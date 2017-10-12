Экстрасенсами рождаются или становятся?

Экстрасенсами рождаться люди не могут, но в генетике такого человека заложены определённые природные задатки: сверхчувствительность, обоняние. Такие способности у человека начинают проявляться с самого раннего возраста или в непредвиденной и опасной для жизни ситуации. Со временем либо человек развивает эти способности, либо они остаются у него на прежнем уровне. Многое в этом вопросе зависит от родителей.
Зачастую такие способности передаются по генетике: от деда к отцу или от бабушки. Многие современные специалисты считают, что это неопровержимый факт. Передача способностей по генетическому признаку более всего распространена и именно эти люди обладают настоящими экстрасенсорными способностями. Также необычные способности получают с молоком матери, даже если она не родная по крови.
Что такое экстрасенсорика?
Понятие экстрасенсорики различные специалисты трактуют по-разному. Экстрасенсорика — это особая чувствительность к окружающему миру и воздействие на него. Проявляется экстрасенсорика такими способностями как телепатия, телекинез, телепортация, ясновидение, предвидение, яснознание, яснослышание, гипноз, целительные практики. Такие способности могут быть врождёнными и приобретёнными.
Специалисты утверждают, что она подразделяется на такие виды:
1. Простая экстрасенсорика
Возникает она вследствие каких-то новых ощущений или возможностей человека. Экстрасенс может общаться с тонкими мирами и видеть астральных и ментальных сущностей. Также он ощущает потоки энергии, скопление потусторонней силы (порталы), видит прошлое или предчувствует будущие события. Этот вид экстрасенсорики характерен для начинающих экстрасенсов и магов. Обычно человек получает способности в результате экстремальной ситуации, пережитого стресса, автомобильной или железнодорожной аварии, или путём усиленных тренировок. Тонкий мир на первых порах он воспринимает очень остро, считая это обычным отклонением психики. Галлюцинации чаще пугают его. И если развивать, а не отталкивать эти способности путём логики и здравого смысла, то можно достичь невероятных успехов и изменить себя. Начальным периодом такого изменения является развитие экстрасенсорных способностей.
2. Полная экстрасенсорика
На этом уровне человек ощущает себя в гармонии с природой и людьми и радуется каждому мгновению.
Что нужно для того, чтобы стать настоящим экстрасенсом
Настоящие экстрасенсы могут и не развивать свои способности, потому что дар проявляет себя внезапно при какой-либо ситуации. Например, переживая сильное эмоциональное потрясение человек, внезапно может стать ясновидящим, и потом развиваться в дальнейшем в этом направлении.
Существуют люди, которые развиты сразу в нескольких направлениях экстрасенсорики. Если человека интересует дальнейшая судьба, то он может получить развитие в области хиромантии и ясновидения.
Буквально каждый специалист хранит свои секреты. Потому что раскрытие такой тайны посторонним может быть чревато для самого носителя определённых способностей.
Каждый такой человек обязательно прибегает к помощи духовного учителя и чаще из потустороннего мира. Этот учитель ведёт его по жизни, направляет его на правильный путь, оберегает от соблазнов. Без такого наставника экстрасенсу порой не справиться со сверхэнергией, которую необходимо направить в правильное русло. В основном духовными учителями становятся любые духи мудрецов или дух умершего родственника, который приставлен к начинающему волшебнику. Однако природные задатки и связь с потусторонними мирами ещё не делают человека экстрасенсом. Очень важна для экстрасенса высокая энергетика видения и без неё никакая сверхчувствительность не имеет никакого значения.
Обладая таким необычным талантом, как экстрасенсорика необходимо его на протяжении всей своей жизни подпитывать и самосовершенствовать.
Как найти свой жизненный путь
Если человек идёт не своей дорогой, делает не то что нужно или не испытывает радости от жизни, то у него возникает разочарование. Он постоянно чем-то недоволен, везде ищет врагов и недоброжелателей и такому человеку, чтобы достичь счастья и гармонии в жизни нужно определиться со своим собственным путём.
Например, в плане работы. Каждый человек должен заниматься своим делом и очень важно понять испытывает ли человек удовлетворение от данной деятельности. Если работа любимая, тогда и отдача будет высокая. В этом вопросе нужно быть искренним с самим собой. От ответа будет зависеть дальнейшая судьба. Человек не сможет реализовать свой потенциал, если он не знает, куда ему идти.
Воспоминание из детства. Очень важно вспомнить, о чём мечтали в детстве. Чего так хотелось? И почему, встав взрослым, не реализовались? Нужно определиться, какая профессия близка к детским фантазиям? Если мечты были связаны с педагогикой, то зачем работать инженером и тратить своё время впустую. Нужно совершенствоваться в профессиях и что-то обязательно менять в жизни. А если человек обладает способностями экстрасенса, то ему прямая дорога в медицину. Там он будет полезен для общества и реализует свои возможности. Никому и ничего не нужно доказывать.
Люди часто выбирают те профессии, которые советуют их родители, но при этом редко испытывают удовлетворение в работе и разочаровываются в жизни. Не надо прислушиваться к чужому мнению и перенимать чужой опыт. У каждого есть свой путь. Главное, чтобы сам человек был счастлив, тогда будет жить в гармонии не только он, но и его близкие.