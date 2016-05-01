Эгрегоры и распоряжение жизнью своих последователей

Многие эгрегоры распоряжаются жизнью своих последователей. Часто люди сознательно отдают свою жизнь в распоряжение эгрегора. Например, солдат, произнося клятву, присягая государству, какой-то личности, партии, идее, вручает свою жизнь в руки конкретного эгрегора или выразителей его идеи.

Государственный эгрегор использует различные методы для максимального привлечения потенциала человека. Например, отождествляя себя с родиной, государство опирается в человеке на очень глубокие чувства и их также собирает в свои закрома.

Патриотизм, особенно национализм, привязывает человека к государственному эгрегору. Традиции, ритуалы, литература и искусство — это тоже способы привлечь людей к себе. В недалёком прошлом нашей страны таких примеров было особенно много. Соответствующее мировоззрение отражено было и в песне: «…Прежде думай о Родине, а потом о себе!»

То есть, государство, призванное служить человеку, себя ставило выше человека. А ведь сначала у эгрегора государства были ограниченные функции — защитные. Потом оно стало брать на себя всё больше задач: обеспечивать, кормить, лечить, учить… И вот уже эгрегор государства проникает во все сферы жизни людей, сам формирует общество. Роли хозяина и слуги поменялись.

Довольно часто во вступившего под власть эгрегора, закладывается программа самоуничтожения в случае выхода из под влияния последнего. Это хорошо видно на примере церковных эгрегоров и некоторых других духовных учений, тайных обществ.

Чем жёстче организационная структура эгрегора, тем сложнее человеку выйти из неё. Чинятся различные препятствия, выходящий предаётся анафеме, закладываются соответствующие программы: «ты не сможешь без нас жить», «тебе будет плохо»… И часто, у выходящего действительно возникают проблемы, вплоть до смертельного исхода.

А в церкви с удовлетворением отмечают: «мы же говорили!» Но людям невдомёк, что тем самым они значительно усложняют свою судьбу и делают свой эгрегор более тяжёлым и более жёстким. Многие эгрегоры просто физически устраняют тех, кто их решил покинуть. Яркий пример этого — эгрегор преступного мира.

Александр Свияш дал хорошую зарисовку эгрегорам: «Эгрегоры, достигнув определённой мощности, начинают заниматься «саморекламой», то есть, стараются привлечь к себе внимание и мысли всё большего количества людей. Они наделяют огромной мощностью преданных им людей, организуют массовые и индивидуальные «чудеса».

Например, эгрегоры науки время от времени «подкидывают» решения сложных проблем преданным науке учёным. В психологии подобные моменты получения долгожданного решения называют «озарением».

На самом деле в этот самый момент, покровительствующий этому учёному эгрегор организует «подключение» человека к соответствующей области знаний и позволяет считать оттуда небольшой кусочек информации. Сразу выдавать нельзя — иначе человек станет не марионеткой, а партнёром или даже хозяином эгрегора.

Очень любят организовывать всякие «явления» религиозные эгрегоры.Причём, поскольку эгрегоры питаются мысленной энергией людей, думающих о чём-то общем, то, в случае организации различных чудес, создаваемые ими «явления» обычно соответствуют тем представлениям, которые существуют в данной местности. Ярким примером такого чуда является появление огня в храме Гроба Господнего в Иерусалиме.

Быть в плотной связке с мощным эгрегором вроде бы неплохо — можно получить защиту, большие по сравнению с другими возможности, но это потребует полной преданности проповедуемой им идее, самоотдачи, отказ от всех мирских радостей и потребностей. Именно такова жизнь святых — они почти все великомученики».

Дмитрий Верещагин не употребляет слово «эгрегор», но подразумевает его, давая ему иное название: «энергоинформационный паразит». Это несколько однобокое представление, но оно не лишено смысла. Действительно, довольно значительное количество эгрегоров выполняет, в основном, незавидную роль паразитов, живущих за счёт человека. (Это относится не только к энергоинформационным слоям, но и к физическому миру).