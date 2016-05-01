Эгрегоры и распоряжение жизнью своих последователей

Многие эгрегоры распоряжаются жизнью своих последователей. Часто люди сознательно отдают свою жизнь в распоряжение эгрегора. Например, солдат, произнося клятву, присягая государству, какой-то личности, партии, идее, вручает свою жизнь в руки конкретного эгрегора или выразителей его идеи.
Государственный эгрегор использует различные методы для максимального привлечения потенциала человека. Например, отождествляя себя с родиной, государство опирается в человеке на очень глубокие чувства и их также собирает в свои закрома.
Патриотизм, особенно национализм, привязывает человека к государственному эгрегору. Традиции, ритуалы, литература и искусство — это тоже способы привлечь людей к себе. В недалёком прошлом нашей страны таких примеров было особенно много. Соответствующее мировоззрение отражено было и в песне: «…Прежде думай о Родине, а потом о себе!»
То есть, государство, призванное служить человеку, себя ставило выше человека. А ведь сначала у эгрегора государства были ограниченные функции — защитные. Потом оно стало брать на себя всё больше задач: обеспечивать, кормить, лечить, учить… И вот уже эгрегор государства проникает во все сферы жизни людей, сам формирует общество. Роли хозяина и слуги поменялись.
Довольно часто во вступившего под власть эгрегора, закладывается программа самоуничтожения в случае выхода из под влияния последнего. Это хорошо видно на примере церковных эгрегоров и некоторых других духовных учений, тайных обществ.
Чем жёстче организационная структура эгрегора, тем сложнее человеку выйти из неё. Чинятся различные препятствия, выходящий предаётся анафеме, закладываются соответствующие программы: «ты не сможешь без нас жить», «тебе будет плохо»… И часто, у выходящего действительно возникают проблемы, вплоть до смертельного исхода.
А в церкви с удовлетворением отмечают: «мы же говорили!» Но людям невдомёк, что тем самым они значительно усложняют свою судьбу и делают свой эгрегор более тяжёлым и более жёстким. Многие эгрегоры просто физически устраняют тех, кто их решил покинуть. Яркий пример этого — эгрегор преступного мира.
Александр Свияш дал хорошую зарисовку эгрегорам: «Эгрегоры, достигнув определённой мощности, начинают заниматься «саморекламой», то есть, стараются привлечь к себе внимание и мысли всё большего количества людей. Они наделяют огромной мощностью преданных им людей, организуют массовые и индивидуальные «чудеса».
Например, эгрегоры науки время от времени «подкидывают» решения сложных проблем преданным науке учёным. В психологии подобные моменты получения долгожданного решения называют «озарением».
На самом деле в этот самый момент, покровительствующий этому учёному эгрегор организует «подключение» человека к соответствующей области знаний и позволяет считать оттуда небольшой кусочек информации. Сразу выдавать нельзя — иначе человек станет не марионеткой, а партнёром или даже хозяином эгрегора.
Очень любят организовывать всякие «явления» религиозные эгрегоры.Причём, поскольку эгрегоры питаются мысленной энергией людей, думающих о чём-то общем, то, в случае организации различных чудес, создаваемые ими «явления» обычно соответствуют тем представлениям, которые существуют в данной местности. Ярким примером такого чуда является появление огня в храме Гроба Господнего в Иерусалиме.
Быть в плотной связке с мощным эгрегором вроде бы неплохо — можно получить защиту, большие по сравнению с другими возможности, но это потребует полной преданности проповедуемой им идее, самоотдачи, отказ от всех мирских радостей и потребностей. Именно такова жизнь святых — они почти все великомученики».
Дмитрий Верещагин не употребляет слово «эгрегор», но подразумевает его, давая ему иное название: «энергоинформационный паразит». Это несколько однобокое представление, но оно не лишено смысла. Действительно, довольно значительное количество эгрегоров выполняет, в основном, незавидную роль паразитов, живущих за счёт человека. (Это относится не только к энергоинформационным слоям, но и к физическому миру).
Д. Верещагин так описывает одну из типичных жизненных ситуаций, вводя данное понятие: — «Всё зависит от социума и от властвующих над ним энергоинформационных паразитов. Кому-то из этих паразитов нужны были вы — как пешка, которую он мог использовать в какой-то своей игре.»
Допустим, вас надо было использовать для участия в конфликте в каком-либо коллективе — как вы знаете, именно в конфликтах и в столкновениях энергоинформационный монстр находит самое «вкусное» для себя «питание» в виде негативной человеческой энергии.
Такой энергоинформационный паразит любезно подсовывает вам рабочее место во взрывоопасном коллективе и устраивает такой поворот событий, чтобы именно вы стали той искрой, из которой возгорится пламя. С вашим приходом начинается скандал — вроде бы и не вы его непосредственно затеяли, но вы становитесь своеобразным катализатором конфликта.
То ли вы чьё-то место заняли, то ли в вас видят конкурента — так или иначе, но буря разразилась, и все друг с другом переругались. Монстру хорошо и вкусно, а вы получаете за свои «труды» (вернее, за то, что дали себя использовать) скромную зарплату».
Да, существуют эгрегоры, питающиеся отрицательной энергией человека и стремящиеся создавать такие ситуации, через которые они получат максимум энергии. Они всегда готовы подтолкнуть его на ложный путь и даже к гибели. Примером на физическом плане может быть преступная среда.
Особенно ярко это видно в наркобизнесе: чем больше людей «сядет на иглу», то есть, разрушится морально и физически, тем больше энергий-денег будут иметь эгрегоры-наркодельцы и стоящие за ними другие эгрегоры. Некоторые государственные эгрегоры также живут за счёт наркосредств.
С другой стороны, нельзя в каждом эгрегоре видеть только отрицательные стороны. Как я уже говорил, это однобокое представление об эгрегорах. Несмотря на то, что большинство эгрегоров — это порождение дисгармонии, власти рассудка, в настоящее время, когда эгрегоров несчётное число, необходимо находить в них зёрна добра и выращивать из последних полезные растения.
То есть, так взаимодействовать с эгрегорами, чтобы они от этого взаимодействия становились всё чище, всё светлее, всё добрее, всё полезнее для человека. И всегда помнить, что сам человек определяет, каким эгрегорам быть на земле, какими им быть, как с ними взаимодействовать.
Как же разобраться в огромном мире эгрегоров? Как определить, кто есть кто? Ведь ещё необходимо учитывать, что в нашем «относительном» мире многие оценки относительны. Для одних эгрегор может быть помощником, а для других — тормозом в развитии.
Поэтому, каждый человек сам должен рассматривать данный вопрос в каждом конкретном случае, при взаимодействии с конкретным эгрегором. Отрицательный эгрегор возникает там, где он создаётся для решения задач одного человека или отдельной группы, за счёт других.
Отрицательную сторону эгрегора можно определить по наличию насилия, эксплуатации, страха, жертвенности, по затруднённости входа и выхода, по наличию догматов, мешающих творческому развитию человека, по избирательному отношению к людям и другим эгрегорам, по делению их на «наших» и «не наших», истинных и не истинных.
Истинность эгрегора определяется отношением к человеку. Если эгрегор снижает самоценность человека, то его истинность спорна. Чем более гармоничным становится человек во взаимодействии с эгрегором, тем больше в последнем истины.
Много отрицательного возникает в эгрегоре, построившем вертикаль власти. Чем выше пирамида власти, чем больше её основание (то есть, чем больше людей привлечено в этот эгрегор), тем менее значима для эгрегора жизнь отдельного человека. И, в этом случае, эгрегор ради высших идей и целей, ради счастливого будущего, ведёт людей на революцию, на войну, через лишения и страдания.
Эгрегоры зачастую обманывают людей. Например, многие цели и задачи государства принципиально расходятся с потребностями людей, и государственный эгрегор покрывает их тайной. А там, где тайна — существует обман. Наличие тайн — также критерий истинности эгрегора.
Очень важно понять, что нет полностью негативных эгрегоров. Даже в самом «злом» эгрегоре всегда есть добро. Хоть капля, но есть! И опираясь на эту каплю добра, можно преобразить самый негативный эгрегор! Я в этом уверен. Даниил Андреев сказал: «Когда человек сможет полюбить Дьявола, его не будет на Земле»!
Эгрегоры могут быть созданы с помощью ментальной энергии, а также с помощью эмоций. Чисто ментальных эгрегоров, как и чисто эмоциональных, наверное, нет. Как правило, в разной пропорции участвуют в создании эгрегоров как мысли, так и чувства. Хотя один из эгрегоров и утверждает, что в начале было слово, на мой взгляд, в начале были эмоции, чувства.
Эмоции действуют значительно масштабнее. Самое сильное чувство — это любовь. Очень сильно чувство ненависти. Поэтому, например, внешняя агрессия, чувство опасности, вызывает ненависть к врагу: на этой волне происходит сплочение народа, и государство становится во много раз сильнее.
Другой пример. Чувство сострадания к бедным и обездоленным, вместе с ненавистью к эксплуататорам позволило коммунистическим идеям объединить многие народы, проявить огромные энергии людей, создать мощные эгрегоры.
Третий пример касается любви. Это чувство, зная его огромную силу, используют многие эгрегоры. Наиболее яркие их представители — религиозные эгрегоры. Последние разделили любовь на человеческую и божественную, придали второй наибольшую ценность и присвоили ее себе.
И вот сотни миллионов людей постоянно и сознательно отправляют значительную часть своих чувств непосредственно религиозным эгрегорам. И вот эта огромная энергия любви значительной части населения планеты идёт не на созидание счастья людей здесь и сейчас, а на построение и укрепление соответствующих эгрегоров.
Разделение любви на две составляющие: человеческую и божественную — это важный метод в распределении огромных человеческих энергий, и им широко пользуются эгрегоры. Любовь едина, как едина вся Вселенная, как един с ней человек. Это единство — основа счастливой жизни всего Мира. И любое разделение идёт ей во вред.
Такое ощущение, что все эгрегоры выходят из одного источника, «выпускники одной и той же школы»: близкие идеи, одни и те же формы и методы воздействия на людей на протяжении тысячелетий. Только, в зависимости от времени, меняется внешний антураж.
Например, одна из таких типовых методических разработок эгрегора — это подготовка сознания людей к приходу «божественного вождя». Та или иная личность, по лучшим законам «пиаровской» раскрутки, готовится к этой роли. Таким образом, готовятся фюреры местного масштаба и «спасители человечества».
Уже давно готовится сознание людей к новому приходу Христа-Спасителя. Об этом говорят религии, выпущено множество книг, создаются различные общества. Всё направлено на то, чтобы человек ждал прихода божественной личности, сохранял в себе рабское чувство готовности принять вождя и развивал себя именно в этом направлении, а не шёл по пути раскрытия собственного «Я».
Интересен пример, связанный с попыткой воспитать вождя человечества, предпринятый Теософским обществом под руководством Анни Безант. Это общество, ведомое Шамбалой, по ряду признаков, похожих на подбор человека на роль ламы, нашли индийского мальчика и стали его соответственно воспитывать — готовить к роли великого духовного учителя, реализующего их планы.
Джидду Кришнамурти родился в 1895 году, а в 1909 его воспитанием занялась Президент Теософского общества Анни Безант. Но в 1929 году он нашёл в себе силы и покинул организацию, созданную специально для него, объяснив свой поступок следующим: «Я понял, что Истина — это земля, в которую не ведёт ни одна дорога, её нельзя достигнуть, идя по какому-либо пути, следуя учению религии или секты».
Это пример великого духовного подвига человека, не пожелавшего находится в подчинении у эгрегора и пошедшего своим путём. К сожалению, известно значительно больше примеров другого плана.
Большинство людей беспрекословно подчиняются эгрегорам, а многие делают это сознательно, пытаясь с их помощью добиться своих конкретных целей. Но это иллюзия. На самом деле, эти люди выполняют роли, написанные для них эгрегорами.
Параллельно с соответствующей подготовкой сознания, отрицательные эгрегоры создают соответствующие условия, основанные на принципе: «чем хуже, тем лучше». Чем хуже условия жизни людей, тем сильнее они ожидают прихода очередного спасителя. Здоровым, радостным, счастливым спасители не нужны!
Поэтому, политики, религии и многие учения используют страдание, как один из методов воздействия на людей. Через страдание можно «пробудить» человека к принятию того или иного лидера, бога, подвести под защиту Эгрегора-спасителя. Но через страдание не придёшь к гармонии! Этот путь — тупиковый!