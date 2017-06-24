Энергетическая яма, или «черная дыра» в жизни человека

У каждого человека случались в жизни провалы: когда ничего не клеится, не складывается, не получается.., а любые начинания или заканчиваются неудачей, или представляют собой сплошную череду препятствий… Это может быть либо вариант временного энергетического застоя, либо просто полоса невезения в жизни. Как правило, она не такая долгая, и если человек активен, это способствует наиболее быстрому ее прохождению.

Однако, если всё перечисленное затягивается на очень длинный период времени, и «на лицо» гораздо более масштабные «черные» симптомы, накладывающиеся друг на друга: неприятности тянутся одна за другой, привычный мир рушится, личная жизнь — так просто разваливается (или вообще не складывается), социум не принимает (работы нет, или уволили ни за что, сделав из тебя манекен для битья, поиски неудачны, полный финансовый кризис); те, кому доверял – отвернулись, или еще того хуже: с легкостью тебя предали; друзей по сути тоже нет; родственники, что называется, «добивают»… , или, так случилось, что ты был втянут в ситуацию, где остался один против всех… , когда против тебя объединяются, ненавидят, выжимают из той ниши, которая когда-то была твоей… То тогда ты ощущаешь себя полным изгоем, тебе кажется, что жизнь над тобой просто смеется…, ты понимаешь, что ты «никто и ничто», и что, вероятно, ты совсем никчемен…. И не осталось ни одной точки опоры в этом мире, за что можно было бы ухватиться…, в чём страшно признаться даже себе самому… Тогда, погружаясь в тотальное одиночество, ты понимаешь, что это уже не полоса неудач, это самая настоящая энергетическая яма… Она сродни черной дыре, которая невидимой воронкой тебя засасывает все глубже и глубже, проваливая во тьму…, где нет никакого просвета… На самом деле, это и есть самая настоящая «черная дыра», пройти которую – наверно одно из самых страшных и тяжелых испытаний для человека, и выдерживают этот энергетический провал далеко не все…, а тех, кто достойно её проходит, не теряя своего благородства, своего «человеческого лица», – таких вообще мизер…

Обычно, первый вопрос, который возникает в такой ситуации: почему это со мной случилось? Как всегда, однозначного ответа здесь нет, но перечень возможных причин может быть таков:

— Ты потерял(а) свой поток. Есть такое понятие, как «быть в потоке», или «быть на своей волне». По каким-то причинам кто-то, или что-то тебя выбило из этого потока. И то, куда ты попадаешь впоследствии – оказалось не твоим по определению… Что интересно: интуитивно ты это всегда знал (а). Но колесо, как говорится, запущено, мельница раскрутилась и обратного хода уже нет. Теперь только вперёд… Если ты проанализируешь ситуацию, то наверняка вспомнишь, что какие-то предупреждающие знаки Вселенной к тебе шли, но ты их проигнорировал(а)…

— Банальная причина – сильный сглаз (и все любые разновидности чьего-либо черного разрушительного воздействия). Но в том-то и дело: первично разберись в себе: почему ты принял эти посылки от этих людей. Что такое в тебе срезонировало, что эти «подарки» ты пропустил(а) в своё энергетическое поле. Где ты был загрязнён, что стал уязвим? Какая ошибка была допущена тобой, что стала причиной этой катастрофы? После обнаружения источника необходимо пройти процедуры очищения. Какие именно — подскажет интуиция. Но не спеши обращаться за помощью к посторонним и в платные сферы услуг. Никогда не иди лёгким путем. Самый действенный эффект тот, когда ты работаешь самостоятельно. Сможешь если – победа твоя, и она останется навсегда, как опыт.

— Энергетическая яма, а точнее твоё попадание в нее – как следствие разрушения каких-то взрощенных тобою же иллюзий. Так бывает, когда люди долгое время отворачиваются от того, чтобы посмотреть «правде в лицо»… И, наконец, наступает такой момент, когда эти иллюзии рухнули, как карточный домик, от прежней жизни не остаётся ничего, только пепел…. Интересно, что чем сильнее иллюзия вживается в сознание, в душу, в жизнь человека, тем больше боли она принесёт впоследствии. А далее подключается цепочка разрушений… И ты, устав сопротивляться, проваливаешься в энергетическую яму, оставаясь один на один с ситуацией и с собой…

— Когда попадание в энергетическую яму обусловлено застоем. Так бывает, когда индивидум слишком засиделся в своей зоне комфорта, и внутри себя слишком боялся ее потерять. Говоря о «зоне комфорта» следует понимать, что когда личность пытается создать постоянное из непостоянного, уверовать в это, или невидимой чертой оградить себя от реалей этого мира, то рано, или поздно, жизнь покажет обратное… Под «зоной комфорта» также можно понимать индивидуальное восприятие: привычное, удобное и очень затвердевшее (ограниченный взгляд на мир).

— Скачкообразное духовное развитие. Обычно это происходит через внезапный сильный личный кризис, который произошел по каким-то уже назревшим причинам, и привёл человека к полному пересмотру своего существования в этом мире… В результате чего, индивидум начинает по-другому видеть мир, приобретать иные ценности жизни… Это очень сильное потрясение для психики, но что делать: иногда жизнь учит именно такими методами воздействия…

— Переживание утраты. Попасть в энергетическою яму можно и через потерю своей любви. Это может быть либо неожиданный для тебя разрыв отношений, когда этот человек для тебя был твоим смыслом в этом мире, либо потеря самого дорогого и близкого человека (например, худший вариант — его уход из жизни)… Ты выбит из колеи.., тебе трудно дышать, состояние психики становится подобным собственной смерти… Человеческая любовь — всегда созависимость. Это не только обмен энергиями, это взаимодействие на уровне квантовой сцепки двух душ: твоя душа осталась в том человеке…. Здесь комментарии излишни, и понять это переживание смогут лишь те, кто это пережил, или (в проекции) способен пережить.

— Бывает так, что «черная дыра» заложена в твоей программе по твоей эволюционной стадии, как некая неизбежность в твоем пути. Это характерно для тех людей, кто понимает духовность. Редкий случай, но однако, он есть… Такая программа заложена как экзамен для людей, готовых своим сознанием к такому опыту. В этом случае черной дыры не избежать, и пройти ее предстоит, вкусив всю её полноту… Здесь тот случай, когда идет речь о полной перекодировке личности, когда буквально, смерть «старой» личности рождает (воскрешает) новую… У кого-то это проходит через полное разочарование в себе (у кого-то – и в себе, и в других людях тоже), когда степень внутреннего отчаяния становится критической… Результат: человек лишается любых былых представлений. «Умри, не умирая» — один из постулатов Владеющего Знанием. Немногие знают, о чем идёт речь: лучший воин – мёртвый воин…

В последнем случае черной дыры не миновать, ибо это смерть всего твоего прошлого.., всего того, кем ты был раньше, всего того, что было тебе так значимо… , всего того, что по каким-то причинам рухнуло в один момент… Мир сам в нужный момент подтолкнёт тебя к этому испытанию… Сможешь пройти и выдержать черную дыру – возродишься обновлённым, легким и… другим… Воскреснешь Фениксом из пепла… Оккультисты знают, о чем идет речь…

Второй возникающий вопрос: можно ли избежать черной дыры? В первых четырех случаях – да, можно. Потому, что причины возникновения энергетической ямы, по твоей вине. Где-то ты катастрофически ошибся («дал маху»); где-то был слишком доверчив (что никак не портит тебя, но твоё желание быть слепым сделало своё дело); где-то не доглядел, не услышал подсказок Вселенной, или не прислушался к своему внутреннему голосу; или слишком цеплялся за то, что в основе своей было ложным (не имело никакой истины); или же шел напролом, как танк, но туда, куда тебе и не надо вовсе… В общем, во всех этих случаях возникновение энергетической ямы идёт следствием какого-то твоего личного промаха. Будь внимателен впредь.

В следующих двух вариантах – энергетической ямы возможно избежать через понимание ситуации, но далеко не всегда: если стресс-факторов много, и все вектора складываются, усиливая их мощность, и сам стресс очень силён, то черную дыру всё же надлежит пройти… Скорее это хорошо, нежели плохо: через внутреннюю боль человек учится жить дальше. Учится теряя любить, упав – встать и идти дальше, потеряв надежду — верить… Безусловно, испытание не из легких, но и даётся оно, что называется «по плечу».

В последней описанной ситуации: нет, избежать невозможно, черную дыру следует пройти. И именно в этом случае это будет самая тяжелая черная дыра… Почему? -подробное уже описано выше.

Третий вопрос: долго ли это будет продолжаться? Здесь всё зависит от того, насколько вам «повезло»: от нескольких месяцев до нескольких лет. Энергетическая яма может затянуть надолго. Но в любом случае, сколь долго бы ты ни находился в этой воронке, знай: она для чего-то нужна, и если пройдешь ее достойно – ты станешь только сильнее.

Дальше, логичный вопрос: насколько может быть глубока такая яма? Здесь тоже дело индивидуальное: бывает так, что у этой ямы есть дно, коснувшись которого, человек, словно паучок, цепляясь за тончайшие невидимые ниточки, лезет обратно… Соскальзывает, оступается, но все же карабкается, постепенно вытаскивая себя…

Если же энергетическая яма дна не имеет, то значит придётся познать всю мощь черной дыры… Ты вернёшься оттуда, но уже другим… В этом тоже есть свои плюсы. Экзамен жестокий, но тем, кто его держит, он послужит трамплином к полному собственному преображению.

Следующий насущный вопрос в подобной ситуации: что делать?

Во-первых, здесь следует понимать, что энергетическая яма сродни воронке: она засасывает, вбирая и углубляя в себя нужный объект постепенно. Если ты хороший пловец по волнам жизни и имеешь достаточно сил, чтобы вовремя отследить образовавшуюся воронку и вытащить себя – это отлично. Но, к сожалению, такое случается редко, и чаще всего особенности «ямы» таковы, что её надо пройти… Наверное, в таких случаях лучше не сопротивляться: вообще всё отпустить. Пусть протрясёт (как землетрясением) жизнь, пусть будет тьма, но она не вечна, к тому же, характерность любой воронки заключается в том, что достигнув должной глубины, она сама начнет выталкивать попавший в неё объект вверх…. К свету… Это стоит знать, и поговорка: «Самая темная ночь – перед рассветом» — верна.

Во-вторых, если это не яма, а именно черная дыра: наберись терпения… Здесь симптомы и хуже, и болезненнее, и дольше… Но и результат испытания в разы мощнее: если выдерживаешь, не ломаешься, плюс еще и сохраняешь при этом свое достоинство – победа твоя, и ты – уже другой человек… Как было выше сказано – это как перекодировка собственной личности, когда умирает (или отлетает) вся былая шелуха, покрывавшая тебя панцирем… Важно, в период прохождения через черную дыру, помнить себя: всё то светлое и достойное, что есть в тебе… Помнить себя и верить в себя. Пусть никто не верит в тебя: главное, чтобы верил ты. И все срастется…

В-третьих, если твоя ситуация связана с отношениями, если тебя кто-то очень сильно обидел: не мсти, будь выше. Кто-то мудрый сказал: «Посмотри, как красиво это сделает Бог». Или сама жизнь… И если ты думаешь, что проиграл… Знай- это далеко не факт: еще не известно кто выиграл… Это будет видно позднее. Скорее всего сама Вселенная тебя отталкивает от этих людей, но так, как ты этого не осознавал, то это произошло таким вот жестким способом… После удачного прохождения черной дыры всё покажется мелочью… Те люди, которые когда-то предали тебя, или «ударной волной благодарности» ответили на твоё добро, или твою помощь, они больше не будут иметь никакого значения… И обижаться больше ты не сможешь: хотя бы потому, что они остались теми, кем и были, но ты стал другой… Обидеться – значит придать важность гнилому поступку, вобрать его в себя… Принять этот «подарок».. Это ты бывший.

Но, после прохождения этого экзамена, ты уже находишься в другой нише и больше не придаешь никакой важности делам, словам и поступкам этих людей… Они, как и прочая шелуха, тоже отпали от тебя и ушли из твоей жизни…

Но знай одно: тот, кого ты любил (если это любовь), навсегда останется в твоём сердце… Вместе вы, или порознь – сердце будет помнить его… Если этот человек боится потерять тебя, то он приложит усилия, чтобы быть с тобой, не смотря ни на что… И вы начнете с чистого листа… Это проверка не только тебе, но и его тоже…

При прохождение через «мрак ночи» помни:

— Это состояние не является константой, а потому прими его и делай всё возможное, что зависит только от тебя. Остальное – за твоей удачей.

— Сила, тебя затолкнувшая в это испытание, вовсе не дьявольская: это просто Сила (так сложились энергии)… И она же может помочь тебе выйти оттуда, всему свое время.

— Всё случившееся дано тебе для правильных выводов… Анализируй.

— Не играй в чужие, навязанные тебе, игры и по чужим правилам. Будь выше. Но для этого ты сам должен быть не корыстен, а смел, дерзок, умён и великодушен… Выполняя одно только это ты, уже по своей сути, победитель.

— Будь охотником за самим собой: не ошибайся, не ищи сторонников среди слабых, или невежественных, трусливых, ищущих выгоду, и т. д.… Ничего не бойся… А если ты оступился – так встань! Встань и иди, и глаза твои пусть смотрят только вперед.

— Не сваливай ни на кого ответственность: помни, что если ты что-то доверил или поверил «не тому» человеку – это промах, в первую очередь,твой. Как бы ни тяжело было тебе это принять.

— Будь спокоен, как маяк, что во время шторма продолжает светить кораблям…. Помни себя… Верь в себя… Всегда.

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