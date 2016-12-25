Энергетический Прогноз – Финишная прямая. К новому горизонту. Декабрь 2016 г. Эммануэль Дагер

Перевод: Ян Лысаков

Редакция: Валерия Лысакова

Дорогие друзья,

Как я писал в ноябрьском прогнозе «Время завершения. Конец 9-летнего цикла», мы проходим сейчас переломный пункт в путешествии пробуждения человечества, который навсегда изменит ландшафт нашей личной и глобальной реальности.

Итак, мы здесь, до нового года осталось только несколько недель, и мы замечаем, что есть вещи, которые изменились даже с прошлого месяца!

Финишная прямая.

Эти несколько недель, оставшиеся до 1 января 2017 года и до начала нового 9-летнего цикла дадут нам возможность связать, соединить все несвязанное, что мы еще выбираем испытать.

Это прекрасное время для того, чтобы провести инвентаризацию и решить, какие жизненные уроки, каких людей, места и какой опыт вы хотели бы взять с собой в своем движении вперед в своем путешествии.

Это также хорошее время для того, чтобы освободиться от того, что, как вы знаете в глубине души, больше уже не соответствует вашей истинной сути.

Некоторые из шаблонов и моделей, которые могут увести нас от нашего истинного «Я» имеют непосредственное отношение к беспокойству, вине, страху, стыду, суждениям, нехватке и сомнениям. Проще всего понять, что вам нужно отпустить, от чего освободиться, выбрав момент и сосредоточенно рассмотрев каждый из этих шаблонов, проверяя при этом вызываемые им у вас чувства и ощущения.

Вызывают ли они у вас какие-то положительные ощущения или несут в себе тяжесть и отрицательные эмоции?

В тот момент, когда мы признаем, что не являемся энергиями беспокойства, страха, вины, стыда, нехватки и сомнений, что это просто шаблоны, с которыми наш ум выбирает отождествлять себя, в этот момент мы получаем возможность дистанцироваться от них, создать между собой и этими шаблонами определенное пространство.

Именно в этом пространстве, отделяющем нас от старых шаблонов и моделей поведения, открывается для нас окно возможностей, в котором мы можем начать отождествлять себя с чем-то новым. С чем-то, что будет усиливать нас, помогая возвращаться к своему истинному «Я».

И список этих новых моделей включает в себя любовь, доброту, сострадание, дружескую поддержку, легкость, непринужденность, служение и благодарность.

На этой финишной прямой завершающегося 9-летнего цикла нам дается возможность завершить незаконченные дела, отношения и проекты, которые нуждаются в завершении.

Это часть происходящей сейчас очистки, позволяющей нам создать пространство для намерения и видения того, что мы желаем для себя, того, что хотели бы манифестировать в течение следующих девяти лет.

Ту же игру мы наблюдаем сейчас и на глобальном уровне. Старые системы и структуры, действовавшие до сих пор скрытно, напрасно из всех сил стараются эту скрытность сохранить. Возможно, вы уже замечаете тщетность этих усилий.

И в течение следующего 9-летнего цикла демонтаж этих старых систем и структур будет происходить все скорее и скорее.

В результате работники света, эмпаты и вообще люди со всего мира, живущие в соответствии с зовом своего сердца, начнут объединяться, станут ближе друг к другу, и их голос станет слышен в полной мере. Они обретут уважение и влияние.

Это даст нам силы создать такую новую систему, которая будет работать для ВСЕХ граждан Земли, включая саму Мать-Землю, людей, а также животное, растительное и минеральное царства.

Множество людей испытают внутреннее пробуждение, которое позволит им отказаться от состояния страха и сознания жертвы и перейти в состояние творческой любви.

Пробуждение каждого отдельного человека оказывает огромное влияние на пробуждение всего человечества, поэтому, будет очень интересно наблюдать за быстрыми изменениями, которые ожидают нас здесь.

Влияние выборов в США.

Мир с нескрываемым интересом наблюдал за тем, как разворачивались события на недавних президентских выборах в США. Хотя нынешняя ситуация может многим, особенно жителям США, показаться достаточно мрачной, результаты этих выборов в значительной степени помогут ускорить расширение сознания человечества.

Скрытые движения и информация, которые ранее контролировали массы, держа в железном кулаке многие существующие структуры, учреждения и само человечество, не могут более все контролировать так, как они привыкли это делать.

Как в только в темной комнате включается свет, он начинает заново «определять» эту комнату. Количество света, которое вошло и продолжает входить в наши сердца и умы, подобным же образом освещает и переопределяет всю жизнь на нашей планете.

С тем уровнем света, который проникает сейчас на планету, даже самые плотные энергии не могут противостоять его алхимии. Сопротивление текущим события, которое мы наблюдаем по всему миру, на самом деле, является этому подтверждением.

Ум часто страшится надвигающихся изменений и расширения и сопротивляется им. Поэтому само сопротивление может служить подтверждением происходящих значительных изменений и расширения.

Новый горизонт.

Президентские выборы в США разделили людей, одни из которых праздновали победу, а другие скорбели или даже протестовали. На поверхности весь этот разброс таких сильных реакций может показаться относящимся только к самим выборам.

Но на более глубоком уровне мир обретает внутреннее знание, что он больше никогда не будет прежним.

Как все мы знаем, изменения часто страшат ум, поскольку во времена перемен ум понимает, что он теряет контроль. Выборы были этому прекрасным примером именно потому, что все средства массовой информации так убеждали нас в неминуемой победе кандидата истеблишмента.

Хотя многие и были не согласны с тем, чтобы этот кандидат представлял их и их страну, такой выбор ощущался более безопасным и менее экстремальным, чем выбор другого основного кандидата.

Нечто подобное произошло ранее в этом году и в Великобритании, когда большинство избирателей проголосовало за выход Великобритании из Европейского Союза.

Миллионы считали, что безопаснее и удобнее было бы оставаться в прежней системе. Но решения, которые представляются «более безопасными» и знакомыми, просто не оказывают более такого эффекта, в особенности в отношении старых систем и структур.

И благодаря такому неожиданному результату все теперь может двигаться гораздо быстрее. Если для достижения настоящих и долгосрочных перемен необходимы кризисы политической системы, они будут происходить немедленно и постоянно.

Те, кто идет по пути личного роста, знает, что часто самый большой кризис ведет к самому большому прорыву.

Именно на этой стадии мы и находимся сейчас как коллективное сознание.

Инструменты навигации.

Вот некоторые важные инструменты, которые могут помочь вам сориентироваться сейчас в текущих условиях и событиях:

— Сделайте свое благосостояние приоритетным для себя, практикуя любовь к себе и заботу о себе.

— Выключите новости по радио и по телевизору.

— Проводите больше времени на природе.

— Пейте по 10 стаканов чистой воды в день.

— Питайтесь органической, низкоуглеродной пищей, не содержащей ГМО.

— Принимайте свои эмоции, а не подавляйте их.

— Принимайте участие в жизни местного сообщества, если чувствуете, что она соответствует вашей истинной сути.

— Распространяйте вокруг себя любовь и доброту.

— Медитируйте или искренне смейтесь, по крайней мере 5-10 минут в день.

— Выражайте себя, занимайтесь музыкой, танцами, любым искусством или чем-то другим, что помогает вашему самовыражению.

— Помните, что все мы одна семья, даже если ум пытается убедить вас в обратном.

Установка намерений на следующие 9 лет.

Эти следующие несколько недель являются также прекрасным временем для достижения максимальной ясности в отношении той реальности, которую мы хотели бы создать для себя в следующие девять лет.

Я поговорю об этом больше в январском Прогнозе, но если вы хотите «получить фору» на то, что хотели бы создать в своей жизни, то сейчас самое время заняться этим.

Это можно сделать достаточно весело, создав для себя «доску желаний», проведя веселый и возвышающий ритуал, или собравшись с друзьями, поделиться с ними своим видением радостной и полной удовлетворения жизни в мирном мире.

На самом деле, не имеет значение, что мы конкретно делаем до тех пор, пока за этим стоит позитивное намерение. Оно задает тон тому, как мы начинаем двигаться в следующие девять лет нашей жизни.

В заключение, я хочу поблагодарить вас за то, что вы есть. Ваше присутствие – это очень важный дар этому миру.

Именно благодаря вам и вашей готовности к внутреннему исцелению и работе по собственной очистке происходит так много изменений в окружающем нас мире.

Большое вам спасибо.

С любовью и до следующего раза,

Ваш Эммануэль.