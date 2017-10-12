Экстрасенсами рождаются или становятся?

Экстрасенсами рождаться люди не могут, но в генетике такого человека заложены определённые природные задатки: сверхчувствительность, обоняние. Такие способности у человека начинают проявляться с самого раннего возраста или в непредвиденной и опасной для жизни ситуации. Со временем либо человек развивает эти способности, либо они остаются у него на прежнем уровне. Многое в этом вопросе зависит от родителей.

Зачастую такие способности передаются по генетике: от деда к отцу или от бабушки. Многие современные специалисты считают, что это неопровержимый факт. Передача способностей по генетическому признаку более всего распространена и именно эти люди обладают настоящими экстрасенсорными способностями. Также необычные способности получают с молоком матери, даже если она не родная по крови.

Что такое экстрасенсорика?

Понятие экстрасенсорики различные специалисты трактуют по-разному. Экстрасенсорика — это особая чувствительность к окружающему миру и воздействие на него. Проявляется экстрасенсорика такими способностями как телепатия, телекинез, телепортация, ясновидение, предвидение, яснознание, яснослышание, гипноз, целительные практики. Такие способности могут быть врождёнными и приобретёнными.

Специалисты утверждают, что она подразделяется на такие виды:

1. Простая экстрасенсорика

Возникает она вследствие каких-то новых ощущений или возможностей человека. Экстрасенс может общаться с тонкими мирами и видеть астральных и ментальных сущностей. Также он ощущает потоки энергии, скопление потусторонней силы (порталы), видит прошлое или предчувствует будущие события. Этот вид экстрасенсорики характерен для начинающих экстрасенсов и магов. Обычно человек получает способности в результате экстремальной ситуации, пережитого стресса, автомобильной или железнодорожной аварии, или путём усиленных тренировок. Тонкий мир на первых порах он воспринимает очень остро, считая это обычным отклонением психики. Галлюцинации чаще пугают его. И если развивать, а не отталкивать эти способности путём логики и здравого смысла, то можно достичь невероятных успехов и изменить себя. Начальным периодом такого изменения является развитие экстрасенсорных способностей.