ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СУЩНОСТИ И БОРЬБА С НИМИ

Человека могут атаковать не только гипнотизеры, колдуны, вампиры, но также энергетические сущности. Об этих сущностях упоминали еще древние. Древние считали что рядом с нами живут невидимые «эфирные» существа, плотность которых настолько мала, что для нас они являются всего лишь незримыми тенями. Однако, современные приборы способны регистрировать этих невидимок в инфракрасной и ультрафиолетовой части спектра.

Параллельно с нашей биологической эволюцией на земле протекает эволюция энергетических существ. Причем, по своему многообразию энергетические существа не уступают многообразию животного мира земли.

Ростовские ученые пытались изучать представителей тонкого мира, то есть энергетических существ. На основании многократных исследований они сделали заключения о том, что энергетические существа имеют такую же природу, что и шаровая молния. С той лишь разницей, что сущности ведут себя избирательно, то есть как разумные существа.

Среди обитателей тонкого мира есть примитивные существа типа земных микробов и амеб. Подобные субстанции являются астральными паразитами. Российские ученые с помощью аппарата Кирлиан изучали ауру человека. Во время этих исследований было обнаружено, что в ауре многих людей присутствуют энергетические сгустки размером от трех миллиметров и меньше. Как выяснилось позже, эти включения являются астральными паразитами, они существуют и подпитываются за счет человеческого тела.

Я упомянул о том, что исследования проводились с помощью аппарата Кирлиан. Для тех, кто не знаком с этим аппаратом, поясню. Советские ученые С.Д.Кирлиан и В.Х.Кирлиан создали и запатентовали аппарат, принципы работы которого заключаются в том, что в высокочастотном поле образуется медленный газовый разряд. Если в этом поле поместить любой биологический объект, то становится видимой эмиссия (истечение) энергии из объекта. Этот аппарат позволяет увидеть ауру растений, животных, а также человека. Кроме того, с его помощью можно наблюдать явление энергетического вампиризма, когда энергия перетекает от тела одного к телу другого человека.

Наблюдения ученых показали, что в тонких мирах существуют не только примитивные существа, вроде земных паразитов, но также обитают высокоразвитые энергетические существа, которых можно сравнить с обычными (биологическими) животными. Они отличаются друг от друга размерами, формой тела и повадками.

Среди этих существ встречаются и довольно разумные сущности. Несмотря на то, что человек их не замечает, эти невидимки способны влиять на психику, доводя человека до психических расстройств. Вероятно, их наши предки называли бесами. Сущности этого типа нередко использовались колдунами в качестве невидимых помощников.

Невидимые соседи (сущности) чаще всего бывают в форме облака, которое непрерывно меняет свою конфигурацию; также встречаются шарообразные энергетические формирования; они любят странствовать стаями. Есть и одиночки, напоминающие ленту или змею. Подобная сущность является энергетическим вампиром, она может обвиться вокруг тела человека словно удав. Встречаются сущности, отдаленно напоминающие медуз, осьминогов, скатов и т.п. У всех этих существ свои взаимоотношения с человеком.

Наши миры являются призраками друг для друга. Тонкий мир невидим для обитателей нашего физического мира. Наш физический мир является невидимкой для обитателей энергетического мира. Сущности не видят человека таким, какой он есть, ибо они способны видеть лишь излучение нашего тела и ауру. Поэтому для них мы представляемся в виде неких светящихся эллипсов вращения.

Среди сущностей есть те, которым до человека нет никакого дела. Есть такие, которые призваны нас защищать. Но встречаются и те, которые агрессивно настроены против каждого человека и человечества в целом. Подобные агрессоры нас постоянно атакуют.

Почему многие энергетические сущности терпеть не могут человека? Во-первых, многие из них ничего против человека не имеют, им просто хочется кушать. А питаются они энергией, которая выделяется в результате активной работы нервных клеток. Нервные клетки выбрасывают в окружающую среду электромагнитные волны, формируя поле вокруг организма. Данное поле стабилизирует устойчивость этих энергетических сгустков, поэтому они стремятся освоить пространство в голографическом поле вокруг человека. Эти сущности-паразиты живут и развиваются за счет энергетики человека. При этом они способны нарушить своей деятельностью энергетический баланс в организме, что приводит к заболеваниям. При определенных условиях сущности-паразиты способны переброситься с ауры одного человека на ауру другого, это явление принято называть эффектом энергетического заражения.

Как бороться с энергетическими паразитами? Данный вид сущностей обычно приживаются в ауре людей, которые подвержены депрессиям, печалям и меланхолии. Если человек сознательно начнет менять образ своей жизни, то изменится и качество его ауры. А это доставит энергетическим паразитам массу неприятностей, что приведет в конце концов к полному их изгнанию.

Вторая причина ненависти сущностей к людям кроется в том, что мы являемся существами, которые уничтожают все вокруг себя. От человеческой деятельности гибнет не только флора и фауна, но также энергетические организмы. Виной всему этому могут служить различные ядовитые вещества, накопленные в атмосфере. Этим практически объясняется, что увидеть или зарегистрировать сущность в промышленном районе очень трудно, они просто изгнаны из мест обитания человека. Исследовать подобные формирования можно лишь за городом, в лесах, горах и других районах, которые еще не тронуты грязной рукой цивилизации.

Человек сам провоцирует энергетическую цивилизацию на активные действия. В ответ на наше халатное отношение к экологии энергетические сущности объявили нам войну и доставляют массу неприятностей.

Третья причина, по которой люди постоянно подвергаются атаке со стороны сущностей — это тот факт, что наши далекие предки, которые жили в древности, в полную силу использовали энергетических помощников. Они знали язык этих особей и могли с ними общаться.

Многие из этих сущностей изначально запрограммированы на убийство. Их использовали во времена, когда разгорались войны, а также для защиты территории от посягательств захватчиков. Нужно сказать, что энергетические помощники с честью справлялись с этой задачей. Шли века, сменялись поколения, люди разучились управлять этими невидимыми воинами. Но, сами невидимки остались, и помнят до сих пор программу уничтожения человека. Они не знают, почему так ненавидят человека, просто их поведением правит древняя программа.

Большинство энергетических сущностей способны воздействовать на наше подсознание. И пользуются они одним из видов гипноза, который мы уже рассматривали. Я уже приводил пример о том, что человек способен видеть как инфракрасные, так и ультрафиолетовые лучи. Проблема лишь в том, что вся информация полученная этим путем, застревает в подсознании и не поступает в сознание.

Был поставлен следующий эксперимент: Исследователи изготовили по специальной технологии объемное изображение монстра. Объемный образ монстра неподвижно завис над письменным столом лаборатории, при этом оптический макет свирепо оскаливал клыки и смотрел на окружающих пристальным взглядом. Забавная игрушка не правда ли? Но она нужна была ученым не для развлечения, а для исследований. Исследователи трансформировали объемное изображение так, что оно стало испускать свет, который не способен видеть человеческий глаз. Теперь человек его не видел, а приборы легко фиксировали, и даже обычный фотоаппарат помогал засвидетельствовать, что монстр-невидимка все-таки висит над столом.

Да, люди не видели этого малосимпатичного существа, но многие из нас ощущали его присутствие рядом. В лаборатории текла обычная работа, и никто из сотрудников не знал, что за ночь над письменным столом появился рукотворный монстр-невидимка. Среди нас были такие, кто совершенно не замечал никаких изменений, у таких людей барьер между сознанием и подсознанием настолько плотен, что сигналы в виде предчувствия не могут проникнуть в сознание. Это и хорошо, по крайней мере, для них. Ведь у таких людей голова болит гораздо меньше по поводу предчувствий. Нет предчувствий, а следовательно, нет головной боли. Я знал когда-то одну шарлатанку, которая говорила всем, что умеет общаться с духами, видит человеческую ауру и энергетических сущностей. Она неплохо зарабатывала на этих сказках, но когда она по настоящему обрела способность видеть сущностей, то взмолилась, прося создателя забрать обратно этот дар.

Но не будем об этом, вернемся в стены лаборатории. Итак, среди нас были люди, которые совершенно не прореагировали на невидимку, но были и те, у кого появилось суеверное предчувствие. Работники говорили, что ощущают чей-то пристальный взгляд на себе. Наиболее чувствительные испытывали состояние дискомфорта и даже легкую головную боль. Одна работница даже очень точно сказала, из какого места она чувствует этот зловещий взгляд. Даже если человека, который совершенно ничего не ощущал, ввести в транс, он точно скажет как выглядит зверюшка, зависшая над столом. Когда в комнату вошел медиум, то он тут же насторожился, было интересно наблюдать за его поведением, он не теряя ни минуты, произвел самопогружение в транс. В этом состоянии он взглянул на что-то над письменным столом и тут же вернулся в обычное сознание, при этом заявив: «Ну, ребята, вы и номер откололи». Из этих слов удалось понять, что он не только почувствовал присутствие рукотворного монстра, но и сумел разглядеть его.

Попытаюсь прокомментировать эту ситуацию: Первая категория людей, которая ничего не ощущала, обладала очень плотным барьером между сознанием и подсознанием. Информация поступала в мозг, но так и не достигала сознания.

Вторая категория людей, которая испытывала суеверные предчувствия, обладала менее плотным барьером между сознанием и подсознанием. Вследствие этого информация поступала в подсознание, и в виде тревожного сигнала сознание получало информацию о присутствии в комнате чего-то необычного, а следовательно, опасного.

В случае с медиумом. Его подсознание уже считало информацию о монстре и сигнализировало в сознание об этом. В результате у медиума появилось предчувствие и тревога. Когда он погрузился в транс и убрал барьер между подсознанием и сознанием, то изображение монстра тут же всплыло на внутреннем экране сознания.

Тоже самое происходит с человеческой психикой, когда в комнате находится не рукотворный, а реальный энергетический невидимка. Мы способны его воспринять и почувствовать его присутствие. В этом и кроется слабость человеческого восприятия. Ибо энергетическая сущность, которой мы не видим, но чувствуем ее присутствие, имеет прямой доступ в человеческое подсознание. Отсюда и гипнотическое влияние этих невидимок на человека. Причем, сознание, как строгий цензор, никак не может помешать подобному кодированию. Это напоминает принцип кодирования человека посредством 25-го кадра. Этот метод использовался американцами еще в 60-х годах для рекламных целей, о нем много уже написано в прессе, поэтому не буду повторяться.

Можно ли помешать энергетическим сущностям оказывать на нас влияния? Конечно можно! Напомню главные из этих пунктов:

1. Развивайте свою волю, занимайтесь самосовершенствованием и медитацией и тогда сущности и близко не приблизятся к Вашей огненной энергетике.

2. Если Вы искренне верите и принадлежите той или иной религии, то и в этом случае к вам не подступиться энергетическим агрессорам. Это вызвано тем, что искренне верующий человек находится под защитой соответствующего эгрегора. Неважно, к какой религии Вы принадлежите, верьте и вас защитят.

3. Помните, мелкая сущность — лярва и т.д. не сможет заставить Вас сделать то, что против Вашей природы. Другое дело «бесы», которые полностью могут захватить Ваш разум и волю, не зря христианство призывает соблюдать десять основных заповедей. К людям, у которых эти заповеди стали основой мировоззрения, бесы не могут ничего применить.

Если Вы свой сад сознания держите в чистоте от сорняков, то любой сорняк, посеянный бесами, Вы тут же выявите и уничтожите.

4. В писании сказано: «Когда человек читает молитву, то бесы рыдают от горя». Не забывайте эту истину. Во время чтения молитвы (как и во время медитации) человеческий мозг погружается в особое состояние.

Можно применять методы, которые не позволят невидимкам нас кодировать. Но кроме этого неплохо бы изгнать всех этих энергетических тварей из своего жилища, чтобы они в нем и близко не появлялись.

Методы очищения жилища следующие:

1. Знатоки рекомендуют расставить по комнате блюдечки с раствором камфары в уксусе. Либо налить в блюдце сильно разбавленную азотную кислоту. Когда пары этих веществ распространяются в воздухе комнаты, то она становится неприступной крепостью для «потусторонних» сущностей.

2. Хорошо помогает при очистке домашней атмосферы церковный ладан, но ладан высокого качества — большая редкость. А хорошо помогает лишь высококачественный ладан. Если у вас его нет, то подожгите в комнате веточку сухой полыни. Горящая полынь дает прекрасный очищающий эффект. С горящими веточками полыни обойдите все комнаты, где Вы живете, не менее трех раз. Особенное внимание обращайте на углы комнаты — здесь может быть сосредоточение негативных сил.

3. Знатоки рекомендуют обходить комнату с горящей свечей, лампадой, ароматическими палочками, тлеющей полынью или можжевельником. Особенно это необходимо делать, если появились признаки психического нападения. К таким признакам относится беспричинная тревога, страх, неприятные запахи.

4. Очень хороший эффект — использование горящей свечи. Если в вашем доме разгораются постоянные, беспричинные скандалы, если Вы стали испытывать резкое недомогание, слабость или раздражительность, то пройдите с горящей свечой по всем комнатам. Пламя свечи должно побывать во всех точках комнаты от пола до потолка. Особенно медленно проведите свечой над креслами, постелью, в углах комнаты и над письменным столом. В тех местах, где пространство не заражено негативными эманациями, свеча будет гореть обычным пламенем. Но как только на пути горящего пламени возникнет объект, сотканный из потусторонней материи, пламя свечи тут же начнет потрескивать и оплавляться черным воском или коптить. Если пламя начало вести себя подобным образом, то уделите этому участку комнаты особое внимание. Медленно водите горящей свечой в этой области, выжигая невидимое формирование сантиметр за сантиметром. Делайте эту процедуру до тех пор, пока в данной области огонь не перестанет беспокойно вести себя. Как только Вы убедитесь, что пламя уничто-жило невидимую эманацию, то переходите к другому участку комнаты.

Пламя свечи ведет себя беспокойно (коптит, потрескивает), потому, что в нем сгорает объект, сотканный из тонкой материи. По поведению пламени можно определить конфигурацию объекта-невидимки. Обычно в наших комнатах неподвижно зависают невидимые облака в виде шара, ленты или паутины. Подобные формирования не являются сущностями, это неживые объекты, но они способны доставлять человеку неприятности.



5. Одно из самых испытанных средств — чеснок. Вместе с листьями разложите чеснок в наиболее неблагоприятных местах. Оставьте его на ночь или на несколько дней. После этого вынесите его подальше от жилища и сожгите. Многие народы мира использовали магические свойства чеснока против козней нечистой силы. Современные ученые утверждают, что чеснок имеет такую молекулярную структуру, которая разрушает и дестабилизирует энергетические субстанции.

Это далеко не все способы борьбы с энергетическими агрессорами.

Сейчас попытаемся рассмотреть другой вопрос. По каким признакам человек может определить, что в доме завелась сущность и пора применять безотлагательные меры?

Если в вашей семье беспричинно разгораются скандалы и Вы сами не способны контролировать свои эмоции, то это может быть свидетельством того, что в доме завелось что-то энергетическое. Подобному непрошеному гостю выгодно, чтобы члены семьи «грызлись» между собой. Это обусловлено тем, что люди в момент гнева (также во время страха) очень быстро теряют свою психическую энергию, рассеивая ее в окружающую среду. Эту энергию тут же поглощают сущности. Если Вы заметили в семейных отношениях некоторую натянутость, то примите меры: пройдите со свечой по всем комната, побрызгайте все вокруг святой водой, подожгите сухую полынь и т.п.

Если Вы стали испытывать недомогание и слабость, если то же самое испытывают Ваши родные, то это сигнал о том, что в энергетике дома завелось что-то неладное. Безотлагательно принимайте меры по очистке помещения.

Косвенным признаком скопления низших астральных тварей является беспричинный, отвратительный запах. Если такое явление имеет место, то бейте в тревогу и применяйте методы, о которых я рассказал.

Главными факторами, которые говорят о присутствии в родных стенах непрошеного гостя, являются плохой и тревожный сон, чаще всего в нем присутствуют кошмарные сновидения. Также в местах, где обосновались энергетические невидимки, люди испытывают беспричинную тревогу, страх, раздражительность и ощущают себя дискомфортно. Как только Вы заметите подобное за собой и за своими близкими, то тут же бейте в набат, а что делать дальше — Вы уже знаете.

Проблемы в нашем жилище могут доставлять не только энергетические существа, но и другие факторы. Скандалы, дискомфорт, недомогание, тревога и болезни могут порождаться энергетикой, которую оставили после себя предыдущие жильцы. Также это может быть вызвано тем, что дом стоит на опасных энергетических зонах или неправильная геометрия мебели провоцирует энергетические нарушения.

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