаще вы будете испытывать удовлетворение в жизни.

Что поднимает и усиливает энергетику:

Здоровый образ жизни. Курение, алкоголь и переутомление не только ухудшают связь с источником изобилия, но и разрушает ваше сознание, притупляя способности к эффективному восприятию мира.

Аффирмации. Некоторые из них можно разделить по дням недели, чтобы усилить эффект, обращаясь к этим установкам снова и снова. Они помогут вам поверить в себя и настроить мозг на нужную волну, словно радиоприемник.

Ритуалы и обряды. Энергетика — это порождение природы, поэтому общайтесь с ней на ее же языке. Используйте для этого правильные ритуалы и обряды в разные дни и праздники, чтобы активизировать нужные энергетические зоны.

Следуйте приметам. Люди не просто так придумали, что нельзя переходить дорогу черной кошке или нельзя ставить веник дома вниз той частью, которой метут. Наши предки давным-давно заметили, что некоторые действия могут иметь негативный окрас. Используйте этот дар предков, чтобы всегда знать, что удача с вами.

Следите за гороскопами. Во вселенной для людей огромное значение имеют звезды, а также планеты Солнечной системы. Следите за советами астрологов, чтобы подстраиваться под настроение звезд и планет.

Эти советы помогут вам преобразить свою жизнь и улучшить энергетическую ауру организма.

7 признаков сильного биополя

Как узнать, стали вы сильнее или нет? А, может быть, вы хотите проанализировать своего коллегу или партнера по бизнесу, друга или подругу? Вам помогут 7 признаков сильной ауры:

Признак первый: если аура чиста и сильна, человек почти не болеет. Когда аура скудна, человек переутомляется, у него частые головные боли, появляются хронические заболевания, он легко простужается. Иногда дело заходит дальше — появляются признаки более серьезных заболеваний.

Признак второй: сильное биополе дарит своему носителю невероятную удачу во всех делах. Грубо говоря, у людей с сильной энергетикой всегда больше шансов достичь успеха без заметных усилий.

Признак третий: сильная аура чувствуется, если человек излучает оптимизм. Когда вы стоите рядом с таким человеком, вам хочется действовать, хочется завоевывать мир, и вы видите все в приятном свете. Если это лицо противоположного пола, то в него очень легко влюбиться.

Признак четвертый: к людям с высоким уровнем энергетики не липнут проблемы. Это отнюдь не означает, что у таких людей проблем нет вовсе, просто они не доставляют ему такого дискомфорта. Шансов на то, что жизнь резко измениться и станет намного хуже, почти нет.

Признак пятый: если человек обладает высоким уровнем энергетики, то он, скорее всего, лидер. Вести за собой других и быть слабым — это две вещи, которые абсолютно не сопоставимы друг с другом.

Признак шестой: сильная аура — сильное тело. Когда человек силен душевно, он силен и физически. Он вынослив, медленно устает и всегда готов покорять новые вершины.

Признак седьмой: его разум открыт. Эти люди не боятся экспериментировать, расширять рамки, заглядывать за горизонт. Сильная энергетика позволяет не бояться перемен, причем абсолютно любых. Это еще раз доказывает, что жизнь — это динамика. Жизнь — это изменения и постоянные, перманентные преобразования.