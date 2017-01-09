Эммануэль Дагер. Врата завершения

Мы подошли к поворотному моменту путешествия пробуждения человечества, который навсегда меняет ландшафт нашей личной и глобальной реальности.

* врата завершения *

2016 (2+0+1+6=9) год – это по нумерологии год универсальной девятки. А девятка представляет частоты завершения, отражения и служения.

Вы, наверное, заметили, что эти темы (особенно тема окончания или завершения) очень сильно проявляют себя в этом году и во внешнем мире, и в нашей личной жизни.

Циклы универсального завершения и окончания всегда требуют от нас полностью рассмотреть и разрешить любые незавершенные дела во всех областях нашей жизни, включая области здоровья и взаимоотношений, наши модели поведения, в том числе и поведения по отношению к самим себе.

Последние несколько месяцев года универсальной девятки часто бывают наиболее интенсивными, поскольку нас подталкивают побыстрее завершить все, что осталось незавершенным за последние 9 лет до начала нового 9-летнего цикла.

В течение этого года Девятки мы можем заметить также некоторую инертность в том, что касается принятия изменений, определенную нерешительность, когда речь заходит о начале новых проектов или взаимоотношений, смене работы или переезда на новое место.

Если вы замечаете это в своей жизни, что знайте, что то же самое происходит сейчас по всей планете. И что таким образом мы получаем пространство для завершения старого, прежде, чем начнем что-то новое.

2016 года был также очень «кармическим» годом, в котором мы испытывали кармические последствия наших действий за все прошедшие 9 лет.

Вспомните о том, что происходило в вашей жизни в 2007 году, и вы заметите проявление в ней и сейчас подобных же тем. Некоторые из этих тем ощущаются прекрасно, другие, возможно, не очень.

Это не случайно. Это ясно указывает вам на то, какие энергии, шаблоны и внешние ситуации вам нужно сейчас внимательно рассмотреть.

Вспомните 2008 год. Возможно, вы нашли тогда новую работу или начали новый проект? Переехали куда-то или начали новые отношения?

Можете ли вспомните свой образ мыслей в то время? Возможно вы «про себя» решили тогда: «Что-то начинает для меня меняться сейчас к лучшему».

Это потому, что 2008 год был годом «Единицы», и задавал тон 9-летнему периоду, который мы сейчас завершаем.

Если вы чувствуете себя сейчас не очень хорошо, считайте это просто хорошей возможностью «выучить определенные уроки», которые вы решили уже очень давно пройти, но на более высоком уровне. Вам дают сейчас шанс отпустить и двинуться дальше, чтобы необходимость в таких уроках больше не возникала.

Если же вы чувствуете, что все идет прекрасно, это значит последние 9 лет вы сознательно и намерено держали позитивный курс, который сейчас чудесным образом и отражается в вашей жизни.

Следующие два месяца очень важны, поскольку обеспечивают нам возможность раз и навсегда завершить все, что мы готовы «оставить за спиной».

Сейчас становится все труднее и труднее жить и действовать в сознании жертвы, поскольку нас призывают к действию, к решению своих давнишних проблем.

* время служения *

Год универсальной «Девятки» — это также год служения.

Все знаем, что происходит, когда наш ум слишком погружается в себя. Если мы чрезмерно погружены в себя, чрезмерно заняты собой, значит наш ум работает в режиме выживания до такой степени, что мы просто не способны увидеть более широкую картину жизни.

Не стоит судить это состояние в терминах «хорошо» и «плохо». Но важно понять, что если мы остаемся в этом пространстве достаточно долго, это ограничивает нашу энергию, создает в ней застой, вместо того, чтобы ощущать расширение и поток жизни.

Добавив в свою жизнь некоторые акты бескорыстного служения, мы сможет избежать таких ограничений и стагнации. Служение подобного рода в особенности открывает области здоровья, благосостояния и общего ощущения счастья.

Служение другим также является одним из самых эффективных способов сбалансировать и разрешить старые кармические долги.

Если вы чувсчтотвуете присутствие в своей жизни каких-либо кармических долгов, например, в области здоровья, финансового благополучия и внутреннего удовлетворения, это время было идеальным для вас для того, чтобы погрузиться в энергию служения другим.

Всякий раз, когда вы предлагает другим энергию своего служения, свою помощь, через вас мощно текут энергии Любви и Сострадания. И в течение следующих двух месяцев, в связи с моментом завершения, в котором сейчас находимся, эти энергии увеличатся во много раз.

* подготовка к новому 9-летнему циклу *

Возможно, вы испытываете сейчас определенный застой, особенно в области новых отношений, творческих усилий или переезда в новый дом.

Если вы начнете делать внутреннюю целительную работу, необходимую для уборки старых «завалов», разрешения старых обид и боли, в то же время, так или иначе служа другим людям, с начала 2017 года все начнет очень мощно меняться.

Новый год собирается предложить нам нечто чудесное.

Он даст нам возможность стать человеком, которым в глубине души всегда считали себя.

Настало время ответить на несколько очень важных вопросов:

— что бы вы хотели создать для себя в жизни?

— от каких шаблонов собственного поведения вы готовы уже отказаться?

— как вы собираетесь относиться к себе после того, как решили проявлять больше любви к себе?

— как вы будете относиться к другим и позволять им относиться к себе после того, как решили проявлять больше любящей поддержки себе и другим людям?

— что еще вы можете добавить в повседневный график, не важно, как бы малы ни были эти дополнения, что будет способствовать усилению любви, счастья, свободы, баланса, полноты и цельности, благодарности, доброты, чудес и процветания?

Готовясь к творческой и более полноценной жизни, мы можем начинать задавать эти вопросы и отвечать на них прямо сейчас, приближаясь к началу нового 9-летнего цикла, к 2017 году.

Настало время отпустить вещи и привычки, к которым мы были так долго привязаны, но которые больше не служат ни нам, ни тем, кто нас окружает.

Настало время отпустить это и просто позволить себе Быть.

Это сослужит нам хорошую службу. И гораздо легче сделать это, чем двигаться в новый 9-летний период, крепко держась за то, что уже принадлежит прошлому.

Если вы читаете этот прогноз, то это является подтверждением, которое вам необходимо для того, чтобы знать, что вы способны сейчас отпустить любые старые привязки, которые более не соответствуют вашему высшему благу.

Почувствуйте себя удобно и спокойно с этим знанием, и знайте, что вы сейчас именно там, где вам предназначено быть на вашем священном пути.

Эммануэль Дагер